"Слуга народу" - це зріз українського суспільства, - Стефанчук. ВIДЕО
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів про дисципліну всередині фракції "Слуга народу".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24".
"Партія" Слуга народу" — це зріз українського суспільства. І це прекрасно, тому що у нас немає такого підходу, що ми щось забороняємо депутатам і так далі. У нас дуже демократична фракція, і є єдина вимога, за яким вони все підписали меморандум, - ми повинні виконати передвиборчу програму президента і програму партії "Слуга народу". якщо хтось не голосує за ці речі, якщо проти — депутат повинен скласти мандат. Деякі люди висловилися проти і мандати не склали, є питання до їх доброчесності і їх намірам, але це залишимо на їх совісті. Прізвища ці всі знають, всі, хто вийшли з фракції "Слуга народу", — сказав він.
Стефанчук пояснив, чи дійсно можна виключити депутата з парламенту при виході з фракції.
"Є нюанси. Якщо людина зайшла за списками, це один варіант розвитку подій, якщо вона виходить з фракції, то автоматично втрачає мандат. Якщо це мажоритарник, там інша система. Але питання в іншому — в зрілості цих політиків і відповідності того, що обіцяли, і того, що прийняли", — сказав він.
Стефанчук додав, що хоча "Слуга народу" ще не виконала всі обіцянки, нічого з обіцяного вона не порушила.
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За копейки построил
Наверное сам бетон месил, утырок
Анатомия лайна...
Если бы людям были отвратительны эти все слуги и их наркобарон Вовчик, то их бы никогда не выбрали
https://censor.net/ru/news/3273462/gbr_vozbudilo_ugolovnoe_proizvodstvo_protiv_nardepa_sn_seminskogo_za_vymogatelstvo_aktsiyi_krupneyisheyi
73% - это протестный электорат . ПРОТЕСТНЫЙ ЭЛЕКТОРАТ был в Украине всегда - то блок ПРОТИВ ВСЕХ , то не ходят на выборы. Раньше % был меньше. Это надо проанализировать .
В Словакии , на фоне убийства журналиста , тоже из-за протестов полностью сменилась политический истеблишмент.
В Перу выбрали учителя - тоже протестный электорат
Зелёная пена смыла многих засидевшихся в креслах , а следующая волна в выборы - смоет и зелёную пену.
А Гетьманцева и Южанину надо уже сегодня мокрой тряпкой гнать - бо лезут в карманы простых украинцев 😀😀😀
https://russian_argo.academic.ru/2394/%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE говно - ГОВНО, а, ГОВНИЩЕ, а, с. 1. Кал. 2. Нечто дурное, неинтересное, некачественное. 3. Плохой человек. Говно зелёное (или собачье, несвежее и т. п.) руг. Плыви, плыви, говно зелёное уходи отсюда (из анекдота). Делать из говна конфетку (или на говне… … Словарь русского арго.
С говна сливки ... снимать стараться извлечь выгоду из всего, делать хорошую мину при плохой игре.
СН - представители хитрожопых, безпринципных рагулей.
- Нет, это сливочная.
- Это там, где сливки делают?
- Нет, это там, где говно сливают.
С тех пор общество может и должно изменяться (иначе подохнет).
А вот "срез" так и застыл...
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: МАЛОРОС, ЗРАДНИК ТА КЛОУНЗеленський дав інтерв'ю телеканалу Коломоського-Медведчука, у якому фактично підтвердив що злив спецоперацію по затриманню вагнерівців.Повністю некомпетентний президент зробив заяви, які можна кваліфікувати, як державна зрада на користь диктаторів Лукашенка та путіна.Президент європейської, незалежної України, яка 7 років тому НАРЕШТІ відмовилась від московського вектора розвитку зливає інформацію президенту країни, яка повністю "легла" під московські гроші та прямо залежить від московської федерації
Есть возражения!?? Меня ведь забанили на всех уровнях проукраинской агитации и даже на всех мне доступных пророссийской ! направленности с возможностью общаться . Не знаю почему но наверно скоро и на этом сайте за что то из за вас меня -забанят. Я ведь достаточно умен ,хоть всю жизнь прожил в селе.И я опять запью. Так не могу найти достойного моего уровня ,собеседника. И моя смерть от перепития будет на вашей долбаной совести. Вдруг ,я воплощение Пилсудского! Осознавшего проклятия в его честь и решившего принять схиму.
15% -3 % проживающих на Цензоре ,не хочет со мной общаться,я вам что в глаза нассал!??
Ребята ,я свой! Может я вам не приглянулся с первого раза как ...фрукт. но я и не паразит. Просто у меня мозги перенедоперевернуты.