Экс-руководитель "Укрхимтрансаммиака" подозревается в злоупотреблениях, приведших к убыткам госпредприятия в размере 42,5 млн грн, – НАБУ
Детективы Национального антикоррупционного бюро уведомили бывшего руководителя госпредприятия "Укрхимтрансаммиак" о подозрении в злоупотреблении служебным положением, нанесшем более 42,5 млн грн убытков государственному предприятию.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Следствие установило, что бывший руководитель государственного предприятия, злоупотребляя служебным положением, организовал безосновательное внесение изменений в нормативные акты, регламентирующие осуществление ремонтных работ на объектах аммиакопровода. В частности, вместо использования бесплатной почвы, которая залегает на месте трубопровода, он распорядился применить бентонитовую глину, которую добывало подконтрольное ему частное предприятие", - говорится в сообщении.
В результате госпредприятие перечислило более 42,5 млн грн за материал, в котором в действительности не нуждалось.
"Поскольку местонахождение подозреваемого экс-руководителя госпредприятия неизвестно, о подозрении ему уведомили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины", - уточняют в НАБУ.
Указанные факты детективы НАБУ установили в рамках расследования другой коррупционной схемы на ГП "Укрхимтрансаммиак", дело в отношении которой уже слушается в суде. Эпизод по завладению 42,5 млн грн осенью 2017 года выделили в отдельное уголовное производство.
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