УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15347 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 672 36
Вірастюк (75) ВР (11779) Слуга народу (2544)

Вірастюк увійшов до складу фракції "Слуга народу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вірастюк увійшов до складу фракції

Нардеп Василь Вірастюк увійшов до складу депутатської фракції "Слуга народу".

Про це повідомив сьогодні в ході пленарного засідання перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради.

Як повідомлялося, 15 червня Вірастюк склав присягу народного депутата.

Читайте також: Вірастюк про перший день у Раді: Які кнопки натискати, мені пояснили колеги. Планую відвідати буфет

Нагадаємо, за результатами опрацювання 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Кандидат у народні депутати у цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.

Також читайте: Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА

22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогупредставникапартії"Слуганароду" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузіна Івано-Франківщині.

Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.

Пізніше ЦВК знову визнав "слугу народу" Вірастюка переможцем на довиборах в Раду на Прикарпатті. Однак Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюкаобраним нардепом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про Вірастюка: "Упевнений, що він там на дільниці всіх розбив"

5 червня Велика палата Верховного суду ухвалила рішення про обрання Вірастюка депутатом у 87-му окрузі.

Читайте: Велика палата Верховного Суду ухвалила рішення про обрання Вірастюка депутатом у 87-му окрузі

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+25
Першим ділом "супер патріот" Вася проголосував за законопроект проти української мови.
показати весь коментар
17.06.2021 10:23
+18
Вирастюк вошел в состав фракции "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 5233
показати весь коментар
17.06.2021 10:24
+15
Одним словом....вася..
показати весь коментар
17.06.2021 10:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одним словом....вася..
показати весь коментар
17.06.2021 10:22 Відповісти
Вирастюк вошел в состав фракции "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 5233
показати весь коментар
17.06.2021 10:24 Відповісти
"Якщо в купу мух, що усілися на купі лайна, потрапить навіть товстий жук, вона так і залишиться купою комах-гімноїдів, що сидять на купі лайна "!
показати весь коментар
17.06.2021 10:35 Відповісти
Таки да, у таких по умолчанию стоит рузький без права выбора.
показати весь коментар
17.06.2021 10:37 Відповісти
Першим ділом "супер патріот" Вася проголосував за законопроект проти української мови.
показати весь коментар
17.06.2021 10:23 Відповісти
не приходячи до тями - куди показали, туди і тицнув
показати весь коментар
17.06.2021 10:26 Відповісти
Ви помиляєтесь, голосування за Закон не було. Було голосування за включення в повістку денну 20 з гаком законопроектів.
показати весь коментар
17.06.2021 10:27 Відповісти
він просто не читав
показати весь коментар
17.06.2021 10:27 Відповісти
А мав би ЧИТАТИ і думати перед натисканням кнопки.
Саме це обов'язок нардепа, а не тупе натискання кнопок за командою, як в дресированих мавп.
показати весь коментар
17.06.2021 10:31 Відповісти
А він хіба читать уміє?
показати весь коментар
17.06.2021 10:36 Відповісти
Не факт. Але рахувати грошові одиниці в конвертах явно вміє. Вірастюк увійшов до складу фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 2817
показати весь коментар
17.06.2021 10:41 Відповісти
Це не принципово. Вася проголовував ЗА внесення цього законопроекту для голосування в зал. Якби "патріот" Вася не проголосував, як і "патріоти" з Голосу, не вистачило б голосів.
Але вони зробили це разом.
показати весь коментар
17.06.2021 10:30 Відповісти
це він так думає, що то він увійшов
насправді, це в нього увійшли
показати весь коментар
17.06.2021 10:25 Відповісти
Був людиною, а став зеленим недоумком.
показати весь коментар
17.06.2021 10:26 Відповісти
На корпоративах зеленых Шрека изображать будет.
показати весь коментар
17.06.2021 10:34 Відповісти
Вирастюк вошел во фракцию к коллаборанту Бужанскому и уже с ним синхронно проголосовал за отмену дубляжа на украинском, браво лохторату Ивано-Франковщины.
показати весь коментар
17.06.2021 10:27 Відповісти
Ивано-Франковск...Бандеровцы...Борьба с нацизмом и коммунизмом...Герои и ветераны УПА...Истинные украинцы... Вірастюк увійшов до складу фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 6610А проголосовали за манкурта Вірастюк увійшов до складу фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 5904
показати весь коментар
17.06.2021 10:28 Відповісти
Более верно будет - "ВЛИП В СОСТАВ ФРАКЦИИ СН".
показати весь коментар
17.06.2021 10:28 Відповісти
Дебил вошёл в состав дебилов.
показати весь коментар
17.06.2021 10:30 Відповісти
Нашего полку-прибыло. Вірастюк увійшов до складу фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 1986
показати весь коментар
17.06.2021 10:32 Відповісти
Такой же дебил как и Шева в своё время.
показати весь коментар
17.06.2021 10:31 Відповісти
Вася, тебя уважала вся украина. А теперь ты замазан ЗЕленым говном. Дооооолго будешь отмываться от него.
показати весь коментар
17.06.2021 10:33 Відповісти
Зря Вася,теперь не отмыться.Т.Черновил-сколько лет за "овоща",извиняется.Тот же ВАЗ,не лез бы,не всвое дело-остался бы,любимцем публики....
показати весь коментар
17.06.2021 10:35 Відповісти
Дорога в один кінець. Ганьба замість спортивної слави Вірастюк увійшов до складу фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 1186
показати весь коментар
17.06.2021 10:35 Відповісти
Вляпался.
показати весь коментар
17.06.2021 10:38 Відповісти
Інтелект відображений на обличчі - справжня зеслуга . Але ж за оце голосували !
показати весь коментар
17.06.2021 10:40 Відповісти
Был человеком, а стал очередной беЗЕзянкой в зеленой стае......
Печалька....
показати весь коментар
17.06.2021 10:41 Відповісти
Это прекрасно! Законы пишут всякие юзики, вирастюки, кивы... Им бы сниматься в передачах "Вести нашего дурдома" или "В мире животных"
показати весь коментар
17.06.2021 10:49 Відповісти
Входит и выходит! Ну, как хвостик в горшочек - в мультике.....
показати весь коментар
17.06.2021 10:58 Відповісти
Ждем кандидатскую от Вирастюка. Не, ну а че ...
показати весь коментар
17.06.2021 11:10 Відповісти
А був поважним Українцем для мене...колись......
показати весь коментар
17.06.2021 11:16 Відповісти
Средний IQ фракции Слуг снизился еще на 3-4 процентных пункта. Кстати вчера слушал интервью Корниенко у Влащенко. Его интеллект не выше, чем у Безуглой. Я в шоке. Вірастюк увійшов до складу фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 2342
показати весь коментар
17.06.2021 12:16 Відповісти
Вірастюк увійшов до складу фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 7678
показати весь коментар
17.06.2021 12:29 Відповісти
не вошёл - а вляпался в говно... баран.
показати весь коментар
17.06.2021 15:15 Відповісти
 
 