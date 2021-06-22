Податкова амністія порушує конституційні права українців, - Палиця

Верховна Рада прийняла закон про податкову амністію. Відповідно до нього, майже усі заощадження українців кваліфікуються як нелегальні. Таким чином, громадяни апріорі вважаються злочинцями. Це є прямим порушенням конституційних прав українців. Натомість податкова амністія має бути безвідсотковою, а держава повинна створити дієві стимули, щоб громадяни виводили свої гроші з тіні та вкладали в реальний сектор економіки.

Про це заявив лідер партії "За майбутнє", народний депутат Ігор Палиця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

Як відомо, 15 червня Верховна Рада України схвалила в цілому законопроєкт №5153. Він передбачає проведення податкової амністії для всієї країни. Фактично, мова йде про подання нульової декларації, у якій потрібно буде вказати власні активи і сплатити за них податок.

"Влада вважає українців злочинцями! За новим законом про податкову амністію, майже усі заощадження громадян кваліфікуються як нелегальні та вимагають оподаткування. Це в той час, як люди працюють на двох-трьох роботах, щоб нагодувати родину, і щодня сплачують податки! Новий закон фактично запроваджує презумпцію винуватості, що брутально порушує конституційні права громадян! При цьому держава не гарантує ані конфіденційності інформації про громадян, ані імунітету від розслідувань правоохоронців", — зауважує Палиця.

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За словами лідера партії "За майбутнє", украй цинічним є те, що пропонована амністія не передбачає жодних переваг для тих, хто весь час сумлінно сплачував податки. Задекларувати законно оподатковані активи законопроєкт можливості не надає.

Як зазначає Ігор Палиця, партія "За майбутнє" пропонує провести безвідсоткову податкову амністію. Громадяни мають просто задекларувати наявні заощадження.

"Ми виступаємо за безумовну та безвідсоткову амністію коштів громадян. Безперечно, за чітких державних гарантій — як щодо надійності інвестування амністованих коштів, так і конфіденційності інформації", — наголосив Палиця.