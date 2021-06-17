Вирастюк вошел в состав фракции "Слуга народа"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп Василий Вирастюк вошел в состав депутатской фракции "Слуга народа".
Об этом сообщил сегодня в ходе пленарного заседания первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Рады.
Как сообщалось, 15 июня Вирастюк принял присягу народного депутата.
Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа №87 в Ивано-Франковской области победу на довыборах в Раду 28 марта одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте - представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%), третьем - представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).
Кандидат в народные депутаты Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.
22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.
Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.
Позже ЦИК снова признал "слугу народа" Вирастюка победителем на довыборах в Раду на Прикарпатье. Однако Верховный Суд во второй раз отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка избранным нардепом.
5 июня Большая палата Верховного суда приняла решение об избрании Вирастюка депутатом по 87-му округу.
Пожалуйста, подождите...
Саме це обов'язок нардепа, а не тупе натискання кнопок за командою, як в дресированих мавп.
Але вони зробили це разом.
насправді, це в нього увійшли
Печалька....