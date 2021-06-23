Штамм коронавируса "дельта" обнаружили в Беларуси

В Беларуси впервые официально зафиксировали случаи заражения коронавирусным штаммом "дельта", также известным как "индийский" штамм.

Об этом сообщили в Минздраве Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

"Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2 (выделенных в июне из проб пациентов с подтвержденным COVID-19) показал, что в Минске 10 исследованных образцов имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для "индийского" варианта (дельта, В.1.617.2). Так что можно констатировать, что "индийский вариант коронавируса" выявлен в Беларуси. При этом циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси не установлена", - говорится в сообщении.

В Минздраве Беларуси напомнили, что штамм "дельта" может быть более заразным за счет того, что лучше умеет проникать в клетку. " Однако на данный момент нет данных о том, что этот вариант вызывает более серьезное заболевание", - сказано в сообщении.

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Всего за последние сутки 22 июня, по официальным данным, в Республике Беларусь зарегистрированы 802 пациента с COVID-19 (сделано 19 176 тестов), выписаны - 805 пациентов.