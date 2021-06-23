Україна змінює правила перетину кордону

Тепер прибулим із низки країн потрібно буде здати на кордоні тест на COVID-19.

Про це повідомив заступник міністра - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Громадянам, які прибули з Індії, Великої Британії і Північної Ірландії, Російської Федерації, Португальської Республіки або перебували на їх території не менше семи днів, буде заборонено перетин державного кордону України без негативного результату експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного безпосередньо в пунктах пропуску (пунктах контролю).

Ця норма почне діяти з 25 червня.

Кузін також повідомив, що до 25-го червня, за окремим дорученням РНБО, будуть підготовлені комплексні пропозиції для протидії поширенню коронавірусу штаму Дельта в Україні.

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