Налоговый проект №5600 - это варварство против собственного бизнеса, - Южанина
Предложенный правительством законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (рег. №5600)" нарушает принципы налоговой стабильности и негативно влияет на инвестиционную привлекательность Украины Поэтому проект необходимо доработать, уравновесив либеральными изменениями.
Об этом заявила народный депутат, член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, информирует Цензор.НЕТ.
"Если вы не уравновесите свой фискальный подход либеральными изменениями, которые можно предложить для того, чтобы уменьшился процент тени в экономике - тогда, возможно, некоторые ваши предложения могли бы быть кстати. Но убивая несколько отраслей, вы просто искажаете всю ту шаткую стабильность, которая наблюдалась в течение двух лет ", - уверена она.
По ее словам, в нынешнем виде законопроект принимать нельзя, ведь нет ни одной институции, инстанции, общественной организации, ассоциации, который бы согласился хотя бы с одной его нормой.
"Например, изменения в части администрирования невозможны в нашей стране, потому что недореформированная налоговая служба исказила даже те здоровые нормы, которые могли принести пользу и налогоплательщикам, и государству. И как раз не те схемы, которые существуют, искажают конкурентоспособность уже работающих компаний в Украине, а абсолютно непрозрачная налоговая и таможенная политика. Налоговая политика, которая не дает возможности даже спрогнозировать деятельность на ближайший год. Бизнес страдает от большого количества изменений, которые делают абсолютно невозможным нормальную, спокойную, конкурентную работу в Украине. Это вообще варварство против собственного украинского бизнеса ", - подчеркнула Южанина.
Налоговая нестабильность, по ее словам, может отпугнуть от Украины последних инвесторов - потому что даже те, кто до последнего оставался работать, может в результате уйти.
"Именно в такой нестабильный период для экономики и нестабильный период для деятельности точно надо ввести трехлетний мораторий на увеличение ставок налогов и сборов", - резюмировала Южанина.
Как известно, сегодня Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел проект Закона №5600 и рекомендовал его к рассмотрению Верховной Радой по сокращенной процедуре, что снижает возможность его детального рассмотрения и оценки воздействия на экономику. В этом проекте, напомним, речь идет о повышении налогов и сборов фактически для всех отраслей.
Напомним, глава представительства "АрселорМиттал Кривой Рог" в Киеве Владимир Ткаченко заявил, что в случае принятия этого закона компания пересмотрит свои планы инвестировать миллиард долларов в завод в Украине.
Ранее Американская торговая палата (АСС) и Европейская Бизнес Ассоциация призвали отклонить законопроект о налоговых изменениях (№5600), отметив, что его принятие увеличит фискальное давление на бизнес и негативно повлияет на экономику и ухудшит инвестиционный климат страны.
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А "виплати в бюджет" будеш платити ти.
Украинская политолог и блогер Андрей Смолий пишет у себя в Facebook, «зеленая» диктатура становится все ближе.
«СЛУГИ» ЗЕЛЕНСКОГО ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ № 5672 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС».
ЭТОТ ДОКУМЕНТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТ СМОЖЕТ «ПРИНИМАТЬ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ РЕШЕНИЕ КАК ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ДЕЙСТВИЕ».
Политолог отмечает, иными словами, лично https://replyua.net/people/3367-vladimir-zelenskiy-iz-kvn-v-kino-i-shoumeny.html Владимир Зеленский будет осуждать и вести расследование?
Это уже даже не лукашенковская Беларусь. Это уже что-то похожее на советско-сталинские времена, когда были расстрельные тройки и личные решения Сталина.
Андрей Смолий подчеркивает, сначала Зеленский растоптал Конституцию. Затем он уничтожил законной парламент. Затем начали бросать за решетку волонтеров и военных. Затем «решение» СНБО.
И вот теперь уже Владимир Зеленский сам хочет определять кого сажать, а кого нет. Еще немного и мы будем жить при «зеленой» диктатуре.
https://replyua.net/blog/256399-politolog-zelenaja-diktatura-stanovitsja-vse-blizhe-u-zelenskogo-iniciirujut-novyj-zakonoproekt.html
АБСОЛЮТНАЯ ПРАВДА
https://zn.ua/ukr/POLITICS/zakonoprojekti-z-koruptsijnimi-rizikami-khto-z-deputativ-zarejestruvav-chi-********-najbilshe-takikh-dokumentiv.html