Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА"
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Верховний Суд скасував протокол ЦВК від 19 травня 2021 р. про встановлення результатів проміжних виборів народних депутатів України в окрузі 87 і визнання Василя Вірастюка обраним депутатом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу громадянської мережі "Опора".
"Крім того, вказаною постановою Суд скасував пункти 1 та 2 Постанови ЦВК від 19 травня, якою визнано недійсним голосування на 6 проблемних дільницях, де під час перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій", - йдеться в повідомленні.
Суд зобов'язав Центральну виборчу комісію вчинити дії щодо встановлення результатів виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №87 з врахуванням висновків, наданих судом у рішенні, ухваленому за результатами розгляду цієї справи.
Вказана постанова Верховний Суд ухвалив як суд першої інстанції. У разі подання апеляції Центральною виборчою комісією або командою кандидата Василя Вірастюка, справу переглядатиме Велика Палата Верховного Суду як суд апеляційної інстанції. Рішення Великої Палати буде остаточним.
Нагадаємо, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округуперемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).
Кандидат у народні депутати у цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.
Також читайте: Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА
22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії"Слуганароду" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.
Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.
Пізніше ЦВК знову визнав "слугу народу" Вірастюка переможцем на довиборах в Раду на Прикарпатті.
Будь ласка, зачекайте...
Коломойша - Янелох = 2:1
но счет договорнякового матча - я указал правильный...)
суд отменил протокол ЦИК по формальным признакам...
ЦИК устранил замечания суда и издал новый протокол,
и так может быть до 10 раз - пока Коломойше не надоест платить...)))
то победа .то поражение.
Как пример: думаете Порошенко, проиграл Зеленскому нечестно?
І так, для мене чесні вибори - ті, які визнали чесними міжнародні спостерігачі. От 2 тур в 2004 вони визнали нечесним, а "третій" (переголосування другого) - чесним!
Чесними визнані парламентські вибори 2006, 2007, 2014 і 2019, президентські 2014 і 2019...
за то что берет бабло у Коломойши?
а за их назначении в этот суд
- брал кто то из окружения Пороха...
поверь там по другому не бывает...
Найкращий варіант - переголосування, адже справжні результати встановити НЕМОЖЛИВО!
...срач в суде идет между кандидатом от Коломойши Шевченко
и кандидатом от Янелоха Витрасюком...
и пока что бабло твоего Коломойши
- побеждает в судах админресурс Янелоха...
А вот факт заноса Бени в суд - пока только твое предположение.
Коломойша купил выборы
- а Янелох поломал их через админресурс...
но если ты думаешь что украинский суд
вынесет по выборам два бесплатных решения
в пользу кандидата от олигарха...
...то мне искренне жаль тебя)))
иди лучше похмелись...)))
что суд бесплатно вынесет два раза одинаковые
решения в пользу кандидата от олигарха...
тогда тебе надо проверится в дурке...
...а я верю в то что эта "конкуренция" между
Янелохом и Коломойшей фиктивная, чтобы показать таким
ЗЕбилам как ты, что ЗЕпрезидент борется с олигархами,
и что бы вы и итоге избрали Янелоха не второй срок...)
- кандидат Коломойши Шевченко,
от кандидата Коломойши Янелоха,
который выставил в этот междусобойчик
своего кандидата Витрасюка?
Так что за кого бы ты тут не рвал дупу
- победит все равно Коломойша... вот такие дела гой)))
уряяяя мы доказали - Коломойша честный!
уряяяя мы доказали - украинский суд самый честный суд!
уряяяя мы доказали - в Украине все суды честные
потому что никто не видел как они берут взятки!...чё ты лепишь?, какие доказательства?, есть хоть один суд
который берет свидетелей и протоколирует как он берет взятки?
А где доказы взяток того же суда
Коломойского vs ПриватБанк об отмене национализации?
значит тогда суды тоже честно отменяли национализацию?
тогда Контитуционный суд совершенно честно отменил антикоррупционную реформу? Никто же не видел как они брали взятку? Но благодаря этому "честному "решению - были закрыты стони дел против коррупционеров...
А где "доказы" что десятки судов разных инстанций отпускают, сотни пойманных с поличным коррупционеров и восстанавливают их на работе? Эти суды тоже судят честно? Никто же не видел как они брали взятки?
...вам действительно можно ссать в глаза)))
"У березні 2021 року Верховний суд визнав протиправним та скасував рішення Вищої ради юстиції, а також скасував указ Президента України від 29 вересня 2016 року № 425/2016 в частині звільнення Царевич з посади судді Печерського районного суду Києва у зв'язку з порушенням присяги судді. 29 квітня Оксана Царевич повернулась на роботу в Печерський районний суд столиці після того, як її виправдав Верховний суд."
https://suspilne.media/131476-sud-ostatocno-vipravdav-suddu-carevic/
"Верховний Суд повністю виправдав скандального суддю Сергія Вовка".
https://news.sm.ua/post1013092
P.S. "Новоутворений Верховний Суд в більшості складається зі старих суддів, з яких 44 судді - недоброчесні. До того ж, кваліфікаційне оцінювання переатестацію решти суддів провалено. Такі проблеми в більшості спричинені небажанням політичних еліт, в першу чергу, Адміністрації п'ятого Президента Петра Порошенка, зменшувати свій контроль над судовою владою."
https://dejure.foundation/library/sudova-reforma-v-ukraini-scho-zminylos-za-try-roky
При Зеленському, судова реформа застопорилась повністю.
Sharp`s
бо для них путлер , боХ !
Напевне, тепер він думає (чи за нього думають), як розігнати Верховний Суд.
Шевченко и КО - мафия. Их выборами не победишь. все равно пролезут через время. Можно решением СНБО, как сейчас модно в стане ЗЕ. Но для такой ОПГ вынести решение тем же СНБО тоже яйца нужны.
Та факт, за нього голосували люди, голоси яких просто відкинули. Це підтасовка, фальсифікація виборів.
Була б у Вірастюка честь і совість - уже б сам знявся з виборів та припинив цю циркову виставу.
Нагадаю: Верховний Суд - єдиний, який встиг реформувати Порошенко.
При Зеленському, судова реформа застопорилась повністю.
Sharp`s