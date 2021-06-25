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В августе-сентябре презентуют IT-проект по реформам и управлению страной, - Стефанчук

В августе-сентябре презентуют IT-проект по реформам и управлению страной, - Стефанчук

В Украине готовится общенациональный проект управления государством.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Мы сейчас наладили работу планирования деятельности по формированию государственной политики в Украине, где мы от обещаний президента и комплексной программы Кабинета министров спустились до самого нижнего уровня. В августе или сентябре - это инсайд - должна быть презентация IT-программы, которая называется условно Project UA, где будет прописано все: от верхнего уровня до нижнего, что мы должны за три года планирования изменить в стране.

Для президента это важно, он берет свою программу и вызывает к себе министра, председателя комитета, главу Офиса президента, и говорит: "Мы обещали реформу в части медицинского страхования. Я хочу знать, когда мы это решим законодательно, организационно, и когда люди получат результат". Или когда шла дискуссия про экологию, рассказывали про заводы и так далее, а он говорит: "Стоп. Так не работает. Когда граждане Украины смогут пить воду из крана?" То же самое с пакетиками, законопроект о которых долго мусолился в Раде...", - рассказал вице-спикер.

По словам Стефанчука, Project UA будет представлять собой фактически расписанную программу по 22 стратегическим направлениям, как должна развиваться страна.

"Они все будут сверстаны в 12 национальных программ. Каждая программа имеет подпрограммы и исполнителей. Мы исходим из того, что не может делаться реформа ради реформы. Поэтому нужна цель, что мы делаем для достижения цели, какие конкретные результаты мы должны получить, какой бюджет закладывается под эти вещи, кто отвечает за процесс, какие сроки даются и какая ответственность наступает для лидера, если он не в срок или неэффективно выполнит свою реформу. Мы это все разложили, а сейчас положили это на IT-инструмент. Это под лидерством президента, но это национальный проект управления государством", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Слуга народа" - это срез украинского общества, - Стефанчук. ВИДЕО

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Топ комментарии
+2
Это хотят протаскивают Выборы любого уровня в интернету.....Тогда полная тотальная фальсификация. Кто считает тот и и нарисует что Зе и шобле надо .
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25.06.2021 12:15
+2
поци навіть те, що створили до пуття довести не можуть, а кричать; "каму пироженное, каму мароженное"!
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25.06.2021 12:15
+2
Ну и про что он блеет?
Пусть откорет бумаги Кабмина "перелик програм" по каждой есть"План заходив", и всё уже в таблицах Эксель.
Что ЕЩЁ они собираются диджытализировать?
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25.06.2021 12:46
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нет, не на 4
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25.06.2021 12:17 Ответить
в гугле забанили?
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25.06.2021 12:21 Ответить
а ты прав. чего то я протормозил. таки на пять. блин. а я так надеялся...
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25.06.2021 12:22 Ответить
Оговорка по Фрейду... Как бы выборы два года назад не стали крайними выборами где электорат что то решал...
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25.06.2021 12:17 Ответить
Это хотят протаскивают Выборы любого уровня в интернету.....Тогда полная тотальная фальсификация. Кто считает тот и и нарисует что Зе и шобле надо .
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25.06.2021 12:15 Ответить
200%
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25.06.2021 12:26 Ответить
поци навіть те, що створили до пуття довести не можуть, а кричать; "каму пироженное, каму мароженное"!
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25.06.2021 12:15 Ответить
Не мороженое, а клубничку!!!))- ....
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25.06.2021 12:18 Ответить
"где мы от обещаний президента и комплексной программы Кабинета министров спустились до самого нижнего уровня" Это и так понятно. Сколько лямов распилите на эту бестолковщину?
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25.06.2021 12:16 Ответить
болтовня
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25.06.2021 12:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oZXPgyjzWu0
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25.06.2021 12:17 Ответить
Досвидос.

СН после признания ЗЕ в госизмене самое время думать над своими показаниями в суде, а не строить планы на управление Украиной.
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25.06.2021 12:18 Ответить
Project UA будет представлять собой фактически расписанную программу по 22 стратегическим направлениям, как должна развиваться страна

Во как! Бедняги уже устали даже обещать. Ведь хорошо врать нужна фантазия и мозги. А теперь комп будет за них обещать счастье - большое и сразу. А у них будет двойной повод не заморачиваться: мы ничего не обещали, это всё он. А какое поле деятельности для программ... Ммм.. Засадим и пересадим.. Достигнем и остановим... Эх, какая жисть будет для слуг, но только зё
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25.06.2021 12:26 Ответить
Они пока что все протаскивают мимо «Прозорро», чтобы свои обогащались и откаты получать. Какие тут it-технологии? В них тоже откаты заложат?
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25.06.2021 12:38 Ответить
Ну и про что он блеет?
Пусть откорет бумаги Кабмина "перелик програм" по каждой есть"План заходив", и всё уже в таблицах Эксель.
Что ЕЩЁ они собираются диджытализировать?
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25.06.2021 12:46 Ответить
Понятно, что разглагольствования членов зе-команды стало их неизменным брендом и, к сожалению, вызывает уже не только желание красноречиво молчать, чтобы не материться, но и мысли о том, "КОГДА ВСЕ ЭТО зе КОНЧИТСЯ?". Что-то не слышу сообщений ежедневных, утренних о том, сколько на сегодня посажено деревьев согласно ЗЕ-инициативе,... Кстати, не есть ли означенная инициатива побочным эффектом от мысли добавки к бюджету за счет леса-кругляка, который так БЕЗДАРНО простаивает на никем (из зе) не контролируемых склонах "необъятной родины моей", как певалось в далеко не чуждой, по-моему, для зе-психологии песне времен срср? Далее "...Для президента это важно, он берет свою программу и вызывает к себе министра..." - это говорит юрист, как я понимаю, не чета по лояльности Разумков - Зеленский!!! Так кто у НАС командует КабМином? Стефанчук нам всем подтвердил, что Зеленский командует министрами, значит и ВЕСЬ СПРОС ЗА НЕУДАЧИ - с Зеленского!, а не как кто-то мог в заблуждении подумать о Шмыгале! Так что взрослеем, растем над собой, в том числе и благодаря откровениям самой зе - верхушки.
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25.06.2021 17:03 Ответить
 
 