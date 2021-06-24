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Новости Продажа земли
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Зеленский подписал закон о продаже земельных участков на электронных аукционах

Зеленский подписал закон о продаже земельных участков на электронных аукционах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2195 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и закон "Об аренде земли" относительно продажи на электронных аукционах земельных участков, находящихся в государственной и коммунальной собственности, или прав на них.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте парламента в четверг.

Закон №2195, который парламент принял 18 мая, обеспечивает публичность и прозрачность продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности в электронной системе торгов, проводимых в системе интернет в формате аукциона в режиме реального времени.

Документ уточняет, что земельные торги будут проводиться в соответствии с договором между организатором торгов и оператором электронной площадки. Решение о проведении земельных торгов будет принимать их организатор, указав стартовую цену лота, срок и другие условия пользования земельным участком, а также уполномоченное им лицо для заключения соответствующего договора.

Размер вознаграждения оператору электронной площадки, порядок его уплаты и возврата, а также другие детали организации земельных торгов в дальнейшем будут определены Кабинетом министров Украины в установленном порядке.

По итогам аукциона с участником, предложившим наивысшую цену (ценовое предложение) за земельный участок или высшую плату за пользование ею, будет заключен договор купли-продажи, аренды, прав на осуществление застройки или наследования земельного участка.

Как сообщалось, согласно пояснительной записке к документу, принятие закона №2195 позволит оптимизировать законодательство по вопросам продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности, усовершенствует и ускорит механизмы и процедуры ее продажи и передачи, повысит экономическую эффективность проведения аукционов и увеличит поступления в государственный и местные бюджеты.

Также читайте: До открытия рынка земли Рада должна принять закон о Фонде частичного гарантирования сельхозкредитов, - уполномоченный президента Лещенко

Автор: 

земля (1947) продажа (483)


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Топ комментарии
+9
Зеленский подписал закон о продаже земельных участков на электронных аукционах.-Ныряй, Украина.Там не глубоко-приказал гадёныш Коломойского.Как нырнули Аргентина и Бразилия. Аргентина сопротивлялась китайской экспансии, но сдалась когда стоимость земли стала для "туземцев" неподъемной. Подобная картина имеет место и в Бразилии. Там, как и в Аргентине, сельского населения не осталось. Знаменитые бразильские фавелы возникли из-за того, что их населили безземельные крестьяне. «Мы не должны идти аргентино-бразильским путем и потерять как наших крестьян, так и социо-культурный феномен украинского села»-рассуждает специалист. /Раз не должны,значит, пойдём обязательно.Как сто лет назад пошли за где то Бланком с Свердловым и Троцким.
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24.06.2021 19:45
+9
Он хоть понял, что подписал? Воно ж дурне.
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24.06.2021 19:48
+7
Он то прекрасно понимает что подписывает.
Дураки считают его дураком.
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24.06.2021 19:56
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Зеленский подписал закон о продаже земельных участков на электронных аукционах.-Ныряй, Украина.Там не глубоко-приказал гадёныш Коломойского.Как нырнули Аргентина и Бразилия. Аргентина сопротивлялась китайской экспансии, но сдалась когда стоимость земли стала для "туземцев" неподъемной. Подобная картина имеет место и в Бразилии. Там, как и в Аргентине, сельского населения не осталось. Знаменитые бразильские фавелы возникли из-за того, что их населили безземельные крестьяне. «Мы не должны идти аргентино-бразильским путем и потерять как наших крестьян, так и социо-культурный феномен украинского села»-рассуждает специалист. /Раз не должны,значит, пойдём обязательно.Как сто лет назад пошли за где то Бланком с Свердловым и Троцким.
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24.06.2021 19:45 Ответить
еге ж, це статтю 6 Конституції весело гвалтують у переддень Дня Конституції...

https://twitter.com/Dredd_Director Hon. Judge Dredd @Dredd_Director

Ось, власне, і все: на Конституції можна ставити жирний хрест.
Я про т.з. законопроект про "політико- правове рішення" No 5672. Ним остаточно руйнується принцип "важелів і противаг", на яких тримається державний механізм демократичних держав, і буде легітимізовано остаточну узурпацію влади зеленою поганню і їх цілковите правове свавілля та нігілізм.
Вперше після розвалу СССР узаконюється "революційна доцільність", яка сором'язливо названа "політико-правовим рішенням", що є таким собі евфемізмом для рішень сумнівної легітимності. Їжачку ж зрозуміло, що якби таке рішення було хоч трішки правовим, його не обзивали б політичним, а раз воно вже політичне, то правом тут і не пахне. Президент перебирає на себе функції як судової влади, так і правоохоронних органів й прокуратури. І зверніть увагу, з якою ієзуїтською підлістю прописано, що міра є тимчасовою, до відновлення територіальної цілісності України.
Тобто, в умовах зеленої влади - на віки-вічні. Зараз такі рішення стосуватимуться лише обміну підозрюваними, обвинуваченими чи засудженими, але до ворожки не ходи, що незабаром сферу їх застосування буде розширено - по типу сумнозвісних санкцій, що перетворить їх в інструмент боротьби з неугодними.
Усі тоталітарні режими узаконювали свою владу, посилаючись на революційну доцільність в ім'я блага народу. Я давно писав про те, що ми скочуємось у диктатуру, але навіть не підозрював, наскільки швидко ми туди летимо, як скоро будуть знищені й забуті демократичні здобутки минулих років. Україна - це Африка? Чи все ж Європа?
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24.06.2021 19:47 Ответить
Он хоть понял, что подписал? Воно ж дурне.
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24.06.2021 19:48 Ответить
От ви й відповіли!
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24.06.2021 19:52 Ответить
Он то прекрасно понимает что подписывает.
Дураки считают его дураком.
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24.06.2021 19:56 Ответить
Всё что касается откатов он прекрасно понимает.
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24.06.2021 20:08 Ответить
Чудово розуміє. До кінця першого терміну він буде багатшим за Біла Гейтса.
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24.06.2021 20:09 Ответить
Якщо доживе.
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24.06.2021 20:51 Ответить
Доживе. Мусора, нацжони- всі за нього.
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24.06.2021 21:20 Ответить
Таких, як він, мусора не врятують - їм плювати з чиїх рук їсти.
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24.06.2021 23:11 Ответить
А вот и проклюнулся очередной распильчик. Сколько лярдов уйдет на создание этой "площадки" и кому? И бородатая бабушка тут абсолютно не при чем, как обычно. Бабу Юлю даже немного жалко, у нее сейчас такие припадки и истерики начнутся....
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24.06.2021 20:17 Ответить
Мы с железным конём
Все поля обойдём,
Соберём, и посеем, и вспашем.
Наша поступь тверда,
И врагу никогда
Не гулять по республикам нашим!

Индустриализация мать её. Мелкие земельные наделы, это анахронизм. По любому, при любом политическом строе, земля будет переходить в управлении крупных агрохолдингов, с более совершенными средствами и методами производства сельхоз продукции.
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24.06.2021 20:39 Ответить
С "более совершенными" методами ?
С большей заботой о земле ?
С ростом качества продукции ?
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24.06.2021 20:53 Ответить
Совкодрочери мають на увазі колгоспи мабуть )
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24.06.2021 21:51 Ответить
Да. С большей заботой, с соблюдением плана севооборота, с искусственными поливами и удобрениями, с правильными пестицидами и гербицидами с огромными тепличными хозяйствами с ежегодно совершенствующимся семенным фондом. Что касается качества продукции, то это понятие философское. Урожай будет богатый красивый, его можно будет долго хранить, а то что со вкусом пластмассы то это издержки индустриализации. Зато голода не будет.
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24.06.2021 23:17 Ответить
Зачем долго хранить урожай - чтобы его купили нищеброды ?
Органические продукты вдвое дороже - это очень материальное.понятие
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25.06.2021 02:07 Ответить
Сто лет назад в вашей стране сельского населения было в шесть раз больше чем городского. А уже сегодня ситуация стала ровно наоборот. Тогдашние крестьяне и были нищебродами, и вовсе не из-за того, что были лентяями. Наоборот они с надрывом без сна и покоя, с потерей здоровья, вели борьбу за выживание. Примитивный ручной труд малоэффективный. Конечно же недавнее крестьянское прошлое наложило отпечаток на менталитет нации. Ещё долго человечество будет с ностальгией относиться ко всяким атавизмам истории. Люди будут с восторгом относиться к историческим пережиткам, Придавать поэтическое значение в том числе и вкусовым ощущениям из глубины веков. Но рациональная жизнь по любому победит. Питание, это всего лишь процесс наполнения желудка, белками, углеводами, жирами, витаминами. В общем мораль сей басни такова, Землю необходимо отдать агрохолдингам, иначе не выживем!
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25.06.2021 06:05 Ответить
на электронных аукционах / Что в Украине везде есть интернет-хорошо.Что нет технико-экономического обоснования проекта " Продажа Украины России и Израилю" -плохо.
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24.06.2021 20:42 Ответить
Этот закончик надо проверить на конституционность.
Жара, пыльные бури - самое время подмахнуть.
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24.06.2021 20:56 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2195 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и закон "Об аренде земли" относительно продажи на электронных аукц Источник: https://censor.net/ru/n3273347

ЛЮДИ ВИБРАЛИ КЛОУНА, А КЛОУН РОЗПРОДАВ ЇХ ЗЕМЛЮ ІНОЗЕМЦЯМ І КАЦАПАМ
От питання, чим думали люди на виборах президента у 2019 му
НЕ ПОРОХ ЗА ЛЮБУ ЦІНУ ? Ціна виявилось дуже нереально зависокою
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24.06.2021 21:49 Ответить
 
 