Разумков о возможности отставки Авакова: Деятельность главы МВД оцениваю достаточно положительно
Глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что теоретически летом отставки в Кабмине возможны.
Об этом спикер Верховной Рады заявил в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время летних каникул... если будет созываться внеочередная сессия, то теоретически это (отставки в правительстве. - Ред.) это возможно, а практически - не знаю. Таких инициатив пока что не поступало", - отметил глава парламента.
"Если мы говорим о деятельности Министерства внутренних дел, я считаю, что сегодня оно достаточно эффективно выполняет свои функции. ... Если мы посмотрим и на работу полиции, и на работу Нацгвардии и на работу министерства во время пандемии, то они демонстрировали достаточно неплохую эффективность. Поэтому и деятельность Арсена Борисовича (главы МВД Авакова. - Ред.) я оцениваю достаточно положительно", - добавил Разумков.
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Благодаря тому негативу недобитый рыг разумков и влез в кресло.
И вот, волшебным образом, - аваков для разумкова стал положительным