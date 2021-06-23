Штамм коронавируса "Дельта" зафиксирован в Украине

Штамм коронавируса "Дельта", который впервые был обнаружен в Индии, в настоящее время зафиксирован в Украине у двоих людей.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Украине уже зафиксированы два случая у матери 66 лет и ребенка - 16 лет, которые недавно вернулись из России. Сейчас они госпитализированы в Александровскую больницу, их состояние стабильное.

"У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, 2 частных и 2 государственных, у нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм, мы обратились в ВОЗ", - отметил Данилов.

Он также не исключил, что может быть полностью остановлено сообщение с некоторыми странами из-за "индийского" штамма.

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