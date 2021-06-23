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Вместо декоммунизации: в Праге на ул. маршала Конева повесили разъяснения

Вместо декоммунизации: в Праге на ул. маршала Конева повесили разъяснения

Администрация третьего района Праги отказалась переименовывать улицу, названную в честь маршала советской армии Ивана Конева, так как считает, что это вызвало бы слишком много сложностей.

Поэтому вместо переименования на улице повесили табличку с разъяснениями о том, кто такой Иван Конев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Czech Radio.

В прошлом неоднократно звучали голоса, требующие переименовать улицу, названную в честь маршала Ивана Конева, с учетом двоякой роли, которую он сыграл в истории Европы ХХ века. Однако районная администрация каждый раз отклоняла это предложение, указывая, что на этой крупной улице в районе Жижков проживает около 7000 человек, и переименование вызвало бы слишком много сложностей.

"Поэтому мы решили, что опишем роль Конева в современной европейской истории хотя бы в форме информационной таблички", – указал член районного совета Павел Кршечек.

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На табличке сказано: "Иван Степанович Конев (1897 - 1973) – один из наиболее знаменитых советских полководцев Второй мировой войны. Маршал советского Союза, командующий 1-м украинским фронтом, части которого первыми вошли 9 мая 1945 г. в Прагу. Осенью 1956 г. руководил подавлением Венгерского восстания советской армией. В 1961 г., в период так наз. Второго Берлинского кризиса, завершившегося возведением Берлинской стены, возглавлял Группу советских войск в Германии. Весной 1968 г. возглавил военную делегацию, члены которой, помимо прочего, занимались в Чехословакии военной разведывательной деятельностью перед августовским вторжением войск стран Варшавского договора. Предыдущие названия улицы: Венская, Подебрадова, Брненская. Улицей Конева называется с 1947 г."

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Текст составили после консультаций с Военно-историческим институтом и Институтом изучения тоталитарных режимов.

Напомним, в 2020 году в Праге демонтировали памятник Коневу. Это вызвало возмущение России.

Автор: 

переименования (739) Прага (109) Чехия (1704) декоммунизация (753)


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Топ комментарии
+19
уроды, жополизащие парашке. они второй паз по вам пройдутся на танках а вы и не заметите
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23.06.2021 01:08
+13
для смелости им нужно всего лишь ... что то типо "ПНР" ... ну там пражские младенцы в срусских трусиках и кокошниках ... 10 тысяч жертв и одумаются.. если не дибыли.
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23.06.2021 01:20
+8
а так же : мясокомбинат им.ПолПота, сеть ресторанов Бокасса, премия мира
им.КимЧенЫна и преименовать наконец Крым в о.Путин...... ну всё конечно с
разъяснениями......
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23.06.2021 07:17
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струсили
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23.06.2021 01:01 Ответить
для смелости им нужно всего лишь ... что то типо "ПНР" ... ну там пражские младенцы в срусских трусиках и кокошниках ... 10 тысяч жертв и одумаются.. если не дибыли.
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23.06.2021 01:20 Ответить
Ганьба!
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23.06.2021 01:08 Ответить
уроды, жополизащие парашке. они второй паз по вам пройдутся на танках а вы и не заметите
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23.06.2021 01:08 Ответить
У нас с переименованием ситуация не лучше.
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23.06.2021 07:59 Ответить
Прочитал: Администрация третьего рейха Праги отказалась. переименовывать потомушто могут пагибнуть люде.
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23.06.2021 01:10 Ответить
Виходячи зі статті, фуйло працює на Байдена за кісточку без м'яса, а колонії для того і існують щоб качати з них корисні копалини за американські папірці. Самим сильним ударом по заходу була би заборона експорту сировини з московії.
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23.06.2021 02:38 Ответить
в The Washington Times напиши объясни им какие они неграмотные
https://censor.net/ru/user/307359
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23.06.2021 02:44 Ответить
А до чого тут грамотні чи ні, там ясно написано що Байден зробив життя фуйла краще, дав себе облизати при зустрічі, московити радіють що Байден дозволмв фуйлуші і далі продавати росію. Що нового, це вже відбувається понад 100 років, тільки при останніх імператорах було заборонено експорт сировини, защо американці і знесли імперію.
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23.06.2021 02:54 Ответить
зе-лох добрался до праги? урод
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23.06.2021 01:12 Ответить
Крутой маразм. казалось, что только в Харькове проспект Жукова/ Григоренко переименовывают каждые 3 месяца)))
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23.06.2021 01:48 Ответить
У чехов президентом ватан типа терехогепы.
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23.06.2021 09:58 Ответить
Я бы оставила площадь Сталина, улицу Ленина, сквер Гитлера... и т.п. с табличками об их преступлениях против человечества с указаниям сколько потеряно людских жизней благодаря этим сволочам и каким способом они это делали... Например в переулке Кучмы повесила бы табличку про смерть Гонгадзе...
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23.06.2021 05:14 Ответить
а так же : мясокомбинат им.ПолПота, сеть ресторанов Бокасса, премия мира
им.КимЧенЫна и преименовать наконец Крым в о.Путин...... ну всё конечно с
разъяснениями......
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23.06.2021 07:17 Ответить
😂 підказав крьісмам новий референдум)))
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23.06.2021 07:25 Ответить
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23.06.2021 08:01 Ответить
не в о. Путин, ибо созвучнее будет "временный ********** Крым"
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23.06.2021 09:10 Ответить
кто знает как по чешски "этодругое" ???
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23.06.2021 06:59 Ответить
и вообще по всем венесуэлам, мьянмам и прочим центрально-африканским республикам
надо провести с населением разъяснительную работу - они всё неправильно понели.....
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23.06.2021 07:06 Ответить
пше джругопшекове
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23.06.2021 11:20 Ответить
не так созвучно но на счёт пшиков соглашусь
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23.06.2021 11:50 Ответить
типа пшык другопшыковый..... тоже красиво....
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23.06.2021 11:51 Ответить
Предыдущие несколько переименований этой улицы, почему-то, по всей видимости, больших сложностей не вызвали.
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23.06.2021 07:10 Ответить
"Я бы оставила площадь Сталина, улицу Ленина, сквер Гитлера... и т.п. с табличками об их преступлениях против человечества с указаниям сколько потеряно людских жизней благодаря этим сволочам и каким способом они это делали Например, в переулке Кучмы повесила бы табличку про смерть Гонгадзе..." Возможно, это мог бы быть один из вариантов ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА. По команде, решению властей подобное проходит очень болезненно. Более того, дополнительно поляризует общество... То, к чему привыкли и даже перестали замечать, как бы выносится на порядок дня, актуализируется... Это, в некотором роде, насилие над той частью общества, которое ввели в заблуждение, и ему трудно по команде принять другую историческую правду... Возможно, чехи, городские власти Праги, совет района города Прага поступили более мудро и цивилизованно..
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23.06.2021 08:55 Ответить
Не правильно вирішили... Коцапські мітки треба знищувати !!!
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23.06.2021 09:00 Ответить
Видимо мало их наматывали на гусеницы танков.
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23.06.2021 09:54 Ответить
переименуйте в лося пшекова)
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23.06.2021 11:20 Ответить
чехи - ПОЗОР на ваши головы!!!!!
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23.06.2021 12:00 Ответить
 
 