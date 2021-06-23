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Новини Коронавірус і карантин
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Україна змінює правила перетину кордону

Україна змінює правила перетину кордону

Тепер прибулим із низки країн потрібно буде здати на кордоні тест на COVID-19.

Про це повідомив заступник міністра - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Громадянам, які прибули з Індії, Великої Британії і Північної Ірландії, Російської Федерації, Португальської Республіки або перебували на їх території не менше семи днів, буде заборонено перетин державного кордону України без негативного результату експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного безпосередньо в пунктах пропуску (пунктах контролю).

Ця норма почне діяти з 25 червня.

Кузін також повідомив, що до 25-го червня, за окремим дорученням РНБО, будуть підготовлені комплексні пропозиції для протидії поширенню коронавірусу штаму Дельта в Україні.

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Автор: 

кордон (4757) карантин (18172) тестування (456) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Заробітчани з ЄС привозять євро, а з росії новий штам коронавірусу.
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23.06.2021 21:50
+6
до 25 не поспішайте... ті 2 особи, що привезли з росії ковід-делту напевно не самі їхали а потягом або машиною/автобусом.. то-ж мені здається що нова версія вже тут мінімум тиждень...
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23.06.2021 21:31
+5
Да не только иностранцам, но и украинцам, которые прибывают из-за границы, в обязательном порядке надо сдать тест. Как говорят - Бог бережёного бережёт.
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23.06.2021 21:32
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Надо было со вчера(с), а не с 25го!
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23.06.2021 21:31 Відповісти
до 25 не поспішайте... ті 2 особи, що привезли з росії ковід-делту напевно не самі їхали а потягом або машиною/автобусом.. то-ж мені здається що нова версія вже тут мінімум тиждень...
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23.06.2021 21:31 Відповісти
Да не только иностранцам, но и украинцам, которые прибывают из-за границы, в обязательном порядке надо сдать тест. Как говорят - Бог бережёного бережёт.
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23.06.2021 21:32 Відповісти
вони он там у Турції з росіянами птруться і усе
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23.06.2021 21:33 Відповісти
Здавать тесты на лучше всего - всем прибывающим. А тех, кто болеют в Украине и вновь заболевших тщательно отслеживать, чтоб ни с кем не контактировали, и тогда конец этой эпидемии.
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24.06.2021 00:12 Відповісти
Спасибо Шведу за победу
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23.06.2021 21:33 Відповісти
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24.06.2021 08:10 Відповісти
Мазок из попы.
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23.06.2021 21:42 Відповісти
Заробітчани з ЄС привозять євро, а з росії новий штам коронавірусу.
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23.06.2021 21:50 Відповісти
Браво!
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24.06.2021 08:10 Відповісти
С фєдєрастією взагалі треба заборонити перетин кордону... Можна залишити в один бік - з України до лаптєвстанії...
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23.06.2021 22:09 Відповісти
всем надо делать, идиоты!
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23.06.2021 22:37 Відповісти
Все экономят на здоровье украинцев
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24.06.2021 02:23 Відповісти
То все дурниці , Петров/Иванов/Сидоров на кордоні пройдуть успішно ці тести а в кішені перевезуть пару ампул нового штамма Дельта а далі новий спалахх ковіда в Украіні
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23.06.2021 23:36 Відповісти
 
 