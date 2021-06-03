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Кінофестиваль "Молодість" допомагає популяризувати Україну, - гендиректор Халпахчі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кінофестиваль

Через фестиваль пройшли цілі покоління кінематографістів, зокрема українських.

Міжнародний кінофестиваль "Молодість" допомагає популяризувати Україну у світі, переконаний керівник події Андрій Халпахчі. Про це йдеться в рамках проєкту "Робимо українське", створеного компанією "Метінвест" до 50-річчя міжнародного кінофестивалю.

"Історія "Молодості" – це історія України, всіх змін, які відбувалися до незалежності, після (здобуття – ред.) незалежності. Всі покоління кінематографістів, особливо українських, пройшли через фестиваль", – наголосив він.

"Це промоція українського кіно і України як незалежної держави у світі. Коли мене питають, що "Молодість" зробила за 30 років незалежності України, з гордістю можна сказати: ми робимо українське", – запевняє Халпахчі, який, до слова, протягом уже 30 років є незмінним директором цієї однієї з найголовніших мистецьких подій Східної Європи.

Він також наголосив, що фестиваль "Молодість" є місцем, де народжуються зірки світового рівня, зокрема Брюно Дюмон, Лукас Мудіссон, Гаспар Ное. А це теж, безперечно, позитивно впливає на імідж України.

Автор: Анастасія Потіха
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Кинофестиваль "Молодость" помогает популяризировать Украину, – гендиректор Халпахчи - Цензор.НЕТ 8874
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03.06.2021 15:34 Відповісти
Даже Пьер Ришар, как-то наведывался и гулял по Киеву.

Кинофестиваль "Молодость" помогает популяризировать Украину, – гендиректор Халпахчи - Цензор.НЕТ 2473
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03.06.2021 15:40 Відповісти
Популяризувати Україну,можуть технічні винаходи в першу чергу.Як в інших країнах.
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03.06.2021 15:46 Відповісти
самый главный популяризатор - 95 квартал. Шоу для нас все!
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03.06.2021 16:36 Відповісти
Клоунам это не интересно. Не стэндап, нема красного словца, мимики, матюков...
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04.06.2021 19:09 Відповісти
 
 