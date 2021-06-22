Разумков подписал закон, предусматривающий финансирование создания центров неонатального скрининга
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон об изменениях в госбюджет на 2021 год относительно обеспечения расширенного неонатального скрининга (№5589).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.
Подчеркивается, что документ будет способствовать внедрению в Украине ранней досимптомной диагностики новорожденных детей для предотвращения развития генетических заболеваний.
Закон предусматривает выделение финансирования на создание современных центров неонатального скрининга, которые обеспечат обследование новорожденных во всех регионах Украины.
Согласно документу, 300 млн гривен будут направлены на оснащение лабораторным оборудованием экспертного и двух региональных центров неонатального скрининга.
Также подчеркивается, что закон направлен на подпись президенту.
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