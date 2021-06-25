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Аваков (2187) Кабмін (13940) МВС (3468) відставка (1453) Разумков Дмитро (1526)

Разумков про можливість відставки Авакова: Діяльність глави МВС оцінюю доволі позитивно

Разумков про можливість відставки Авакова: Діяльність глави МВС оцінюю доволі позитивно

Глава парламенту Дмитро Разумков заявив, що теоретично влітку відставки в Кабміні можливі.

Про це спікер Верховної Ради заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час літніх канікул ... якщо буде скликатися позачергова сесія, то теоретично це (відставки в уряді. - Ред.) можливо, а практично - не знаю. Таких ініціатив поки що не надходило", - зазначив глава парламенту.

"Якщо ми говоримо про діяльність Міністерства внутрішніх справ, я вважаю, що сьогодні воно доволі ефективно виконує свої функції. ... Якщо ми подивимося і на роботу поліції, і на роботу Нацгвардії, і на роботу міністерства під час пандемії, то вони демонстрували доволі непогану ефективність. Тому і діяльність Арсена Борисовича (глави МВС Авакова. - Ред.) я оцінюю доволі позитивно", - додав Разумков.

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Автор: 
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Топ коментарі
+7
твойо мнєніє, пучєглазий вилупок, нікого не цікавить.
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25.06.2021 11:04
+6
Аваков индикатор покорности Моники Коломойскому. Когда Моника обижается на Коломойского и грозится уйти к Ахметову начинаются разговоры об отставке Авакова./ Коломойский об отношениях с Аваковым: "Мы с ним подельники. Это больше, чем дружба".
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25.06.2021 11:04
+6
Авакян прихватизировал МВД и превратил в свою мусорскую вотчину со Шкиряками, дейдеями, тоней Геращенко....и прочими холуями хозяина.
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25.06.2021 11:06
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Неоднозначна особистість Авякан.Зрадив Юща, зрадив Жюлю. То в принципі єрунда. А от чому він зрадив Порошенка?
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25.06.2021 11:03 Відповісти
Убил Сашко Музычко...
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25.06.2021 11:24 Відповісти
Аваков индикатор покорности Моники Коломойскому. Когда Моника обижается на Коломойского и грозится уйти к Ахметову начинаются разговоры об отставке Авакова./ Коломойский об отношениях с Аваковым: "Мы с ним подельники. Это больше, чем дружба".
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25.06.2021 11:04 Відповісти
твойо мнєніє, пучєглазий вилупок, нікого не цікавить.
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25.06.2021 11:04 Відповісти
Ці покидьки почнуть зараз друг друга хвалити.
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25.06.2021 11:05 Відповісти
Авакян прихватизировал МВД и превратил в свою мусорскую вотчину со Шкиряками, дейдеями, тоней Геращенко....и прочими холуями хозяина.
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25.06.2021 11:06 Відповісти
Разумков, а разве Аваков - министр внутренних твоих личных дел?
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25.06.2021 11:08 Відповісти
Источником доброй половины продуцируемого на Петра негатива был негатив на Авакова.
Благодаря тому негативу недобитый рыг разумков и влез в кресло.
И вот, волшебным образом, - аваков для разумкова стал положительным
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25.06.2021 11:09 Відповісти
Да, Аваков парниша хитрый ,к любой заднице подход найдёт рыночный опыт на харьковском базаре неоценим ...
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25.06.2021 11:12 Відповісти
ага у нас все хорошо каждій день ловят банді и всегда бівший и действующий полицейский в составе так єто хорошо капец
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25.06.2021 11:13 Відповісти
Недоразумков розуміє, що скоріш Аваков його може посунути, ніж навпаки. Тому й каже, що усім задоволений
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25.06.2021 11:14 Відповісти
Конечно положительно. А то ещё помощник начальника Киевской полиции дейдей опять киллеров привезёт.
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25.06.2021 11:16 Відповісти
Ага ,https://censor.net/ru/news/3273441/trebovali_dengi_i_pytali_zaderjannyh_sbu_obezvredila_opg_v_kotoruyu_vhodili_byvshie_i_deyistvuyuschie, и ещё много такой х...йни о которой мы просто не знаем , да чуть про Княжечи не забыл 😠😠😠
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25.06.2021 11:17 Відповісти
"Требовали деньги и пытали задержанных: СБУ обезвредила ОПГ, в которую входили бывшие и действующие полицейские." - новостью ниже.
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25.06.2021 11:17 Відповісти
Тут опг из ментов каждую неделю вскрывается по СМИ.
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25.06.2021 11:20 Відповісти
Один кагарлык чего стоил. Кстати шумиха уляглась и не понятно дали ли реальные сроки или просто уволили задним числом. А может уже и по службе восстановили
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25.06.2021 11:27 Відповісти
Такой позорной полиции небыло никогда, криминал ликует
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25.06.2021 11:26 Відповісти
аваков чорт
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25.06.2021 11:50 Відповісти
Повернувся з Маріуполя, усі державні установи і міграційна служба, спілкуются на маскальском языке. Авакян теж не взмозі опанувати українську
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25.06.2021 11:53 Відповісти
рюкзаков превратил ПОЛИЦИЮ ДЕКАНОИДЗЕ в мусоров захарченко, - и это его главное достижение!
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25.06.2021 18:33 Відповісти
 
 