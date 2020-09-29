По делу о многомиллионных хищениях в "Укрхимтрансаммиаке" начали зачитывать обвинения

В Высшем антикоррупционном суде продолжили слушание дела о хищениях на ГП "Укрхимтрансаммиак" 43 000 000 гривен.

Обвиняемых двое – бывший и.о. директора предприятия Дмитрий Глазунов и Игорь Игнатов. Обоим инкриминируют ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества, злоупотребление служебным положением) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем) Уголовного кодекса Украины.

По информации следствия, которое проводило НАБУ, в апреле 2014-го года ГП "Укрхимтрансаммиак" заключил договор с ООО "Вастел" о выполнении работ по техническому переоснащению локальных систем оповещения населения, проживающего в 2,5 км зоне от оси украинского участка магистрального аммиакопровода "Тольятти-Одесса". По информации следователей, и.о. директора "Укрхимтрансаммиака" Дмитрий Глазунов, несмотря на невыполнение работ фирмами "Вастел" и "ИВК", заключал с ними дополнительные соглашения и увеличивал цену в договорах. А перечисленные деньги впоследствии перенаправлялись на другие счета и обналичивались. Прокуратура связывает "Вастел" и "ИВК" с Игорем Игнатовым, ранее осужденным к 7,5 годам лишения свободы за участие в организованной преступной группировке Александра Капитонова ("Капитошки").

По словам главы Ассоциации защиты активов Александра Ситухо, Игнатов фигурировал в деле по захвату целого ряда объектов, в отношении которых совершались рейдерские захваты. "Это порт Южный, это предприятие КВИК в Киеве, другие. Но приговор не был исполнен. Игнатов остался на свободе. Генпрокуратура положила как говорят, этот приговор под сукно", – отметил он. При должном исполнении своих обязанностей прокуратурой Игорь Игнатов должен был находиться в местах заключения, а, соответственно, не смог бы совершить хищения на десятки миллионов гривен.

На эту причинно-следственную связь обращал внимание представитель ГО "Центр викривачів корупції" Сергей Козлов, присутствовавший на процессе. Однако, по его словам, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Снегирев, который представляет в ВАКС государственное обвинение, этого не замечает. Сергей Козлов отметил: "Прокурор не заявил ни одного ходатайства на арест имущества Игнатова и изменения меры пресечения с залога на содержание под стражей в связи с тем, что за время судебного разбирательства Игнатов стал владельцем нескольких компаний – ООО "Строительная фирма "Будинвест" с уставным капиталом в 2 000 000 гривен и в британском офшоре Euroinvest CO (UK) LTD. Кроме этого в заблуждение вводится суд при избрании меры пресечения, остается на свободе. Адвокат внес залог по причине отсутствия у самого Игнатова средств на залог, тем самым были введены в заблуждение судьи ВАКС при избрании меры пресечения".

Тем не менее Снегирев убеждает, что похищенные у государства средства будут возвращены. "Мы исследовали только половину доказательств. Средства государству будут возмещены за счет арестованного имущества обвиняемых и за счет тех средств, которые найдут уполномоченные органы", – отметил он.

Не видит обвинение ничего в том, что судебные заседания назначаются с большими промежутками, то есть фактически одно заседание в квартал. "Дело слушается так редко по причине перегруженности ВАКС. У них очень много заседаний", – отметил Снегирев.