Дезертир-срочник приговорен на Херсонщине к 5 годам лишения свободы, - прокуратура

Каховский горрайонный суд Херсонской области признал военнослужащего срочной службы виновным в дезертирстве (ч. 3 ст. 408 УК Украины) и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

"В суде доказано, что указанный матрос, не желая проходить военную службу в Вооруженных Силах Украины, 25.10.2016 покинул расположение воинской части. "Свободное" время матрос на протяжении более чем двух лет проводил по месту проживания, не связывая его с обязанностями военной службы, не предпринимая никаких мер для появления в воинскую часть, в правоохранительные или другие государственные органы или органы военного управления при наличии реальной возможности для этого", - говорится в сообщении.

Вынося приговор, суд учел предыдущую судимость указанного лица (по ч. 2, 3 ст. 185 УК Украины), и путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначил ему наказание с отбыванием в уголовно-исполнительном учреждении.

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