Штамм коронавируса "Дельта" зафиксирован в Украине
Штамм коронавируса "Дельта", который впервые был обнаружен в Индии, в настоящее время зафиксирован в Украине у двоих людей.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью ТСН, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в Украине уже зафиксированы два случая у матери 66 лет и ребенка - 16 лет, которые недавно вернулись из России. Сейчас они госпитализированы в Александровскую больницу, их состояние стабильное.
"У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, 2 частных и 2 государственных, у нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм, мы обратились в ВОЗ", - отметил Данилов.
Он также не исключил, что может быть полностью остановлено сообщение с некоторыми странами из-за "индийского" штамма.
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Об этом говорится в постановлении №611 от 16 июня, обнародованном на Правительственном портале.
Браво, зебилы!
Класичні терористи відпочивають зарившись у норки, біотерористи псевдо-науковці влаштовують апокаліпсис
А чем тогда вы его "обнаружили"? Тем же, чем Вова на пианинЕ играл?
И почему об этом сообщает не министр Ляшко или главсанврач?
Сначала самолётами завозили со всех самых горячих точек. Теперь просто открыли каналы из самой проблемной страны.
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Volodymyr Ogrysko
@Ogrysko
·https://twitter.com/Ogrysko/status/1407714650138030080 4 год
Це, безсумнівно, справедлива вимога. От тільки перекривати з Росією треба все, але не через пандемію, а через те, що це країна-ворог. І зробити так слід було ще у 2014 р. А тепер вже пізно: з Росії цей небезпечний штам нам вже завезли. Діяти треба вчасно!
врачам профисионалам слова не дают.