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Новости
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"Метинвест" намерен закрыть на "Запорожстали" мартеновское производство, – гендиректор

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" намерена закрыть ряд производств со значительными выбросами вредных веществ в окружающую среду для улучшения экологической ситуации в городе.

  Как сообщил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков на пресс-конференции по случаю 15-летия компании в Киеве в среду, комбинат "Запорожсталь" в его нынешнем виде может прекратить свое существование, а его мощности могут быть перенаправлены на производство чугуна с сокращением его выплавки. Другой вариант – построить отдельное производство электростали. В таком случае производство стали на комбинате останется, но будет полностью остановлены мартеновское производство.

Ранее гендиректор "Метинвеста" пояснял, что из-за отсутствия полного контроля над "Запорожсталью" группа приостанавливает продвижение проекта по строительству кислородно-конвертерного цеха (ККЦ) на предприятии, но рассматривает возможность создания своего собственного прокатного завода. "К сожалению, у нас там нет контрольного пакета в составе акционеров, и мы не можем сейчас развивать тот проект, который мы предполагали по постройке нового сталеплавильного комплекса. И в том виде, в котором сейчас есть "Запорожсталь", в какой-то перспективе, конечно же, не станет. Когда закончится разрешение (на вредные выбросы. – ИФ), тогда и закончится. Но есть идеи о том, что мы можем рядышком построить новое экологически чистое, углеродно-нейтральное производство, и под это уже сегодня мы делаем первые шаги", - сказал Рыженков. По его словам, для модернизации, для постройки нового углеродно-нейтрального производства необходимы большие инвестиции. И у компании существует идея строительства нового завода на базе водородной металлургии, прямого восстановления железа, электростали. Он может располагаться рядом с "Запорожсталью".

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль. По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, в собственности компании ООО "Киев секьюритиз груп" - 24,5003% акций "Запорожстали", ООО "Мидланд Кэпитал Менеджмент" (оба – Киев, зарегистрированы по одному адресу) - 11,2224%, Global Steel Investments Limited (Великобритания) - 12,3466%, Metinvest B.V. (Нидерланды) – 47,0032%.

Ранее сообщалось, что эффективная доля владения группой "Метинвест" акциями меткомбината "Запорожсталь" - 49,9%. "Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Автор: 

Запорожсталь (39) Метинвест (186)


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Топ комментарии
+6
Схоже на те, що Метінвест під виглядом модернізації закриває в Україні свої підприємства.Подібна риторика і по ДМК.Це вони закриють,на нові проєкти викинуть купу бабла і проєкти будуть розробляти виключно проєктанти Метінвеста.По суті схема вивожу бабла.А далі все поріжуть в металобрухт....Все очікувано.Цей антикваріат не конкуретноспроможний.
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24.06.2021 12:08
+4
Це добре.
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24.06.2021 11:44
+4
Развивать они не могут, а вот дерибанить имущество, сокращать людей (из 20000 осталость около 10000, т.е. в два раза!), выводить целые цеха в аутсорсинг с сокращениями людей и уменьшением зп, закрывать производства - это только в путь. Эффрективные менеджеры, которые "подняли завод с колен", по их же словам. Тьху, пля.. Шоб вы пропали нах!
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24.06.2021 12:36
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Це добре.
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24.06.2021 11:44 Ответить
Схоже на те, що Метінвест під виглядом модернізації закриває в Україні свої підприємства.Подібна риторика і по ДМК.Це вони закриють,на нові проєкти викинуть купу бабла і проєкти будуть розробляти виключно проєктанти Метінвеста.По суті схема вивожу бабла.А далі все поріжуть в металобрухт....Все очікувано.Цей антикваріат не конкуретноспроможний.
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24.06.2021 12:08 Ответить
Во-первых, эта теория лишь теория. Они и раньше закрывали одни цеха и открывали новые. А во-вторых разве не этого добивались все последние годы, рассказывая, что всё это давно устарело и никому не надо?
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24.06.2021 15:57 Ответить
Если не конкурентоспособный, то куда все выплавленное железо подевалось?))) Мы вне конкуренции благодаря дебильному управлению страной поставленными у руля куклами. Еще парочка ЗеленоПорохов и страну можно вообще списывать.
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24.06.2021 18:54 Ответить
Развивать они не могут, а вот дерибанить имущество, сокращать людей (из 20000 осталость около 10000, т.е. в два раза!), выводить целые цеха в аутсорсинг с сокращениями людей и уменьшением зп, закрывать производства - это только в путь. Эффрективные менеджеры, которые "подняли завод с колен", по их же словам. Тьху, пля.. Шоб вы пропали нах!
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24.06.2021 12:36 Ответить
я еще в 14 году видел кабинет начальника не существующего конвертционного цеха))
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24.06.2021 13:58 Ответить
Это последнее мартеновское производство в стране, за чем вы так скучаете? Все остальные заводы их уже давно закрыли.
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24.06.2021 15:59 Ответить
кто скучает? если последнее, так и его скоро не станет, если верить генеральному.))) Закроют и молодцы, главное чтоб рабочие места оставались и экономика держалась. На одном трындеже по телевизору и в Раде страну не прокормишь.)))
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24.06.2021 18:51 Ответить
шол21век а в донецкой банде мартены 19 века 30 х годов 20го века))
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24.06.2021 13:55 Ответить
Ого... це перемога, Метінсцест перетворюється у високотехнологічну корпорацію по типу Крупа, браво Ахметову, українському Генрі Форду.
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24.06.2021 14:28 Ответить
Так и отлично же, нагрузка на экологию сильно снизится, а если решать построить производство с электро дуговыми печами, то ещё лучше
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24.06.2021 15:50 Ответить
Отлично, но мало того, они еще и прорабатывают перспективу перехода на водород, что нынче модно в Европе, для снижения углеродистого следа. Если так дальше пойдет, то лидирующие позиции на рынке металла обеспечены.
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24.06.2021 18:48 Ответить
 
 