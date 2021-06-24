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Новости ДТП
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Каждые три минуты в Украине происходит ДТП, - замглавы МВД Ковальчук

Каждые три минуты в Украине происходит ДТП, - замглавы МВД Ковальчук

В Украине в среднем каждые три минуты происходит одно ДТП и каждые 15 минут травмируется один человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время Всеукраинского форума "Украина 30. Здоровая Украина" сообщила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

"В Украине только за прошлый год на дорогах пострадали почти 32 тысячи человека, более 3,5 тысячи граждан - водители, пассажиры и пешеходы, к сожалению, погибли. В среднем каждые 3 минуты случается одно ДТП, каждые 15 минут травмируется 1 человек, и каждые 3 часа, к сожалению, один человек погибает", - рассказала Ковальчук.

По ее словам, в нашей стране главными факторами риска совершения ДТП с тяжелыми последствиями являются, прежде всего, превышение разрешенной скорости движения водителями, а также употребление ими алкогольных напитков перед началом движения и пренебрежение водителями элементарными средствами безопасности, такими как ремень безопасности.

"Если сравнивать с прошлым годом, то количество аварий со смертельным исходом уменьшилось на 17 процентов, и на 14 процентов уменьшилось количество ДТП с травмированными лицами. То есть, погибли на 133 человека меньше и травмировались на 1010 человек меньше. Конечно, мы ожидаем, что с увеличением количества таких камер фиксации соответственно и смертность на дорогах так же уменьшится более чем вдвое", - добавила замминистра.

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Автор: 

ДТП (7673) МВД (9318) Ковальчук Татьяна (6)


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Топ комментарии
+4
срочно, запретить дороги.
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24.06.2021 17:34
+1
шас зеленые шо то придумают - как с граждан Украины еще налог очередной содрать - теперь могут и второго заставить платить - попал ведь в аварию))
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24.06.2021 17:35
+1
Эпоха бедности позади.
Все на колёсах.
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24.06.2021 17:37
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Идиотов у нас гораздо больше , чем авто . Одни уже в них , другие планируют .
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24.06.2021 17:34 Ответить
Эпоха бедности позади.
Все на колёсах.
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24.06.2021 17:37 Ответить
срочно, запретить дороги.
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24.06.2021 17:34 Ответить
шас зеленые шо то придумают - как с граждан Украины еще налог очередной содрать - теперь могут и второго заставить платить - попал ведь в аварию))
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24.06.2021 17:35 Ответить
А надо заставить . Придурков на дорогах тьма .
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24.06.2021 17:37 Ответить
я против - по чему это надо наказывать не виновного - ведь второй водитель не виновен однозначно ? но зебилы ведь не так понимают )
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24.06.2021 17:43 Ответить
За лошадей тоже платить придётся.
Нехер асфальт долбать и кизяки расбрасывать.
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24.06.2021 17:38 Ответить
да ,да - бедные крестьяне - а у меня под капотом их аж 314 ))) так шо мимо))
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24.06.2021 17:47 Ответить
Я знал, что у тебя не голова, а капот.
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24.06.2021 17:49 Ответить
не знал - шо ты кого то возишь на себе - думал мы о транспорте говорим - но судя по тебе был не прав - бедный так кокой ты)))
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24.06.2021 17:55 Ответить
Нет, не так. Каждый раз когда начинают публиковать "растущую статистику" или разговоры про возрастающее количество аварий-ждем повышения штрафов, в следствии повышения мзды. А потомственным неудачникам-пешеходам, вечно ноющим про оборзевших на дорогах фискульт привет. (идиётыгребаные)
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24.06.2021 20:40 Ответить
Вся надежда на Найема.
Он плохого не насоветует.
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24.06.2021 17:36 Ответить
Ужоснах . "Напугай идиота, а все ошибки он сделает сам".
Вброс явно направлен на распил бабла при инсталляции неких видеосистем. На сегодня сертифицирована только система ТруКам, которая за все деньги. Но все эти видеосистемы НИКОГДА никого не спасут от дебила, купившего евробляху за мелкий прайс и который считает себя достигшим всего. Т.е. - "какое такое ПДД, о чем вы?". А трабл с евробляхами так и не порешали и не порешают, потому что это ну очень вкусный кусок пирога для определенных кругов.
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24.06.2021 17:52 Ответить
Треба докупити вертальотів
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24.06.2021 17:53 Ответить
Дааа.......МВД...и чтобы вы знали ПОДАВЛЯЮЩЕЕ количество ДТП ...ИСКУССТВЕННО созданные!! Ну вы это догадываетесь уже по статистике. Это особенно те ДТП, которые с выездом на встречку, как правило желательно с автобусами (в идеале внутри -дети) или с бензовозами. Можно с фурами, но очень желательно чтобы было как можно больше людей, подходят и выезды на людные остановки....От така фигня малята.....
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24.06.2021 17:57 Ответить
ограничить до 30 , ввести техосмотр и однозначно поднять штрафы и камер ещё через 100 метров...ну и однозначно надо дать больше прав мусорам...
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24.06.2021 17:58 Ответить
Спочтатку голову собі тех-оглянь... Техогляду йому хочеться... аваку й іншим мусорам теж хочеться, бо він мріє на цьому некисло бабла скосити... За одну думку про повернення техогляду треба в психлікарню клієнта відправляти....
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25.06.2021 09:52 Ответить
научись не только буквы видеть , но и смысл написанного понимать.. а если у тебя быдлана тупого ипеня в голове то нех их всем на показ выставлять...
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25.06.2021 14:00 Ответить
А кроме как разделить количество ДТП за год на дни и минуты зам министра что то умеет?
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24.06.2021 21:29 Ответить
Так - "освоювати" бюджетні кошти на "підсилення" мусоральні та у власні кишені, бо на його думку третина бюджету витрачена на поліцуцарню - захистить зе-владу узурповану аваком від народу.
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25.06.2021 09:59 Ответить
так если мусора за бабки права новым супер водителям по домам разносят.. этого и стоит ожидать.
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24.06.2021 22:01 Ответить
 
 