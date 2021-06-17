Вірастюк увійшов до складу фракції "Слуга народу"
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Нардеп Василь Вірастюк увійшов до складу депутатської фракції "Слуга народу".
Про це повідомив сьогодні в ході пленарного засідання перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради.
Як повідомлялося, 15 червня Вірастюк склав присягу народного депутата.
Нагадаємо, за результатами опрацювання 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).
Кандидат у народні депутати у цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.
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22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогупредставникапартії"Слуганароду" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузіна Івано-Франківщині.
Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.
Пізніше ЦВК знову визнав "слугу народу" Вірастюка переможцем на довиборах в Раду на Прикарпатті. Однак Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюкаобраним нардепом.
5 червня Велика палата Верховного суду ухвалила рішення про обрання Вірастюка депутатом у 87-му окрузі.
Будь ласка, зачекайте...
Саме це обов'язок нардепа, а не тупе натискання кнопок за командою, як в дресированих мавп.
Але вони зробили це разом.
насправді, це в нього увійшли
Печалька....