"Слуга народу" - це зріз українського суспільства, - Стефанчук. ВIДЕО

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів про дисципліну всередині фракції "Слуга народу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24".

"Партія" Слуга народу" — це зріз українського суспільства. І це прекрасно, тому що у нас немає такого підходу, що ми щось забороняємо депутатам і так далі. У нас дуже демократична фракція, і є єдина вимога, за яким вони все підписали меморандум, - ми повинні виконати передвиборчу програму президента і програму партії "Слуга народу". якщо хтось не голосує за ці речі, якщо проти — депутат повинен скласти мандат. Деякі люди висловилися проти і мандати не склали, є питання до їх доброчесності і їх намірам, але це залишимо на їх совісті. Прізвища ці всі знають, всі, хто вийшли з фракції "Слуга народу", — сказав він.

Стефанчук пояснив, чи дійсно можна виключити депутата з парламенту при виході з фракції.

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"Є нюанси. Якщо людина зайшла за списками, це один варіант розвитку подій, якщо вона виходить з фракції, то автоматично втрачає мандат. Якщо це мажоритарник, там інша система. Але питання в іншому — в зрілості цих політиків і відповідності того, що обіцяли, і того, що прийняли", — сказав він.

Стефанчук додав, що хоча "Слуга народу" ще не виконала всі обіцянки, нічого з обіцяного вона не порушила.