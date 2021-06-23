Из-за большой циркуляции "дельта-штамма" COVID-19 Кабмин рассматривает возможность усиления контроля за приезжающими из РФ и ряда других стран, - Ляшко
Правительство изучает возможность усилить контроль за приезжающими из Великобритании, Индии, РФ и Португалии для предотвращения циркуляции "дельта" ("индийского") штамма коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Мы на Кабмине рассматривали возможность усилить контроль за людьми, которые приезжают из четырех стран - Великобритании, Индии, РФ и Португалии, где самая большая циркуляция так называемого вируса "Дельта", - отметил глава Минздрава.
По словам Ляшко, особенность штамма "Дельта" в том, что он быстрее передается и быстрее приводит к госпитализации.
"Это приводит к тому, что достаточно быстро заполняются больницы, в частности, мы видим это в России", - добавил он.
В то же время, Ляшко подчеркнул, что в настоящее время нет данных, подтверждающих присутствие штамма "Дельта" в Украине.
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он уже в Киеве...
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