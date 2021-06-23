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Новини Агресія Росії проти України
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Дезертира-строковика засуджено на Херсонщині до 5 років позбавлення волі, - прокуратура

Дезертира-строковика засуджено на Херсонщині до 5 років позбавлення волі, - прокуратура

Каховський міськрайонний суд Херсонської області визнав військовослужбовця строкової служби винним у дезертирстві (ч. 3 ст. 408 КК України) та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

"У суді доведено, що зазначений матрос, не маючи бажання взагалі проходити військову службу у Збройних Силах України, 25.10.2016 залишив розташування військової частини. "Вільний" час матрос упродовж більш ніж двох років проводив за місцем проживання, не пов’язуючи його з обов’язками військової служби, не вживаючи жодних заходів для з’явлення у військову частину, до правоохоронних або інших державних органів чи органів військового управління, за наявності реальної можливості для цього", - йдеться в повідомленні.

Ухвалюючи вирок, суд урахував попередню судимість цієї особи (за ч. 2, 3 ст. 185 КК України), та шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначив йому покарання з відбуванням у кримінально-виконавчій установі.

Також читайте: На Хмельниччині дезертира-контрактника засудили на 5 років позбавлення волі

Автор: 

оборона (4777) військовослужбовці (4733) Військова прокуратура (722) дезертирство (295) ЗСУ (7528)


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Топ коментарі
+13
А четырежды уклонист?
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23.06.2021 16:43
+4
Зачем призвали в армию ранее судимого?
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23.06.2021 16:46
+4
тому що призив треба було давно відмінити, замінивши професійною армією і тер.обороною. А не бути на рівні мавп з РФ.
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23.06.2021 17:17
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А четырежды уклонист?
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23.06.2021 16:43 Відповісти
Зачем призвали в армию ранее судимого?
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23.06.2021 16:46 Відповісти
Ввиду огромнейших очередей в военкоматы у их сотрудников просто нет физической возможности детально проверить биографию каждого призывника. Вы разве не заметили огромные толпы желающих призваться в ВСУ перед крыльцом каждого военкомата в Вашем городе?
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23.06.2021 16:55 Відповісти
тому що призив треба було давно відмінити, замінивши професійною армією і тер.обороною. А не бути на рівні мавп з РФ.
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23.06.2021 17:17 Відповісти
Не при этом зеледенте, даже Гособоронзаказ провален. А чтобы была профессиональная армия необходимо нехилое финансирование. А сейчас всем рулит политика распила и так тощего бюджета.
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23.06.2021 17:28 Відповісти
Мабуть патрийот, скрыл судимость и сам прибежал в военкомат.
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23.06.2021 17:21 Відповісти
И такое возможно. Пересидеть тихонько на казенных харчах смутные времена. А дальше видно будет. Лежал я в госпитале с одним пареньком, так его постоянно с бурбулятором медсестры и санитарки ловили в туалете. Причем к наркоте он пристрастился еще до армии, потом призвали, был на передке, контузия, комиссовали. И ничего, срался от страха, но задачи выполнял.
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23.06.2021 17:34 Відповісти
Все мажоры косят от армии через взятки в военкомате. А у єтого родители взятку оказались дать? Кто-то же должен быть козлом отпущения, если нельзя наказать родителей мажоров.
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23.06.2021 16:47 Відповісти
молодцы даешь стандарты НАТО когда выйдет сразу повестку ему
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23.06.2021 16:54 Відповісти
В нього крадіжка за ч.3 до 6р.
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23.06.2021 16:57 Відповісти
а міг би стати преЗЕдентом, як наш Головноуклоніст.
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23.06.2021 17:14 Відповісти
К нас оказывается, крепостное право? Зачем такая армия, вообще нужна, или доброволтно или по контракту, но заставлять этож дичь полная.
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23.06.2021 17:35 Відповісти
Дезертир - то ясна справа. От тільки проситься ще питання. Цікаво, а сидить бодай 1 лугандонський обдроченець?
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23.06.2021 18:01 Відповісти
А бубочка?
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23.06.2021 18:26 Відповісти
Жестокость неоправданная. Сколько косит от службы, и ничего, а здесь нашли злодея.
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23.06.2021 19:39 Відповісти
Эх, посадили бы в своё время уклониста, возможно небыло бы такого бардака в стране.
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23.06.2021 21:21 Відповісти
Срочная служба - пережиток прошлого, но, к сожалению, пока что отменить ее не получится. Поэтому нужно создать мотивацию служить. К примеру, в Израиле, если не отслужил - у тебя будут отсутсвовать каие-либо перспективы на госслужбе, в некоторых профессиях (к примеру, пилот гражданской авиации). Типа хочешь иметь карьеру в Украине? Служи. Не хочешь служить? Ищи себя в бизнесе, но не в госкомпаниях и не на госслужбе.
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23.06.2021 21:26 Відповісти
 
 