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Новости Коронавирус и карантин
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Штамм коронавируса "дельта" обнаружили в Беларуси

Штамм коронавируса

В Беларуси впервые официально зафиксировали случаи заражения коронавирусным штаммом "дельта", также известным как "индийский" штамм.

Об этом сообщили в Минздраве Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

"Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2 (выделенных в июне из проб пациентов с подтвержденным COVID-19) показал, что в Минске 10 исследованных образцов имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для "индийского" варианта (дельта, В.1.617.2). Так что можно констатировать, что "индийский вариант коронавируса" выявлен в Беларуси. При этом циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси не установлена", - говорится в сообщении.

В Минздраве Беларуси напомнили, что штамм "дельта" может быть более заразным за счет того, что лучше умеет проникать в клетку. " Однако на данный момент нет данных о том, что этот вариант вызывает более серьезное заболевание", - сказано в сообщении.

Также читайте: В Украине на данный момент не было ни одного случая инфицирования "дельта"-штаммом коронавируса, - Минздрав

Всего за последние сутки 22 июня, по официальным данным, в Республике Беларусь зарегистрированы 802 пациента с COVID-19 (сделано 19 176 тестов), выписаны - 805 пациентов.

Автор: 

Беларусь (7889) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Закрыть нахрен границу!
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23.06.2021 16:00
+2
закрийте кордони з касапами і з білоруссю! , зебіли!
https://censor.net/ua/news/3272933/*******************************************************************************************************
!!!!!
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23.06.2021 16:11
+2
Два по 100 и трактор...баня уже не обязательна.
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23.06.2021 16:14
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23.06.2021 16:00 Ответить
И чо теперь?
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23.06.2021 16:00 Ответить
Учитывая, что, по официальной версии Белоруссии, коронавируса не существует, то - ничего
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23.06.2021 16:03 Ответить
Два по 100 и трактор...баня уже не обязательна.
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23.06.2021 16:14 Ответить
Надеюсь у таракана обнаружили?!
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23.06.2021 16:01 Ответить
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23.06.2021 16:06 Ответить
Видать переболел, судя по осложнениям на голову.
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23.06.2021 17:26 Ответить
И надо было вам сажать самолёт с Протасевичем? Кушайте теперь, не обляпайтесь.
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23.06.2021 16:06 Ответить
закрийте кордони з касапами і з білоруссю! , зебіли!
https://censor.net/ua/news/3272933/*******************************************************************************************************
!!!!!
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23.06.2021 16:11 Ответить
А Беларусь что Украине плохого сделала ответите СЕБЕ хоть....или вам просто так хочется?( Странные вы люди.....
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23.06.2021 16:44 Ответить
Та це Вейшнорія "постаралася".
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23.06.2021 17:19 Ответить
"Поддержала" на международной арене во время анексии РФ Крыму и войны на Донбассе.
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23.06.2021 17:23 Ответить
 
 