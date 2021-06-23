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Новости Агрессия России против Украины
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Дезертир-срочник приговорен на Херсонщине к 5 годам лишения свободы, - прокуратура

Дезертир-срочник приговорен на Херсонщине к 5 годам лишения свободы, - прокуратура

Каховский горрайонный суд Херсонской области признал военнослужащего срочной службы виновным в дезертирстве (ч. 3 ст. 408 УК Украины) и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

"В суде доказано, что указанный матрос, не желая проходить военную службу в Вооруженных Силах Украины, 25.10.2016 покинул расположение воинской части. "Свободное" время матрос на протяжении более чем двух лет проводил по месту проживания, не связывая его с обязанностями военной службы, не предпринимая никаких мер для появления в воинскую часть, в правоохранительные или другие государственные органы или органы военного управления при наличии реальной возможности для этого", - говорится в сообщении.

Вынося приговор, суд учел предыдущую судимость указанного лица (по ч. 2, 3 ст. 185 УК Украины), и путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначил ему наказание с отбыванием в уголовно-исполнительном учреждении.

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Автор: 

оборона (5203) военнослужащие (6124) Военная прокуратура (933) дезертирство (331) ВСУ (6574)


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Топ комментарии
+13
А четырежды уклонист?
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23.06.2021 16:43
+4
Зачем призвали в армию ранее судимого?
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23.06.2021 16:46
+4
тому що призив треба було давно відмінити, замінивши професійною армією і тер.обороною. А не бути на рівні мавп з РФ.
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23.06.2021 17:17
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А четырежды уклонист?
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23.06.2021 16:43 Ответить
Зачем призвали в армию ранее судимого?
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23.06.2021 16:46 Ответить
Ввиду огромнейших очередей в военкоматы у их сотрудников просто нет физической возможности детально проверить биографию каждого призывника. Вы разве не заметили огромные толпы желающих призваться в ВСУ перед крыльцом каждого военкомата в Вашем городе?
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23.06.2021 16:55 Ответить
тому що призив треба було давно відмінити, замінивши професійною армією і тер.обороною. А не бути на рівні мавп з РФ.
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23.06.2021 17:17 Ответить
Не при этом зеледенте, даже Гособоронзаказ провален. А чтобы была профессиональная армия необходимо нехилое финансирование. А сейчас всем рулит политика распила и так тощего бюджета.
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23.06.2021 17:28 Ответить
Мабуть патрийот, скрыл судимость и сам прибежал в военкомат.
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23.06.2021 17:21 Ответить
И такое возможно. Пересидеть тихонько на казенных харчах смутные времена. А дальше видно будет. Лежал я в госпитале с одним пареньком, так его постоянно с бурбулятором медсестры и санитарки ловили в туалете. Причем к наркоте он пристрастился еще до армии, потом призвали, был на передке, контузия, комиссовали. И ничего, срался от страха, но задачи выполнял.
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23.06.2021 17:34 Ответить
Все мажоры косят от армии через взятки в военкомате. А у єтого родители взятку оказались дать? Кто-то же должен быть козлом отпущения, если нельзя наказать родителей мажоров.
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23.06.2021 16:47 Ответить
молодцы даешь стандарты НАТО когда выйдет сразу повестку ему
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23.06.2021 16:54 Ответить
В нього крадіжка за ч.3 до 6р.
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23.06.2021 16:57 Ответить
а міг би стати преЗЕдентом, як наш Головноуклоніст.
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23.06.2021 17:14 Ответить
К нас оказывается, крепостное право? Зачем такая армия, вообще нужна, или доброволтно или по контракту, но заставлять этож дичь полная.
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23.06.2021 17:35 Ответить
Дезертир - то ясна справа. От тільки проситься ще питання. Цікаво, а сидить бодай 1 лугандонський обдроченець?
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23.06.2021 18:01 Ответить
А бубочка?
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23.06.2021 18:26 Ответить
Жестокость неоправданная. Сколько косит от службы, и ничего, а здесь нашли злодея.
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23.06.2021 19:39 Ответить
Эх, посадили бы в своё время уклониста, возможно небыло бы такого бардака в стране.
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23.06.2021 21:21 Ответить
Срочная служба - пережиток прошлого, но, к сожалению, пока что отменить ее не получится. Поэтому нужно создать мотивацию служить. К примеру, в Израиле, если не отслужил - у тебя будут отсутсвовать каие-либо перспективы на госслужбе, в некоторых профессиях (к примеру, пилот гражданской авиации). Типа хочешь иметь карьеру в Украине? Служи. Не хочешь служить? Ищи себя в бизнесе, но не в госкомпаниях и не на госслужбе.
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23.06.2021 21:26 Ответить
 
 