Налоговая амнистия нарушает конституционные права украинцев, - Палица

Верховная Рада приняла закон о налоговой амнистии. Согласно ему, почти все сбережения украинцев квалифицируются как нелегальные. Таким образом, граждане априори считаются преступниками. Это является прямым нарушением конституционных прав украинцев. Напротив налоговая амнистия должна быть беспроцентной, а государство должно создать действенные стимулы, чтобы граждане выводили свои деньги из тени и вкладывали в реальный сектор экономики.

Об этом заявил лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украиїнські новини.

Как известно, 15 июня Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5153. Он предусматривает проведение налоговой амнистии для всей страны. Фактически, речь идет о представлении нулевой декларации, в которой нужно будет указать собственные активы и уплатить за них налог.

"Власть считает украинцев преступниками! По новому закону о налоговой амнистии, почти все сбережения граждан квалифицируются как нелегальные и требуют налогообложения. Это в то время, как люди работают на двух-трех работах, чтобы накормить семью, и каждый день платят налоги! Новый закон фактически вводит презумпцию виновности, грубо нарушает конституционные права граждан! При этом государство не гарантирует ни конфиденциальности информации о гражданах, ни иммунитета от расследований правоохранителей", - отмечает Палица.

По словам лидера партии "За майбутнє", крайне циничным является то, что предлагаемая амнистия не предусматривает никаких преимуществ для тех, кто все время добросовестно платил налоги. Задекларировать законно обложенные налогом активы законопроект возможности не предоставляет.

Как отмечает Игорь Палица, партия "За майбутнє" предлагает провести беспроцентную налоговую амнистию. Граждане должны просто задекларировать имеющиеся сбережения.

"Мы выступаем за безусловную и беспроцентную амнистию средств граждан. Бесспорно, при четких государственных гарантиях - как по надежности инвестирования амнистированных средств, так и конфиденциальности информации", - подчеркнул Палица.