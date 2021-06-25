Зеленський заявив про готовність допомогти Києву розвивати інфраструктуру
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього немає жодних відносин з міським головою Києва Віталієм Кличком, але він готовий допомогти в реконструкції інфраструктури міста.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, яке вийшло в четвер на телеканалі "1+1".
"У правильному обсязі ніхто не розвиває інфраструктуру. "Укравтодор" звернувся до "Київавтодору" з проханням передати нам усі центральні дороги і головне - всі мости, тому що, як упаде міст, не дай Бог, буде страшна трагедія. Мер говорив, що мости перебувають у стомленому стані", - сказав Зеленський.
"Є мер, є його відповідальність, є всі важелі, влада. Він хоче, щоб ми допомогли - ми готові", - зазначив він.
Зеленський при цьому не вважає Кличка своїм політичним конкурентом. "Мої конкуренти - це інфраструктура, війна, бідні люди. У Кличка свої проблеми в місті", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Лучше б ЗЕ вобще про Киев забыл до тех пор пока Киев не прийдет за ним.
Глава держави не проти, щоб харківський проспект носив ім'я Маршала Жукова
ЧЕТВЕР, 24 ЧЕРВНЯ 2021, 22:37
https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/24/7298376/
Как жалок шут на троне короля, как глуп народ, который то позволил.
Все больше убеждаемся в этой истине
Пусть он лучше уж сам, во всяком случае Кличко способен к системной работе, в отличие от этого необразованного, ни в чем не компетентного мегаломана, способного только всё, за что берётся, разрушить, да к тому же напрочь лишенного критического отношения к собственной личности и к своим возможностям.
Бубочка и педалий - два сапога пара и голосовали за него те же самые дебилы.
Причем уже дважды.
И уйти в отставку побыстрей, уже всех ****** сплошными обманами.
Зелёный флаг надо приравнять к красному и запретить.
Зеля , Это не оружие.
Это игрушечный пистолетик, которым ты размахиваешь сидя в своей песочнице, в которой у тебя "нет конкурентов")
Головне після демократичних виборів не повторяти помилок, а стосовно зєкодлана рухати справу списком за ознакою ОЗУ. Якщо хтось з зєкодлана залишиться на той момент при владі - відстороняти від посади + арешт.
Прямая речь: "Друзья! "Укравтодору", как государственной структуре, не стоит заниматься манипуляциями и публичными заявлениями, а взять и наконец-то достроить и ввести в эксплуатацию хотя бы Дарницкий мост...
Детали: Кличко упрекнул Госслужбу автодорог, что с 2004 года Дарницкий мост, который та строит, стоит незавершенный и не введенный в эксплуатацию. При этом по недостроенному мосту ездят автомобили.
Мэр пожаловался, что служба уже несколько лет, несмотря на все обращения столичной власти, не передает мост на баланс Киева.
Он считает, что передача Подольско-Воскресенского мостового перехода на баланс "Укравтодора" значительно отсрочит его достройку. Процесс замедлится из-за обилия бюрократических процедур, предусмотренных законом.