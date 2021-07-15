Кинофестиваль "Молодость" помогает популяризировать Украину, – гендиректор Халпахчи

Через фестиваль прошли целые поколения кинематографистов, в частности украинских.

Международный кинофестиваль "Молодость" помогает популяризировать Украину в мире, убежден руководитель события Андрей Халпахчи. Об этом говорится в рамках проекта "Робимо українське", созданного компанией "Метинвест" к 50-летию международного кинофестиваля.

"История "Молодости" - это история Украины, всех изменений, которые происходили до независимости, после (обретения, – ред.) независимости. Все поколения кинематографистов, особенно украинских, прошли через фестиваль", – подчеркнул он.

"Это продвижение украинского кино и Украины как независимого государства в мире. Когда меня спрашивают, что" молодость" сделала за 30 лет независимости Украины, с гордостью можно сказать: мы делаем украинское", – уверяет Халпахчи, который, к слову, в течение уже 30 лет является неизменным директором этого одного из главных художественных событий Восточной Европы.

Он также отметил, что фестиваль "Молодость" является местом, где рождаются звезды мирового уровня, в частности Брюно Дюмон, Лукас Мудиссон, Гаспар Ноэ. А это тоже, бесспорно, положительно влияет на имидж Украины.