В России упал военный вертолет - 3 человека погибли

В России в Ленинградской области в четверг, 24 июня, потерпел крушение военный самолет Ми-8. В результате происшествия погибли три человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

"В 20:30 поступила заявка о падении военного вертолета на территории Гатчинского района Ленинградской области, деревня Корпикюля", - сообщили в экстренных службах.

Отмечается, что разбившийся военный вертолет принадлежит Росгвардии. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета без вооружения.

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