Зеленський заявив про готовність допомогти Києву розвивати інфраструктуру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього немає жодних відносин з міським головою Києва Віталієм Кличком, але він готовий допомогти в реконструкції інфраструктури міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, яке вийшло в четвер на телеканалі "1+1".

"У правильному обсязі ніхто не розвиває інфраструктуру. "Укравтодор" звернувся до "Київавтодору" з проханням передати нам усі центральні дороги і головне - всі мости, тому що, як упаде міст, не дай Бог, буде страшна трагедія. Мер говорив, що мости перебувають у стомленому стані", - сказав Зеленський.

"Є мер, є його відповідальність, є всі важелі, влада. Він хоче, щоб ми допомогли - ми готові", - зазначив він.

Зеленський при цьому не вважає Кличка своїм політичним конкурентом. "Мої конкуренти - це інфраструктура, війна, бідні люди. У Кличка свої проблеми в місті", - зазначив він.

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