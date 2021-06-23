РФ должна допустить в оккупированный Крым Джемилева и Чубарова, - резолюция ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы требует от российских оккупационных властей отменить запрет на посещение Крыма лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву и главе Меджлиса Рефату Чубарову.
Об этом говорится в принятой 23 июня резолюции ПАСЕ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ассамблея призывает аннулировать решение, которым запрещается деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, и разрешить Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову вернуться в Крым", - говорится в резолюции.
Ассамблея также выразила разочарование в связи с несправедливым решением Верховного суда РФ, согласно которому запрещена деятельность Меджлиса крымских татар, как "экстремистской организации", что противоречит международным стандартам и является свидетельством систематического нарушения прав крымских татар, в частности, свободных собраний, свободы высказываний и мнений, вероисповедания и религии.
Кроме этого в резолюции указывается на преграды, которые оккупационные власти ставят развитию крымскотатарского языка, а также содержится призыв к обеспечению его изучения.
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стисняюсь спросить, извините если что,
а ...крымско -татарская дивизия у нас уже есть ?
я спрашиваю : крымско -татарская дивизия у нас уже есть?
мотивированная боеспособная , полностью укомплектованная, готовая к боям?
или их у нас уже несколько?
Пустить эту двоицу в Крым могут, вот только оттуда они выедут в наручниках в направлении Лефортово. Так что я очень не уверен, что если им скажут "Приезжайте!", то они поедут.
А вообще, что конкретно сделали татары с 2014 года против оккупации их "родины"?
Я не видел никаких протестов, партизанских действий или чего бы то ни было ещё в Крыму.
Несколько смелых пришли года два-три назад на Красную площадь, где их сразу повязали.
Вроде всё.
Или я что-то не знаю о героической борьбе Меджлиса и татар за родной Крым?
Оригінал статті - на сайті Українського кризового медіа-центру: https://uacrisis.org/ru/74613-ctrc-human-rights-violations-in-crimea-2019-report
Самому лень поискать?
где танковые наспупательные дивизии и вертолётные полки имени Меджелиса ?
или члены Меджелиса не собираются её создавать?
ведь Крымскую платформу легче,
да и не пыльно...
попиндели и пошли... Маршем , Крым освобождать