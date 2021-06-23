Дезертира-строковика засуджено на Херсонщині до 5 років позбавлення волі, - прокуратура

Каховський міськрайонний суд Херсонської області визнав військовослужбовця строкової служби винним у дезертирстві (ч. 3 ст. 408 КК України) та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

"У суді доведено, що зазначений матрос, не маючи бажання взагалі проходити військову службу у Збройних Силах України, 25.10.2016 залишив розташування військової частини. "Вільний" час матрос упродовж більш ніж двох років проводив за місцем проживання, не пов’язуючи його з обов’язками військової служби, не вживаючи жодних заходів для з’явлення у військову частину, до правоохоронних або інших державних органів чи органів військового управління, за наявності реальної можливості для цього", - йдеться в повідомленні.

Ухвалюючи вирок, суд урахував попередню судимість цієї особи (за ч. 2, 3 ст. 185 КК України), та шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначив йому покарання з відбуванням у кримінально-виконавчій установі.

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