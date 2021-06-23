Кабмин денонсировал Соглашение СНГ о сотрудничестве в области туризма

Украина денонсировала Соглашение СНГ о сотрудничестве в области туризма. Также правительство подтвердило намерение не становиться участником Соглашения о Совете по туризму государств-участников СНГ.

Соответствующее постановление Кабинет Министров Украины принял на заседании 23 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"По результатам анализа действующих международных договоров в рамках СНГ на предмет их соответствия национальным интересам правительство считает нецелесообразным дальнейшее участие Украины в Соглашении о сотрудничестве в области туризма и Соглашении о Совете по туризму государств-участников СНГ.

Одной из сторон этих соглашений выступает Правительство Российской Федерации. В связи с вооруженной агрессией РФ против Украины фактическое сотрудничество с Россией прекращено, а перспективы налаживания такого сотрудничества, в том числе в рамках упомянутых соглашений, в дальнейшем отсутствуют", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сотрудничество со всеми другими странами-участниками Соглашений обеспечивается в рамках двусторонних договоров.