"Слуга народа" - это срез украинского общества, - Стефанчук. ВИДЕО
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал о дисциплине внутри фракции "Слуга народа".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24".
"Партия "Слуга народа" - это срез украинского общества. И это прекрасно, потому что у нас нет такого подхода, что мы что-то запрещаем депутатам и так далее. У нас очень демократичная фракция, и есть единственное требование, по которому они все подписали меморандум, — мы должны выполнить предвыборную программу президента и программу партии "Слуга народа". Если кто-то не голосует за эти вещи, если против — депутат должен сложить мандат. Некоторые люди высказались против и мандаты не сложили, есть вопросы к их добропорядочности и их намерениям, но это оставим на их совести. Фамилии эти все знают, все, кто вышли из фракции "Слуга народа", — сказал он.
Стефанчук объяснил, действительно ли можно исключить депутата из парламента при выходе из фракции.
"Есть нюансы. Если человек зашел по спискам, это один вариант развития событий, если он выходит из фракции, то автоматически теряет мандат. Если это мажоритарщик, там другая система. Но вопрос в другом — в зрелости этих политиков и соответствия того, что обещали, и того, что приняли", — сказал он.
Стефанчук добавил, что хотя "Слуга народа" еще не выполнила все обещания, ни одного обещания она не нарушила.
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За копейки построил
Наверное сам бетон месил, утырок
Анатомия лайна...
Если бы людям были отвратительны эти все слуги и их наркобарон Вовчик, то их бы никогда не выбрали
https://censor.net/ru/news/3273462/gbr_vozbudilo_ugolovnoe_proizvodstvo_protiv_nardepa_sn_seminskogo_za_vymogatelstvo_aktsiyi_krupneyisheyi
73% - это протестный электорат . ПРОТЕСТНЫЙ ЭЛЕКТОРАТ был в Украине всегда - то блок ПРОТИВ ВСЕХ , то не ходят на выборы. Раньше % был меньше. Это надо проанализировать .
В Словакии , на фоне убийства журналиста , тоже из-за протестов полностью сменилась политический истеблишмент.
В Перу выбрали учителя - тоже протестный электорат
Зелёная пена смыла многих засидевшихся в креслах , а следующая волна в выборы - смоет и зелёную пену.
А Гетьманцева и Южанину надо уже сегодня мокрой тряпкой гнать - бо лезут в карманы простых украинцев 😀😀😀
https://russian_argo.academic.ru/2394/%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE говно - ГОВНО, а, ГОВНИЩЕ, а, с. 1. Кал. 2. Нечто дурное, неинтересное, некачественное. 3. Плохой человек. Говно зелёное (или собачье, несвежее и т. п.) руг. Плыви, плыви, говно зелёное уходи отсюда (из анекдота). Делать из говна конфетку (или на говне… … Словарь русского арго.
С говна сливки ... снимать стараться извлечь выгоду из всего, делать хорошую мину при плохой игре.
СН - представители хитрожопых, безпринципных рагулей.
- Нет, это сливочная.
- Это там, где сливки делают?
- Нет, это там, где говно сливают.
С тех пор общество может и должно изменяться (иначе подохнет).
А вот "срез" так и застыл...
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: МАЛОРОС, ЗРАДНИК ТА КЛОУНЗеленський дав інтерв'ю телеканалу Коломоського-Медведчука, у якому фактично підтвердив що злив спецоперацію по затриманню вагнерівців.Повністю некомпетентний президент зробив заяви, які можна кваліфікувати, як державна зрада на користь диктаторів Лукашенка та путіна.Президент європейської, незалежної України, яка 7 років тому НАРЕШТІ відмовилась від московського вектора розвитку зливає інформацію президенту країни, яка повністю "легла" під московські гроші та прямо залежить від московської федерації
Есть возражения!?? Меня ведь забанили на всех уровнях проукраинской агитации и даже на всех мне доступных пророссийской ! направленности с возможностью общаться . Не знаю почему но наверно скоро и на этом сайте за что то из за вас меня -забанят. Я ведь достаточно умен ,хоть всю жизнь прожил в селе.И я опять запью. Так не могу найти достойного моего уровня ,собеседника. И моя смерть от перепития будет на вашей долбаной совести. Вдруг ,я воплощение Пилсудского! Осознавшего проклятия в его честь и решившего принять схиму.
15% -3 % проживающих на Цензоре ,не хочет со мной общаться,я вам что в глаза нассал!??
Ребята ,я свой! Может я вам не приглянулся с первого раза как ...фрукт. но я и не паразит. Просто у меня мозги перенедоперевернуты.