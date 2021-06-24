"Метінвест" має намір закрити на "Запоріжсталі" мартенівське виробництво, - гендиректор

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній "Метінвест" має намір закрити низку виробництв зі значними викидами шкідливих речовин у довкілля для поліпшення екологічної ситуації в місті.

Як повідомив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков на пресконференції з нагоди 15-річчя компанії в Києві в середу, комбінат "Запоріжсталь" у його нинішньому вигляді може припинити своє існування, а його потужності можуть бути перенаправлені на виробництво чавуну зі скороченням його виплавки. Інший варіант - побудувати окреме виробництво електросталі. У такому разі виробництво сталі на комбінаті залишиться, але буде повністю зупинено мартенівське виробництво.

Раніше гендиректор "Метінвесту" пояснював, що через відсутність повного контролю над "Запоріжсталлю" група припиняє просування проєкту з будівництва киснево-конвертерного цеху (ККЦ) на підприємстві, але розглядає можливість створення власного прокатного заводу. "На жаль, у нас там немає контрольного пакета в складі акціонерів, і ми не можемо зараз розвивати той проєкт, який ми передбачали з будівництва нового сталеплавильного комплексу. І в тому вигляді, в якому зараз є "Запоріжсталь", в якійсь перспективі, звичайно ж, не станемо. Коли закінчиться дозвіл (на шкідливі викиди. – Ред.), тоді і закінчиться. Але є ідеї про те, що ми можемо поряд побудувати нове екологічно чисте, вуглецево-нейтральне виробництво, і під це вже сьогодні ми робимо перші кроки", – сказав Риженков. За його словами, для модернізації та побудови нового вуглецево-нейтрального виробництва необхідні великі інвестиції, тому в компанії є ідея будівництва нового заводу на базі водневої металургії, прямого відновлення заліза, електросталі. Він може розташовуватися поруч із "Запоріжсталлю".

"Запоріжсталь" - одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого широко відома і має попит у споживачів на внутрішньому ринку і в багатьох країнах світу. Спеціалізація комбінату - високоякісний сталевий г/к рулон, г/к лист, холоднокатаний лист, х/к рулон з вуглецевих і низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль. За даними НДУ на четвертий квартал 2020 року, у власності компанії ТОВ "Київ секьюритиз груп" - 24,5003% акцій "Запоріжсталі", ТОВ "Мідланд Кепітал Менеджмент" (обидва - Київ, зареєстровані за однією адресою) - 11,2224%, Global Steel Investments Limited (Велика Британія) - 12,3466%, Metinvest BV (Нідерланди) - 47,0032%.

Раніше повідомлялося, що ефективна частка володіння групою "Метінвест" акціями меткомбінату "Запоріжсталь" - 49,9%. "Запоріжсталь" перебуває в процесі інтеграції до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ЗАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".