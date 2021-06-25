"Слуга народа" - это срез украинского общества, - Стефанчук. ВИДЕО

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал о дисциплине внутри фракции "Слуга народа".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24".

"Партия "Слуга народа" - это срез украинского общества. И это прекрасно, потому что у нас нет такого подхода, что мы что-то запрещаем депутатам и так далее. У нас очень демократичная фракция, и есть единственное требование, по которому они все подписали меморандум, — мы должны выполнить предвыборную программу президента и программу партии "Слуга народа". Если кто-то не голосует за эти вещи, если против — депутат должен сложить мандат. Некоторые люди высказались против и мандаты не сложили, есть вопросы к их добропорядочности и их намерениям, но это оставим на их совести. Фамилии эти все знают, все, кто вышли из фракции "Слуга народа", — сказал он.

Стефанчук объяснил, действительно ли можно исключить депутата из парламента при выходе из фракции.

"Есть нюансы. Если человек зашел по спискам, это один вариант развития событий, если он выходит из фракции, то автоматически теряет мандат. Если это мажоритарщик, там другая система. Но вопрос в другом — в зрелости этих политиков и соответствия того, что обещали, и того, что приняли", — сказал он.

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Стефанчук добавил, что хотя "Слуга народа" еще не выполнила все обещания, ни одного обещания она не нарушила.