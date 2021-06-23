Штам коронавірусу "дельта" зафіксовано в Україні, - Данілов
Штам коронавірусу "дельта ", який вперше був виявлений в Індії, наразі зафіксовано в Україні у двох осіб.
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов в інтерв'ю ТСН, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в Україні вже зафіксовано два випадки у матері 66 років і дитини - 16 років, які нещодавно повернулися з Росії. Зараз їх госпіталізовано в Олександрівську лікарню, їх стан стабільний.
"У нас є чотири лабораторії, які можуть виявляти новий штам, 2 приватні і 2 державні, у нас немає саме тестів, які виявляють індійський штам, ми звернулися до ВООЗ", - зазначив Данілов.
Він також не виключив, що може бути повністю зупинено сполучення з деякими країнами через "індійський" штам.
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Об этом говорится в постановлении №611 от 16 июня, обнародованном на Правительственном портале.
Браво, зебилы!
Класичні терористи відпочивають зарившись у норки, біотерористи псевдо-науковці влаштовують апокаліпсис
А чем тогда вы его "обнаружили"? Тем же, чем Вова на пианинЕ играл?
И почему об этом сообщает не министр Ляшко или главсанврач?
Сначала самолётами завозили со всех самых горячих точек. Теперь просто открыли каналы из самой проблемной страны.
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Volodymyr Ogrysko
@Ogrysko
·https://twitter.com/Ogrysko/status/1407714650138030080 4 год
Це, безсумнівно, справедлива вимога. От тільки перекривати з Росією треба все, але не через пандемію, а через те, що це країна-ворог. І зробити так слід було ще у 2014 р. А тепер вже пізно: з Росії цей небезпечний штам нам вже завезли. Діяти треба вчасно!
врачам профисионалам слова не дают.