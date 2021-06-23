Из-за большой циркуляции "дельта-штамма" COVID-19 Кабмин рассматривает возможность усиления контроля за приезжающими из РФ и ряда других стран, - Ляшко

Правительство изучает возможность усилить контроль за приезжающими из Великобритании, Индии, РФ и Португалии для предотвращения циркуляции "дельта" ("индийского") штамма коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы на Кабмине рассматривали возможность усилить контроль за людьми, которые приезжают из четырех стран - Великобритании, Индии, РФ и Португалии, где самая большая циркуляция так называемого вируса "Дельта", - отметил глава Минздрава.

По словам Ляшко, особенность штамма "Дельта" в том, что он быстрее передается и быстрее приводит к госпитализации.

"Это приводит к тому, что достаточно быстро заполняются больницы, в частности, мы видим это в России", - добавил он.

В то же время, Ляшко подчеркнул, что в настоящее время нет данных, подтверждающих присутствие штамма "Дельта" в Украине.

Также читайте: В Украине стартует 4-й этап COVID-вакцинации: на 1-3 этапах на сегодня привили 1,75 млн человек из запланированных 10,3 млн, - Минздрав