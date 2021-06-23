Штам коронавірусу "дельта" зафіксовано в Україні, - Данілов

Штам коронавірусу "дельта ", який вперше був виявлений в Індії, наразі зафіксовано в Україні у двох осіб.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов в інтерв'ю ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в Україні вже зафіксовано два випадки у матері 66 років і дитини - 16 років, які нещодавно повернулися з Росії. Зараз їх госпіталізовано в Олександрівську лікарню, їх стан стабільний.

"У нас є чотири лабораторії, які можуть виявляти новий штам, 2 приватні і 2 державні, у нас немає саме тестів, які виявляють індійський штам, ми звернулися до ВООЗ", - зазначив Данілов.

Він також не виключив, що може бути повністю зупинено сполучення з деякими країнами через "індійський" штам.

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