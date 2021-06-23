Через велику циркуляцію "дельта-штаму" COVID-19 Кабмін розглядає можливість посилення контролю за приїжджими з РФ та низки інших країн, - Ляшко

Уряд вивчає можливість посилити контроль за приїжджими з Великої Британії, Індії, РФ та Португалії для запобігання циркуляції "дельта" ("індійського") штаму коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми на Кабміні розглядали можливість посилити контроль за людьми, які приїжджають з чотирьох країн, - Великої Британії, Індії, РФ та Португалії, де найбільша циркуляція так званого вірусу "Дельта", - зазначив глава МОЗ.

За словами Ляшка, особливість штаму "Дельта" в тому, що він швидше передається і швидше призводить до госпіталізації.

"Це призводить до того, що доволі швидко заповнюються лікарні, зокрема, ми бачимо це в Росії", - додав він.

Водночас Ляшко повідомив, що наразі немає даних, які підтверджують наявність штаму "Дельта" в Україні.

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