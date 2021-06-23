РФ должна допустить в оккупированный Крым Джемилева и Чубарова, - резолюция ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы требует от российских оккупационных властей отменить запрет на посещение Крыма лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву и главе Меджлиса Рефату Чубарову.

Об этом говорится в принятой 23 июня резолюции ПАСЕ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ассамблея призывает аннулировать решение, которым запрещается деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, и разрешить Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову вернуться в Крым", - говорится в резолюции.

Ассамблея также выразила разочарование в связи с несправедливым решением Верховного суда РФ, согласно которому запрещена деятельность Меджлиса крымских татар, как "экстремистской организации", что противоречит международным стандартам и является свидетельством систематического нарушения прав крымских татар, в частности, свободных собраний, свободы высказываний и мнений, вероисповедания и религии.

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Кроме этого в резолюции указывается на преграды, которые оккупационные власти ставят развитию крымскотатарского языка, а также содержится призыв к обеспечению его изучения.