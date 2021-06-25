Зеленский заявил о готовности помочь Киеву развивать инфраструктуру
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет каких-либо отношений с городским головой Киева Виталием Кличко, но он готов помочь в реконструкции инфраструктуры города.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук, которое вышло в четверг на телеканале 1+1.
"В правильном объеме никто не развивает инфраструктуру. "Укравтодор" обратился к "Киевавтодору" с просьбой передать нам все центральные дороги и главное – все мосты, потому что, когда упадет мост, не дай Бог, будет страшная трагедия. Мэр говорил, что мосты находятся в утомленном состоянии", - сказал Зеленский.
"Есть мэр, есть его ответственность, есть все рычаги, власть. Он хочет, чтобы мы помогли – мы готовы", - отметил он.
Зеленский при этом не считает Кличко своим политическим конкурентом. "Мои конкуренты – это инфраструктура, война, бедные люди. У Кличко свои проблемы в городе", - отметил он.
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Лучше б ЗЕ вобще про Киев забыл до тех пор пока Киев не прийдет за ним.
Глава держави не проти, щоб харківський проспект носив ім'я Маршала Жукова
ЧЕТВЕР, 24 ЧЕРВНЯ 2021, 22:37
https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/24/7298376/
Как жалок шут на троне короля, как глуп народ, который то позволил.
Все больше убеждаемся в этой истине
Пусть он лучше уж сам, во всяком случае Кличко способен к системной работе, в отличие от этого необразованного, ни в чем не компетентного мегаломана, способного только всё, за что берётся, разрушить, да к тому же напрочь лишенного критического отношения к собственной личности и к своим возможностям.
Бубочка и педалий - два сапога пара и голосовали за него те же самые дебилы.
Причем уже дважды.
И уйти в отставку побыстрей, уже всех ****** сплошными обманами.
Зелёный флаг надо приравнять к красному и запретить.
Зеля , Это не оружие.
Это игрушечный пистолетик, которым ты размахиваешь сидя в своей песочнице, в которой у тебя "нет конкурентов")
Головне після демократичних виборів не повторяти помилок, а стосовно зєкодлана рухати справу списком за ознакою ОЗУ. Якщо хтось з зєкодлана залишиться на той момент при владі - відстороняти від посади + арешт.
Прямая речь: "Друзья! "Укравтодору", как государственной структуре, не стоит заниматься манипуляциями и публичными заявлениями, а взять и наконец-то достроить и ввести в эксплуатацию хотя бы Дарницкий мост...
Детали: Кличко упрекнул Госслужбу автодорог, что с 2004 года Дарницкий мост, который та строит, стоит незавершенный и не введенный в эксплуатацию. При этом по недостроенному мосту ездят автомобили.
Мэр пожаловался, что служба уже несколько лет, несмотря на все обращения столичной власти, не передает мост на баланс Киева.
Он считает, что передача Подольско-Воскресенского мостового перехода на баланс "Укравтодора" значительно отсрочит его достройку. Процесс замедлится из-за обилия бюрократических процедур, предусмотренных законом.