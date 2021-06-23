Вместо декоммунизации: в Праге на ул. маршала Конева повесили разъяснения

Администрация третьего района Праги отказалась переименовывать улицу, названную в честь маршала советской армии Ивана Конева, так как считает, что это вызвало бы слишком много сложностей.

Поэтому вместо переименования на улице повесили табличку с разъяснениями о том, кто такой Иван Конев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Czech Radio.

В прошлом неоднократно звучали голоса, требующие переименовать улицу, названную в честь маршала Ивана Конева, с учетом двоякой роли, которую он сыграл в истории Европы ХХ века. Однако районная администрация каждый раз отклоняла это предложение, указывая, что на этой крупной улице в районе Жижков проживает около 7000 человек, и переименование вызвало бы слишком много сложностей.

"Поэтому мы решили, что опишем роль Конева в современной европейской истории хотя бы в форме информационной таблички", – указал член районного совета Павел Кршечек.

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На табличке сказано: "Иван Степанович Конев (1897 - 1973) – один из наиболее знаменитых советских полководцев Второй мировой войны. Маршал советского Союза, командующий 1-м украинским фронтом, части которого первыми вошли 9 мая 1945 г. в Прагу. Осенью 1956 г. руководил подавлением Венгерского восстания советской армией. В 1961 г., в период так наз. Второго Берлинского кризиса, завершившегося возведением Берлинской стены, возглавлял Группу советских войск в Германии. Весной 1968 г. возглавил военную делегацию, члены которой, помимо прочего, занимались в Чехословакии военной разведывательной деятельностью перед августовским вторжением войск стран Варшавского договора. Предыдущие названия улицы: Венская, Подебрадова, Брненская. Улицей Конева называется с 1947 г."

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Текст составили после консультаций с Военно-историческим институтом и Институтом изучения тоталитарных режимов.

Напомним, в 2020 году в Праге демонтировали памятник Коневу. Это вызвало возмущение России.