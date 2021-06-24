Каждые три минуты в Украине происходит ДТП, - замглавы МВД Ковальчук

В Украине в среднем каждые три минуты происходит одно ДТП и каждые 15 минут травмируется один человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время Всеукраинского форума "Украина 30. Здоровая Украина" сообщила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

"В Украине только за прошлый год на дорогах пострадали почти 32 тысячи человека, более 3,5 тысячи граждан - водители, пассажиры и пешеходы, к сожалению, погибли. В среднем каждые 3 минуты случается одно ДТП, каждые 15 минут травмируется 1 человек, и каждые 3 часа, к сожалению, один человек погибает", - рассказала Ковальчук.

По ее словам, в нашей стране главными факторами риска совершения ДТП с тяжелыми последствиями являются, прежде всего, превышение разрешенной скорости движения водителями, а также употребление ими алкогольных напитков перед началом движения и пренебрежение водителями элементарными средствами безопасности, такими как ремень безопасности.

"Если сравнивать с прошлым годом, то количество аварий со смертельным исходом уменьшилось на 17 процентов, и на 14 процентов уменьшилось количество ДТП с травмированными лицами. То есть, погибли на 133 человека меньше и травмировались на 1010 человек меньше. Конечно, мы ожидаем, что с увеличением количества таких камер фиксации соответственно и смертность на дорогах так же уменьшится более чем вдвое", - добавила замминистра.

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