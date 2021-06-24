У Росії впав військовий вертоліт - 3 особи загинули

У Росії в Ленінградській області в четвер, 24 червня, зазнав аварії військовий літак Мі-8. Внаслідок події загинуло три людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

"О 20:30 надійшла заявка про падіння військового вертольота на території Гатчинського району Ленінградської області, село Корпікюля", - повідомили в екстрених службах.

Зазначається, що військовий вертоліт, який розбився, належить Росгвардії. Інцидент стався під час навчально-тренувального польоту без озброєння.

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