Суд вернул кинотеатр "Киев" предыдущим арендаторам

Хозяйственный суд Киева счел недействительным договор компании "Синема-Центр" на аренду помещения кинотеатра "Киев" и признал право предыдущего арендодателя продлить контракт до 2029 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "НВ".

Суд признал право предыдущего арендатора на продление права аренды до 4 января 2029 года. При этом договор с новым арендатором - ООО "Синема-центр" - суд признал недействительным. Договор был заключен 14 апреля 2019 года.

Также суд постановил устранить препятствия для возвращения предыдущего арендодателя в помещение кинотеатра Киев и взыскал с ответчиков по 2,1 тыс. грн для уплаты судебного сбора в пользу ООО "Культурный центр Кинотеатр Киев".

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Бывшая директор кинотеатра Вилия Бондаренко подтвердила журналистам, что суд принял решение в их пользу. Теперь ответчик может подать апелляцию. Бондаренко заявила, что, по ее данным, "Синема-Центр" уже выехал из здания.

В компании "Синема-Центр" на запрос о комментарии пока не ответили.

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Напомним, в начале июня мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что кинотеатр Киев, который не работает более двух лет, останется закрытым еще минимум год. По его словам, арендатор кинотеатра (компания "Синема-Центр") не может сейчас реализовать проект из-за того, что в период пандемии коронавируса другие кинотеатры компании были закрыты и не приносили доход. Совладельцами компании "Синема-Центр" являются бизнесмен Борис Фуксман и создатель телеканала "1+1" Александр Роднянский.