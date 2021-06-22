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Разумков подписал закон, предусматривающий финансирование создания центров неонатального скрининга

Разумков подписал закон, предусматривающий финансирование создания центров неонатального скрининга

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон об изменениях в госбюджет на 2021 год относительно обеспечения расширенного неонатального скрининга (№5589).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

Подчеркивается, что документ будет способствовать внедрению в Украине ранней досимптомной диагностики новорожденных детей для предотвращения развития генетических заболеваний.

Закон предусматривает выделение финансирования на создание современных центров неонатального скрининга, которые обеспечат обследование новорожденных во всех регионах Украины.

Согласно документу, 300 млн гривен будут направлены на оснащение лабораторным оборудованием экспертного и двух региональных центров неонатального скрининга.

Также подчеркивается, что закон направлен на подпись президенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пять центров неонатального скрининга откроются в Украине: смогут диагностировать 21 редкое заболевание у новорожденных, - Ляшко

Автор: 

ВР (29234) дети (6482) закон (3176) здоровье (1387) медицина (2518) новорожденные (72) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+3
Я здичавіло вибачаюся, а Разумков хоч в курсі, що воно таке - неонатальний скрінінг?
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22.06.2021 17:50
+1
Массовое обследование новорождённых - один из эффективных способов выявления наиболее распространенных врождённых и наследственных заболеваний у новорождённых детей
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22.06.2021 17:51
+1
Ми знаємо. Якщо не знаємо - заздалегідь загуглимо.
Але "слуги" часто справляють враження, що вони в душі не ї*уть, що за вумні слова озвучують...
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22.06.2021 17:56
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Самый главный закон страны. Об остальном закрийте пельки сцуки. Вы меня избрали? Слушайте слугу, животные!
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22.06.2021 17:45 Ответить
Я здичавіло вибачаюся, а Разумков хоч в курсі, що воно таке - неонатальний скрінінг?
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22.06.2021 17:50 Ответить
Массовое обследование новорождённых - один из эффективных способов выявления наиболее распространенных врождённых и наследственных заболеваний у новорождённых детей
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22.06.2021 17:51 Ответить
Ми знаємо. Якщо не знаємо - заздалегідь загуглимо.
Але "слуги" часто справляють враження, що вони в душі не ї*уть, що за вумні слова озвучують...
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22.06.2021 17:56 Ответить
Интересно, а щас как, новорожденных просто так из роддома выписывают? И педиатр их не смотрит и обследования не назначают если есть какие-нибудь сомнения?
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22.06.2021 18:06 Ответить
взад до СРСР? Це там були профілактичні заходи - це дійство мало назву "система Семашко".
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22.06.2021 18:07 Ответить
Та як казав один комік з "Кварталу" що захер-похер. Головне щоби не летальний.
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22.06.2021 19:54 Ответить
Краще б ви навчились додавать для країни, а не ділить між собою.Підпіздесь і ********** а мотузка на шиї платників податків.
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22.06.2021 17:51 Ответить
Ооо, "ликарня майбутньго 2"
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22.06.2021 18:05 Ответить
Ні, звучить непогано, але всі ж розуміють що Зе клоуни тупо пилять бюджет і це їх головна мета.
Зе люди які не змогли виконати програми озброєння ЗСУ навряд чи зможуть щось нормальне
зробити у галузі охороги здоровля. Як що їм плювати на безпеку держави, то їм плювати і на охорону здоровля Українців
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22.06.2021 18:55 Ответить
 
 