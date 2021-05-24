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Вірастюк (75) Верховний Суд (786) ЦВК (1132) Івано-Франківська область (724) ОПОРА (216)

Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, -

Верховний Суд скасував протокол ЦВК від 19 травня 2021 р. про встановлення результатів проміжних виборів народних депутатів України в окрузі 87 і визнання Василя Вірастюка обраним депутатом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу громадянської мережі "Опора".

"Крім того, вказаною постановою Суд скасував пункти 1 та 2 Постанови ЦВК від 19 травня, якою визнано недійсним голосування на 6 проблемних дільницях, де під час перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій", - йдеться в повідомленні.

Суд зобов'язав Центральну виборчу комісію вчинити дії щодо встановлення результатів виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №87 з врахуванням висновків, наданих судом у рішенні, ухваленому за результатами розгляду цієї справи.

Вказана постанова Верховний Суд ухвалив як суд першої інстанції. У разі подання апеляції Центральною виборчою комісією або командою кандидата Василя Вірастюка, справу переглядатиме Велика Палата Верховного Суду як суд апеляційної інстанції. Рішення Великої Палати буде остаточним.

Також читайте: Вибори на 87 окрузі: Правового виходу з ситуації немає, - Айвазовська

Нагадаємо, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округуперемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Кандидат у народні депутати у цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.

Також читайте: Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА

22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії"Слуганароду" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.

Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.

Пізніше ЦВК знову визнав "слугу народу" Вірастюка переможцем на довиборах в Раду на Прикарпатті.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
По большому счету, должно быть еще уголовное дело на членов ЦИК за невыполнение решения суда и назначение Вирастюка победителем - как минимум это подтасовка выборов, а в случае давления на ЦИК со стороны СН и Зеленского - узурпация власти
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24.05.2021 10:25
+18
Был бы порядочный, пошёл бы к зе?
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24.05.2021 10:21
+15
Верховный Суд во второй раз отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка избранным нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 2628
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24.05.2021 10:15
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Короче, будут перевыборы...
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24.05.2021 10:13 Відповісти
...а кока что счет матча:
Коломойша - Янелох = 2:1
Верховный Суд во второй раз отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка избранным нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 6779
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24.05.2021 10:19 Відповісти
Насправді там нічия. Бо конкуренція між Зєлєнскім і Коломойським - фікція. Це якби змія сама себе за хвіст кусала. Потрібно розуміти, що це - обкптка майбутніх виборів Зєлжнского на другий термін. А при обкчтці використвубться два кандидати одного організму. Це як два яєчка одного органу. 😊 Ні, ну справді, які вони конкуренти? 😁
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24.05.2021 10:51 Відповісти
насчет фиктивной конкуренции согласен...
но счет договорнякового матча - я указал правильный...)
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24.05.2021 10:58 Відповісти
ой ли а вдруг так и будут качели приняли омтенили приняли омтенили приняли -расстреляли ЦИК...
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24.05.2021 11:16 Відповісти
клована мордякою по столу тягають Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 1655
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24.05.2021 11:57 Відповісти
За даними екзит-полу переміг свободівець Кошулинський.
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24.05.2021 15:18 Відповісти
Я у цьому впевнений. Як і в тому, що саме Кошулинський і є потерпілою (кинутою) стороною. А Шевченко з Вірастюк ом - то одна сторона, яка "виграла" завдяки махінаціям. А одна сторона не може виграти сама у себе. Тому між Шевченком і Вірастюком - нічия.
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24.05.2021 17:55 Відповісти
что-то Верховный СУД начинает мне нравиться!))В душе давно забытые симпатии к государственному органу) ) Неужели что-то сдвинулось в нашей реальности в позитивном направлении????
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24.05.2021 14:31 Відповісти
может денег не дали,а если и дали то мало?
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24.05.2021 17:09 Відповісти
По большому счету, должно быть еще уголовное дело на членов ЦИК за невыполнение решения суда и назначение Вирастюка победителем - как минимум это подтасовка выборов, а в случае давления на ЦИК со стороны СН и Зеленского - узурпация власти
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24.05.2021 10:25 Відповісти
не пиши чепуху - для уголовного дела нет оснований...
суд отменил протокол ЦИК по формальным признакам...
ЦИК устранил замечания суда и издал новый протокол,
и так может быть до 10 раз - пока Коломойше не надоест платить...)))
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24.05.2021 10:51 Відповісти
Кому чех ,платить? Нелоху43?
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24.05.2021 12:06 Відповісти
Вы это прекращайте, столько водки было мною выпитоВерховный Суд во второй раз отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка избранным нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 3696
то победа .то поражение.
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24.05.2021 10:14 Відповісти
Чесних виборів в Україні вже не буде.
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24.05.2021 10:14 Відповісти
А они были? Ну, как пример - третий тур - не?
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24.05.2021 10:23 Відповісти
ну если "второго" не было - то только так и можно было что то определить
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24.05.2021 10:27 Відповісти
Были!
Как пример: думаете Порошенко, проиграл Зеленскому нечестно? Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 1083
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24.05.2021 10:27 Відповісти
за зелю проголосовало такое количество людей, что подтасовать результаты выборов у пороха не было возможности
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24.05.2021 15:06 Відповісти
Нельзя жульничать наполовину! Ты либо жульничаешь либо нет!
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24.05.2021 17:07 Відповісти
Третий тур, не предусмотрен законодательством и как следствие, его результат, не может называться законным. По закону - только перевыборы
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24.05.2021 10:28 Відповісти
То в народі його назвали третім туром, а де юре це було переголосування 2 туру...

І так, для мене чесні вибори - ті, які визнали чесними міжнародні спостерігачі. От 2 тур в 2004 вони визнали нечесним, а "третій" (переголосування другого) - чесним!

Чесними визнані парламентські вибори 2006, 2007, 2014 і 2019, президентські 2014 і 2019...
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24.05.2021 12:03 Відповісти
Третій тур - то є неправильна назва. ******* назва : перший дур, другий дур, третій дур.
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24.05.2021 14:38 Відповісти
Смотря для каких слоёв населения , а так понятно что украинскому народу в арендуемом государстве ничего не принадлежит, даже обычные СМИ Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 7326
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24.05.2021 11:45 Відповісти
вибори ще будуть в районному центрі Брянської губерніі місті Києві.
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24.05.2021 14:35 Відповісти
из штанов твари выпрыгивают что бы добравшись до корыта осчастливить украинцев...
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24.05.2021 10:15 Відповісти
Верховный Суд во второй раз отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка избранным нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 2628
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24.05.2021 10:15 Відповісти
Респект Верховному Суду. Который реформировал, кстати, Порох.
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24.05.2021 10:16 Відповісти
за что респект?
за то что берет бабло у Коломойши?
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24.05.2021 10:22 Відповісти
кто берёт? Порох?
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24.05.2021 10:24 Відповісти
Он лично из-за поребрика фонариком светил
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24.05.2021 10:26 Відповісти
за данное решение - берут судьи,
а за их назначении в этот суд
- брал кто то из окружения Пороха...
поверь там по другому не бывает...
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24.05.2021 10:34 Відповісти
Доказы есть, ЗЕбиляка? Нет? Закрой свой брехливый рот
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24.05.2021 10:53 Відповісти
А чому ви вирішили, що скасувати перемогу Вірастюка можна лише за бабло? Він що ідеально виграв з перевагою у 10-20%??? Ну там реально чимало питань до підрахунку голосів, причому по відношенню не лише до Вірастюка!
Найкращий варіант - переголосування, адже справжні результати встановити НЕМОЖЛИВО!
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24.05.2021 12:05 Відповісти
докази є? Нема? То завали хлебало, ЗЕбіл
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24.05.2021 10:25 Відповісти
сам завали хлебало, кошерный любитель Коломойши...
...срач в суде идет между кандидатом от Коломойши Шевченко
и кандидатом от Янелоха Витрасюком...
и пока что бабло твоего Коломойши
- побеждает в судах админресурс Янелоха...
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24.05.2021 10:32 Відповісти
Каломойша в данном случае прав потому что зыбилы устроили цирк с клоунами вместо выборов - и это факт который вся страна наблюдала.
А вот факт заноса Бени в суд - пока только твое предположение.
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24.05.2021 10:37 Відповісти
по твоей логике они оба должны быть правы...
Коломойша купил выборы
- а Янелох поломал их через админресурс...
но если ты думаешь что украинский суд
вынесет по выборам два бесплатных решения
в пользу кандидата от олигарха...
...то мне искренне жаль тебя)))
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24.05.2021 10:48 Відповісти
Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 8884 Доказы есть, ЗЕбыл? Снова нет? То завали хлебало, БРЕХЛО
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24.05.2021 10:51 Відповісти
сам ты ЗЕбил кошерный...
иди лучше похмелись...)))
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24.05.2021 10:56 Відповісти
если ты такой примитивный что веришь в то
что суд бесплатно вынесет два раза одинаковые
решения в пользу кандидата от олигарха...
тогда тебе надо проверится в дурке...
...а я верю в то что эта "конкуренция" между
Янелохом и Коломойшей фиктивная, чтобы показать таким
ЗЕбилам как ты, что ЗЕпрезидент борется с олигархами,
и что бы вы и итоге избрали Янелоха не второй срок...)
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24.05.2021 11:03 Відповісти
ЗЕбил, с какого бодуна ты решило, что я любитель Каломойши??? Лечи свою бошку, алкаш Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 5218
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24.05.2021 10:41 Відповісти
сам ты ЗЕбил - хотя из-за своего скудного умишки даже не понимаешь этого... там оба ихних кандидата - за кого бы ты не рвал свою дупу..)))
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24.05.2021 10:45 Відповісти
Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 2765 ЗЕбил, а то я не понимаю, что там они оба - уроды??? Твоих скудных "мозгов" не хватает понять простой факт - Верховный суд действует согласно Закона. Ибо явная фальсификация в пользу Вирастюка ыидна всем, кроме ЗЕбилов типа тебя Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 987
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24.05.2021 10:47 Відповісти
слышь ЗЕбил латентный поясни мне - чем отличается:
- кандидат Коломойши Шевченко,
от кандидата Коломойши Янелоха,
который выставил в этот междусобойчик
своего кандидата Витрасюка?
Так что за кого бы ты тут не рвал дупу
- победит все равно Коломойша... вот такие дела гой)))
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24.05.2021 10:54 Відповісти
в дурдоме урок машинописи:
уряяяя мы доказали - Коломойша честный!
уряяяя мы доказали - украинский суд самый честный суд!

уряяяя мы доказали - в Украине все суды честные
потому что никто не видел как они берут взятки!...чё ты лепишь?, какие доказательства?, есть хоть один суд
который берет свидетелей и протоколирует как он берет взятки?
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24.05.2021 11:13 Відповісти
Ты серьезно убогое?
А где доказы взяток того же суда
Коломойского vs ПриватБанк об отмене национализации?

значит тогда суды тоже честно отменяли национализацию?
тогда Контитуционный суд совершенно честно отменил антикоррупционную реформу? Никто же не видел как они брали взятку? Но благодаря этому "честному "решению - были закрыты стони дел против коррупционеров...
А где "доказы" что десятки судов разных инстанций отпускают, сотни пойманных с поличным коррупционеров и восстанавливают их на работе? Эти суды тоже судят честно? Никто же не видел как они брали взятки?
...вам действительно можно ссать в глаза)))
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24.05.2021 11:33 Відповісти
доказы есть, дбл? Нет? Закрой пасть Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 1432
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24.05.2021 13:13 Відповісти
Верховний суд визнав переможцем кнура Шевченко?
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24.05.2021 10:35 Відповісти
Порошенко його реформував? А це тоді що таке коїться?:
"У березні 2021 року Верховний суд визнав протиправним та скасував рішення Вищої ради юстиції, а також скасував указ Президента України від 29 вересня 2016 року № 425/2016 в частині звільнення Царевич з посади судді Печерського районного суду Києва у зв'язку з порушенням присяги судді. 29 квітня Оксана Царевич повернулась на роботу в Печерський районний суд столиці після того, як її виправдав Верховний суд."
https://suspilne.media/131476-sud-ostatocno-vipravdav-suddu-carevic/

"Верховний Суд повністю виправдав скандального суддю Сергія Вовка".

https://news.sm.ua/post1013092

P.S. "Новоутворений Верховний Суд в більшості складається зі старих суддів, з яких 44 судді - недоброчесні. До того ж, кваліфікаційне оцінювання переатестацію решти суддів провалено. Такі проблеми в більшості спричинені небажанням політичних еліт, в першу чергу, Адміністрації п'ятого Президента Петра Порошенка, зменшувати свій контроль над судовою владою."
https://dejure.foundation/library/sudova-reforma-v-ukraini-scho-zminylos-za-try-roky
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24.05.2021 11:54 Відповісти
ну что он будет делать в раде? как кива, хрен чухать
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24.05.2021 10:17 Відповісти
На военный завод пусть идёт работать ,чтобы на конвейере танки двигать
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24.05.2021 10:19 Відповісти
вся эта движуха с избранием Вирастюка обрастает такой грязью что ему ( если он действительно порядочный человек ) лучше бы послать всех нах и выйти из этого цирка
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24.05.2021 10:18 Відповісти
Был бы порядочный, пошёл бы к зе?
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24.05.2021 10:21 Відповісти
согласен . но сейчас у него еще есть шанс одуматься
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24.05.2021 10:23 Відповісти
Порядочные в СН не идут.
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24.05.2021 11:19 Відповісти
А трясця його матері свині у вишиванці!!! Його у двері випхали, а воно у вікно лізе.
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24.05.2021 10:19 Відповісти
тю, так цвк може ен раз то робити, а можна ще втихаря до присяги привести
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24.05.2021 10:22 Відповісти
Нагадаю: Верховний Суд - єдиний, який встиг реформувати Порошенко.
При Зеленському, судова реформа застопорилась повністю.

Sharp`s
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24.05.2021 10:24 Відповісти
Бенєботам - це важко зрозуміти , так як для них Порох , - це ворог номер один в світі , як і для потерпілого Янелоха 😀
бо для них путлер , боХ !
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24.05.2021 10:43 Відповісти
Ну і який сенс у такому "реформуванні" від Порошенка, якщо "реформований Порошенко Верховний суд" поновив на посадах тих же одіозних Царевич О. і Вовка С.?
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24.05.2021 12:20 Відповісти
Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 295.
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24.05.2021 10:28 Відповісти
Де ж тепер Вася харчуватися буде? Мілованова он в набраду ввели, що відмазує владу...
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24.05.2021 10:31 Відповісти
Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 8233 Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 4276вирас тюк!
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24.05.2021 10:34 Відповісти
Как же тяжело гундосому . Подсчитывают его блюди, а откатывают назначалку судом - Бенины блюди. Циклический алгоритм в реале .
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24.05.2021 10:34 Відповісти
кловун с гирями завис в полете
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24.05.2021 10:35 Відповісти
Вирастюку судьба дала шанс сохранить честь и достоинство, отменив протокол избирательной комиссии. Теперь у него последняя возможность не вляпаться в ЗЕдерьмо.
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24.05.2021 10:37 Відповісти
он уже там. По пузо.
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24.05.2021 10:45 Відповісти
Конституційний Суд бубочка нині практично вже розігнав.
Напевне, тепер він думає (чи за нього думають), як розігнати Верховний Суд.
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24.05.2021 10:38 Відповісти
ВСУ - , це той, "реформований", що поновив у посадах Царевич і Вовка?
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24.05.2021 12:28 Відповісти
Насправді перемогу отримав Кошулинський !
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24.05.2021 10:39 Відповісти
Жаль Василия. Повелся на обещания Зе. Понятно, что живя в своем мире уважения и славы многого не знаешь и не замечаешь.Теперь будет посмешищем, как и многие спортсмены и артисты. Эх Вася, Вася.
Шевченко и КО - мафия. Их выборами не победишь. все равно пролезут через время. Можно решением СНБО, как сейчас модно в стане ЗЕ. Но для такой ОПГ вынести решение тем же СНБО тоже яйца нужны.
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24.05.2021 10:46 Відповісти
Верастюк - великолепный спортсмен, всегда с удовольствием смотрел его выступления. А вот какой с него депутат, не хочу и думать на эту тему. Хорошо хоть, что Украина - не дикая северная орда. Это только на кацапии могут додуматься до такого, что бывшего боксера Валуева с его горилоподобной мордой лица поставили вести по ТВ передачу "Спокойной ночи малыши" От одного его вида бедные детишки обкакивались с перепугу. Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 7724
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24.05.2021 11:11 Відповісти
Шевченко звісно гнида яка добряче засіяла округ грошима, та балачками що він дороги поробив(таке враження наче за свій кошт, а не громад).
Та факт, за нього голосували люди, голоси яких просто відкинули. Це підтасовка, фальсифікація виборів.
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24.05.2021 11:50 Відповісти
Вирастюх-большой катях в ополонке.А когда то был уважаемым спортсменом и считался патриотом.
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24.05.2021 10:48 Відповісти
Це вже стає смішно.
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24.05.2021 10:52 Відповісти
А политик -это профессия ! Надо иметь серьезный жизненный опыт ,иметь хорошее образование и харизму,уметь быстро учиться и иметь обоснованную позицию по самым разным вопросам.Какие "политики" выйдут из юных домохозяек,парикмахеров ,спортсменов или ,не дай Бог, артистов.... Бессовестные политиканы для пиара тащат во фракцию известных людей ,а они и рады ....а не хватало чего?
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24.05.2021 10:57 Відповісти
Вася,не позорься. Иди нах,пока не поздно.
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24.05.2021 10:57 Відповісти
Такого позорища ещё не было! Как же он жалок...
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24.05.2021 10:58 Відповісти
Ну, и зачем тебе, Василий, было пхатыся в прислужники?!
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24.05.2021 11:12 Відповісти
а самому Вірастюку, здоровому такому дядьку, не соромно бути розмінною монетою у політичних игрищах? Чи не пора сказати щось публіці?
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24.05.2021 11:16 Відповісти
Багато було різного лайна на одномандатних виборах, але щоб кандидат від провладної партії так ганьбився - це, здається, вперше.
Була б у Вірастюка честь і совість - уже б сам знявся з виборів та припинив цю циркову виставу.
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24.05.2021 11:49 Відповісти
"Порада" від одного покидька іншому Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 2203
Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 2440
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24.05.2021 12:20 Відповісти
Прямо "Роттердам+" какой-то получается. Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 5074
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24.05.2021 12:35 Відповісти
ВІРАСТЮк!! блдь! ТОБІ НЕ СОРОМНО? Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 4086
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24.05.2021 12:38 Відповісти
Зовнішня схожість Василя зі сферою, дала надію зеленожопим, що вони зможуть легко натягнути Василя на глобус..... Ну майже вдалося, але Вася щось пагано тримається, бо дуже слизько намастили. Головне, що Вася мовчить і продовжує брати участь в цій ганьбі. З того треба зробити висновок, що Вася або телепень або не має поваги до себе самого. І в першому і в другому випадку Васю не шкода. Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 1165
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24.05.2021 12:38 Відповісти
Слуги з наглістю і слоноподібністю Стефанчука пруть до поставленої мети - пропхати Вірастюка у Раду. Якщо він порядна людина, то повинен плюнути на це все і піти. Якщо ні - то жалко його.Спортсменом він був знатним.Як людина - ???.
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24.05.2021 12:40 Відповісти
Верховний Суд знову скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка переможцем виборів.

Нагадаю: Верховний Суд - єдиний, який встиг реформувати Порошенко.
При Зеленському, судова реформа застопорилась повністю.
Sharp`s
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24.05.2021 13:09 Відповісти
Вася! Лучше с умным потерять, чем с дураком найти! Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 4037
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24.05.2021 13:12 Відповісти
Ну не пролазит Вирастюк в дверной проем! Меняйте двери и не забудьте это в инновации зеледента записать.
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24.05.2021 13:50 Відповісти
боком буде в самий раз. А вибори "зробили" іван і коля. Один послав людей а другий вкрав бюлетені. А тепер ЦВК і ВС розбираються чи крав коля котлета бюлетені. Таки да! крав. А оскільки, за А.Богданом, коля моральнний авторитет для зеленського, то і всі його дії моральні з точки зору гнусавого.
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24.05.2021 15:06 Відповісти
Ну і "бодяга" з тими виборами!
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24.05.2021 14:50 Відповісти
А Гарант Конституції нам пояснить, якого х.ра, ЦВК кладе болт на Верховний суд і як він гарантує право вибору в Україні???
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24.05.2021 17:18 Відповісти
 
 