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Новини Коронавірус і карантин
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Через велику циркуляцію "дельта-штаму" COVID-19 Кабмін розглядає можливість посилення контролю за приїжджими з РФ та низки інших країн, - Ляшко

Через велику циркуляцію

Уряд вивчає можливість посилити контроль за приїжджими з Великої Британії, Індії, РФ та Португалії для запобігання циркуляції "дельта" ("індійського") штаму коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми на Кабміні розглядали можливість посилити контроль за людьми, які приїжджають з чотирьох країн, - Великої Британії, Індії, РФ та Португалії, де найбільша циркуляція так званого вірусу "Дельта", - зазначив глава МОЗ.

За словами Ляшка, особливість штаму "Дельта" в тому, що він швидше передається і швидше призводить до госпіталізації.

"Це призводить до того, що доволі швидко заповнюються лікарні, зокрема, ми бачимо це в Росії", - додав він.

Водночас Ляшко повідомив, що наразі немає даних, які підтверджують наявність штаму "Дельта" в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні стартує 4-й етап COVID-вакцинації: на 1-3 етапах на сьогодні прищепили 1,75 млн осіб із запланованих 10,3 млн, - МОЗ

Автор: 

карантин (18172) росія (65052) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Зачем кацапов контролировать? Закрыть им границу и всех делов.

Из-за большой циркуляции "дельта-штамма" COVID-19 Кабмин рассматривает возможность усиления контроля за приезжающими из РФ и ряда других стран, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9980
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23.06.2021 14:50
+10
Спохватились. С таким уровнем контроля на границе он уже давно в Украине.
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23.06.2021 14:50
+7
Не забудьте запретить вьезд из Индии который опрометчиво разрешили.
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23.06.2021 14:51
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и это правильно...прикрутить им циркуляцию .вплоть до факта развала *********
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23.06.2021 14:50 Відповісти
Я бы с инфицЫрованными кацапами на границы поступал бы так
Из-за большой циркуляции "дельта-штамма" COVID-19 Кабмин рассматривает возможность усиления контроля за приезжающими из РФ и ряда других стран, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9157
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23.06.2021 14:51 Відповісти
Зачем кацапов контролировать? Закрыть им границу и всех делов.

Из-за большой циркуляции "дельта-штамма" COVID-19 Кабмин рассматривает возможность усиления контроля за приезжающими из РФ и ряда других стран, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9980
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23.06.2021 14:50 Відповісти
Спохватились. С таким уровнем контроля на границе он уже давно в Украине.
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23.06.2021 14:50 Відповісти
А за 11000 эвро пропустят интересно, нелегалы интересуются?
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23.06.2021 14:52 Відповісти
Мы недавно летали в Турцию. Видел я их нынешний уровень контроля.
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23.06.2021 14:55 Відповісти
закройте границу уже с этим зоопарком
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23.06.2021 14:51 Відповісти
Не забудьте запретить вьезд из Индии который опрометчиво разрешили.
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23.06.2021 14:51 Відповісти
А вдруг там наши туристы застрянут? с собачкой!!!
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23.06.2021 14:52 Відповісти
закрийте кордони з касапами! , зебіли!

https://censor.net/ua/news/3272933/*******************************************************************************************************
!!!!!
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23.06.2021 14:53 Відповісти
Границю треба закрити для параша і як ти кажеш ряда других стран!!!!!
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23.06.2021 14:54 Відповісти
Знатный собаковод спасет из халепы, надо только разрешить многоженство.
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23.06.2021 14:56 Відповісти
Какой контроль нах? Закрыть ВСЁ сообщение с Парашей. До полного исчезновения угрозы, т.е. самой Парашнной *********.
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23.06.2021 14:57 Відповісти
С Британией тогда тоже нужно закрывать.
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23.06.2021 15:13 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3272994/izza_bolshoyi_tsirkulyatsii_deltashtamma_covid19_kabmin_rassmatrivaet_vozmojnost_usileniya_kontrolya" отсортирует дураков и коммунистов активистов... только на них действует.

он уже в Киеве...
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23.06.2021 14:57 Відповісти
Из-за большой циркуляции "дельта-штамма" COVID-19 Кабмин рассматривает возможность усиления контроля за приезжающими из РФ и ряда других стран, - Ляшко - Цензор.НЕТ 950
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23.06.2021 15:00 Відповісти
А ЧЕГО БЕСПОКОИТЬСЯ? У нас есть Ляшко, его эффективность не вызывает опасений. Тесты работают , вакцины с первого укола помогают и эффективны, заболело 835 человек телевизор и пресса не не могут лгать.Может опоздали на несколько дней, результаты из Великобритании по обнаруженным мутантам пока обнадеживают. Если всё работает, то дельту идентифицируют.
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23.06.2021 15:03 Відповісти
Не поспішайте. Ви ж у всьому копіюєте мордор та його фуйло.
"Россия вымирает: кто помогает Кремлю с бюджетным кризисом"
https://www.youtube.com/watch?v=4vPwJxd1RJk
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23.06.2021 15:05 Відповісти
пока европа УЖЕ закривает все сообщения с рф, наши только РАССМАТРИВАЮТ вопрос о усилении контроля. о преостановлении любых передвижений, речь вообще не идет. всетаки правда, что алигархам нужно населения 12 миллионов а не 40 иначе как понять
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23.06.2021 15:10 Відповісти
Через велику циркуляцію "дельта-штаму" COVID-19 Кабмін розглядає можливість посилення контролю за приїжджими з РФ та низки інших країн, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6843
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23.06.2021 15:20 Відповісти
Юленька перечислила еще не все достяжения янелоха оманского. и мы еще не знаем что будет дальше. а впереди еще почти три года. и дай Бог чтоб сейчас 73% рвали волосы на жооппе поняв что именно они это сделали вместе. а если не поймут то Украине .настапит ....зда, в полном смысле этих слов
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23.06.2021 15:41 Відповісти
Читайте новости Израиля. Там уже признают, что хвалёный пфайзер бесполезен от индийского штамма, не говоря уже о спутнике и индийском шмурдяке.
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23.06.2021 15:12 Відповісти
На кой хрен вообще лаптеногих дегенератов в Украину пускать? Мало вам Гиркиных в лавре было...
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23.06.2021 15:20 Відповісти
в Израиле привились ну как? Давали 90% эффективность от первой дозы, но BMJ писал о 31%, в марте Пфайзер начал работать над 3 ей дозой с модифицированным спайковым белком. Истину покажэет время дождемся ноября, а найти Дельту у инфицированных Британией покажет время, возможно заражение и двумя, у ВИЧ инфицированной за полгода болезни прошло несколько десятков мутаций
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23.06.2021 15:32 Відповісти
пока будут рассматривать уже заедет пару десятков тысяч инфицированных
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23.06.2021 15:36 Відповісти
Кто верит вакцине должен привыкнуть к уколам раз в 1-3 месяца, Windows обновляется и апдейты и заплатки так же прилетают, как мутации вируса,только нужно не забывать следить пора или не пора модифицировать
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23.06.2021 15:58 Відповісти
Это все правильно , но почему никто не говорит что граница с кацапами открыта вообще и это кпп с оккупированной территорией. Зачем впускать оттуда этот новый вирус? Эти сепары из рф спокойно могут этот вирус принести. Закройте все КПП или пусть тесты делают за свой счёт .
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23.06.2021 16:07 Відповісти
 
 