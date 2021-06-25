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Аваков (3444) Кабмин (13505) МВД (9151) отставка (3144) Разумков Дмитрий (1520)

Разумков о возможности отставки Авакова: Деятельность главы МВД оцениваю достаточно положительно

Разумков о возможности отставки Авакова: Деятельность главы МВД оцениваю достаточно положительно

Глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что теоретически летом отставки в Кабмине возможны.

Об этом спикер Верховной Рады заявил в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время летних каникул... если будет созываться внеочередная сессия, то теоретически это (отставки в правительстве. - Ред.) это возможно, а практически - не знаю. Таких инициатив пока что не поступало", - отметил глава парламента.

"Если мы говорим о деятельности Министерства внутренних дел, я считаю, что сегодня оно достаточно эффективно выполняет свои функции. ... Если мы посмотрим и на работу полиции, и на работу Нацгвардии и на работу министерства во время пандемии, то они демонстрировали достаточно неплохую эффективность. Поэтому и деятельность Арсена Борисовича (главы МВД Авакова. - Ред.) я оцениваю достаточно положительно", - добавил Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков о влиянии олигархов на Раду: Ничего плохого нет, что бизнес приходит и отстаивает свои интересы

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Топ комментарии
+7
твойо мнєніє, пучєглазий вилупок, нікого не цікавить.
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25.06.2021 11:04
+6
Аваков индикатор покорности Моники Коломойскому. Когда Моника обижается на Коломойского и грозится уйти к Ахметову начинаются разговоры об отставке Авакова./ Коломойский об отношениях с Аваковым: "Мы с ним подельники. Это больше, чем дружба".
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25.06.2021 11:04
+6
Авакян прихватизировал МВД и превратил в свою мусорскую вотчину со Шкиряками, дейдеями, тоней Геращенко....и прочими холуями хозяина.
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25.06.2021 11:06
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Неоднозначна особистість Авякан.Зрадив Юща, зрадив Жюлю. То в принципі єрунда. А от чому він зрадив Порошенка?
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25.06.2021 11:03 Ответить
Убил Сашко Музычко...
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25.06.2021 11:24 Ответить
Аваков индикатор покорности Моники Коломойскому. Когда Моника обижается на Коломойского и грозится уйти к Ахметову начинаются разговоры об отставке Авакова./ Коломойский об отношениях с Аваковым: "Мы с ним подельники. Это больше, чем дружба".
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25.06.2021 11:04 Ответить
твойо мнєніє, пучєглазий вилупок, нікого не цікавить.
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25.06.2021 11:04 Ответить
Ці покидьки почнуть зараз друг друга хвалити.
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25.06.2021 11:05 Ответить
Авакян прихватизировал МВД и превратил в свою мусорскую вотчину со Шкиряками, дейдеями, тоней Геращенко....и прочими холуями хозяина.
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25.06.2021 11:06 Ответить
Разумков, а разве Аваков - министр внутренних твоих личных дел?
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25.06.2021 11:08 Ответить
Источником доброй половины продуцируемого на Петра негатива был негатив на Авакова.
Благодаря тому негативу недобитый рыг разумков и влез в кресло.
И вот, волшебным образом, - аваков для разумкова стал положительным
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25.06.2021 11:09 Ответить
Да, Аваков парниша хитрый ,к любой заднице подход найдёт рыночный опыт на харьковском базаре неоценим ...
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25.06.2021 11:12 Ответить
ага у нас все хорошо каждій день ловят банді и всегда бівший и действующий полицейский в составе так єто хорошо капец
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25.06.2021 11:13 Ответить
Недоразумков розуміє, що скоріш Аваков його може посунути, ніж навпаки. Тому й каже, що усім задоволений
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25.06.2021 11:14 Ответить
Конечно положительно. А то ещё помощник начальника Киевской полиции дейдей опять киллеров привезёт.
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25.06.2021 11:16 Ответить
Ага ,https://censor.net/ru/news/3273441/trebovali_dengi_i_pytali_zaderjannyh_sbu_obezvredila_opg_v_kotoruyu_vhodili_byvshie_i_deyistvuyuschie, и ещё много такой х...йни о которой мы просто не знаем , да чуть про Княжечи не забыл 😠😠😠
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25.06.2021 11:17 Ответить
"Требовали деньги и пытали задержанных: СБУ обезвредила ОПГ, в которую входили бывшие и действующие полицейские." - новостью ниже.
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25.06.2021 11:17 Ответить
Тут опг из ментов каждую неделю вскрывается по СМИ.
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25.06.2021 11:20 Ответить
Один кагарлык чего стоил. Кстати шумиха уляглась и не понятно дали ли реальные сроки или просто уволили задним числом. А может уже и по службе восстановили
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25.06.2021 11:27 Ответить
Такой позорной полиции небыло никогда, криминал ликует
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25.06.2021 11:26 Ответить
аваков чорт
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25.06.2021 11:50 Ответить
Повернувся з Маріуполя, усі державні установи і міграційна служба, спілкуются на маскальском языке. Авакян теж не взмозі опанувати українську
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25.06.2021 11:53 Ответить
рюкзаков превратил ПОЛИЦИЮ ДЕКАНОИДЗЕ в мусоров захарченко, - и это его главное достижение!
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25.06.2021 18:33 Ответить
 
 