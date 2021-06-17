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Новости Политика Украины
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Вирастюк (82) ВР (28822) Слуга народа (2548)

Вирастюк вошел в состав фракции "Слуга народа"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вирастюк вошел в состав фракции

Нардеп Василий Вирастюк вошел в состав депутатской фракции "Слуга народа".

Об этом сообщил сегодня в ходе пленарного заседания первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Рады.

Как сообщалось, 15 июня Вирастюк принял присягу народного депутата. 

Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа №87 в Ивано-Франковской области победу на довыборах в Раду 28 марта одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте - представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%), третьем - представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Кандидат в народные депутаты Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.

Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Позже ЦИК снова признал "слугу народа" Вирастюка победителем на довыборах в Раду на Прикарпатье. Однако Верховный Суд во второй раз отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка избранным нардепом.

5 июня Большая палата Верховного суда приняла решение об избрании Вирастюка депутатом по 87-му округу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вирастюк о первом дне в Раде: Какие кнопки нажимать, мне объяснили коллеги. Планирую посетить буфет

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+25
Першим ділом "супер патріот" Вася проголосував за законопроект проти української мови.
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17.06.2021 10:23
+18
Вирастюк вошел в состав фракции "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 5233
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17.06.2021 10:24
+15
Одним словом....вася..
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17.06.2021 10:22
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Одним словом....вася..
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17.06.2021 10:22 Ответить
Вирастюк вошел в состав фракции "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 5233
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17.06.2021 10:24 Ответить
"Якщо в купу мух, що усілися на купі лайна, потрапить навіть товстий жук, вона так і залишиться купою комах-гімноїдів, що сидять на купі лайна "!
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17.06.2021 10:35 Ответить
Таки да, у таких по умолчанию стоит рузький без права выбора.
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17.06.2021 10:37 Ответить
Першим ділом "супер патріот" Вася проголосував за законопроект проти української мови.
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17.06.2021 10:23 Ответить
не приходячи до тями - куди показали, туди і тицнув
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17.06.2021 10:26 Ответить
Ви помиляєтесь, голосування за Закон не було. Було голосування за включення в повістку денну 20 з гаком законопроектів.
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17.06.2021 10:27 Ответить
він просто не читав
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17.06.2021 10:27 Ответить
А мав би ЧИТАТИ і думати перед натисканням кнопки.
Саме це обов'язок нардепа, а не тупе натискання кнопок за командою, як в дресированих мавп.
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17.06.2021 10:31 Ответить
А він хіба читать уміє?
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17.06.2021 10:36 Ответить
Не факт. Але рахувати грошові одиниці в конвертах явно вміє. Вірастюк увійшов до складу фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 2817
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17.06.2021 10:41 Ответить
Це не принципово. Вася проголовував ЗА внесення цього законопроекту для голосування в зал. Якби "патріот" Вася не проголосував, як і "патріоти" з Голосу, не вистачило б голосів.
Але вони зробили це разом.
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17.06.2021 10:30 Ответить
це він так думає, що то він увійшов
насправді, це в нього увійшли
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17.06.2021 10:25 Ответить
Був людиною, а став зеленим недоумком.
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17.06.2021 10:26 Ответить
На корпоративах зеленых Шрека изображать будет.
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17.06.2021 10:34 Ответить
Вирастюк вошел во фракцию к коллаборанту Бужанскому и уже с ним синхронно проголосовал за отмену дубляжа на украинском, браво лохторату Ивано-Франковщины.
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17.06.2021 10:27 Ответить
Ивано-Франковск...Бандеровцы...Борьба с нацизмом и коммунизмом...Герои и ветераны УПА...Истинные украинцы... Вірастюк увійшов до складу фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 6610А проголосовали за манкурта Вірастюк увійшов до складу фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 5904
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17.06.2021 10:28 Ответить
Более верно будет - "ВЛИП В СОСТАВ ФРАКЦИИ СН".
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17.06.2021 10:28 Ответить
Дебил вошёл в состав дебилов.
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17.06.2021 10:30 Ответить
Нашего полку-прибыло. Вірастюк увійшов до складу фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 1986
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17.06.2021 10:32 Ответить
Такой же дебил как и Шева в своё время.
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17.06.2021 10:31 Ответить
Вася, тебя уважала вся украина. А теперь ты замазан ЗЕленым говном. Дооооолго будешь отмываться от него.
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17.06.2021 10:33 Ответить
Зря Вася,теперь не отмыться.Т.Черновил-сколько лет за "овоща",извиняется.Тот же ВАЗ,не лез бы,не всвое дело-остался бы,любимцем публики....
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17.06.2021 10:35 Ответить
Дорога в один кінець. Ганьба замість спортивної слави Вірастюк увійшов до складу фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 1186
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17.06.2021 10:35 Ответить
Вляпался.
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17.06.2021 10:38 Ответить
Інтелект відображений на обличчі - справжня зеслуга . Але ж за оце голосували !
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17.06.2021 10:40 Ответить
Был человеком, а стал очередной беЗЕзянкой в зеленой стае......
Печалька....
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17.06.2021 10:41 Ответить
Это прекрасно! Законы пишут всякие юзики, вирастюки, кивы... Им бы сниматься в передачах "Вести нашего дурдома" или "В мире животных"
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17.06.2021 10:49 Ответить
Входит и выходит! Ну, как хвостик в горшочек - в мультике.....
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17.06.2021 10:58 Ответить
Ждем кандидатскую от Вирастюка. Не, ну а че ...
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17.06.2021 11:10 Ответить
А був поважним Українцем для мене...колись......
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17.06.2021 11:16 Ответить
Средний IQ фракции Слуг снизился еще на 3-4 процентных пункта. Кстати вчера слушал интервью Корниенко у Влащенко. Его интеллект не выше, чем у Безуглой. Я в шоке. Вірастюк увійшов до складу фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 2342
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17.06.2021 12:16 Ответить
Вірастюк увійшов до складу фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 7678
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17.06.2021 12:29 Ответить
не вошёл - а вляпался в говно... баран.
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17.06.2021 15:15 Ответить
 
 