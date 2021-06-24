Податковий проєкт №5600 – це варварство проти власного бізнесу, – Южаніна
Запропонований урядом законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. №5600)" порушує принципи податкової стабільності та негативно впливає на інвестиційну привабливість України Тож проєкт необхідно доопрацювати, врівноваживши ліберальними змінами.
Про це заявила народний депутат, член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо ви не урівноважите свій фіскальний підхід ліберальними змінами, які можете запропонувати для того, щоб зменшився відсоток тіні в економіці – тоді, можливо, деякі ваші пропозиції могли би бути доречними. Але вбиваючи декілька галузей, ви просто спотворюєте всю ту шатку стабільність, яка спостерігалася протягом цих двох років", - впевнена вона.
За її словами, у нинішньому вигляді законопроєкт ухвалювати не можна, адже немає жодної інституції, інстанції, громадської організації, асоціації, яка би погодилась хоча би з однією його нормою.
"Наприклад, зміни в частині адміністрування неможливі в нашій країні, тому що недореформована податкова служба спотворила навіть ті здорові норми, які могли принести користь і платникам податків, і державі. І якраз не ті схеми, які існують, спотворюють конкурентноспроможність уже працюючих компаній в Україні, а абсолютно непрозора податкова і митна політика. Податкова політика, яка не дає можливості навіть спрогнозувати діяльність на найближчий рік. Бізнес потерпає від великої кількості змін, які абсолютно унеможливлюють нормальну, спокійну, конкурентну працю в Україні. Це взагалі варварство проти власного українського бізнесу", - підкреслила Южаніна.
Податкова нестабільність, за її словами, може відлякати від України останніх інвесторів – тому що навіть ті, хто до останнього залишався працювати, може в результаті піти.
"Саме в такий нестабільний період для економіки і нестабільний період для діяльності точно треба запровадити трирічний мораторій на збільшення ставок податків і зборів", - резюмувала Южаніна.
Як відомо, сьогодні Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув проєкт Закону №5600 і рекомендував його до розгляду Верховною Радою за скороченою процедурою, що знижує можливість його детального розгляду та оцінки впливу на економіку. У цьому проєкті, нагадаємо, йдеться про підвищення податків і зборів фактично для всіх галузей.
Нагадаємо, голова представництва "АрселорМіттал Кривий Ріг" у Києві Володимир Ткаченко заявив, що у разі ухвалення цього закону компанія перегляне свої плани інвестувати мільярд доларів у завод в Україні.
Раніше Американська торгова палата (АСС) та Європейська Бізнес Асоціація закликали відхилити законопроект щодо податкових змін (№5600), зазначивши, що його ухвалення збільшить фіскальний тиск на бізнес і негативно вплине на економіку та погіршить інвестиційний клімат країни.
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А "виплати в бюджет" будеш платити ти.
Украинская политолог и блогер Андрей Смолий пишет у себя в Facebook, «зеленая» диктатура становится все ближе.
«СЛУГИ» ЗЕЛЕНСКОГО ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ № 5672 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС».
ЭТОТ ДОКУМЕНТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТ СМОЖЕТ «ПРИНИМАТЬ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ РЕШЕНИЕ КАК ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ДЕЙСТВИЕ».
Политолог отмечает, иными словами, лично https://replyua.net/people/3367-vladimir-zelenskiy-iz-kvn-v-kino-i-shoumeny.html Владимир Зеленский будет осуждать и вести расследование?
Это уже даже не лукашенковская Беларусь. Это уже что-то похожее на советско-сталинские времена, когда были расстрельные тройки и личные решения Сталина.
Андрей Смолий подчеркивает, сначала Зеленский растоптал Конституцию. Затем он уничтожил законной парламент. Затем начали бросать за решетку волонтеров и военных. Затем «решение» СНБО.
И вот теперь уже Владимир Зеленский сам хочет определять кого сажать, а кого нет. Еще немного и мы будем жить при «зеленой» диктатуре.
https://replyua.net/blog/256399-politolog-zelenaja-diktatura-stanovitsja-vse-blizhe-u-zelenskogo-iniciirujut-novyj-zakonoproekt.html
АБСОЛЮТНАЯ ПРАВДА
https://zn.ua/ukr/POLITICS/zakonoprojekti-z-koruptsijnimi-rizikami-khto-z-deputativ-zarejestruvav-chi-********-najbilshe-takikh-dokumentiv.html