В августе-сентябре презентуют IT-проект по реформам и управлению страной, - Стефанчук

В Украине готовится общенациональный проект управления государством.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Мы сейчас наладили работу планирования деятельности по формированию государственной политики в Украине, где мы от обещаний президента и комплексной программы Кабинета министров спустились до самого нижнего уровня. В августе или сентябре - это инсайд - должна быть презентация IT-программы, которая называется условно Project UA, где будет прописано все: от верхнего уровня до нижнего, что мы должны за три года планирования изменить в стране.

Для президента это важно, он берет свою программу и вызывает к себе министра, председателя комитета, главу Офиса президента, и говорит: "Мы обещали реформу в части медицинского страхования. Я хочу знать, когда мы это решим законодательно, организационно, и когда люди получат результат". Или когда шла дискуссия про экологию, рассказывали про заводы и так далее, а он говорит: "Стоп. Так не работает. Когда граждане Украины смогут пить воду из крана?" То же самое с пакетиками, законопроект о которых долго мусолился в Раде...", - рассказал вице-спикер.

По словам Стефанчука, Project UA будет представлять собой фактически расписанную программу по 22 стратегическим направлениям, как должна развиваться страна.

"Они все будут сверстаны в 12 национальных программ. Каждая программа имеет подпрограммы и исполнителей. Мы исходим из того, что не может делаться реформа ради реформы. Поэтому нужна цель, что мы делаем для достижения цели, какие конкретные результаты мы должны получить, какой бюджет закладывается под эти вещи, кто отвечает за процесс, какие сроки даются и какая ответственность наступает для лидера, если он не в срок или неэффективно выполнит свою реформу. Мы это все разложили, а сейчас положили это на IT-инструмент. Это под лидерством президента, но это национальный проект управления государством", - добавил он.

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