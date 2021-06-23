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Суд повернув кінотеатр "Київ" попереднім орендарям

Суд повернув кінотеатр

Господарський суд Києва визнав недійсним договір компанії "Сінема-Центр" на оренду приміщення кінотеатру "Київ" і визнав право попереднього орендодавця продовжити контракт до 2029 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "НВ".

Суд визнав право попереднього орендаря на продовження права оренди до 4 січня 2029 року. При цьому, договір з новим орендарем - ТОВ Сінема-Центр - суд визнав недійсним. Договір був укладений 14 квітня 2019 року.

Також суд постановив усунути перешкоди для повернення попереднього орендодавця в приміщення кінотеатру Київ і стягнув з відповідачів по 2,1 тис. грн для сплати судового збору на користь ТОВ "Культурний центр Кінотеатр Київ".

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Колишня директорка кінотеатру Вілія Бондаренко підтвердила журналістам, що суд ухвалив рішення на їхню користь. Тепер відповідач може подати апеляцію. Бондаренко заявила, що за її даними "Сінема-Центр" уже виїхав з будівлі.

У компанії "Сінема-Центр" на запит видання про коментарі поки не відповіли.

Нагадаємо, на початку червня мер Києва Віталій Кличко заявляв, що кінотеатр Київ, який не працює понад два роки, залишиться закритим ще мінімум рік. За його словами орендар кінотеатру (компанія "Сінема-Центр") не може зараз реалізувати проєкт через те, що в період пандемії коронавірусу інші кінотеатри компанії були закриті і не приносили дохід. Співвласниками компанії "Сінема-Центр" є бізнесмен Борис Фуксман і засновник телеканалу 1+1 Олександр Роднянський.

Автор: 

оренда (466) Київ (19443) кіно (961)


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Суд вернул кинотеатр "Киев" предыдущим арендаторам - Цензор.НЕТ 6584
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23.06.2021 20:32 Відповісти
И шо - покажут кино?
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23.06.2021 20:33 Відповісти
Всю Украину беспокоит кинотеатр Киев? Больше нету новостей?
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23.06.2021 20:41 Відповісти
*ляди, у меня в день, когда его захватили, было намечено свидание, и куплены билеты на аниме, которое нам с девочкой нравилось) а такой облом
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23.06.2021 20:47 Відповісти
Кто бы сомневался... Фуксман, Роднянский...
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23.06.2021 20:56 Відповісти
Розборки "богоизбраных" - "умнейших" з "красивейшими"...
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23.06.2021 21:54 Відповісти
...а, какого кина можно щас там посмотреть?
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24.06.2021 05:15 Відповісти
 
 