У Росії впав військовий вертоліт - 3 особи загинули
У Росії в Ленінградській області в четвер, 24 червня, зазнав аварії військовий літак Мі-8. Внаслідок події загинуло три людини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.
"О 20:30 надійшла заявка про падіння військового вертольота на території Гатчинського району Ленінградської області, село Корпікюля", - повідомили в екстрених службах.
Зазначається, що військовий вертоліт, який розбився, належить Росгвардії. Інцидент стався під час навчально-тренувального польоту без озброєння.
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+95 Elvis2
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кокошник трясись,
в нацистской раSSее
усё за. иби. сь !