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В России упал военный вертолет - 3 человека погибли

В России в Ленинградской области в четверг, 24 июня, потерпел крушение военный самолет Ми-8. В результате происшествия погибли три человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

"В 20:30 поступила заявка о падении военного вертолета на территории Гатчинского района Ленинградской области, деревня Корпикюля", - сообщили в экстренных службах.

Отмечается, что разбившийся военный вертолет принадлежит Росгвардии. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета без вооружения.

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В России упал военный вертолет - 3 человека погибли 01

Автор: 

армия РФ (19168) россия (95481) вертолёт (1105)


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Топ комментарии
+95
Ответ воронежа британскому эсминцу был суровым.
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24.06.2021 21:27
+71
запускаем енота))
В России упал военный вертолет - 3 человека погибли - Цензор.НЕТ 2090
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24.06.2021 21:37
+60
100% летели на Defender бомбы скидывать
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24.06.2021 21:27
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Какая хорошая новость, почаще, почаще бы таких!!!!
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24.06.2021 23:03 Ответить
Добре що всі фашисти загинули .
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24.06.2021 23:34 Ответить
А город пАдумал, а город пАдумал, а город пАдумал учєнія йдут...
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24.06.2021 23:57 Ответить
смуток і жаль...що не впав посеред автопарку військової техніки з повним боєкомплектом !
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25.06.2021 00:00 Ответить
дренчи балалайка,
кокошник трясись,
в нацистской раSSее
усё за. иби. сь !
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25.06.2021 00:30 Ответить
Ну, хоть шо-то хорошее на этой неделе.
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25.06.2021 01:02 Ответить
Это вторая благая весть: +орки -200х6 на своем минном поле...
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25.06.2021 01:07 Ответить
неистово скорблю, течуть сльозы по щоци... вертолет такая дорогая машина, и всего 3 свинорыла с собой забрал
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25.06.2021 01:21 Ответить
У Росії впав військовий вертоліт - 3 особи загинули - Цензор.НЕТ 2361
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25.06.2021 01:25 Ответить
У Росії впав військовий вертоліт - 3 особи загинули - Цензор.НЕТ 6152
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25.06.2021 01:29 Ответить
Возмущен, где енотик с тросточкой?
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25.06.2021 02:06 Ответить
Так був уже, один раз, хотя.. потрыбно тричі
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25.06.2021 14:20 Ответить
Надо выразить ноту протеста - почему упало не два вертолета , не двадцать! Даешь полный кацаповертолетопад!
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25.06.2021 02:11 Ответить
а где там люди взялись?
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25.06.2021 06:59 Ответить
лайк
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25.06.2021 13:48 Ответить
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