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Зеленський (22389) Київ (19115) Кличко (3477)

Зеленський заявив про готовність допомогти Києву розвивати інфраструктуру

Зеленський заявив про готовність допомогти Києву розвивати інфраструктуру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього немає жодних відносин з міським головою Києва Віталієм Кличком, але він готовий допомогти в реконструкції інфраструктури міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, яке вийшло в четвер на телеканалі "1+1".

"У правильному обсязі ніхто не розвиває інфраструктуру. "Укравтодор" звернувся до "Київавтодору" з проханням передати нам усі центральні дороги і головне - всі мости, тому що, як упаде міст, не дай Бог, буде страшна трагедія. Мер говорив, що мости перебувають у стомленому стані", - сказав Зеленський.

"Є мер, є його відповідальність, є всі важелі, влада. Він хоче, щоб ми допомогли - ми готові", - зазначив він.

Зеленський при цьому не вважає Кличка своїм політичним конкурентом. "Мої конкуренти - це інфраструктура, війна, бідні люди. У Кличка свої проблеми в місті", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про другий президентський термін: "У мене немає жодного конкурента"

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Топ коментарі
+24
Вот только не надо "помогать" ,бедосик----будет только ХУЖЕ!
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25.06.2021 01:36
+19
Не надо #ля!!! Только не это!!!

Лучше б ЗЕ вобще про Киев забыл до тех пор пока Киев не прийдет за ним.
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25.06.2021 01:37
+18
лучше бы Кривой Рог развивал - врать, воровать и рожи корчить, - это твое. и у этого инфанта рейтинг (по-разумкову) 32%. неужели в Украине столько люмпенов?
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25.06.2021 01:46
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25.06.2021 01:34 Відповісти
Вот только не надо "помогать" ,бедосик----будет только ХУЖЕ!
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25.06.2021 01:36 Відповісти
Не надо #ля!!! Только не это!!!

Лучше б ЗЕ вобще про Киев забыл до тех пор пока Киев не прийдет за ним.
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25.06.2021 01:37 Відповісти
Острів Бірючий відкрий для туристів та відвідувачів, падлюка.
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25.06.2021 01:39 Відповісти
А він чим не турист? А д'єрьмак чим не відвідувач?
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25.06.2021 06:50 Відповісти
Туризм цієї шмакодявки дуже дорого коштує державному бюджету. Єдине бажання, щоб цього туриста хвиля змила разом з його відвідувачами та охороною. Він захопив у власність острів, навіть Бандюкович зі своїм Межегір'ям так не борзів.
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25.06.2021 10:00 Відповісти
Господи, спаси и сохрани!

Глава держави не проти, щоб харківський проспект носив ім'я Маршала Жукова
ЧЕТВЕР, 24 ЧЕРВНЯ 2021, 22:37
https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/24/7298376/
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25.06.2021 01:46 Відповісти
это полный деградант он просто говорящая голова а не президент

Как жалок шут на троне короля, как глуп народ, который то позволил.
Все больше убеждаемся в этой истине
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25.06.2021 07:04 Відповісти
лучше бы Кривой Рог развивал - врать, воровать и рожи корчить, - это твое. и у этого инфанта рейтинг (по-разумкову) 32%. неужели в Украине столько люмпенов?
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25.06.2021 01:46 Відповісти
Не люмпены , а служки корыта и субсидианты и есть клиенты власти на содержании. Остальным тарифы и налоги.
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25.06.2021 04:20 Відповісти
Вова, лучше займись посадкой миллиарда деревьев, строй Диснейленд и Голливуд в Украине , как ты обещал, и тебе будет не до Киева.
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25.06.2021 01:48 Відповісти
Киев город исторический. А тебе ж, Вова,без разницы как называется улица, лищь бы был асфальт. Не трогай Киев, не плюй в его историю
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25.06.2021 01:51 Відповісти
его история в Тире.
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25.06.2021 02:41 Відповісти
А не пошел бы ты, гнида клоунская, развивать инфраструктуру в Ростове.
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25.06.2021 01:55 Відповісти
Зеленский заявил о готовности помочь Киеву развивать инфраструктуру - Цензор.НЕТ 2126
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25.06.2021 01:57 Відповісти
Я, как киевлянка, могу сказать величайшему лидеру всей вселенной - спасибо, не надо нашему меру помогать.
Пусть он лучше уж сам, во всяком случае Кличко способен к системной работе, в отличие от этого необразованного, ни в чем не компетентного мегаломана, способного только всё, за что берётся, разрушить, да к тому же напрочь лишенного критического отношения к собственной личности и к своим возможностям.
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25.06.2021 03:00 Відповісти
Вы системное воровство называете системной работой?
Бубочка и педалий - два сапога пара и голосовали за него те же самые дебилы.
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25.06.2021 06:49 Відповісти
Странно, большинство киевлян проголосовало за ЗЕ!, а теперь матерно кроют Голливуд. Странно.
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25.06.2021 08:44 Відповісти
Большинство киевлян на выборах мэра голосовало за Кличко.
Причем уже дважды.
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25.06.2021 19:25 Відповісти
значит будуть грабить.
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25.06.2021 04:13 Відповісти
Зеля срочно летит в Берлин на свидание с Меркель...,фрау Риббентроп запросе Зелю у НАТО....
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25.06.2021 04:39 Відповісти
Пропал дом....
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25.06.2021 05:04 Відповісти
Вернуть то что ******* из бюджета Киева не хочет, помогатель хренов.
И уйти в отставку побыстрей, уже всех ****** сплошными обманами.
Зелёный флаг надо приравнять к красному и запретить.
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25.06.2021 05:11 Відповісти
в том, что этот чучел при власти до сих пор виноваты все политические партии - уже бы собрали Майдан и выгнали его - не хотят. Безмозглый во главе устраивает их.
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25.06.2021 05:14 Відповісти
Нам еще этого не хватало. Изыди.
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25.06.2021 05:46 Відповісти
Когда закончится поток бубочкиного фуфла?
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25.06.2021 06:48 Відповісти
...коли закінчиться бубочка
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25.06.2021 07:17 Відповісти
"СНБО - один из видов оружия и я его применяю" Зеленский

Зеля , Это не оружие.
Это игрушечный пистолетик, которым ты размахиваешь сидя в своей песочнице, в которой у тебя "нет конкурентов")
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25.06.2021 06:58 Відповісти
Зеля все ще патякає. І не спиться ж йому.
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25.06.2021 07:09 Відповісти
Ну все, пипец Киеву..
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25.06.2021 07:15 Відповісти
"Бійтесь данайців, дарунки приносящих "
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25.06.2021 07:16 Відповісти
Нравится слово инфраструктура. Впрочем, как и другие заумные слова.
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25.06.2021 07:18 Відповісти
"Если страна выбрала президентом "Вовочку", то её никакая "МарьВанна" не спасёт!"
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25.06.2021 07:24 Відповісти
януковощ2, дежавю *****.
Головне після демократичних виборів не повторяти помилок, а стосовно зєкодлана рухати справу списком за ознакою ОЗУ. Якщо хтось з зєкодлана залишиться на той момент при владі - відстороняти від посади + арешт.
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25.06.2021 07:32 Відповісти
Кстати да. Лювлю себя тоже на той же мысли. Идем на третий круг(
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25.06.2021 15:48 Відповісти
ну логічно ж! В Україні інфраструктуру вже "розвинув", то тепер можна і за Київ взятись
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25.06.2021 07:51 Відповісти
Ну все, пропал город.
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25.06.2021 07:59 Відповісти
пропал дом...
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25.06.2021 08:03 Відповісти
Зеленський заявив про готовність допомогти Києву розвивати інфраструктуру - Цензор.НЕТ 1457
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25.06.2021 08:10 Відповісти
"В правильном объеме никто не развивает инфраструктуру. "Укравтодор" обратился к "Киевавтодору" с просьбой передать нам все центральные дороги и главное - все мосты, потому что, когда упадет мост, не дай Бог, будет страшная трагедия. Мэр говорил, что мосты находятся в утомленном состоянии", - сказал Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/n3273389

Прямая речь: "Друзья! "Укравтодору", как государственной структуре, не стоит заниматься манипуляциями и публичными заявлениями, а взять и наконец-то достроить и ввести в эксплуатацию хотя бы Дарницкий мост...

Детали: Кличко упрекнул Госслужбу автодорог, что с 2004 года Дарницкий мост, который та строит, стоит незавершенный и не введенный в эксплуатацию. При этом по недостроенному мосту ездят автомобили.
Мэр пожаловался, что служба уже несколько лет, несмотря на все обращения столичной власти, не передает мост на баланс Киева.
Он считает, что передача Подольско-Воскресенского мостового перехода на баланс "Укравтодора" значительно отсрочит его достройку. Процесс замедлится из-за обилия бюрократических процедур, предусмотренных законом.
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25.06.2021 08:11 Відповісти
Нет, уд лучше без вас , ну вас на@ ****** вообщем
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25.06.2021 08:14 Відповісти
дешёвый пиар
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25.06.2021 09:17 Відповісти
Бойтесь данайцев, дары приносящих.
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25.06.2021 10:14 Відповісти
Спасибо не надо. Так хоть что-то в городе делается. Вы лучше на зонтах полетайте.
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25.06.2021 15:47 Відповісти
 
 