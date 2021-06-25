Зеленский заявил о готовности помочь Киеву развивать инфраструктуру

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет каких-либо отношений с городским головой Киева Виталием Кличко, но он готов помочь в реконструкции инфраструктуры города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук, которое вышло в четверг на телеканале 1+1.

"В правильном объеме никто не развивает инфраструктуру. "Укравтодор" обратился к "Киевавтодору" с просьбой передать нам все центральные дороги и главное – все мосты, потому что, когда упадет мост, не дай Бог, будет страшная трагедия. Мэр говорил, что мосты находятся в утомленном состоянии", - сказал Зеленский.

"Есть мэр, есть его ответственность, есть все рычаги, власть. Он хочет, чтобы мы помогли – мы готовы", - отметил он.

Зеленский при этом не считает Кличко своим политическим конкурентом. "Мои конкуренты – это инфраструктура, война, бедные люди. У Кличко свои проблемы в городе", - отметил он.

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