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Зеленский заявил о готовности помочь Киеву развивать инфраструктуру

Зеленский заявил о готовности помочь Киеву развивать инфраструктуру

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет каких-либо отношений с городским головой Киева Виталием Кличко, но он готов помочь в реконструкции инфраструктуры города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук, которое вышло в четверг на телеканале 1+1.

"В правильном объеме никто не развивает инфраструктуру. "Укравтодор" обратился к "Киевавтодору" с просьбой передать нам все центральные дороги и главное – все мосты, потому что, когда упадет мост, не дай Бог, будет страшная трагедия. Мэр говорил, что мосты находятся в утомленном состоянии", - сказал Зеленский.

"Есть мэр, есть его ответственность, есть все рычаги, власть. Он хочет, чтобы мы помогли – мы готовы", - отметил он.

Зеленский при этом не считает Кличко своим политическим конкурентом. "Мои конкуренты – это инфраструктура, война, бедные люди. У Кличко свои проблемы в городе", - отметил он.

Также читайте: Зеленский о втором президентском сроке: "У меня нет ни одного конкурента"

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) Киев (25505) Кличко Виталий (4638)


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Топ комментарии
+24
Вот только не надо "помогать" ,бедосик----будет только ХУЖЕ!
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25.06.2021 01:36
+19
Не надо #ля!!! Только не это!!!

Лучше б ЗЕ вобще про Киев забыл до тех пор пока Киев не прийдет за ним.
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25.06.2021 01:37
+18
лучше бы Кривой Рог развивал - врать, воровать и рожи корчить, - это твое. и у этого инфанта рейтинг (по-разумкову) 32%. неужели в Украине столько люмпенов?
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25.06.2021 01:46
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25.06.2021 01:34 Ответить
Вот только не надо "помогать" ,бедосик----будет только ХУЖЕ!
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25.06.2021 01:36 Ответить
Не надо #ля!!! Только не это!!!

Лучше б ЗЕ вобще про Киев забыл до тех пор пока Киев не прийдет за ним.
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25.06.2021 01:37 Ответить
Острів Бірючий відкрий для туристів та відвідувачів, падлюка.
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25.06.2021 01:39 Ответить
А він чим не турист? А д'єрьмак чим не відвідувач?
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25.06.2021 06:50 Ответить
Туризм цієї шмакодявки дуже дорого коштує державному бюджету. Єдине бажання, щоб цього туриста хвиля змила разом з його відвідувачами та охороною. Він захопив у власність острів, навіть Бандюкович зі своїм Межегір'ям так не борзів.
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25.06.2021 10:00 Ответить
Господи, спаси и сохрани!

Глава держави не проти, щоб харківський проспект носив ім'я Маршала Жукова
ЧЕТВЕР, 24 ЧЕРВНЯ 2021, 22:37
https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/24/7298376/
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25.06.2021 01:46 Ответить
это полный деградант он просто говорящая голова а не президент

Как жалок шут на троне короля, как глуп народ, который то позволил.
Все больше убеждаемся в этой истине
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25.06.2021 07:04 Ответить
лучше бы Кривой Рог развивал - врать, воровать и рожи корчить, - это твое. и у этого инфанта рейтинг (по-разумкову) 32%. неужели в Украине столько люмпенов?
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25.06.2021 01:46 Ответить
Не люмпены , а служки корыта и субсидианты и есть клиенты власти на содержании. Остальным тарифы и налоги.
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25.06.2021 04:20 Ответить
Вова, лучше займись посадкой миллиарда деревьев, строй Диснейленд и Голливуд в Украине , как ты обещал, и тебе будет не до Киева.
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25.06.2021 01:48 Ответить
Киев город исторический. А тебе ж, Вова,без разницы как называется улица, лищь бы был асфальт. Не трогай Киев, не плюй в его историю
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25.06.2021 01:51 Ответить
его история в Тире.
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25.06.2021 02:41 Ответить
А не пошел бы ты, гнида клоунская, развивать инфраструктуру в Ростове.
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25.06.2021 01:55 Ответить
Зеленский заявил о готовности помочь Киеву развивать инфраструктуру - Цензор.НЕТ 2126
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25.06.2021 01:57 Ответить
Я, как киевлянка, могу сказать величайшему лидеру всей вселенной - спасибо, не надо нашему меру помогать.
Пусть он лучше уж сам, во всяком случае Кличко способен к системной работе, в отличие от этого необразованного, ни в чем не компетентного мегаломана, способного только всё, за что берётся, разрушить, да к тому же напрочь лишенного критического отношения к собственной личности и к своим возможностям.
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25.06.2021 03:00 Ответить
Вы системное воровство называете системной работой?
Бубочка и педалий - два сапога пара и голосовали за него те же самые дебилы.
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25.06.2021 06:49 Ответить
Странно, большинство киевлян проголосовало за ЗЕ!, а теперь матерно кроют Голливуд. Странно.
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25.06.2021 08:44 Ответить
Большинство киевлян на выборах мэра голосовало за Кличко.
Причем уже дважды.
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25.06.2021 19:25 Ответить
значит будуть грабить.
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25.06.2021 04:13 Ответить
Зеля срочно летит в Берлин на свидание с Меркель...,фрау Риббентроп запросе Зелю у НАТО....
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25.06.2021 04:39 Ответить
Пропал дом....
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25.06.2021 05:04 Ответить
Вернуть то что ******* из бюджета Киева не хочет, помогатель хренов.
И уйти в отставку побыстрей, уже всех ****** сплошными обманами.
Зелёный флаг надо приравнять к красному и запретить.
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25.06.2021 05:11 Ответить
в том, что этот чучел при власти до сих пор виноваты все политические партии - уже бы собрали Майдан и выгнали его - не хотят. Безмозглый во главе устраивает их.
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25.06.2021 05:14 Ответить
Нам еще этого не хватало. Изыди.
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25.06.2021 05:46 Ответить
Когда закончится поток бубочкиного фуфла?
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25.06.2021 06:48 Ответить
...коли закінчиться бубочка
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25.06.2021 07:17 Ответить
"СНБО - один из видов оружия и я его применяю" Зеленский

Зеля , Это не оружие.
Это игрушечный пистолетик, которым ты размахиваешь сидя в своей песочнице, в которой у тебя "нет конкурентов")
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25.06.2021 06:58 Ответить
Зеля все ще патякає. І не спиться ж йому.
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25.06.2021 07:09 Ответить
Ну все, пипец Киеву..
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25.06.2021 07:15 Ответить
"Бійтесь данайців, дарунки приносящих "
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25.06.2021 07:16 Ответить
Нравится слово инфраструктура. Впрочем, как и другие заумные слова.
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25.06.2021 07:18 Ответить
"Если страна выбрала президентом "Вовочку", то её никакая "МарьВанна" не спасёт!"
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25.06.2021 07:24 Ответить
януковощ2, дежавю *****.
Головне після демократичних виборів не повторяти помилок, а стосовно зєкодлана рухати справу списком за ознакою ОЗУ. Якщо хтось з зєкодлана залишиться на той момент при владі - відстороняти від посади + арешт.
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25.06.2021 07:32 Ответить
Кстати да. Лювлю себя тоже на той же мысли. Идем на третий круг(
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25.06.2021 15:48 Ответить
ну логічно ж! В Україні інфраструктуру вже "розвинув", то тепер можна і за Київ взятись
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25.06.2021 07:51 Ответить
Ну все, пропал город.
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25.06.2021 07:59 Ответить
пропал дом...
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25.06.2021 08:03 Ответить
Зеленський заявив про готовність допомогти Києву розвивати інфраструктуру - Цензор.НЕТ 1457
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25.06.2021 08:10 Ответить
"В правильном объеме никто не развивает инфраструктуру. "Укравтодор" обратился к "Киевавтодору" с просьбой передать нам все центральные дороги и главное - все мосты, потому что, когда упадет мост, не дай Бог, будет страшная трагедия. Мэр говорил, что мосты находятся в утомленном состоянии", - сказал Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/n3273389

Прямая речь: "Друзья! "Укравтодору", как государственной структуре, не стоит заниматься манипуляциями и публичными заявлениями, а взять и наконец-то достроить и ввести в эксплуатацию хотя бы Дарницкий мост...

Детали: Кличко упрекнул Госслужбу автодорог, что с 2004 года Дарницкий мост, который та строит, стоит незавершенный и не введенный в эксплуатацию. При этом по недостроенному мосту ездят автомобили.
Мэр пожаловался, что служба уже несколько лет, несмотря на все обращения столичной власти, не передает мост на баланс Киева.
Он считает, что передача Подольско-Воскресенского мостового перехода на баланс "Укравтодора" значительно отсрочит его достройку. Процесс замедлится из-за обилия бюрократических процедур, предусмотренных законом.
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25.06.2021 08:11 Ответить
Нет, уд лучше без вас , ну вас на@ ****** вообщем
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25.06.2021 08:14 Ответить
дешёвый пиар
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25.06.2021 09:17 Ответить
Бойтесь данайцев, дары приносящих.
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25.06.2021 10:14 Ответить
Спасибо не надо. Так хоть что-то в городе делается. Вы лучше на зонтах полетайте.
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25.06.2021 15:47 Ответить
 
 