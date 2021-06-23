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Новости Агрессия России против Украины
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Кабмин денонсировал Соглашение СНГ о сотрудничестве в области туризма

Кабмин денонсировал Соглашение СНГ о сотрудничестве в области туризма

Украина денонсировала Соглашение СНГ о сотрудничестве в области туризма. Также правительство подтвердило намерение не становиться участником Соглашения о Совете по туризму государств-участников СНГ.

Соответствующее постановление Кабинет Министров Украины принял на заседании 23 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"По результатам анализа действующих международных договоров в рамках СНГ на предмет их соответствия национальным интересам правительство считает нецелесообразным дальнейшее участие Украины в Соглашении о сотрудничестве в области туризма и Соглашении о Совете по туризму государств-участников СНГ.

Одной из сторон этих соглашений выступает Правительство Российской Федерации. В связи с вооруженной агрессией РФ против Украины фактическое сотрудничество с Россией прекращено, а перспективы налаживания такого сотрудничества, в том числе в рамках упомянутых соглашений, в дальнейшем отсутствуют", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин денонсировал еще одно соглашение с СНГ: о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи

Отмечается, что сотрудничество со всеми другими странами-участниками Соглашений обеспечивается в рамках двусторонних договоров.

Автор: 

денонсация (57) Кабмин (14026) россия (95454) СНГ (426) туризм (1543)


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Топ комментарии
+6
В 14-м они реально как туристы заезжали, в туристических автобусах, и шлялись по Луганску, Харькову, Донецку, Запорожью, Одессе и т.д. Ждали "часа "Ч"...
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23.06.2021 20:30
+5
Вот зачем Украине туристы из Эссэн-Гэ? Нам их мало было в 14 году?
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23.06.2021 20:25
+3
Горе то какое. Теперь Украинцы в парашный Нижне-Зажопинск туристами не поедут.
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23.06.2021 20:24
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Горе то какое. Теперь Украинцы в парашный Нижне-Зажопинск туристами не поедут.
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23.06.2021 20:24 Ответить
Странно. Особенно если учесть что Украина никогда не входила в состав СНГ.
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23.06.2021 20:24 Ответить
Вот зачем Украине туристы из Эссэн-Гэ? Нам их мало было в 14 году?
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23.06.2021 20:25 Ответить
Они и сейчас на Донбассе, туристы с танками и буками.
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23.06.2021 20:28 Ответить
В 14-м они реально как туристы заезжали, в туристических автобусах, и шлялись по Луганску, Харькову, Донецку, Запорожью, Одессе и т.д. Ждали "часа "Ч"...
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23.06.2021 20:30 Ответить
А украинская власть, пограничники, СБУ, полиция, делали вид ,что их не замечают. Тоже ждали часа X получается. Интересная такая логическая цепочка.
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23.06.2021 20:37 Ответить
А "украинская власть" в части силовиков была с кацапским гражданством, специально внедренная как раз для этого, а погранцами рулил литвин, который брат того, что типа "всем нужен". Они тоже ждали, конечно.
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23.06.2021 20:42 Ответить
И заметьте, никто из них не сидит в тюрьме. Значит логически та власть и эта мало чем отличаются раз покрывают друг друга.
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23.06.2021 20:48 Ответить
Они сидят на па-рашке.
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23.06.2021 20:51 Ответить
Тем не менее можно было бы заочно их осудить за измену и многие уже вернулись в Украину и ведут тут на месте антиукраинскую пропаганду вполне открыто, по ТВ и интернету, понимая, что их никто не накажет. Правосудия в стране при зеленой плесени нет, как впрочем и при предыдущих олигархических правителях.Ничего не меняется.
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23.06.2021 20:59 Ответить
Напишите Венедиктовой.
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23.06.2021 21:22 Ответить
Ну и что? Медаль кабмину за это? А когда денонсируете торговлю с агрессором? Когда перестанете продавать оккупанту стратегическое для их вооружения сырье - титан? Каждый денб на фронте гибнут украинские военные , а эти нелюди олигархические твари продают титан врагу для его вооружения. Это как нахывается? Нах из власти, уроды, бандиты! Агрессору титан, украинцам цены на коммуналку в 2 раза повысили, гробят просто страну, экономику, народ, будущее, сатанисты рогатые.
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23.06.2021 20:26 Ответить
Какой на* СНГ. Теперь только Париж и Лондон.
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23.06.2021 20:26 Ответить
Эссен-Гэ? Эссэн - по-еврейски "кушать". Дальше переводить?
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23.06.2021 20:28 Ответить
Кабмин денонсировал Соглашение СНГ о сотрудничестве в области туризма - Цензор.НЕТ 9103
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23.06.2021 20:35 Ответить
Закапывай потом этих туристов а земля то кругом уже частная.
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23.06.2021 20:50 Ответить
З тим снг усе треба денансувати і забути як і про азійський саюз...
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23.06.2021 21:26 Ответить
 
 