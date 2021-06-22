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Податкова амністія порушує конституційні права українців, - Палиця

Податкова амністія порушує конституційні права українців, - Палиця

Верховна Рада прийняла закон про податкову амністію. Відповідно до нього, майже усі заощадження українців кваліфікуються як нелегальні. Таким чином, громадяни апріорі вважаються злочинцями. Це є прямим порушенням конституційних прав українців. Натомість податкова амністія має бути безвідсотковою, а держава повинна створити дієві стимули, щоб громадяни виводили свої гроші з тіні та вкладали в реальний сектор економіки.

Про це заявив лідер партії "За майбутнє", народний депутат Ігор Палиця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

Як відомо, 15 червня Верховна Рада України схвалила в цілому законопроєкт №5153. Він передбачає проведення податкової амністії для всієї країни. Фактично, мова йде про подання нульової декларації, у якій потрібно буде вказати власні активи і сплатити за них податок.

"Влада вважає українців злочинцями! За новим законом про податкову амністію, майже усі заощадження громадян кваліфікуються як нелегальні та вимагають оподаткування. Це в той час, як люди працюють на двох-трьох роботах, щоб нагодувати родину, і щодня сплачують податки! Новий закон фактично запроваджує презумпцію винуватості, що брутально порушує конституційні права громадян! При цьому держава не гарантує ані конфіденційності інформації про громадян, ані імунітету від розслідувань правоохоронців", — зауважує Палиця. 

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За словами лідера партії "За майбутнє", украй цинічним є те, що пропонована амністія не передбачає жодних переваг для тих, хто весь час сумлінно сплачував податки. Задекларувати законно оподатковані активи законопроєкт можливості не надає.

Як зазначає Ігор Палиця, партія "За майбутнє" пропонує провести безвідсоткову податкову амністію. Громадяни мають просто задекларувати наявні заощадження.

"Ми виступаємо за безумовну та безвідсоткову амністію коштів громадян. Безперечно, за чітких державних гарантій — як щодо надійності інвестування амністованих коштів, так і конфіденційності інформації", — наголосив Палиця.

Автор: 

податки (3820) Палиця Ігор (62) За майбутнє (26)


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Топ коментарі
+16
Налоговая амнистия затеяна выдающимся писюанистом современности с одной целью - легализовать весь кэш, свой и его балагана "подворотня 95", заработанного в поте члена лица имитацией игры пиписькой на пианино. В том числе и заработанных на крови с 2014 года в Параше на корпоративах.
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22.06.2021 18:57
+12
Скоро увидим Беню в кожанке и на броневике, призывающим Землю-крестьянам, Заводы-рабочим, а всё бабло ему?...
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22.06.2021 18:54
+10
Зробили б податкову амністію там з сумми в декілька мільйонів гривень. А тут зєйлюпінці прагнуть накрити і простіший нарід. Та в принципі від зійлістів добра бажати....
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22.06.2021 19:00
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шо,и палице уже зеленое мудрое руководство не нравится? отож...
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22.06.2021 18:54 Відповісти
Зробили б податкову амністію там з сумми в декілька мільйонів гривень. А тут зєйлюпінці прагнуть накрити і простіший нарід. Та в принципі від зійлістів добра бажати....
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22.06.2021 19:00 Відповісти
Скоро увидим Беню в кожанке и на броневике, призывающим Землю-крестьянам, Заводы-рабочим, а всё бабло ему?...
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22.06.2021 18:54 Відповісти
...и обещающим рост экономики на 60%....
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22.06.2021 18:58 Відповісти
16:48 https://censor.net/ru/news/3272790/ukrainskaya_ekonomika_vyhodit_iz_16mesyachnogo_krizisa_nbu
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22.06.2021 19:25 Відповісти
Ну так.
Кажемо Зеленський чуемо Коломойський.
Кажемо Палиця чуемо Коломойський.
Грати за обидві сторони вигідно. В будь якому варіанті бородата бабуся в виграші
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22.06.2021 20:30 Відповісти
тактика бени: морковка, затем пинок клоуну. затем опять морковка, за которым следует пинок. Классика
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22.06.2021 18:56 Відповісти
Налоговая амнистия затеяна выдающимся писюанистом современности с одной целью - легализовать весь кэш, свой и его балагана "подворотня 95", заработанного в поте члена лица имитацией игры пиписькой на пианино. В том числе и заработанных на крови с 2014 года в Параше на корпоративах.
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22.06.2021 18:57 Відповісти
Налоговая амнистия нарушает конституционные права украинцев, - Палица - Цензор.НЕТ 3071
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22.06.2021 19:05 Відповісти
Секас между жабой и гадюкой во всей красе...
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22.06.2021 18:57 Відповісти
Лично я точно налоги за это платить не собираюсь. Кому, зачем?!
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22.06.2021 19:08 Відповісти
Не хочешь - заставят. Конфискация имущества и продажа с молотка за копейки.
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22.06.2021 19:32 Відповісти
тю...а шо у украинцев есть какие-то конституционные права?...
еще скажите что у них (у нас в смысле))) есть харант этих самых прав ))))
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22.06.2021 19:13 Відповісти
Палица тоже отпахал на 2-3 работах, а сейчас так распереживался за збереження украинцев)
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22.06.2021 19:15 Відповісти
Палица хочет легализовать наворованное бесплатно. Все люди равны и честные и воры.
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22.06.2021 19:16 Відповісти
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22.06.2021 19:27 Відповісти
Нищеброд, не скиглы
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22.06.2021 20:55 Відповісти
бла-бла-бла, всё не так , всё неправильно , а вот я бы-..., пусть уже хоть как-то примут, а то всё в афшоры тащат
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22.06.2021 19:17 Відповісти
Зепил тупорылый нищеброд. Угадал?,,😄
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22.06.2021 20:56 Відповісти
мультимиллиардер щёколадный пасущийся за рошенки?
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22.06.2021 23:43 Відповісти
Ну теперь до меня дошло!
Оказывается рекитиры 90х были налоговыми амнистирами!)
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22.06.2021 19:18 Відповісти
Когда Палица говорит о конституционных правах украинцев, он имеет ввиду себя и себе подобных мультимиллионеров. Но, крайне цинично прикрывается интересами всех украинцев, подавляющему большинству которых бояться абсолютно нечего.
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22.06.2021 19:47 Відповісти
От Зебобика можно всего ожидать...
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22.06.2021 20:15 Відповісти
ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ЗАКОН!!!. при правильном подходе можно пополнить казну, отдать долги и одаживать МВФУ. а то никак не катит, всю жизнь на зарплате а то и бех нее а совтояние миллионы. так не бывает а если бывает то у недоразвитых стран
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22.06.2021 20:11 Відповісти
Но, ты, дятел , его не читал. Бо тупой
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22.06.2021 20:57 Відповісти
ты, сатана, испугался за наворованное? для меня, любой закон разоблачающий взяточников и коррупционеров, хороший. потому что чесно платил налоги. к примеру 250 тысяч за 2019-2020. до этого платил минималку 12 лет. но какой то зам, зама месного горсовета имеет больше чем я сидя на маленькой зарплате. может для шестьсот шестьдесят шестых это норма, а для меня нет.... так что кури бамбук, чертяка!
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22.06.2021 21:41 Відповісти
опзжопный прокукарекал
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22.06.2021 20:15 Відповісти
Обычно лозунгом - грабь награбленное прикрывается грабеж самых незащищенных, т.е. большинства из нас.
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22.06.2021 20:22 Відповісти
Нагнали зебилов- нищебродов на ветку пообсуждать закон, которые они: 1)не читали, 2) не про них, бо кроме засраных трусов за душой ничего не имеют, 3) не поймут даже если и прочитают, бо туууупые
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22.06.2021 21:00 Відповісти
Дырку от бублика а не двойное налогообложение. Брэхня
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22.06.2021 21:01 Відповісти
не знаю ли получат ли зебилы налоги но вешать
их скоро будем
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22.06.2021 21:04 Відповісти
Думаю, що всі заробітчани будуть дуже вдячні блазню, особливо ті, що за нього голосували. Мабуть теж закінчить у Ростові.
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22.06.2021 21:36 Відповісти
Стоп ребята. Вы в законе его назвали как добровольным и затем угрожаите , если не оформишь? Где логика по обкуренности СН?
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22.06.2021 22:14 Відповісти
Слава Швондера спокою не дає:
Ініціатор(и) законопроекту: Зеленський Володимир Олександрович Президент України
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22.06.2021 23:54 Відповісти
 
 