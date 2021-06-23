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РФ должна допустить в оккупированный Крым Джемилева и Чубарова, - резолюция ПАСЕ

РФ должна допустить в оккупированный Крым Джемилева и Чубарова, - резолюция ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы требует от российских оккупационных властей отменить запрет на посещение Крыма лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву и главе Меджлиса Рефату Чубарову.

Об этом говорится в принятой 23 июня резолюции ПАСЕ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ассамблея призывает аннулировать решение, которым запрещается деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, и разрешить Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову вернуться в Крым", - говорится в резолюции.

Ассамблея также выразила разочарование в связи с несправедливым решением Верховного суда РФ, согласно которому запрещена деятельность Меджлиса крымских татар, как "экстремистской организации", что противоречит международным стандартам и является свидетельством систематического нарушения прав крымских татар, в частности, свободных собраний, свободы высказываний и мнений, вероисповедания и религии.

Также читайте: Каждый абзац резолюции - это гвоздь в гроб оккупации: "слуга народа" Кравчук об инициативе в ПАСЕ

Кроме этого в резолюции указывается на преграды, которые оккупационные власти ставят развитию крымскотатарского языка, а также содержится призыв к обеспечению его изучения.

Автор: 

Крым (26376) Меджлис (810) ПАСЕ (1667) крымские татары (2717)


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Топ комментарии
+7
Допустить то они могут, арестуют и посадят, а евросоплежуи потом будут выражать озабоченность?
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23.06.2021 21:57
+3
"Ніколи не було "російським озером": моряки ВМС Британії передали Данілову принт першої у світі британської карти Чорного моря https://espreso.tv/nikoli-ne-bulo-rosiyskim-ozerom-moryaki-vms-britanii-peredali-danilovu-print-pershoi-u-sviti-britanskoi-karti-chornogo-morya

РФ должна допустить в оккупированный Крым Джемилева и Чубарова, - резолюция ПАСЕ - Цензор.НЕТ 7753
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23.06.2021 21:53
+3
Отмены по Меджлису не будет.
Пустить эту двоицу в Крым могут, вот только оттуда они выедут в наручниках в направлении Лефортово. Так что я очень не уверен, что если им скажут "Приезжайте!", то они поедут.
А вообще, что конкретно сделали татары с 2014 года против оккупации их "родины"?
Я не видел никаких протестов, партизанских действий или чего бы то ни было ещё в Крыму.
Несколько смелых пришли года два-три назад на Красную площадь, где их сразу повязали.
Вроде всё.

Или я что-то не знаю о героической борьбе Меджлиса и татар за родной Крым?
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23.06.2021 22:11
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Так їх кацапи вже заочно осудили. Куда ж їх "пустіть"?
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23.06.2021 21:46 Ответить
дипломатически договориться легче и на своих условиях, когда ты подготовлен и силён в военном плане на два порядка , чем твой враг ....
стисняюсь спросить, извините если что,
а ...крымско -татарская дивизия у нас уже есть ?
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23.06.2021 21:50 Ответить
http://old.qha.com.ua/ru/intervyu/kombat-krima-o-krimskotatarskom-opite-voini-za-ukrainu/165380/
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23.06.2021 21:56 Ответить
нахера мне ваши "Крымские платформы" и пр. смешная лабуда, лишь бы не воевать ...
я спрашиваю : крымско -татарская дивизия у нас уже есть?
мотивированная боеспособная , полностью укомплектованная, готовая к боям?
или их у нас уже несколько?
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23.06.2021 22:31 Ответить
По ссылке заходили, или даже это лень сделать, лишь бы громко возмущаться?
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23.06.2021 22:35 Ответить
та шо мне твои ссылки, сидят татары как мыши это и без ссылок видно...
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23.06.2021 22:50 Ответить
165 человек оказались в заключении по политическим мотивам за время оккупации Крыма Российской Федерацией. Из них 41 на сегодня - осуждены и отбывают наказание, 51 - находятся в СИЗО, 16 - под следствием, 17 - имеют ограничения или испытательный срок, 40 - уже освобождены. «Таким образом, на сегодня 92 человека находятся за решеткой в ​​СИЗО и колониях», - рассказал Ескендер Бариев, председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа, на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.Оригінал статті - на сайті Українського кризового медіа-центру: https://uacrisis.org/ru/74613-ctrc-human-rights-violations-in-crimea-2019-report Вы, батенька, просто валенком прикидываетесь или на самом деле такой?
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23.06.2021 22:54 Ответить
ага, браво бис я очень рад, давай подождём когда их кацапы всех по лагерям раскидают...
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23.06.2021 22:58 Ответить
"Ніколи не було "російським озером": моряки ВМС Британії передали Данілову принт першої у світі британської карти Чорного моря https://espreso.tv/nikoli-ne-bulo-rosiyskim-ozerom-moryaki-vms-britanii-peredali-danilovu-print-pershoi-u-sviti-britanskoi-karti-chornogo-morya

РФ должна допустить в оккупированный Крым Джемилева и Чубарова, - резолюция ПАСЕ - Цензор.НЕТ 7753
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23.06.2021 21:53 Ответить
РФ должна допустить в оккупированный Крым Джемилева и Чубарова, - резолюция ПАСЕ - Цензор.НЕТ 9662
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23.06.2021 21:55 Ответить
И что фото это политического "флюгера" символизирует, вам Кивы мало, хотите из этого "героя" сделать ?
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24.06.2021 02:43 Ответить
Допустить то они могут, арестуют и посадят, а евросоплежуи потом будут выражать озабоченность?
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23.06.2021 21:57 Ответить
Чтобы не обвинили в фейкомётстве, не написал, что это британский эсминец. Но вата сегодня воодушевлена "победой" над Британской Империей, поэтому и японский линкор "Ямато" сойдётРФ должна допустить в оккупированный Крым Джемилева и Чубарова, - резолюция ПАСЕ - Цензор.НЕТ 6743
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23.06.2021 22:04 Ответить
Отмены по Меджлису не будет.
Пустить эту двоицу в Крым могут, вот только оттуда они выедут в наручниках в направлении Лефортово. Так что я очень не уверен, что если им скажут "Приезжайте!", то они поедут.
А вообще, что конкретно сделали татары с 2014 года против оккупации их "родины"?
Я не видел никаких протестов, партизанских действий или чего бы то ни было ещё в Крыму.
Несколько смелых пришли года два-три назад на Красную площадь, где их сразу повязали.
Вроде всё.

Или я что-то не знаю о героической борьбе Меджлиса и татар за родной Крым?
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23.06.2021 22:11 Ответить
165 человек оказались в заключении по политическим мотивам за время оккупации Крыма Российской Федерацией. Из них 41 на сегодня - осуждены и отбывают наказание, 51 - находятся в СИЗО, 16 - под следствием, 17 - имеют ограничения или испытательный срок, 40 - уже освобождены. «Таким образом, на сегодня 92 человека находятся за решеткой в ​​СИЗО и колониях», - рассказал Ескендер Бариев, председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа, на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.
Оригінал статті - на сайті Українського кризового медіа-центру: https://uacrisis.org/ru/74613-ctrc-human-rights-violations-in-crimea-2019-report
Самому лень поискать?
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23.06.2021 22:32 Ответить
фули ты нам тут про крымские платформы и сизо рассказываешь, хватит, наслушались за семь лет...какие ещё тебе нужны политические мотивы...
где танковые наспупательные дивизии и вертолётные полки имени Меджелиса ?
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23.06.2021 23:02 Ответить
Да Вы искренне тупоВАТЫ, молодой человек. Где я хоть раз написал про Крымскую платформу?
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23.06.2021 23:09 Ответить
а интересно, кто будет командовать танковой дивизией "На Крым" Джамилёв или Чубаров ?
или члены Меджелиса не собираются её создавать?
ведь Крымскую платформу легче,
да и не пыльно...
попиндели и пошли... Маршем , Крым освобождать
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23.06.2021 23:24 Ответить
А Вы от призыва сколько раз откашивали? Я вижу комментарии колированного диванного воина, готового командира танковой дивизии и не понимающего что на самом деле представляет из себя такая дивизия на самом деле.
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23.06.2021 23:49 Ответить
Про Крым, это вы конечно загнули, но вот про крымско татарские батальоны воюющие в АТО против оккупанта, я не слышал.Про отряды чеченцев, грузин слышал, индивидуально уверен участвовали и крымские татары, но про организованные подразделения не слышал
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24.06.2021 02:52 Ответить
 
 