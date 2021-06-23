Украина меняет правила пересечения границы

Теперь прибывающим из ряда стран нужно будет сдать на границе тест на COVID-19.

Об этом сообщил заместитель министра-главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Гражданам, которые прибыли из Индии, Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики или находились на их территории не менее семи дней, будет запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля).

Эта норма начнет действовать с 25 июня.

Кузин также сообщил, что до 25-го июня, по отдельному поручению СНБО, будут подготовлены комплексные предложения для противодействия распространению коронавируса штамма Дельта в Украине.

Читайте: Штамм коронавируса "дельта" зафиксирован в Украине, - Данилов