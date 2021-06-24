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Налоговый проект №5600 - это варварство против собственного бизнеса, - Южанина

Налоговый проект №5600 - это варварство против собственного бизнеса, - Южанина

Предложенный правительством законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (рег. №5600)" нарушает принципы налоговой стабильности и негативно влияет на инвестиционную привлекательность Украины Поэтому проект необходимо доработать, уравновесив либеральными изменениями.

Об этом заявила народный депутат, член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, информирует Цензор.НЕТ.

"Если вы не уравновесите свой фискальный подход либеральными изменениями, которые можно предложить для того, чтобы уменьшился процент тени в экономике - тогда, возможно, некоторые ваши предложения могли бы быть кстати. Но убивая несколько отраслей, вы просто искажаете всю ту шаткую стабильность, которая наблюдалась в течение двух лет ", - уверена она.

По ее словам, в нынешнем виде законопроект принимать нельзя, ведь нет ни одной институции, инстанции, общественной организации, ассоциации, который бы согласился хотя бы с одной его нормой.

"Например, изменения в части администрирования невозможны в нашей стране, потому что недореформированная налоговая служба исказила даже те здоровые нормы, которые могли принести пользу и налогоплательщикам, и государству. И как раз не те схемы, которые существуют, искажают конкурентоспособность уже работающих компаний в Украине, а абсолютно непрозрачная налоговая и таможенная политика. Налоговая политика, которая не дает возможности даже спрогнозировать деятельность на ближайший год. Бизнес страдает от большого количества изменений, которые делают абсолютно невозможным нормальную, спокойную, конкурентную работу в Украине. Это вообще варварство против собственного украинского бизнеса ", - подчеркнула Южанина.

Налоговая нестабильность, по ее словам, может отпугнуть от Украины последних инвесторов - потому что даже те, кто до последнего оставался работать, может в результате уйти.

"Именно в такой нестабильный период для экономики и нестабильный период для деятельности точно надо ввести трехлетний мораторий на увеличение ставок налогов и сборов", - резюмировала Южанина.

Как известно, сегодня Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел проект Закона №5600 и рекомендовал его к рассмотрению Верховной Радой по сокращенной процедуре, что снижает возможность его детального рассмотрения и оценки воздействия на экономику. В этом проекте, напомним, речь идет о повышении налогов и сборов фактически для всех отраслей.

Напомним, глава представительства "АрселорМиттал Кривой Рог" в Киеве Владимир Ткаченко заявил, что в случае принятия этого закона компания пересмотрит свои планы инвестировать миллиард долларов в завод в Украине.

Ранее Американская торговая палата (АСС) и Европейская Бизнес Ассоциация призвали отклонить законопроект о налоговых изменениях (№5600), отметив, что его принятие увеличит фискальное давление на бизнес и негативно повлияет на экономику и ухудшит инвестиционный климат страны.

Автор: 

налоги (3238) Южанина Нина (153)


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Топ комментарии
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«ЗЕЛЕНАЯ» ДИКТАТУРА СТАНОВИТСЯ ВСЕ БЛИЖЕ - У ЗЕЛЕНСКОГО ИНИЦИИРУЮТ НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ
Украинская политолог и блогер Андрей Смолий пишет у себя в Facebook, «зеленая» диктатура становится все ближе.
«СЛУГИ» ЗЕЛЕНСКОГО ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ № 5672 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС».

ЭТОТ ДОКУМЕНТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТ СМОЖЕТ «ПРИНИМАТЬ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ РЕШЕНИЕ КАК ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ДЕЙСТВИЕ».
Политолог отмечает, иными словами, лично https://replyua.net/people/3367-vladimir-zelenskiy-iz-kvn-v-kino-i-shoumeny.html Владимир Зеленский будет осуждать и вести расследование?
Это уже даже не лукашенковская Беларусь. Это уже что-то похожее на советско-сталинские времена, когда были расстрельные тройки и личные решения Сталина.
Андрей Смолий подчеркивает, сначала Зеленский растоптал Конституцию. Затем он уничтожил законной парламент. Затем начали бросать за решетку волонтеров и военных. Затем «решение» СНБО.
И вот теперь уже Владимир Зеленский сам хочет определять кого сажать, а кого нет. Еще немного и мы будем жить при «зеленой» диктатуре.
https://replyua.net/blog/256399-politolog-zelenaja-diktatura-stanovitsja-vse-blizhe-u-zelenskogo-iniciirujut-novyj-zakonoproekt.html
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24.06.2021 17:28
+7
Та скорей бы уже приняли его. Последний гвоздь в крышку гроба бизнеса. Они все гурьбой голосовали по принципу "хуже не будет". Хай пожинают результат
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24.06.2021 17:26
+5
не будем мы жить при зеленой диктатуре... ВОВОЧКУ УБЬЮТ... И ОН ЭТО ДАЖЕ САМ ЗНАЕТ....
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24.06.2021 17:36
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Правила форума Совет форумчан
Нужно сказать что украинские экономисты высказывают своё мнение. Не идут на поводу у хамья.
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24.06.2021 17:23 Ответить
Я ВАШ ПРИГОВОР- (с.) МАМИНА дитятко.. КЛОУН ЕВРЕйСКИЙ ПИСИАНИСТ учитель президента типа... велосипедный мальчик..а ну вас в проктологию... ПОЛЕНО ДУРАЧОК И ВРАГ УКРАИНЫ В.В.ГОЛОБОРОДЬКО-КУЗЬКИНА МАТЬ- ЗЕЛЕНСКИЙ ОГЛЫ САШОК ПАСТУШОК...С КВАРТАЛУ КРИВОЙ РОГЫ... кушай-ТЕ и не удави-ТЕСЬ вам было погано с БАРЫГОЙ Порошенко о сейчас вас целая страна дурдом психанутых инцестных приматов "лечит". и ЗАКОНЧИТСЯ ЭТО ВСЕ БОЛЬШОЙ КРОВЬЮ... помяните мое слово....
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24.06.2021 17:35 Ответить
А що так усі переживають за ахметку... Ну не збідніє він.. Якщо йому піднімуть трохиивиплати в бюджет
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24.06.2021 17:50 Ответить
ахметка не збідніє в любому випадку в нього свій прем`єр.
А "виплати в бюджет" будеш платити ти.
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24.06.2021 19:01 Ответить
За ахметку никто не переживает. Но когда власть начинает поднимать налоги, остановить её уже нельзя. Или ты реально веришь в деолигархизацию?
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24.06.2021 22:52 Ответить
Та скорей бы уже приняли его. Последний гвоздь в крышку гроба бизнеса. Они все гурьбой голосовали по принципу "хуже не будет". Хай пожинают результат
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24.06.2021 17:26 Ответить
Не "все они", а лишь 73% от тех, кто ходил на выборы.... Эти *все они* и среди учителей, и военных, и медиков , и шахтеров и т.д. одинаково 73% ... Так что не надо обвинять только *бизнес* в умственной отсталости....
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24.06.2021 18:26 Ответить
Истинное лицо фанатиков рошенки - они страстно хотят, чтобы всем в Украине было хуже, тк хотят мести за свою обиженную мессию. По сути - фанатики рошенки превратились в открытых врагов Украины и украинцев, желающих всем зла из-за обиды за "сывочолого".
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24.06.2021 18:49 Ответить
Сгорел сарай, гори и хата? Явка на выборы была низкая, за плесень голосовало аж ни разу не большинство. Да и при порохе бизнес не шиковал. Бизнес щимят сколько себя помню, а сейчас особо бессовестно под прикрытием какой-то там борьбы.
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24.06.2021 22:54 Ответить
«ЗЕЛЕНАЯ» ДИКТАТУРА СТАНОВИТСЯ ВСЕ БЛИЖЕ - У ЗЕЛЕНСКОГО ИНИЦИИРУЮТ НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ
Украинская политолог и блогер Андрей Смолий пишет у себя в Facebook, «зеленая» диктатура становится все ближе.
«СЛУГИ» ЗЕЛЕНСКОГО ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ № 5672 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС».

ЭТОТ ДОКУМЕНТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТ СМОЖЕТ «ПРИНИМАТЬ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ РЕШЕНИЕ КАК ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ДЕЙСТВИЕ».
Политолог отмечает, иными словами, лично https://replyua.net/people/3367-vladimir-zelenskiy-iz-kvn-v-kino-i-shoumeny.html Владимир Зеленский будет осуждать и вести расследование?
Это уже даже не лукашенковская Беларусь. Это уже что-то похожее на советско-сталинские времена, когда были расстрельные тройки и личные решения Сталина.
Андрей Смолий подчеркивает, сначала Зеленский растоптал Конституцию. Затем он уничтожил законной парламент. Затем начали бросать за решетку волонтеров и военных. Затем «решение» СНБО.
И вот теперь уже Владимир Зеленский сам хочет определять кого сажать, а кого нет. Еще немного и мы будем жить при «зеленой» диктатуре.
https://replyua.net/blog/256399-politolog-zelenaja-diktatura-stanovitsja-vse-blizhe-u-zelenskogo-iniciirujut-novyj-zakonoproekt.html
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24.06.2021 17:28 Ответить
не будем мы жить при зеленой диктатуре... ВОВОЧКУ УБЬЮТ... И ОН ЭТО ДАЖЕ САМ ЗНАЕТ....
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24.06.2021 17:36 Ответить
да да у евреев все 99,999999% порядочные ублюдки бить их просто одно удовольствие поймите вы убогое чинганчук тупой.. это...
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24.06.2021 17:37 Ответить
у меня лучший Друг еврей - вот бы посмотрел как бы ты ему это повторил)) - да или мне в глаза ,считай шо я за него - а то тут вы все смелые - а так поступают только - обиженки по жизни , которые в своих проблемах, ищут виноватых ))
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24.06.2021 17:52 Ответить
скажи убогий в чем я провинился когда 57 лет тому назад меня русского и украинца по родителям еврейская смена врачей в роддоме выписала мне "путевку к Богу" что я им успел сделать такого что они меня отправили на тот свет я выжил чудом-- но остался калекой инвалидом и лядив презираю и жалею что их так мало в свое время почистили в чем провинился один роддом в Одессе в момент строительства если там Мойша развел в растворе штукатурки сухие шпоры стафилококков и из отштукатурили стены вывод секретный времен ССР комиссии в рамках уголовного дела гласил снести нафиг роддом и 70 лет ничего там не строить..ага счасть партия повелась.. засекретили и закрутили гайки.. только каждый полгода спец ремонт с облучением...стен как рожали так и рожают и что а Мойша то тю тю по вызову на воссоединение рванул КГБ его след до аэропорта Вены проследило только.. так что не гуди.... Талмуд и Тора учит евреев наносить вред вплоть до убийства всех кроме их самим и чем больше вреда тем почетней еврей в обществе чем не равное учение трудам Гитлера?!!!
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24.06.2021 18:04 Ответить
до тебя не как не дойдет - виноват конкретный чел - а не нация
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24.06.2021 18:08 Ответить
Те челы, что живут в Израиле-нация. А те челы, что живут у нас в основном воры.
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24.06.2021 18:57 Ответить
а ты на каком языке - Толмут и Тору читал та? - а то еще мне расскажи - если в кране нет воды - значит выпили ж.. - цаповский велекодержавный дуризм
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24.06.2021 18:12 Ответить
Талмуд и Тора учит евреев наносить вред вплоть до убийства всех кроме их самим и чем больше вреда тем почетней еврей в обществе чем не равное учение трудам Гитлера?!!!

АБСОЛЮТНАЯ ПРАВДА
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24.06.2021 18:31 Ответить
Статті з назвою "Єврейська Нація" у Вікіпедії не знайшов. Дрібничка, але диявол ховається у дрібницях.
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24.06.2021 17:38 Ответить
не кукарекай так громко. у любого нормального человека они обязаны вызывать отвращение на генетическом уровне, как тараканы или крысы. если нет, ты дефективная особь.
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24.06.2021 17:40 Ответить
Податки - це як рюкзак з на спині. Не завжди величина рюкзака співпадає з міцністю спини.
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24.06.2021 17:30 Ответить
Доброго вечора! А наскільки поганий Закон як пишуть? Просто покажи свою прибутки і збитки + дохід. Що неправильно? Заробив 20000 гривень, потратив 150000 .... Покажи де взяв! Що неправильно?
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24.06.2021 17:58 Ответить
для них все неправильно,бо не дають тирити!!!
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24.06.2021 18:28 Ответить
Вы где-то и что-то не там читали. Этого там нет.
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24.06.2021 18:55 Ответить
напомним, речь идет о повышении налогов и сборов фактически для всех отраслей. Источник: https://censor.net/ru/n3273311
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24.06.2021 19:03 Ответить
кожна **** в свою будку костомаху тягне!!!
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24.06.2021 18:27 Ответить
Зебилов не остановить. Задача - ушатать страну в турборежиме.
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24.06.2021 19:59 Ответить
Плесени бизнес не нужен - у плесени цель максимально раздерибанить всё, то только можно, и переделить между собой сферы влияния. У них нет экономической политики - просто рабой в чистом виде.
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24.06.2021 22:50 Ответить
Податковий проєкт №5600 – це варварство проти власного бізнесу, – Южаніна - Цензор.НЕТ 63
https://zn.ua/ukr/POLITICS/zakonoprojekti-z-koruptsijnimi-rizikami-khto-z-deputativ-zarejestruvav-chi-********-najbilshe-takikh-dokumentiv.html
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25.06.2021 00:42 Ответить
 
 