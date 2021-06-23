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Новини Коронавірус і карантин
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Штам коронавірусу "дельта" зафіксовано в Україні, - Данілов

Штам коронавірусу

Штам коронавірусу "дельта ", який вперше був виявлений в Індії, наразі зафіксовано в Україні у двох осіб.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов в інтерв'ю ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в Україні вже зафіксовано два випадки у матері 66 років і дитини - 16 років, які нещодавно повернулися з Росії. Зараз їх госпіталізовано в Олександрівську лікарню, їх стан стабільний.

"У нас є чотири лабораторії, які можуть виявляти новий штам, 2 приватні і 2 державні, у нас немає саме тестів, які виявляють індійський штам, ми звернулися до ВООЗ", - зазначив Данілов.

Він також не виключив, що може бути повністю зупинено сполучення з деякими країнами через "індійський" штам.

Також читайте: Через велику циркуляцію "дельта-штаму" COVID-19 Кабмін розглядає можливість посилення контролю за приїжджими з РФ та низки інших країн, - Ляшко

Автор: 

Данілов Олексій (1259) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+56
Закройте все КПП с оккупированными территориями. Чтобы с рефии не приносили этот вирус. Ведь сепаров предателей с двумя паспортами недограждан пропускают даже без тестов.
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23.06.2021 17:27
+55
Чем не повод, закрыть полностью сообщение?
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23.06.2021 17:26
+42
Границу когда закроете?
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23.06.2021 17:26
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Чем не повод, закрыть полностью сообщение?
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23.06.2021 17:26 Відповісти
особливо знаючи, що "дельта" вже масово є в Гомелі
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23.06.2021 17:46 Відповісти
Масово?
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23.06.2021 17:58 Відповісти
90% коронавируса в Европе к сентябрю будет штамма "Дельта", - ЕС https://censor.net/ru/n3273085
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24.06.2021 00:45 Відповісти
Границу когда закроете?
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23.06.2021 17:26 Відповісти
Нужно немедленно усилить контроль пропуска людей на границе и пропускать только тех, кто прошел тесты и вакцинацию; изолировать инфицированных граждан Украины. Сейчас есть все условия остановить распространение короновируса в Украине - оно сейчас на минимуме..
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23.06.2021 23:52 Відповісти
Закройте все КПП с оккупированными территориями. Чтобы с рефии не приносили этот вирус. Ведь сепаров предателей с двумя паспортами недограждан пропускают даже без тестов.
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23.06.2021 17:27 Відповісти
"Кабинет министров отменил ограничения на въезд на территорию Украины для тех, кто прибывает из Индии."
Об этом говорится в постановлении №611 от 16 июня, обнародованном на Правительственном портале.
Браво, зебилы!
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23.06.2021 17:28 Відповісти
Це диверсія якщо правда
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25.06.2021 15:51 Відповісти
Если закроют границу с рашей , то как будут перемещаться ,, сваты" и 95-й квартал ?😀
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23.06.2021 17:30 Відповісти
И с таким же лапотным станом со стороны оккупированных территорий, иначе толку не будет
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23.06.2021 17:36 Відповісти
Мать родила ребёнка в 50 лет? Однако.
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23.06.2021 17:33 Відповісти
Да, щас это вполне обычно, зайдите на сайт любрй клиники по репродуктивному здоровью. А так как девочке 16 то скопей всего именно в Рф и родила, у нас чуть позже появтлись эти клиники. Ватницы 99/
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23.06.2021 17:45 Відповісти
Отправьте их обратно.
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23.06.2021 17:35 Відповісти
Штамм коронавируса "дельта" зафиксирован в Украине, - Данилов - Цензор.НЕТ 7245
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23.06.2021 17:46 Відповісти
"Корона" руйнує сіру речовину головного мозку. Не дай Бог ЗЄ повторно заразиться "дельтою"
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23.06.2021 21:37 Відповісти
Його так ніхто і не знайшов на лікуванні під час т з хвороби. В Оман літав зрадник
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25.06.2021 15:53 Відповісти
І привезли з расії... Ну що тут скажеш, чергова перемога зе-недовлади? На днях же ж членокомандуючий доповідав що все, коронавірус "пабіждьон". А тут новий штам, та ще й з расії.
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23.06.2021 17:41 Відповісти
За декілька днів кількість госпіталізованих зросла до 9тис. лише в москві.
Класичні терористи відпочивають зарившись у норки, біотерористи псевдо-науковці влаштовують апокаліпсис
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25.06.2021 15:57 Відповісти
И что? Его летальность в 10 раз меньше альфа и бета. На 23 июня Крадуцкий анонсирует заседание СНБО по дельта-штамму и в лучших советских традициях прямо к заседанию его "обнаруживают" в Украине.
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23.06.2021 17:42 Відповісти
Штамм коронавируса "дельта" зафиксирован в Украине, - Данилов - Цензор.НЕТ 525
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23.06.2021 17:45 Відповісти
Поїхали до рашки - то там і залишайтесь, принаймні поки вірус не вгамується. Іш, шастають до рашки ворожої ще й заразної
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23.06.2021 17:45 Відповісти
Уже закрыть всякое движение с Россией.!
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23.06.2021 17:46 Відповісти
Зеленський ще перевершить Сраліна.
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23.06.2021 17:52 Відповісти
А я то думаю, чого ********** якийсь дивний? Захворів мабуть..
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23.06.2021 17:56 Відповісти
Так он с самого детства такой, чему здесь удивляться?
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23.06.2021 21:47 Відповісти
у нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штаммИсточник: https://censor.net/ru/n3273049

А чем тогда вы его "обнаружили"? Тем же, чем Вова на пианинЕ играл?
И почему об этом сообщает не министр Ляшко или главсанврач?
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23.06.2021 17:57 Відповісти
Вы статью внимательнее почитайте: "У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, 2 частных и 2 государственных, у нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм."
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23.06.2021 22:30 Відповісти
А шо,Ляшко в отпуске?
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23.06.2021 18:11 Відповісти
Врачей профисионалов не слыхать одни полит-шаманы и служки проплаченные от коронобесов.
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23.06.2021 18:11 Відповісти
Остались сомнения что не специально ведётся заражение быдлоэлектората Украины?
Сначала самолётами завозили со всех самых горячих точек. Теперь просто открыли каналы из самой проблемной страны.

Штам коронавірусу "дельта" зафіксовано в Україні, - Данілов - Цензор.НЕТ 6313
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23.06.2021 18:14 Відповісти
Это всё дело рук врагов Украины.
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23.06.2021 21:50 Відповісти
к москалям давно пора все закрыть, а шо, туда еще ездит кто-то?
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23.06.2021 18:15 Відповісти
Израиль таки не зря запретил к к*ц*пам шастать
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23.06.2021 18:18 Відповісти
ніззя закривать кордон з Мордором для бізнеса Зєлі-баригі, нехай хоч пів-України повиздихає - "свати-папіки" - то святе для шапітА клоуна
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23.06.2021 19:16 Відповісти
Який ще потрібен привід, щоб закрити кордон та сполучення з росією??
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23.06.2021 19:41 Відповісти
не закриють,як постійно каже влада "-не можно так делать,там же наши люди"
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23.06.2021 23:01 Відповісти
От зебильних питаров одна нищета и смерти, а бидло нарід ящик хавает.
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24.06.2021 09:25 Відповісти
всьо тикаем огородами
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23.06.2021 19:55 Відповісти
В индии бушует новый штам короновируса , а они только обратились за те твми в ВОЗ, а самим дать на разработки хоть тестов не говоря за вакцыны и военные технологии не пробывали, только и знаут лечить людей асфальтом потому, что модно списать , что хочешь и страну на МММ разводить прошу прощения на ОВГЗ отмывая миоиарды и не давая экономике ни чего производить и продавать.Им тольхо землю украинскую хочется скупить больше они ни чего не вилят не знают не слышат.Просто вредители какие то.
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23.06.2021 20:25 Відповісти
бетта, гамма,, дельта, дурачки купленные
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23.06.2021 21:16 Відповісти
а теперь все по новой
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23.06.2021 21:23 Відповісти
От ******** одна зараза так и лезит в Украину!Границу на замок!!!!!!
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23.06.2021 21:51 Відповісти
Значит скоро в Украине будут случаи и индийской постковидной черной плесени, которая поражает носоглотку и глаза. Короче жопа!
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23.06.2021 21:56 Відповісти
У нас война с РФ уже сколько лет и почему не закрыта с ними полностью граница??? черти и мрази у власти! я вас гнид ненавижу!
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23.06.2021 21:59 Відповісти
Казалось бы, чего проще: для уменьшения хотя-бы скорости распространения "чумы 21 века", Украине необходимо до минимума сократить перемещение граждан с вирусоопасных стран и регионов (типа лугандонии). Но это почему-то не делается.
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23.06.2021 22:17 Відповісти
https://twitter.com/Ogrysko
https://twitter.com/Ogrysko

Volodymyr Ogrysko

@Ogrysko

·https://twitter.com/Ogrysko/status/1407714650138030080 4 год

Це, безсумнівно, справедлива вимога. От тільки перекривати з Росією треба все, але не через пандемію, а через те, що це країна-ворог. І зробити так слід було ще у 2014 р. А тепер вже пізно: з Росії цей небезпечний штам нам вже завезли. Діяти треба вчасно!
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23.06.2021 22:39 Відповісти
тільки но зранку писав про те, що з рф завезуть і ось не пройшло і дня ,а поки їх госпіталізували вони контактували в транспорті з сотнями інших людей,а цей штам як відомо дуже заразний...непотрібно і осені чекати як нова хвиля розпочнеться.
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23.06.2021 22:58 Відповісти
Жалюгидна спроба раздуть коронобесие для запретов и крадивництва. Политшаманы рулят,
врачам профисионалам слова не дают.
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24.06.2021 02:28 Відповісти
Все беди от маскалей, єто ж как надо любить кацапстан чтоби держать граници откритими.
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24.06.2021 09:22 Відповісти
Т.е сидели все в СНБО и тупо ждали-появицца- не появицца Дельта в Украине! Штамповали муть для пиара Зеленского, вместо того, чтобы закрыть границы!
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24.06.2021 09:27 Відповісти
Кацапи не верят в корону и вакцину, дохнут сами и хотят чтоб другие передохли.
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24.06.2021 09:28 Відповісти
 
 