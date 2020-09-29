У справі про багатомільйонні розкрадання в "Укрхімтрансаміак" почали зачитувати обвинувачення

У Вищому антикорупційному суді продовжили слухання справи про розкрадання на ДП "Укрхімтрансаміак" 43 000 000 гривен.

Обвинувачених двоє - колишній в.о. директора підприємства Дмитро Глазунов і Ігор Ігнатов. Обом інкримінують ч. 5 ст.191 (привласнення, розтрата майна, зловживання службовим становищем) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих незаконним шляхом) Кримінального кодексу України.

За інформацією слідства, яке проводило НАБУ, у квітні 2014-го року ДП "Укрхімтрансаміак" уклав договір з ТОВ "Вастел" про виконання робіт з технічного переоснащення локальних систем оповіщення населення, що проживає в 2,5 км зоні від осі української ділянки магістрального аміакопроводу "Тольятті-Одеса". За інформацією слідчих, в.о. директора "Укрхімтрансаміаку" Дмитро Глазунов, попри невиконання робіт фірмами "Вастел" і "ІВК", укладав з ними додаткові угоди і збільшував ціну в договорах. А перераховані гроші згодом перенаправлялись на інші рахунки і переводилися в готівку. Прокуратура пов'язує "Вастел" і "ІВК" з Ігорем Ігнатовим, який раніше був засуджений до 7,5 років позбавлення волі за участь в організованому злочинному угрупованні Олександра Капітонова ("Капітошки").

За словами голови Асоціації захисту активів Олександра Сітухо, Ігнатов фігурував у справі з захоплення цілої низки об'єктів, щодо яких вчинялося рейдерство. "Це порт Південний, це підприємство КВИК у Києві, тощо. Але вирок не було виконано. Ігнатов залишився на свободі. Генпрокуратура поклала як кажуть, цей вирок під сукно", - зазначив він. При належному виконанні своїх обов'язків прокуратурою Ігор Ігнатов повинен був перебувати в місцях позбавлення волі, а, відповідно, не зміг би зробити розкрадання на десятки мільйонів гривень.

На цей причинно-наслідковий зв'язок звертав увагу представник ГО "Центр викривачів Корупції" Сергій Козлов, який був присутній на процесі. Однак, за його словами, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Снєгірьов, який представляє в ВАКС державне обвинувачення, цього не помічає. Сергій Козлов зазначив: "Прокурор не заявив жодного клопотання на арешт майна Ігнатова і зміни запобіжного заходу з застави на утримання під вартою у зв'язку з тим, що за час судового розгляду Ігнатов став власником кількох компаній – ТОВ "Будівельна фірма "Будінвест" зі статутним капіталом 2 000 000 гривень і в британському офшорі Euroinvest CO (UK) LTD. Крім цього в оману вводиться суд при обранні запобіжного заходу, залишається на волі. Адвокат вніс заставу через відсутність у самого Ігнатова коштів на заставу, тим самим були введені в оману судді ВАКС при обранні запобіжного заходу".

Проте Снєгірьов переконує, що викрадені у держави кошти будуть повернуті. "Ми досліджували тільки половину доказів. Засоби державі будуть відшкодовані за рахунок арештованого майна обвинувачених і за рахунок тих коштів, які знайдуть уповноважені органи", - зазначив він.

Не бачить обвинувачення нічого в тому, що судові засідання призначаються з великими проміжками, тобто фактично одне засідання на квартал. "Справа слухається так рідко через перевантаженість ВАКС. У них дуже багато засідань", - зазначив Снєгірьов.