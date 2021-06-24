Зеленский подписал закон о продаже земельных участков на электронных аукционах
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2195 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и закон "Об аренде земли" относительно продажи на электронных аукционах земельных участков, находящихся в государственной и коммунальной собственности, или прав на них.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте парламента в четверг.
Закон №2195, который парламент принял 18 мая, обеспечивает публичность и прозрачность продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности в электронной системе торгов, проводимых в системе интернет в формате аукциона в режиме реального времени.
Документ уточняет, что земельные торги будут проводиться в соответствии с договором между организатором торгов и оператором электронной площадки. Решение о проведении земельных торгов будет принимать их организатор, указав стартовую цену лота, срок и другие условия пользования земельным участком, а также уполномоченное им лицо для заключения соответствующего договора.
Размер вознаграждения оператору электронной площадки, порядок его уплаты и возврата, а также другие детали организации земельных торгов в дальнейшем будут определены Кабинетом министров Украины в установленном порядке.
По итогам аукциона с участником, предложившим наивысшую цену (ценовое предложение) за земельный участок или высшую плату за пользование ею, будет заключен договор купли-продажи, аренды, прав на осуществление застройки или наследования земельного участка.
Как сообщалось, согласно пояснительной записке к документу, принятие закона №2195 позволит оптимизировать законодательство по вопросам продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности, усовершенствует и ускорит механизмы и процедуры ее продажи и передачи, повысит экономическую эффективность проведения аукционов и увеличит поступления в государственный и местные бюджеты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/Dredd_Director Hon. Judge Dredd @Dredd_Director
Ось, власне, і все: на Конституції можна ставити жирний хрест.
Я про т.з. законопроект про "політико- правове рішення" No 5672. Ним остаточно руйнується принцип "важелів і противаг", на яких тримається державний механізм демократичних держав, і буде легітимізовано остаточну узурпацію влади зеленою поганню і їх цілковите правове свавілля та нігілізм.
Вперше після розвалу СССР узаконюється "революційна доцільність", яка сором'язливо названа "політико-правовим рішенням", що є таким собі евфемізмом для рішень сумнівної легітимності. Їжачку ж зрозуміло, що якби таке рішення було хоч трішки правовим, його не обзивали б політичним, а раз воно вже політичне, то правом тут і не пахне. Президент перебирає на себе функції як судової влади, так і правоохоронних органів й прокуратури. І зверніть увагу, з якою ієзуїтською підлістю прописано, що міра є тимчасовою, до відновлення територіальної цілісності України.
Тобто, в умовах зеленої влади - на віки-вічні. Зараз такі рішення стосуватимуться лише обміну підозрюваними, обвинуваченими чи засудженими, але до ворожки не ходи, що незабаром сферу їх застосування буде розширено - по типу сумнозвісних санкцій, що перетворить їх в інструмент боротьби з неугодними.
Усі тоталітарні режими узаконювали свою владу, посилаючись на революційну доцільність в ім'я блага народу. Я давно писав про те, що ми скочуємось у диктатуру, але навіть не підозрював, наскільки швидко ми туди летимо, як скоро будуть знищені й забуті демократичні здобутки минулих років. Україна - це Африка? Чи все ж Європа?
Дураки считают его дураком.
Все поля обойдём,
Соберём, и посеем, и вспашем.
Наша поступь тверда,
И врагу никогда
Не гулять по республикам нашим!
Индустриализация мать её. Мелкие земельные наделы, это анахронизм. По любому, при любом политическом строе, земля будет переходить в управлении крупных агрохолдингов, с более совершенными средствами и методами производства сельхоз продукции.
С большей заботой о земле ?
С ростом качества продукции ?
Органические продукты вдвое дороже - это очень материальное.понятие
Жара, пыльные бури - самое время подмахнуть.
ЛЮДИ ВИБРАЛИ КЛОУНА, А КЛОУН РОЗПРОДАВ ЇХ ЗЕМЛЮ ІНОЗЕМЦЯМ І КАЦАПАМ
От питання, чим думали люди на виборах президента у 2019 му
НЕ ПОРОХ ЗА ЛЮБУ ЦІНУ ? Ціна виявилось дуже нереально зависокою