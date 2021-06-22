На розвиток соціальної інфраструктури Київської області направлять 335 млн грн, - ОДА

На Київщині планують реконструювати і побудувати 5 шкіл, 6 дитячих садочків, 6 спортивних локацій і центр надання адміністративних послуг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська ОДА.

Так, на розвиток соціальної інфраструктури Київської області в межах президентської програми "Велике будівництво" направлять 335 млн грн.

"Загальна готовність на об'єктах нині становить 34%. Щотижня маємо позитивну динаміку. Реалізація проєктів відбувається згідно з планом", - розповів заступник голови Київської ОДА Андрій Лісовик.

За його словами, кошти на будівництво, капітальні ремонти та реконструкції соціальних об'єктів Київщини виділять з різних джерел:

- 80 млн грн становитимуть кошти Державного фонду регіонального розвитку;

- 231 млн грн - співфінансування з місцевих бюджетів;

- 3,6 млн грн - кошти Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива;

- 20 млн грн - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в межах "Великого будівництва" цього року відкриють 177 нових приймальних відділень лікарень.

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