РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10578 посетителей онлайн
Новости
713 4

На развитие социальной инфраструктуры Киевской области направят 335 млн грн, - ОГА

На развитие социальной инфраструктуры Киевской области направят 335 млн грн, - ОГА

На Киевщине планируют реконструировать и построить 5 школ, 6 детских садиков, 6 спортивных локаций и центр предоставления административных услуг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская ОГА.

Так, на развитие социальной инфраструктуры Киевской области в рамках президентской программы "Большая стройка" направят 335 млн грн.

"Общая степень готовности по объектам сейчас составляет 34%. Еженедельно имеем положительную динамику. Реализация проектов проходит согласно плану", - рассказал заместитель главы Киевской ОГА Андрей Лисовык.

По его словам, средства на строительство, капитальные ремонты и реконструкции социальных объектов Киевщины выделят из разных источников:

- 80 млн грн составят средства Государственного фонда регионального развития;
- 231 млн грн - софинансирование из местных бюджетов;
- 3,6 млн грн - средства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива;
- 20 млн грн - субвенция из госбюджета местным бюджетам на реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках "Большой стройки" в этом году откроют 177 новых приемных отделений больниц.

Также читайте: Новое приемное отделение открыли в Ривненской областной больнице, - ОГА. ФОТО

Автор: 

Киевская область (4121) ОГА (2388) Большая стройка (728)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
построят,направят,увеличат,высадят...всё в будущем времени. а вот что будет по факту и когда?
показать весь комментарий
22.06.2021 13:39 Ответить
При совку дитсадків було повно. Лише біля мене їх було 4, а потім все прихватизували партійні бонзи.
показать весь комментарий
22.06.2021 13:40 Ответить
"Еженедельно имеем положительную динамику." - интересно, как выглядит отрицательная динамика при строительстве? Разваливается быстрее, чем строится?
показать весь комментарий
22.06.2021 14:22 Ответить
 
 