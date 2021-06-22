На развитие социальной инфраструктуры Киевской области направят 335 млн грн, - ОГА
На Киевщине планируют реконструировать и построить 5 школ, 6 детских садиков, 6 спортивных локаций и центр предоставления административных услуг.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская ОГА.
Так, на развитие социальной инфраструктуры Киевской области в рамках президентской программы "Большая стройка" направят 335 млн грн.
"Общая степень готовности по объектам сейчас составляет 34%. Еженедельно имеем положительную динамику. Реализация проектов проходит согласно плану", - рассказал заместитель главы Киевской ОГА Андрей Лисовык.
По его словам, средства на строительство, капитальные ремонты и реконструкции социальных объектов Киевщины выделят из разных источников:
- 80 млн грн составят средства Государственного фонда регионального развития;
- 231 млн грн - софинансирование из местных бюджетов;
- 3,6 млн грн - средства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива;
- 20 млн грн - субвенция из госбюджета местным бюджетам на реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках "Большой стройки" в этом году откроют 177 новых приемных отделений больниц.
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