РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10519 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 360 27

Из-за большой циркуляции "дельта-штамма" COVID-19 Кабмин рассматривает возможность усиления контроля за приезжающими из РФ и ряда других стран, - Ляшко

Из-за большой циркуляции

Правительство изучает возможность усилить контроль за приезжающими из Великобритании, Индии, РФ и Португалии для предотвращения циркуляции "дельта" ("индийского") штамма коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы на Кабмине рассматривали возможность усилить контроль за людьми, которые приезжают из четырех стран - Великобритании, Индии, РФ и Португалии, где самая большая циркуляция так называемого вируса "Дельта", - отметил глава Минздрава.

По словам Ляшко, особенность штамма "Дельта" в том, что он быстрее передается и быстрее приводит к госпитализации.

"Это приводит к тому, что достаточно быстро заполняются больницы, в частности, мы видим это в России", - добавил он.

В то же время, Ляшко подчеркнул, что в настоящее время нет данных, подтверждающих присутствие штамма "Дельта" в Украине.

Также читайте: В Украине стартует 4-й этап COVID-вакцинации: на 1-3 этапах на сегодня привили 1,75 млн человек из запланированных 10,3 млн, - Минздрав

Автор: 

карантин (16729) россия (95454) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
Зачем кацапов контролировать? Закрыть им границу и всех делов.

Из-за большой циркуляции "дельта-штамма" COVID-19 Кабмин рассматривает возможность усиления контроля за приезжающими из РФ и ряда других стран, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9980
показать весь комментарий
23.06.2021 14:50
+10
Спохватились. С таким уровнем контроля на границе он уже давно в Украине.
показать весь комментарий
23.06.2021 14:50
+7
Не забудьте запретить вьезд из Индии который опрометчиво разрешили.
показать весь комментарий
23.06.2021 14:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и это правильно...прикрутить им циркуляцию .вплоть до факта развала *********
показать весь комментарий
23.06.2021 14:50 Ответить
Я бы с инфицЫрованными кацапами на границы поступал бы так
Из-за большой циркуляции "дельта-штамма" COVID-19 Кабмин рассматривает возможность усиления контроля за приезжающими из РФ и ряда других стран, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9157
показать весь комментарий
23.06.2021 14:51 Ответить
Зачем кацапов контролировать? Закрыть им границу и всех делов.

Из-за большой циркуляции "дельта-штамма" COVID-19 Кабмин рассматривает возможность усиления контроля за приезжающими из РФ и ряда других стран, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9980
показать весь комментарий
23.06.2021 14:50 Ответить
Спохватились. С таким уровнем контроля на границе он уже давно в Украине.
показать весь комментарий
23.06.2021 14:50 Ответить
А за 11000 эвро пропустят интересно, нелегалы интересуются?
показать весь комментарий
23.06.2021 14:52 Ответить
Мы недавно летали в Турцию. Видел я их нынешний уровень контроля.
показать весь комментарий
23.06.2021 14:55 Ответить
закройте границу уже с этим зоопарком
показать весь комментарий
23.06.2021 14:51 Ответить
Не забудьте запретить вьезд из Индии который опрометчиво разрешили.
показать весь комментарий
23.06.2021 14:51 Ответить
А вдруг там наши туристы застрянут? с собачкой!!!
показать весь комментарий
23.06.2021 14:52 Ответить
закрийте кордони з касапами! , зебіли!

https://censor.net/ua/news/3272933/*******************************************************************************************************
!!!!!
показать весь комментарий
23.06.2021 14:53 Ответить
Границю треба закрити для параша і як ти кажеш ряда других стран!!!!!
показать весь комментарий
23.06.2021 14:54 Ответить
Знатный собаковод спасет из халепы, надо только разрешить многоженство.
показать весь комментарий
23.06.2021 14:56 Ответить
Какой контроль нах? Закрыть ВСЁ сообщение с Парашей. До полного исчезновения угрозы, т.е. самой Парашнной *********.
показать весь комментарий
23.06.2021 14:57 Ответить
С Британией тогда тоже нужно закрывать.
показать весь комментарий
23.06.2021 15:13 Ответить
https://censor.net/ru/news/3272994/izza_bolshoyi_tsirkulyatsii_deltashtamma_covid19_kabmin_rassmatrivaet_vozmojnost_usileniya_kontrolya" отсортирует дураков и коммунистов активистов... только на них действует.

он уже в Киеве...
показать весь комментарий
23.06.2021 14:57 Ответить
Из-за большой циркуляции "дельта-штамма" COVID-19 Кабмин рассматривает возможность усиления контроля за приезжающими из РФ и ряда других стран, - Ляшко - Цензор.НЕТ 950
показать весь комментарий
23.06.2021 15:00 Ответить
А ЧЕГО БЕСПОКОИТЬСЯ? У нас есть Ляшко, его эффективность не вызывает опасений. Тесты работают , вакцины с первого укола помогают и эффективны, заболело 835 человек телевизор и пресса не не могут лгать.Может опоздали на несколько дней, результаты из Великобритании по обнаруженным мутантам пока обнадеживают. Если всё работает, то дельту идентифицируют.
показать весь комментарий
23.06.2021 15:03 Ответить
Не поспішайте. Ви ж у всьому копіюєте мордор та його фуйло.
"Россия вымирает: кто помогает Кремлю с бюджетным кризисом"
https://www.youtube.com/watch?v=4vPwJxd1RJk
показать весь комментарий
23.06.2021 15:05 Ответить
пока европа УЖЕ закривает все сообщения с рф, наши только РАССМАТРИВАЮТ вопрос о усилении контроля. о преостановлении любых передвижений, речь вообще не идет. всетаки правда, что алигархам нужно населения 12 миллионов а не 40 иначе как понять
показать весь комментарий
23.06.2021 15:10 Ответить
Через велику циркуляцію "дельта-штаму" COVID-19 Кабмін розглядає можливість посилення контролю за приїжджими з РФ та низки інших країн, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6843
показать весь комментарий
23.06.2021 15:20 Ответить
Юленька перечислила еще не все достяжения янелоха оманского. и мы еще не знаем что будет дальше. а впереди еще почти три года. и дай Бог чтоб сейчас 73% рвали волосы на жооппе поняв что именно они это сделали вместе. а если не поймут то Украине .настапит ....зда, в полном смысле этих слов
показать весь комментарий
23.06.2021 15:41 Ответить
Читайте новости Израиля. Там уже признают, что хвалёный пфайзер бесполезен от индийского штамма, не говоря уже о спутнике и индийском шмурдяке.
показать весь комментарий
23.06.2021 15:12 Ответить
На кой хрен вообще лаптеногих дегенератов в Украину пускать? Мало вам Гиркиных в лавре было...
показать весь комментарий
23.06.2021 15:20 Ответить
в Израиле привились ну как? Давали 90% эффективность от первой дозы, но BMJ писал о 31%, в марте Пфайзер начал работать над 3 ей дозой с модифицированным спайковым белком. Истину покажэет время дождемся ноября, а найти Дельту у инфицированных Британией покажет время, возможно заражение и двумя, у ВИЧ инфицированной за полгода болезни прошло несколько десятков мутаций
показать весь комментарий
23.06.2021 15:32 Ответить
пока будут рассматривать уже заедет пару десятков тысяч инфицированных
показать весь комментарий
23.06.2021 15:36 Ответить
Кто верит вакцине должен привыкнуть к уколам раз в 1-3 месяца, Windows обновляется и апдейты и заплатки так же прилетают, как мутации вируса,только нужно не забывать следить пора или не пора модифицировать
показать весь комментарий
23.06.2021 15:58 Ответить
Это все правильно , но почему никто не говорит что граница с кацапами открыта вообще и это кпп с оккупированной территорией. Зачем впускать оттуда этот новый вирус? Эти сепары из рф спокойно могут этот вирус принести. Закройте все КПП или пусть тесты делают за свой счёт .
показать весь комментарий
23.06.2021 16:07 Ответить
 
 