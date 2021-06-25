Разумков про можливість відставки Авакова: Діяльність глави МВС оцінюю доволі позитивно

Глава парламенту Дмитро Разумков заявив, що теоретично влітку відставки в Кабміні можливі.

Про це спікер Верховної Ради заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час літніх канікул ... якщо буде скликатися позачергова сесія, то теоретично це (відставки в уряді. - Ред.) можливо, а практично - не знаю. Таких ініціатив поки що не надходило", - зазначив глава парламенту.

"Якщо ми говоримо про діяльність Міністерства внутрішніх справ, я вважаю, що сьогодні воно доволі ефективно виконує свої функції. ... Якщо ми подивимося і на роботу поліції, і на роботу Нацгвардії, і на роботу міністерства під час пандемії, то вони демонстрували доволі непогану ефективність. Тому і діяльність Арсена Борисовича (глави МВС Авакова. - Ред.) я оцінюю доволі позитивно", - додав Разумков.

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