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Новини
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"Метінвест" має намір закрити на "Запоріжсталі" мартенівське виробництво, - гендиректор

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній "Метінвест" має намір закрити низку виробництв зі значними викидами шкідливих речовин у довкілля для поліпшення екологічної ситуації в місті.

Як повідомив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков на пресконференції з нагоди 15-річчя компанії в Києві в середу, комбінат "Запоріжсталь" у його нинішньому вигляді може припинити своє існування, а його потужності можуть бути перенаправлені на виробництво чавуну зі скороченням його виплавки. Інший варіант - побудувати окреме виробництво електросталі. У такому разі виробництво сталі на комбінаті залишиться, але буде повністю зупинено мартенівське виробництво.

Раніше гендиректор "Метінвесту" пояснював, що через відсутність повного контролю над "Запоріжсталлю" група припиняє просування проєкту з будівництва киснево-конвертерного цеху (ККЦ) на підприємстві, але розглядає можливість створення власного прокатного заводу. "На жаль, у нас там немає контрольного пакета в складі акціонерів, і ми не можемо зараз розвивати той проєкт, який ми передбачали з будівництва нового сталеплавильного комплексу. І в тому вигляді, в якому зараз є "Запоріжсталь", в якійсь перспективі, звичайно ж, не станемо. Коли закінчиться дозвіл (на шкідливі викиди. – Ред.), тоді і закінчиться. Але є ідеї про те, що ми можемо поряд побудувати нове екологічно чисте, вуглецево-нейтральне виробництво, і під це вже сьогодні ми робимо перші кроки", – сказав Риженков. За його словами, для модернізації та побудови нового вуглецево-нейтрального виробництва необхідні великі інвестиції, тому в компанії є ідея будівництва нового заводу на базі водневої металургії, прямого відновлення заліза, електросталі. Він може розташовуватися поруч із "Запоріжсталлю".

"Запоріжсталь" - одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого широко відома і має попит у споживачів на внутрішньому ринку і в багатьох країнах світу. Спеціалізація комбінату - високоякісний сталевий г/к рулон, г/к лист, холоднокатаний лист, х/к рулон з вуглецевих і низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль. За даними НДУ на четвертий квартал 2020 року, у власності компанії ТОВ "Київ секьюритиз груп" - 24,5003% акцій "Запоріжсталі", ТОВ "Мідланд Кепітал Менеджмент" (обидва - Київ, зареєстровані за однією адресою) - 11,2224%, Global Steel Investments Limited (Велика Британія) - 12,3466%, Metinvest BV (Нідерланди) - 47,0032%.

Раніше повідомлялося, що ефективна частка володіння групою "Метінвест" акціями меткомбінату "Запоріжсталь" - 49,9%. "Запоріжсталь" перебуває в процесі інтеграції до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ЗАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Автор: 

Запоріжсталь (54) Метінвест (929)


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Топ коментарі
+6
Схоже на те, що Метінвест під виглядом модернізації закриває в Україні свої підприємства.Подібна риторика і по ДМК.Це вони закриють,на нові проєкти викинуть купу бабла і проєкти будуть розробляти виключно проєктанти Метінвеста.По суті схема вивожу бабла.А далі все поріжуть в металобрухт....Все очікувано.Цей антикваріат не конкуретноспроможний.
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24.06.2021 12:08
+4
Це добре.
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24.06.2021 11:44
+4
Развивать они не могут, а вот дерибанить имущество, сокращать людей (из 20000 осталость около 10000, т.е. в два раза!), выводить целые цеха в аутсорсинг с сокращениями людей и уменьшением зп, закрывать производства - это только в путь. Эффрективные менеджеры, которые "подняли завод с колен", по их же словам. Тьху, пля.. Шоб вы пропали нах!
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24.06.2021 12:36
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24.06.2021 11:44 Відповісти
Схоже на те, що Метінвест під виглядом модернізації закриває в Україні свої підприємства.Подібна риторика і по ДМК.Це вони закриють,на нові проєкти викинуть купу бабла і проєкти будуть розробляти виключно проєктанти Метінвеста.По суті схема вивожу бабла.А далі все поріжуть в металобрухт....Все очікувано.Цей антикваріат не конкуретноспроможний.
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24.06.2021 12:08 Відповісти
Во-первых, эта теория лишь теория. Они и раньше закрывали одни цеха и открывали новые. А во-вторых разве не этого добивались все последние годы, рассказывая, что всё это давно устарело и никому не надо?
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24.06.2021 15:57 Відповісти
Если не конкурентоспособный, то куда все выплавленное железо подевалось?))) Мы вне конкуренции благодаря дебильному управлению страной поставленными у руля куклами. Еще парочка ЗеленоПорохов и страну можно вообще списывать.
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24.06.2021 18:54 Відповісти
Развивать они не могут, а вот дерибанить имущество, сокращать людей (из 20000 осталость около 10000, т.е. в два раза!), выводить целые цеха в аутсорсинг с сокращениями людей и уменьшением зп, закрывать производства - это только в путь. Эффрективные менеджеры, которые "подняли завод с колен", по их же словам. Тьху, пля.. Шоб вы пропали нах!
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24.06.2021 12:36 Відповісти
я еще в 14 году видел кабинет начальника не существующего конвертционного цеха))
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24.06.2021 13:58 Відповісти
Это последнее мартеновское производство в стране, за чем вы так скучаете? Все остальные заводы их уже давно закрыли.
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24.06.2021 15:59 Відповісти
кто скучает? если последнее, так и его скоро не станет, если верить генеральному.))) Закроют и молодцы, главное чтоб рабочие места оставались и экономика держалась. На одном трындеже по телевизору и в Раде страну не прокормишь.)))
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24.06.2021 18:51 Відповісти
шол21век а в донецкой банде мартены 19 века 30 х годов 20го века))
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24.06.2021 13:55 Відповісти
Ого... це перемога, Метінсцест перетворюється у високотехнологічну корпорацію по типу Крупа, браво Ахметову, українському Генрі Форду.
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24.06.2021 14:28 Відповісти
Так и отлично же, нагрузка на экологию сильно снизится, а если решать построить производство с электро дуговыми печами, то ещё лучше
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24.06.2021 15:50 Відповісти
Отлично, но мало того, они еще и прорабатывают перспективу перехода на водород, что нынче модно в Европе, для снижения углеродистого следа. Если так дальше пойдет, то лидирующие позиции на рынке металла обеспечены.
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24.06.2021 18:48 Відповісти
 
 