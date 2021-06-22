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Налоговая амнистия нарушает конституционные права украинцев, - Палица

Налоговая амнистия нарушает конституционные права украинцев, - Палица

Верховная Рада приняла закон о налоговой амнистии. Согласно ему, почти все сбережения украинцев квалифицируются как нелегальные. Таким образом, граждане априори считаются преступниками. Это является прямым нарушением конституционных прав украинцев. Напротив налоговая амнистия должна быть беспроцентной, а государство должно создать действенные стимулы, чтобы граждане выводили свои деньги из тени и вкладывали в реальный сектор экономики.

Об этом заявил лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украиїнські новини.

Как известно, 15 июня Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5153. Он предусматривает проведение налоговой амнистии для всей страны. Фактически, речь идет о представлении нулевой декларации, в которой нужно будет указать собственные активы и уплатить за них налог.

"Власть считает украинцев преступниками! По новому закону о налоговой амнистии, почти все сбережения граждан квалифицируются как нелегальные и требуют налогообложения. Это в то время, как люди работают на двух-трех работах, чтобы накормить семью, и каждый день платят налоги! Новый закон фактически вводит презумпцию виновности, грубо нарушает конституционные права граждан! При этом государство не гарантирует ни конфиденциальности информации о гражданах, ни иммунитета от расследований правоохранителей", - отмечает Палица.

По словам лидера партии "За майбутнє", крайне циничным является то, что предлагаемая амнистия не предусматривает никаких преимуществ для тех, кто все время добросовестно платил налоги. Задекларировать законно обложенные налогом активы законопроект возможности не предоставляет.

Как отмечает Игорь Палица, партия "За майбутнє" предлагает провести беспроцентную налоговую амнистию. Граждане должны просто задекларировать имеющиеся сбережения.

"Мы выступаем за безусловную и беспроцентную амнистию средств граждан. Бесспорно, при четких государственных гарантиях - как по надежности инвестирования амнистированных средств, так и конфиденциальности информации", - подчеркнул Палица.

Автор: 

налоги (3238) Палица Игорь (66) За Майбутнє (27)


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Топ комментарии
+16
Налоговая амнистия затеяна выдающимся писюанистом современности с одной целью - легализовать весь кэш, свой и его балагана "подворотня 95", заработанного в поте члена лица имитацией игры пиписькой на пианино. В том числе и заработанных на крови с 2014 года в Параше на корпоративах.
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22.06.2021 18:57
+12
Скоро увидим Беню в кожанке и на броневике, призывающим Землю-крестьянам, Заводы-рабочим, а всё бабло ему?...
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22.06.2021 18:54
+10
Зробили б податкову амністію там з сумми в декілька мільйонів гривень. А тут зєйлюпінці прагнуть накрити і простіший нарід. Та в принципі від зійлістів добра бажати....
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22.06.2021 19:00
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Правила форума Совет форумчан
шо,и палице уже зеленое мудрое руководство не нравится? отож...
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22.06.2021 18:54 Ответить
Зробили б податкову амністію там з сумми в декілька мільйонів гривень. А тут зєйлюпінці прагнуть накрити і простіший нарід. Та в принципі від зійлістів добра бажати....
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22.06.2021 19:00 Ответить
Скоро увидим Беню в кожанке и на броневике, призывающим Землю-крестьянам, Заводы-рабочим, а всё бабло ему?...
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22.06.2021 18:54 Ответить
...и обещающим рост экономики на 60%....
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22.06.2021 18:58 Ответить
16:48 https://censor.net/ru/news/3272790/ukrainskaya_ekonomika_vyhodit_iz_16mesyachnogo_krizisa_nbu
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22.06.2021 19:25 Ответить
Ну так.
Кажемо Зеленський чуемо Коломойський.
Кажемо Палиця чуемо Коломойський.
Грати за обидві сторони вигідно. В будь якому варіанті бородата бабуся в виграші
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22.06.2021 20:30 Ответить
тактика бени: морковка, затем пинок клоуну. затем опять морковка, за которым следует пинок. Классика
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22.06.2021 18:56 Ответить
Налоговая амнистия затеяна выдающимся писюанистом современности с одной целью - легализовать весь кэш, свой и его балагана "подворотня 95", заработанного в поте члена лица имитацией игры пиписькой на пианино. В том числе и заработанных на крови с 2014 года в Параше на корпоративах.
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22.06.2021 18:57 Ответить
Налоговая амнистия нарушает конституционные права украинцев, - Палица - Цензор.НЕТ 3071
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22.06.2021 19:05 Ответить
Секас между жабой и гадюкой во всей красе...
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22.06.2021 18:57 Ответить
Лично я точно налоги за это платить не собираюсь. Кому, зачем?!
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22.06.2021 19:08 Ответить
Не хочешь - заставят. Конфискация имущества и продажа с молотка за копейки.
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22.06.2021 19:32 Ответить
тю...а шо у украинцев есть какие-то конституционные права?...
еще скажите что у них (у нас в смысле))) есть харант этих самых прав ))))
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22.06.2021 19:13 Ответить
Палица тоже отпахал на 2-3 работах, а сейчас так распереживался за збереження украинцев)
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22.06.2021 19:15 Ответить
Палица хочет легализовать наворованное бесплатно. Все люди равны и честные и воры.
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22.06.2021 19:16 Ответить
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22.06.2021 19:27 Ответить
Нищеброд, не скиглы
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22.06.2021 20:55 Ответить
бла-бла-бла, всё не так , всё неправильно , а вот я бы-..., пусть уже хоть как-то примут, а то всё в афшоры тащат
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22.06.2021 19:17 Ответить
Зепил тупорылый нищеброд. Угадал?,,😄
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22.06.2021 20:56 Ответить
мультимиллиардер щёколадный пасущийся за рошенки?
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22.06.2021 23:43 Ответить
Ну теперь до меня дошло!
Оказывается рекитиры 90х были налоговыми амнистирами!)
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22.06.2021 19:18 Ответить
Когда Палица говорит о конституционных правах украинцев, он имеет ввиду себя и себе подобных мультимиллионеров. Но, крайне цинично прикрывается интересами всех украинцев, подавляющему большинству которых бояться абсолютно нечего.
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22.06.2021 19:47 Ответить
От Зебобика можно всего ожидать...
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22.06.2021 20:15 Ответить
ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ЗАКОН!!!. при правильном подходе можно пополнить казну, отдать долги и одаживать МВФУ. а то никак не катит, всю жизнь на зарплате а то и бех нее а совтояние миллионы. так не бывает а если бывает то у недоразвитых стран
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22.06.2021 20:11 Ответить
Но, ты, дятел , его не читал. Бо тупой
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22.06.2021 20:57 Ответить
ты, сатана, испугался за наворованное? для меня, любой закон разоблачающий взяточников и коррупционеров, хороший. потому что чесно платил налоги. к примеру 250 тысяч за 2019-2020. до этого платил минималку 12 лет. но какой то зам, зама месного горсовета имеет больше чем я сидя на маленькой зарплате. может для шестьсот шестьдесят шестых это норма, а для меня нет.... так что кури бамбук, чертяка!
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22.06.2021 21:41 Ответить
опзжопный прокукарекал
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22.06.2021 20:15 Ответить
Обычно лозунгом - грабь награбленное прикрывается грабеж самых незащищенных, т.е. большинства из нас.
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22.06.2021 20:22 Ответить
Нагнали зебилов- нищебродов на ветку пообсуждать закон, которые они: 1)не читали, 2) не про них, бо кроме засраных трусов за душой ничего не имеют, 3) не поймут даже если и прочитают, бо туууупые
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22.06.2021 21:00 Ответить
Дырку от бублика а не двойное налогообложение. Брэхня
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22.06.2021 21:01 Ответить
не знаю ли получат ли зебилы налоги но вешать
их скоро будем
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22.06.2021 21:04 Ответить
Думаю, що всі заробітчани будуть дуже вдячні блазню, особливо ті, що за нього голосували. Мабуть теж закінчить у Ростові.
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22.06.2021 21:36 Ответить
Стоп ребята. Вы в законе его назвали как добровольным и затем угрожаите , если не оформишь? Где логика по обкуренности СН?
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22.06.2021 22:14 Ответить
Слава Швондера спокою не дає:
Ініціатор(и) законопроекту: Зеленський Володимир Олександрович Президент України
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22.06.2021 23:54 Ответить
 
 