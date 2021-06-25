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"Слуга народа" - это срез украинского общества, - Стефанчук. ВИДЕО

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал о дисциплине внутри фракции "Слуга народа".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24".

"Партия "Слуга народа" - это срез украинского общества. И это прекрасно, потому что у нас нет такого подхода, что мы что-то запрещаем депутатам и так далее. У нас очень демократичная фракция, и есть единственное требование, по которому они все подписали меморандум, — мы должны выполнить предвыборную программу президента и программу партии "Слуга народа". Если кто-то не голосует за эти вещи, если против — депутат должен сложить мандат. Некоторые люди высказались против и мандаты не сложили, есть вопросы к их добропорядочности и их намерениям, но это оставим на их совести. Фамилии эти все знают, все, кто вышли из фракции "Слуга народа", — сказал он.

Стефанчук объяснил, действительно ли можно исключить депутата из парламента при выходе из фракции.

"Есть нюансы. Если человек зашел по спискам, это один вариант развития событий, если он выходит из фракции, то автоматически теряет мандат. Если это мажоритарщик, там другая система. Но вопрос в другом — в зрелости этих политиков и соответствия того, что обещали, и того, что приняли", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вирастюк вошел в состав фракции "Слуга народа"

Стефанчук добавил, что хотя "Слуга народа" еще не выполнила все обещания, ни одного обещания она не нарушила.

Слуга народа (2631) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+26
"Слуги народа", - это срез дерьма под сартиром.
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25.06.2021 11:51
+18
Какой срез? Кабан много на себя берёт. Просто ватники,совки и халявщики ещё не отменены.
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25.06.2021 11:51
+16
Если гавно начать резать слоями...то в каждом слое будет гавно...таже ситуация и у так называемых слуг...
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25.06.2021 11:53
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Меморандум? Цену меморандума после Будапештского знают все.
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25.06.2021 11:50 Ответить
"Слуги народа", - это срез дерьма под сартиром.
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25.06.2021 11:51 Ответить
Верно. И дерьму этому имя - 74℅ взрослого активного дееспособного населения Украины
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25.06.2021 12:03 Ответить
русский (https://censor.net/ru/user/422688), - дерьмо это твоя родня и еще 89% тех дегенератов, которые за бункерное Х:йло голосуют и поддерживают то, что оно творит в Мире.
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25.06.2021 14:43 Ответить
Палай невгамовний, це дуже кумедно!)))
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25.06.2021 12:47 Ответить
Стефанчук - это ЖИРНЫЙ срез украинского общества, с хреном.
"Слуга народу" - це зріз українського суспільства, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1844
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25.06.2021 12:52 Ответить
Фото: кабан и его завтрак
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25.06.2021 12:57 Ответить
Це ж яке воно ледаче, та ще й малокультурне що до iжi . Льоха поросна.
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25.06.2021 15:24 Ответить
Чуханов-кацапотуристов за границей не сложно узнать... Чухонцы летом - во всем темном, в джинсе. Вместо легенькой светлой одежты.
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25.06.2021 16:25 Ответить
А что он не так сказал, если бы для простого народа, все то что мутит Зеля и его окружение, не было нормальным или желанным, а вызывало иссключительно негативные эмоции, то они бы и не голосовали, а так то 73% за!
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25.06.2021 13:01 Ответить
Какой срез? Кабан много на себя берёт. Просто ватники,совки и халявщики ещё не отменены.
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25.06.2021 11:51 Ответить
Кабан на себя взял особняк нехилый.
За копейки построил
Наверное сам бетон месил, утырок
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25.06.2021 12:55 Ответить
У нас министры после залетов серьезнейших не увольняться, выносить приходится. За кресло держаться руками и ногами.
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25.06.2021 11:52 Ответить
Херовий срез.
Анатомия лайна...
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25.06.2021 11:52 Ответить
Если гавно начать резать слоями...то в каждом слое будет гавно...таже ситуация и у так называемых слуг...
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25.06.2021 11:53 Ответить
Нет у нас общества, у нас стадо дебилов, выбравших шута-нарокмана
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25.06.2021 11:53 Ответить
та не ребятки , их туда ваши партийные боссы подтянули ...так что скорее срез довольно специфический ...клоуны , спортсмены , артисты и прочий сброд , сосунов и лизунов
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25.06.2021 11:54 Ответить
Але просте пиьання - що, то марсіанські песиголовці за те лайно бюлетені вкидало? Чи мо кацапи? Ніфіга, то 3/4 активного суспьльства України так захотіли. І це і є нарід. Народу в Україні вже небагато.
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25.06.2021 11:58 Ответить
А чому решта 1/4 мовчать? Ще 2-3 роки тому тут розпинались: одних скинули і інших скинем! І?
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25.06.2021 23:39 Ответить
О, уже оправдания пошли в стиле: «Мы такое же тупое быдло, как и наш избиратель.» Простить и понять.
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25.06.2021 11:54 Ответить
Не совсем. Не мы дебилы, это наши избиратели дебилы. Так низко 73% зазебилов, ещё никто не опускал
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25.06.2021 12:16 Ответить
Ну так, в них є "всякої тварі по парі". І злодії, і гвалтівники, і .......
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25.06.2021 11:55 Ответить
Це не зріз, це і є омріяна нарідом влада. Просто класична ілюстрацвя вислову, що кожен народ заслуговує на ту владу, яку має. І в Україні для цього вже не треба нічого фальсифікувати - стадо готове, виховане, мізки препаровані тб. Поздоровимо себе, українські громадяни. Це дно. Далі прірва.
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25.06.2021 11:55 Ответить
Заказывай проституток на заседаниях Верховной Рады, катайся на служебных авто погранцов к самолету, распускай руки в отношении общественных активистов, в общем развлекайтесь как умеете... Но голосовать единогласно за зебильные законы.
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25.06.2021 11:56 Ответить
Очень странное заявление. 250 уродов. ублюдков. мерзавцев.....Это такое общество? ***** жирная.
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25.06.2021 11:56 Ответить
Но кто за них голосовал? Свинособаки? Инопланетяне? Лемуры с Мадагаскара? Ничего подобного! ****, нарид голосовал. Кушайте! с
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25.06.2021 12:00 Ответить
За "новые лица", типа незапятнанные, не системные....И напали в лозунгах и обещаниях.
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25.06.2021 12:13 Ответить
За педофилов, насильников, клоунов, бандюков, проституток... вот этих "новых лиц" трабовал народ. СН не скрывал кто идет от их партии, если за них проголосовали, значит эти люди устраивали народ
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25.06.2021 13:04 Ответить
Это такое общество, которое их выбрало! Они не с марса прилетели, а вышли из простого народа и голосовали за них не кто-то левый, а тот же простой народ. Так в чем он не правду сказал?

Если бы людям были отвратительны эти все слуги и их наркобарон Вовчик, то их бы никогда не выбрали
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25.06.2021 13:03 Ответить
жиробас, от конкретно ти - це копія калімантанського орангутана..а про який ти "зріз" кажеш?
"Слуга народа" - это срез украинского общества, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5838
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25.06.2021 11:56 Ответить
"слуга народа" - это днище украинского общества.
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25.06.2021 11:56 Ответить
Это и есть современный украинский нарид. Тупой, бездумный и безрассудный
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25.06.2021 12:02 Ответить
И єтот срез показал какое Ві дерьмо
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25.06.2021 11:59 Ответить
в партию изза недобора набирали всех подряд, в т ч бывших регионалов. Так что про "срез общества" это ложь.
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25.06.2021 12:00 Ответить
Особенно после этого -
https://censor.net/ru/news/3273462/gbr_vozbudilo_ugolovnoe_proizvodstvo_protiv_nardepa_sn_seminskogo_za_vymogatelstvo_aktsiyi_krupneyisheyi
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25.06.2021 12:01 Ответить
Срез мозга бабуина.
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25.06.2021 12:01 Ответить
"Слуга урода"-это срез самого низменного,самого порочного,что есть у человека...Недаром,люди,выбиравшие Зе-есть в массе своей безвольные,Данко поддающиеся внушению люди,не имеющие ни определенных взглядов,ни "внутреннего" стержня,ни моральных принципов...Кто и есть "чернь"Вожаком" их я бы назвал Ермака-человека не имеющего ни моральных принципов,не считающимся ни с кем и ни с чем,ради личной выгоды готовым на все...И при этом быть цинично-хитрым...
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25.06.2021 12:02 Ответить
Срез общества на жопе делали?
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25.06.2021 12:03 Ответить
"Срєз"? Тобто шкірки після "обрєза"?
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25.06.2021 12:03 Ответить
Я сделала иной вывод
73% - это протестный электорат . ПРОТЕСТНЫЙ ЭЛЕКТОРАТ был в Украине всегда - то блок ПРОТИВ ВСЕХ , то не ходят на выборы. Раньше % был меньше. Это надо проанализировать .
В Словакии , на фоне убийства журналиста , тоже из-за протестов полностью сменилась политический истеблишмент.
В Перу выбрали учителя - тоже протестный электорат
Зелёная пена смыла многих засидевшихся в креслах , а следующая волна в выборы - смоет и зелёную пену.
А Гетьманцева и Южанину надо уже сегодня мокрой тряпкой гнать - бо лезут в карманы простых украинцев 😀😀😀
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25.06.2021 12:05 Ответить
Это у него ассоциативная связь с циркумцизией, не иначе.
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25.06.2021 12:05 Ответить
https://russian_argo.academic.ru/11135/%D0%A1_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8 С говна сливки - это... Что такое С говна сливки? (academic.ru)

https://russian_argo.academic.ru/2394/%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE говно - ГОВНО, а, ГОВНИЩЕ, а, с. 1. Кал. 2. Нечто дурное, неинтересное, некачественное. 3. Плохой человек. Говно зелёное (или собачье, несвежее и т. п.) руг. Плыви, плыви, говно зелёное уходи отсюда (из анекдота). Делать из говна конфетку (или на говне… … Словарь русского арго.
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25.06.2021 12:07 Ответить
"Слуга народа" - это срез украинского общества, - я це розумію так:

С говна сливки ... снимать стараться извлечь выгоду из всего, делать хорошую мину при плохой игре.
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25.06.2021 12:09 Ответить
А вот тут не поспоришь.

СН - представители хитрожопых, безпринципных рагулей.
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25.06.2021 12:09 Ответить
Алло! Это булочная?
- Нет, это сливочная.
- Это там, где сливки делают?
- Нет, это там, где говно сливают.
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25.06.2021 12:12 Ответить
😀
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25.06.2021 13:15 Ответить
73% это срез лохов, которые поверили Бубочке, что он наберет умных людей в свою партию. Но у Бубочки либо мозгов не хватило для этого, либо умные люди ему не нужны.
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25.06.2021 12:16 Ответить
На щастя лише 25% продовжують вірити потужному безальтернативцю! Хоча, пробачте, близько 12% залишилось!
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25.06.2021 12:49 Ответить
а фігвам зебіли...і на одному гектарі з вами
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25.06.2021 12:52 Ответить
25% или 12 %, это зависит от того кто считает
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25.06.2021 13:09 Ответить
Срез на уровне прямой кишки.
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25.06.2021 12:44 Ответить
Скажем так: это срез укр-общества на 21.04.2019 г.
С тех пор общество может и должно изменяться (иначе подохнет).
А вот "срез" так и застыл...
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25.06.2021 12:55 Ответить
а я навіть згоден з цим хряком. Навколо мене повно какаяразніц, расіяснаміневаюєт, янєпускаюнєгатіввсєбя, япалітікайнєінтєсуюсь.
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25.06.2021 13:05 Ответить
Выбирая таких как Овощ и нынешнее не знаю ЧТО,народ учится . Во первых абстрагируется от своей вбитой буквально железным кулаком пролетарской исключительности. Во вторых от ментальной ограниченности ,в третьих от желания впасть в эмоциональный шторм.
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25.06.2021 13:08 Ответить
...в-чевертых: трындеть - на Волгу, там тоже вода - соленая.
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25.06.2021 16:08 Ответить
https://www.facebook.com/groups/1270829879779459/user/100011026305343/?__cft__[0]=AZUgVw0S5eoiMivhOTUcysD2K3AAznBxAHoSZ52xoq1_1Dx3XUScBgLVHodcoCayc4R_NKg8ZeaUXXx1DfyyHAkOIxf76J0iWDnP3bR2F6z60WGEKwJ5qq662kxKbZ7eK9aRDOF5qm-7****************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-y-R Михайло Доненко разом з https://www.facebook.com/groups/1270829879779459/user/100045400454390/?__cft__[0]=AZUgVw0S5eoiMivhOTUcysD2K3AAznBxAHoSZ52xoq1_1Dx3XUScBgLVHodcoCayc4R_NKg8ZeaUXXx1DfyyHAkOIxf76J0iWDnP3bR2F6z60WGEKwJ5qq662kxKbZ7eK9aRDOF5qm-7****************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-y-R Mykhailo Donenko .
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: МАЛОРОС, ЗРАДНИК ТА КЛОУНЗеленський дав інтерв'ю телеканалу Коломоського-Медведчука, у якому фактично підтвердив що злив спецоперацію по затриманню вагнерівців.Повністю некомпетентний президент зробив заяви, які можна кваліфікувати, як державна зрада на користь диктаторів Лукашенка та путіна.Президент європейської, незалежної України, яка 7 років тому НАРЕШТІ відмовилась від московського вектора розвитку зливає інформацію президенту країни, яка повністю "легла" під московські гроші та прямо залежить від московської федерації"Слуга народу" - це зріз українського суспільства, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9757
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25.06.2021 13:11 Ответить
Спецоперація по затриманню бойовиків, що здійснювали акти проти людяності та порушували міжнародні й українські (!) закони мала бути проведена з нашими ключовими партнерами з НАТО. Тобто затримання злочинців було б визнано міжнародною спільнотою та підвищило б авторитет України в очах іноземних спец служб. Але - ні, Зеленський та його «команда мрії» злила спецоперацію та підірвала наш авторитет в очах спец служб країн-союзниць. На превеликий жаль, у близькому майбутньому, ніхто більше не буде проводити з нами масштабні спільні спец операції. Поновлювати довіру до України доведеться вже наступній владі й забере це багато часу та і не факт, що вдасться.При владі цинічні малороси яким «какая разніца» на розвиток Української держави та нації..
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25.06.2021 13:12 Ответить
"Слуга народу" - це зріз українського суспільства, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7005.
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25.06.2021 13:14 Ответить
як-як... укололся и забылся. Спальчевский, если что, выручит.
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25.06.2021 15:29 Ответить
"Слуга народу" - це ненайкращий, м"яко кажучі, зріз українського суспільства.. за який притомним українцям соромно, вони (ті що залишилися упоротовірними своєму Вошьдю) - ганьба України
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25.06.2021 13:23 Ответить
Це не зріз, а ковалок...
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25.06.2021 13:27 Ответить
Пока мы будем Вождя на вождя ,а его на Вождя менять, нормальный мир (и отчасти -ненормальный уйдет вперед ). Для развития страны нужен кристаллизированный национальный ЗАМЫСЕЛ. Горлать -Украина понад УСЕ!(или как вражеская альтернатива -Россия вперде!) это не способ и не метод. Зачем нам нужна Украина понад УСЕ!Что мы хотим сказать себе и другим этим лозунгом. Для чего и как мы хотим построить Украину.Кем мы хотим и можем быть в Украине.
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25.06.2021 13:39 Ответить
Стефанчук прав. Я к примеру в своей действительности до выборов не встретил НИ ОДНОГО человека голосовавшего за Пороха. В моей семье ,я единственный кто за него голосовал 2 раза. На все село за Пороха проголосовало 9 человек из !1500 !Все кого, я до выборов считал проукраинским или просто умным! проголосовали против. Для меня большой секрет ,кто те 9 человек кто проголосовал за Пороха. Которого я искренне уважаю ,но голосовать за него не буду .
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25.06.2021 13:47 Ответить
Сею-вею посеваю, наливайте , бо сiдаю... Кто вам доктор, шо не хотите голосовать, да и карты вам - в руки.
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25.06.2021 15:55 Ответить
Голосуй за Гройсмана!
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25.06.2021 16:22 Ответить
не это вырез
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25.06.2021 13:53 Ответить
Это совсем не смешно.Смешно издеваться над выбором своего народа.
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25.06.2021 13:59 Ответить
Если украинский мир такой значимый для нас ребята,давайте прозондируем нашу базовую почву. Есть ли еще кто нибудь( кроме Пороха ) вблизи вас кому мы ,украинцы можем поручить наше будущее ?!! Есть среди ВАС! человек ,который способен видеть нашу действительность правильно и адекватно к ней относиться !?? Неужели украинская идея среди ее носителей настолько слабо мотивированна ,что не найдется ни единого человека ,кроме тех кто нас годами обссыкал! чтобы ее внятно представить обществу! Мы же не фашисты! Мы не хотим порабощать и расширятья в пространстве! Только во времени!Поймите эту разницу!
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25.06.2021 13:56 Ответить
Наверно не зашло и умным порохоботам. Ожидаемый результат. Не зря меня забанили на всех полит,философских и даже религиозных сайтах. Ну ладно -жду ответов
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25.06.2021 14:02 Ответить
Это срез маргинальной части нашего украинского общества
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25.06.2021 14:27 Ответить
Да с обществом, как впрочем и со срезом у нас явные проблемы.. точнее " -опа".
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25.06.2021 14:29 Ответить
Мда! Я пошел в танчики перепихнуться ,пока у вас мозги расчехлятся. Но судя по результату 73% и 17% - результирующее правильно. Украина в жопе ,но жопа это не дно.Это наша объязательная ректальная функция .
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25.06.2021 14:34 Ответить
Если украинский мир такой значимый для нас ребята,давайте прозондируем нашу базовую почву. Есть ли еще кто нибудь( кроме Пороха ) вблизи вас кому мы ,украинцы можем поручить наше будущее ?!! Есть среди ВАС! человек ,который способен видеть нашу действительность правильно и адекватно к ней относиться !?? Неужели украинская идея среди ее носителей настолько слабо мотивированна ,что не найдется ни единого человека ,кроме тех кто нас годами обссыкал! чтобы ее внятно представить обществу! Мы же не фашисты! Мы не хотим порабощать и расширятья в пространстве! Только во времени!Поймите эту разницу!

Есть возражения!?? Меня ведь забанили на всех уровнях проукраинской агитации и даже на всех мне доступных пророссийской ! направленности с возможностью общаться . Не знаю почему но наверно скоро и на этом сайте за что то из за вас меня -забанят. Я ведь достаточно умен ,хоть всю жизнь прожил в селе.И я опять запью. Так не могу найти достойного моего уровня ,собеседника. И моя смерть от перепития будет на вашей долбаной совести. Вдруг ,я воплощение Пилсудского! Осознавшего проклятия в его честь и решившего принять схиму.
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25.06.2021 14:53 Ответить
Поправочка: фашисты - не поработители. Фашисты - за жесткую вертикаль в обществе своей страны, вплоть до кастового разделения общества. Фашизм - это сплошной тоталитаризм, не более и не менее. Мабуть, вас банят за ваше некорректное представление о мире вокруг вас.
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25.06.2021 15:42 Ответить
ЗЫ... Ваши мысли - действительно зеленые(незрелые).
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25.06.2021 15:43 Ответить
Бг-ггг... не похвалишЬ сам себя, остальным - до балды, мол, я - достаточно умен...ХЕХ... Давай , жги иСЧе, мож забанят.
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25.06.2021 15:51 Ответить
Насчет Пилсудского, земля ему стекловатой - да вы стремитесь в палату No 6.
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25.06.2021 16:02 Ответить
Ладно ,а что если я воплощение Мазепы! Которого я ЧРЕЗВЫЧАЙНО! уважаю! Мне ведь искренне горит когда ни один проукраинский блогер не сказал ни одного ДОБРОГО ! слова о моих постах. В чем мои мысли настолько зеленые .что 15 % населения пришедшего на выборы и как мин из
15% -3 % проживающих на Цензоре ,не хочет со мной общаться,я вам что в глаза нассал!??
Ребята ,я свой! Может я вам не приглянулся с первого раза как ...фрукт. но я и не паразит. Просто у меня мозги перенедоперевернуты.
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25.06.2021 15:14 Ответить
Шо за словоблудие о 15% пришедших на выборы и , как минимум, 3% проживающих на Цензоре... - это полный абырвалг, мож вам - селедки?
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25.06.2021 15:48 Ответить
...моя смерть от перепития будет на вашей долбаной совести. ТаавариСЧ, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет(зебуином, каанечна)... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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25.06.2021 16:04 Ответить
Срез еще тот. Прямо с донышка.
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25.06.2021 16:25 Ответить
Хочу заметить, что к таким лицам СН (обличчам), как Стефанчук и Вениславский уже имею устоявшееся мнение, которое не навязываю другим, но то, что "... очень демократичная фракция, и есть единственное требование, по которому они все подписали меморандум, - мы должны выполнить предвыборную программу президента и программу партии "Слуга народа", вызывает ряд вопросов, способных зруйнувати посыл о демо... Стефанчук не желает ли вспомнить, какова численность партии "СН" была на момент формирования фракции, то, каким образом формировалась фракция, чему свидетельствуют последующие ИСКРЕННИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ сути этих ярких натур, представление среза общества которыми вряд ли может устроить страну, стремящуюся к ЕвроАтлантической интеграции, особенно с учетом процента принявших в голосовании и коренных изменений в состоянии общественного мнения на теперь, что должно непременно учитываться. Или Стефанчук готов публично поддержать те нарушения законодательства, которые можно инкреминировать гаранту и которые фактически оправдывает небезизвестный Вениславский? Лично для меня, эти "демократические" позывы от зе, начинающие попахивать сталинскими временами и которые, как считает Стефанчук, должны поддерживаться членами "СН", возможно, и вопреки их внутренней позиции, то только потому, что они из фракции, или, как недавно излагал сам! (самейший), потому что их вытащили из мусорниц. Или он на это не намекал, г-н Стефанчук?
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25.06.2021 16:43 Ответить
Вот это нормальный разговор. Я по сути ведь не развожу своих на бессмысленные споры. Только на академичекски интеллектуальные. Кстати ! у меня довольно слабый интеллектуальный уровень. Моя память не выше 5 летнего уровня освоения арифметики школы. Соболезную .
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25.06.2021 17:06 Ответить
"Слуга народу" - це зріз українського суспільства, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2232
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25.06.2021 23:46 Ответить
 
 