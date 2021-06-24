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У Росії впав військовий вертоліт - 3 особи загинули

У Росії в Ленінградській області в четвер, 24 червня, зазнав аварії військовий літак Мі-8. Внаслідок події загинуло три людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

"О 20:30 надійшла заявка про падіння військового вертольота на території Гатчинського району Ленінградської області, село Корпікюля", - повідомили в екстрених службах.

Зазначається, що військовий вертоліт, який розбився, належить Росгвардії. Інцидент стався під час навчально-тренувального польоту без озброєння.

Читайте також: "Вибачте, але нада срочно! Потому шо тут недавно упав вертольот", - на Черкащині чоловік змусив поліцію шукати неіснуючий гелікоптер. АУДIО

У Росії впав військовий вертоліт - 3 особи загинули 01

Автор: 

армія рф (17317) росія (65098) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+95
Ответ воронежа британскому эсминцу был суровым.
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24.06.2021 21:27
+71
запускаем енота))
В России упал военный вертолет - 3 человека погибли - Цензор.НЕТ 2090
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24.06.2021 21:37
+60
100% летели на Defender бомбы скидывать
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24.06.2021 21:27
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Какая хорошая новость, почаще, почаще бы таких!!!!
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24.06.2021 23:03 Відповісти
Добре що всі фашисти загинули .
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24.06.2021 23:34 Відповісти
А город пАдумал, а город пАдумал, а город пАдумал учєнія йдут...
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24.06.2021 23:57 Відповісти
смуток і жаль...що не впав посеред автопарку військової техніки з повним боєкомплектом !
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25.06.2021 00:00 Відповісти
дренчи балалайка,
кокошник трясись,
в нацистской раSSее
усё за. иби. сь !
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25.06.2021 00:30 Відповісти
Ну, хоть шо-то хорошее на этой неделе.
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25.06.2021 01:02 Відповісти
Это вторая благая весть: +орки -200х6 на своем минном поле...
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25.06.2021 01:07 Відповісти
неистово скорблю, течуть сльозы по щоци... вертолет такая дорогая машина, и всего 3 свинорыла с собой забрал
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25.06.2021 01:21 Відповісти
У Росії впав військовий вертоліт - 3 особи загинули - Цензор.НЕТ 2361
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25.06.2021 01:25 Відповісти
У Росії впав військовий вертоліт - 3 особи загинули - Цензор.НЕТ 6152
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25.06.2021 01:29 Відповісти
Возмущен, где енотик с тросточкой?
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25.06.2021 02:06 Відповісти
Так був уже, один раз, хотя.. потрыбно тричі
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25.06.2021 14:20 Відповісти
Надо выразить ноту протеста - почему упало не два вертолета , не двадцать! Даешь полный кацаповертолетопад!
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25.06.2021 02:11 Відповісти
а где там люди взялись?
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25.06.2021 06:59 Відповісти
лайк
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25.06.2021 13:48 Відповісти
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