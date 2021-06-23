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Новости Коронавирус и карантин
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Украина меняет правила пересечения границы

Украина меняет правила пересечения границы

Теперь прибывающим из ряда стран нужно будет сдать на границе тест на COVID-19.

Об этом сообщил заместитель министра-главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава

Гражданам, которые прибыли из Индии, Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики или находились на их территории не менее семи дней, будет запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля).

Эта норма начнет действовать с 25 июня.

Кузин также сообщил, что до 25-го июня, по отдельному поручению СНБО, будут подготовлены комплексные предложения для противодействия распространению коронавируса штамма Дельта в Украине.

Читайте: Штамм коронавируса "дельта" зафиксирован в Украине, - Данилов

Автор: 

граница (5263) карантин (16729) тестирование (496) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Заробітчани з ЄС привозять євро, а з росії новий штам коронавірусу.
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23.06.2021 21:50
+6
до 25 не поспішайте... ті 2 особи, що привезли з росії ковід-делту напевно не самі їхали а потягом або машиною/автобусом.. то-ж мені здається що нова версія вже тут мінімум тиждень...
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23.06.2021 21:31
+5
Да не только иностранцам, но и украинцам, которые прибывают из-за границы, в обязательном порядке надо сдать тест. Как говорят - Бог бережёного бережёт.
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23.06.2021 21:32
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Надо было со вчера(с), а не с 25го!
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23.06.2021 21:31 Ответить
до 25 не поспішайте... ті 2 особи, що привезли з росії ковід-делту напевно не самі їхали а потягом або машиною/автобусом.. то-ж мені здається що нова версія вже тут мінімум тиждень...
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23.06.2021 21:31 Ответить
Да не только иностранцам, но и украинцам, которые прибывают из-за границы, в обязательном порядке надо сдать тест. Как говорят - Бог бережёного бережёт.
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23.06.2021 21:32 Ответить
вони он там у Турції з росіянами птруться і усе
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23.06.2021 21:33 Ответить
Здавать тесты на лучше всего - всем прибывающим. А тех, кто болеют в Украине и вновь заболевших тщательно отслеживать, чтоб ни с кем не контактировали, и тогда конец этой эпидемии.
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24.06.2021 00:12 Ответить
Спасибо Шведу за победу
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23.06.2021 21:33 Ответить
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24.06.2021 08:10 Ответить
Мазок из попы.
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23.06.2021 21:42 Ответить
Заробітчани з ЄС привозять євро, а з росії новий штам коронавірусу.
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23.06.2021 21:50 Ответить
Браво!
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24.06.2021 08:10 Ответить
С фєдєрастією взагалі треба заборонити перетин кордону... Можна залишити в один бік - з України до лаптєвстанії...
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23.06.2021 22:09 Ответить
всем надо делать, идиоты!
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23.06.2021 22:37 Ответить
Все экономят на здоровье украинцев
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24.06.2021 02:23 Ответить
То все дурниці , Петров/Иванов/Сидоров на кордоні пройдуть успішно ці тести а в кішені перевезуть пару ампул нового штамма Дельта а далі новий спалахх ковіда в Украіні
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23.06.2021 23:36 Ответить
 
 