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"Слуга народу" - це зріз українського суспільства, - Стефанчук. ВIДЕО

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів про дисципліну всередині фракції "Слуга народу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24".

"Партія" Слуга народу" — це зріз українського суспільства. І це прекрасно, тому що у нас немає такого підходу, що ми щось забороняємо депутатам і так далі. У нас дуже демократична фракція, і є єдина вимога, за яким вони все підписали меморандум, - ми повинні виконати передвиборчу програму президента і програму партії "Слуга народу". якщо хтось не голосує за ці речі, якщо проти — депутат повинен скласти мандат. Деякі люди висловилися проти і мандати не склали, є питання до їх доброчесності і їх намірам, але це залишимо на їх совісті. Прізвища ці всі знають, всі, хто вийшли з фракції "Слуга народу", — сказав він.

Стефанчук пояснив, чи дійсно можна виключити депутата з парламенту при виході з фракції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "СН" - 28%, "ЄС" - 19%, "ОПЗЖ" - 15%, "Батьківщина" - 10,5%, "Сила і честь" - 6%

"Є нюанси. Якщо людина зайшла за списками, це один варіант розвитку подій, якщо вона виходить з фракції, то автоматично втрачає мандат. Якщо це мажоритарник, там інша система. Але питання в іншому — в зрілості цих політиків і відповідності того, що обіцяли, і того, що прийняли", — сказав він.

Стефанчук додав, що хоча "Слуга народу" ще не виконала всі обіцянки, нічого з обіцяного вона не порушила.

Автор: 

Слуга народу (2813) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+26
"Слуги народа", - это срез дерьма под сартиром.
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25.06.2021 11:51
+18
Какой срез? Кабан много на себя берёт. Просто ватники,совки и халявщики ещё не отменены.
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25.06.2021 11:51
+16
Если гавно начать резать слоями...то в каждом слое будет гавно...таже ситуация и у так называемых слуг...
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25.06.2021 11:53
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Меморандум? Цену меморандума после Будапештского знают все.
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25.06.2021 11:50 Відповісти
"Слуги народа", - это срез дерьма под сартиром.
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25.06.2021 11:51 Відповісти
Верно. И дерьму этому имя - 74℅ взрослого активного дееспособного населения Украины
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25.06.2021 12:03 Відповісти
русский (https://censor.net/ru/user/422688), - дерьмо это твоя родня и еще 89% тех дегенератов, которые за бункерное Х:йло голосуют и поддерживают то, что оно творит в Мире.
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25.06.2021 14:43 Відповісти
Палай невгамовний, це дуже кумедно!)))
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25.06.2021 12:47 Відповісти
Стефанчук - это ЖИРНЫЙ срез украинского общества, с хреном.
"Слуга народу" - це зріз українського суспільства, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1844
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25.06.2021 12:52 Відповісти
Фото: кабан и его завтрак
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25.06.2021 12:57 Відповісти
Це ж яке воно ледаче, та ще й малокультурне що до iжi . Льоха поросна.
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25.06.2021 15:24 Відповісти
Чуханов-кацапотуристов за границей не сложно узнать... Чухонцы летом - во всем темном, в джинсе. Вместо легенькой светлой одежты.
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25.06.2021 16:25 Відповісти
А что он не так сказал, если бы для простого народа, все то что мутит Зеля и его окружение, не было нормальным или желанным, а вызывало иссключительно негативные эмоции, то они бы и не голосовали, а так то 73% за!
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25.06.2021 13:01 Відповісти
Какой срез? Кабан много на себя берёт. Просто ватники,совки и халявщики ещё не отменены.
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25.06.2021 11:51 Відповісти
Кабан на себя взял особняк нехилый.
За копейки построил
Наверное сам бетон месил, утырок
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25.06.2021 12:55 Відповісти
У нас министры после залетов серьезнейших не увольняться, выносить приходится. За кресло держаться руками и ногами.
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25.06.2021 11:52 Відповісти
Херовий срез.
Анатомия лайна...
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25.06.2021 11:52 Відповісти
Если гавно начать резать слоями...то в каждом слое будет гавно...таже ситуация и у так называемых слуг...
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25.06.2021 11:53 Відповісти
Нет у нас общества, у нас стадо дебилов, выбравших шута-нарокмана
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25.06.2021 11:53 Відповісти
та не ребятки , их туда ваши партийные боссы подтянули ...так что скорее срез довольно специфический ...клоуны , спортсмены , артисты и прочий сброд , сосунов и лизунов
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25.06.2021 11:54 Відповісти
Але просте пиьання - що, то марсіанські песиголовці за те лайно бюлетені вкидало? Чи мо кацапи? Ніфіга, то 3/4 активного суспьльства України так захотіли. І це і є нарід. Народу в Україні вже небагато.
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25.06.2021 11:58 Відповісти
А чому решта 1/4 мовчать? Ще 2-3 роки тому тут розпинались: одних скинули і інших скинем! І?
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25.06.2021 23:39 Відповісти
О, уже оправдания пошли в стиле: «Мы такое же тупое быдло, как и наш избиратель.» Простить и понять.
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25.06.2021 11:54 Відповісти
Не совсем. Не мы дебилы, это наши избиратели дебилы. Так низко 73% зазебилов, ещё никто не опускал
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25.06.2021 12:16 Відповісти
Ну так, в них є "всякої тварі по парі". І злодії, і гвалтівники, і .......
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25.06.2021 11:55 Відповісти
Це не зріз, це і є омріяна нарідом влада. Просто класична ілюстрацвя вислову, що кожен народ заслуговує на ту владу, яку має. І в Україні для цього вже не треба нічого фальсифікувати - стадо готове, виховане, мізки препаровані тб. Поздоровимо себе, українські громадяни. Це дно. Далі прірва.
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25.06.2021 11:55 Відповісти
Заказывай проституток на заседаниях Верховной Рады, катайся на служебных авто погранцов к самолету, распускай руки в отношении общественных активистов, в общем развлекайтесь как умеете... Но голосовать единогласно за зебильные законы.
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25.06.2021 11:56 Відповісти
Очень странное заявление. 250 уродов. ублюдков. мерзавцев.....Это такое общество? ***** жирная.
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25.06.2021 11:56 Відповісти
Но кто за них голосовал? Свинособаки? Инопланетяне? Лемуры с Мадагаскара? Ничего подобного! ****, нарид голосовал. Кушайте! с
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25.06.2021 12:00 Відповісти
За "новые лица", типа незапятнанные, не системные....И напали в лозунгах и обещаниях.
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25.06.2021 12:13 Відповісти
За педофилов, насильников, клоунов, бандюков, проституток... вот этих "новых лиц" трабовал народ. СН не скрывал кто идет от их партии, если за них проголосовали, значит эти люди устраивали народ
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25.06.2021 13:04 Відповісти
Это такое общество, которое их выбрало! Они не с марса прилетели, а вышли из простого народа и голосовали за них не кто-то левый, а тот же простой народ. Так в чем он не правду сказал?

Если бы людям были отвратительны эти все слуги и их наркобарон Вовчик, то их бы никогда не выбрали
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25.06.2021 13:03 Відповісти
жиробас, от конкретно ти - це копія калімантанського орангутана..а про який ти "зріз" кажеш?
"Слуга народа" - это срез украинского общества, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5838
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25.06.2021 11:56 Відповісти
"слуга народа" - это днище украинского общества.
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25.06.2021 11:56 Відповісти
Это и есть современный украинский нарид. Тупой, бездумный и безрассудный
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25.06.2021 12:02 Відповісти
И єтот срез показал какое Ві дерьмо
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25.06.2021 11:59 Відповісти
в партию изза недобора набирали всех подряд, в т ч бывших регионалов. Так что про "срез общества" это ложь.
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25.06.2021 12:00 Відповісти
Особенно после этого -
https://censor.net/ru/news/3273462/gbr_vozbudilo_ugolovnoe_proizvodstvo_protiv_nardepa_sn_seminskogo_za_vymogatelstvo_aktsiyi_krupneyisheyi
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25.06.2021 12:01 Відповісти
Срез мозга бабуина.
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25.06.2021 12:01 Відповісти
"Слуга урода"-это срез самого низменного,самого порочного,что есть у человека...Недаром,люди,выбиравшие Зе-есть в массе своей безвольные,Данко поддающиеся внушению люди,не имеющие ни определенных взглядов,ни "внутреннего" стержня,ни моральных принципов...Кто и есть "чернь"Вожаком" их я бы назвал Ермака-человека не имеющего ни моральных принципов,не считающимся ни с кем и ни с чем,ради личной выгоды готовым на все...И при этом быть цинично-хитрым...
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25.06.2021 12:02 Відповісти
Срез общества на жопе делали?
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25.06.2021 12:03 Відповісти
"Срєз"? Тобто шкірки після "обрєза"?
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25.06.2021 12:03 Відповісти
Я сделала иной вывод
73% - это протестный электорат . ПРОТЕСТНЫЙ ЭЛЕКТОРАТ был в Украине всегда - то блок ПРОТИВ ВСЕХ , то не ходят на выборы. Раньше % был меньше. Это надо проанализировать .
В Словакии , на фоне убийства журналиста , тоже из-за протестов полностью сменилась политический истеблишмент.
В Перу выбрали учителя - тоже протестный электорат
Зелёная пена смыла многих засидевшихся в креслах , а следующая волна в выборы - смоет и зелёную пену.
А Гетьманцева и Южанину надо уже сегодня мокрой тряпкой гнать - бо лезут в карманы простых украинцев 😀😀😀
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25.06.2021 12:05 Відповісти
Это у него ассоциативная связь с циркумцизией, не иначе.
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25.06.2021 12:05 Відповісти
https://russian_argo.academic.ru/11135/%D0%A1_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8 С говна сливки - это... Что такое С говна сливки? (academic.ru)

https://russian_argo.academic.ru/2394/%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE говно - ГОВНО, а, ГОВНИЩЕ, а, с. 1. Кал. 2. Нечто дурное, неинтересное, некачественное. 3. Плохой человек. Говно зелёное (или собачье, несвежее и т. п.) руг. Плыви, плыви, говно зелёное уходи отсюда (из анекдота). Делать из говна конфетку (или на говне… … Словарь русского арго.
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25.06.2021 12:07 Відповісти
"Слуга народа" - это срез украинского общества, - я це розумію так:

С говна сливки ... снимать стараться извлечь выгоду из всего, делать хорошую мину при плохой игре.
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25.06.2021 12:09 Відповісти
А вот тут не поспоришь.

СН - представители хитрожопых, безпринципных рагулей.
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25.06.2021 12:09 Відповісти
Алло! Это булочная?
- Нет, это сливочная.
- Это там, где сливки делают?
- Нет, это там, где говно сливают.
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25.06.2021 12:12 Відповісти
😀
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25.06.2021 13:15 Відповісти
73% это срез лохов, которые поверили Бубочке, что он наберет умных людей в свою партию. Но у Бубочки либо мозгов не хватило для этого, либо умные люди ему не нужны.
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25.06.2021 12:16 Відповісти
На щастя лише 25% продовжують вірити потужному безальтернативцю! Хоча, пробачте, близько 12% залишилось!
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25.06.2021 12:49 Відповісти
а фігвам зебіли...і на одному гектарі з вами
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25.06.2021 12:52 Відповісти
25% или 12 %, это зависит от того кто считает
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25.06.2021 13:09 Відповісти
Срез на уровне прямой кишки.
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25.06.2021 12:44 Відповісти
Скажем так: это срез укр-общества на 21.04.2019 г.
С тех пор общество может и должно изменяться (иначе подохнет).
А вот "срез" так и застыл...
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25.06.2021 12:55 Відповісти
а я навіть згоден з цим хряком. Навколо мене повно какаяразніц, расіяснаміневаюєт, янєпускаюнєгатіввсєбя, япалітікайнєінтєсуюсь.
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25.06.2021 13:05 Відповісти
Выбирая таких как Овощ и нынешнее не знаю ЧТО,народ учится . Во первых абстрагируется от своей вбитой буквально железным кулаком пролетарской исключительности. Во вторых от ментальной ограниченности ,в третьих от желания впасть в эмоциональный шторм.
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25.06.2021 13:08 Відповісти
...в-чевертых: трындеть - на Волгу, там тоже вода - соленая.
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25.06.2021 16:08 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/1270829879779459/user/100011026305343/?__cft__[0]=AZUgVw0S5eoiMivhOTUcysD2K3AAznBxAHoSZ52xoq1_1Dx3XUScBgLVHodcoCayc4R_NKg8ZeaUXXx1DfyyHAkOIxf76J0iWDnP3bR2F6z60WGEKwJ5qq662kxKbZ7eK9aRDOF5qm-7****************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-y-R Михайло Доненко разом з https://www.facebook.com/groups/1270829879779459/user/100045400454390/?__cft__[0]=AZUgVw0S5eoiMivhOTUcysD2K3AAznBxAHoSZ52xoq1_1Dx3XUScBgLVHodcoCayc4R_NKg8ZeaUXXx1DfyyHAkOIxf76J0iWDnP3bR2F6z60WGEKwJ5qq662kxKbZ7eK9aRDOF5qm-7****************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-y-R Mykhailo Donenko .
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: МАЛОРОС, ЗРАДНИК ТА КЛОУНЗеленський дав інтерв'ю телеканалу Коломоського-Медведчука, у якому фактично підтвердив що злив спецоперацію по затриманню вагнерівців.Повністю некомпетентний президент зробив заяви, які можна кваліфікувати, як державна зрада на користь диктаторів Лукашенка та путіна.Президент європейської, незалежної України, яка 7 років тому НАРЕШТІ відмовилась від московського вектора розвитку зливає інформацію президенту країни, яка повністю "легла" під московські гроші та прямо залежить від московської федерації"Слуга народу" - це зріз українського суспільства, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9757
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25.06.2021 13:11 Відповісти
Спецоперація по затриманню бойовиків, що здійснювали акти проти людяності та порушували міжнародні й українські (!) закони мала бути проведена з нашими ключовими партнерами з НАТО. Тобто затримання злочинців було б визнано міжнародною спільнотою та підвищило б авторитет України в очах іноземних спец служб. Але - ні, Зеленський та його «команда мрії» злила спецоперацію та підірвала наш авторитет в очах спец служб країн-союзниць. На превеликий жаль, у близькому майбутньому, ніхто більше не буде проводити з нами масштабні спільні спец операції. Поновлювати довіру до України доведеться вже наступній владі й забере це багато часу та і не факт, що вдасться.При владі цинічні малороси яким «какая разніца» на розвиток Української держави та нації..
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25.06.2021 13:12 Відповісти
"Слуга народу" - це зріз українського суспільства, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7005.
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25.06.2021 13:14 Відповісти
як-як... укололся и забылся. Спальчевский, если что, выручит.
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25.06.2021 15:29 Відповісти
"Слуга народу" - це ненайкращий, м"яко кажучі, зріз українського суспільства.. за який притомним українцям соромно, вони (ті що залишилися упоротовірними своєму Вошьдю) - ганьба України
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25.06.2021 13:23 Відповісти
Це не зріз, а ковалок...
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25.06.2021 13:27 Відповісти
Пока мы будем Вождя на вождя ,а его на Вождя менять, нормальный мир (и отчасти -ненормальный уйдет вперед ). Для развития страны нужен кристаллизированный национальный ЗАМЫСЕЛ. Горлать -Украина понад УСЕ!(или как вражеская альтернатива -Россия вперде!) это не способ и не метод. Зачем нам нужна Украина понад УСЕ!Что мы хотим сказать себе и другим этим лозунгом. Для чего и как мы хотим построить Украину.Кем мы хотим и можем быть в Украине.
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25.06.2021 13:39 Відповісти
Стефанчук прав. Я к примеру в своей действительности до выборов не встретил НИ ОДНОГО человека голосовавшего за Пороха. В моей семье ,я единственный кто за него голосовал 2 раза. На все село за Пороха проголосовало 9 человек из !1500 !Все кого, я до выборов считал проукраинским или просто умным! проголосовали против. Для меня большой секрет ,кто те 9 человек кто проголосовал за Пороха. Которого я искренне уважаю ,но голосовать за него не буду .
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25.06.2021 13:47 Відповісти
Сею-вею посеваю, наливайте , бо сiдаю... Кто вам доктор, шо не хотите голосовать, да и карты вам - в руки.
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25.06.2021 15:55 Відповісти
Голосуй за Гройсмана!
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25.06.2021 16:22 Відповісти
не это вырез
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25.06.2021 13:53 Відповісти
Это совсем не смешно.Смешно издеваться над выбором своего народа.
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25.06.2021 13:59 Відповісти
Если украинский мир такой значимый для нас ребята,давайте прозондируем нашу базовую почву. Есть ли еще кто нибудь( кроме Пороха ) вблизи вас кому мы ,украинцы можем поручить наше будущее ?!! Есть среди ВАС! человек ,который способен видеть нашу действительность правильно и адекватно к ней относиться !?? Неужели украинская идея среди ее носителей настолько слабо мотивированна ,что не найдется ни единого человека ,кроме тех кто нас годами обссыкал! чтобы ее внятно представить обществу! Мы же не фашисты! Мы не хотим порабощать и расширятья в пространстве! Только во времени!Поймите эту разницу!
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25.06.2021 13:56 Відповісти
Наверно не зашло и умным порохоботам. Ожидаемый результат. Не зря меня забанили на всех полит,философских и даже религиозных сайтах. Ну ладно -жду ответов
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25.06.2021 14:02 Відповісти
Это срез маргинальной части нашего украинского общества
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25.06.2021 14:27 Відповісти
Да с обществом, как впрочем и со срезом у нас явные проблемы.. точнее " -опа".
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25.06.2021 14:29 Відповісти
Мда! Я пошел в танчики перепихнуться ,пока у вас мозги расчехлятся. Но судя по результату 73% и 17% - результирующее правильно. Украина в жопе ,но жопа это не дно.Это наша объязательная ректальная функция .
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25.06.2021 14:34 Відповісти
Если украинский мир такой значимый для нас ребята,давайте прозондируем нашу базовую почву. Есть ли еще кто нибудь( кроме Пороха ) вблизи вас кому мы ,украинцы можем поручить наше будущее ?!! Есть среди ВАС! человек ,который способен видеть нашу действительность правильно и адекватно к ней относиться !?? Неужели украинская идея среди ее носителей настолько слабо мотивированна ,что не найдется ни единого человека ,кроме тех кто нас годами обссыкал! чтобы ее внятно представить обществу! Мы же не фашисты! Мы не хотим порабощать и расширятья в пространстве! Только во времени!Поймите эту разницу!

Есть возражения!?? Меня ведь забанили на всех уровнях проукраинской агитации и даже на всех мне доступных пророссийской ! направленности с возможностью общаться . Не знаю почему но наверно скоро и на этом сайте за что то из за вас меня -забанят. Я ведь достаточно умен ,хоть всю жизнь прожил в селе.И я опять запью. Так не могу найти достойного моего уровня ,собеседника. И моя смерть от перепития будет на вашей долбаной совести. Вдруг ,я воплощение Пилсудского! Осознавшего проклятия в его честь и решившего принять схиму.
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25.06.2021 14:53 Відповісти
Поправочка: фашисты - не поработители. Фашисты - за жесткую вертикаль в обществе своей страны, вплоть до кастового разделения общества. Фашизм - это сплошной тоталитаризм, не более и не менее. Мабуть, вас банят за ваше некорректное представление о мире вокруг вас.
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25.06.2021 15:42 Відповісти
ЗЫ... Ваши мысли - действительно зеленые(незрелые).
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25.06.2021 15:43 Відповісти
Бг-ггг... не похвалишЬ сам себя, остальным - до балды, мол, я - достаточно умен...ХЕХ... Давай , жги иСЧе, мож забанят.
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25.06.2021 15:51 Відповісти
Насчет Пилсудского, земля ему стекловатой - да вы стремитесь в палату No 6.
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25.06.2021 16:02 Відповісти
Ладно ,а что если я воплощение Мазепы! Которого я ЧРЕЗВЫЧАЙНО! уважаю! Мне ведь искренне горит когда ни один проукраинский блогер не сказал ни одного ДОБРОГО ! слова о моих постах. В чем мои мысли настолько зеленые .что 15 % населения пришедшего на выборы и как мин из
15% -3 % проживающих на Цензоре ,не хочет со мной общаться,я вам что в глаза нассал!??
Ребята ,я свой! Может я вам не приглянулся с первого раза как ...фрукт. но я и не паразит. Просто у меня мозги перенедоперевернуты.
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25.06.2021 15:14 Відповісти
Шо за словоблудие о 15% пришедших на выборы и , как минимум, 3% проживающих на Цензоре... - это полный абырвалг, мож вам - селедки?
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25.06.2021 15:48 Відповісти
...моя смерть от перепития будет на вашей долбаной совести. ТаавариСЧ, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет(зебуином, каанечна)... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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25.06.2021 16:04 Відповісти
Срез еще тот. Прямо с донышка.
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25.06.2021 16:25 Відповісти
Хочу заметить, что к таким лицам СН (обличчам), как Стефанчук и Вениславский уже имею устоявшееся мнение, которое не навязываю другим, но то, что "... очень демократичная фракция, и есть единственное требование, по которому они все подписали меморандум, - мы должны выполнить предвыборную программу президента и программу партии "Слуга народа", вызывает ряд вопросов, способных зруйнувати посыл о демо... Стефанчук не желает ли вспомнить, какова численность партии "СН" была на момент формирования фракции, то, каким образом формировалась фракция, чему свидетельствуют последующие ИСКРЕННИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ сути этих ярких натур, представление среза общества которыми вряд ли может устроить страну, стремящуюся к ЕвроАтлантической интеграции, особенно с учетом процента принявших в голосовании и коренных изменений в состоянии общественного мнения на теперь, что должно непременно учитываться. Или Стефанчук готов публично поддержать те нарушения законодательства, которые можно инкреминировать гаранту и которые фактически оправдывает небезизвестный Вениславский? Лично для меня, эти "демократические" позывы от зе, начинающие попахивать сталинскими временами и которые, как считает Стефанчук, должны поддерживаться членами "СН", возможно, и вопреки их внутренней позиции, то только потому, что они из фракции, или, как недавно излагал сам! (самейший), потому что их вытащили из мусорниц. Или он на это не намекал, г-н Стефанчук?
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25.06.2021 16:43 Відповісти
Вот это нормальный разговор. Я по сути ведь не развожу своих на бессмысленные споры. Только на академичекски интеллектуальные. Кстати ! у меня довольно слабый интеллектуальный уровень. Моя память не выше 5 летнего уровня освоения арифметики школы. Соболезную .
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25.06.2021 17:06 Відповісти
"Слуга народу" - це зріз українського суспільства, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2232
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25.06.2021 23:46 Відповісти
 
 