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Новини Політика України
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Вірастюк (75) вибори (6157) Кошулинський (43) Айвазовська Ольга (101) Шевченко Олександр Леонідович (94)

Вибори на 87 окрузі: Правового виходу з ситуації немає, - Айвазовська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вибори на 87 окрузі: Правового виходу з ситуації немає, - Айвазовська

Повторні довибори на окрузі №87 в Івано-Франківській області може бути оголошено лише за умови досягнення політичного консенсусу між двома політичними групами – "Слуга народу" і "За майбутнє".

Про це в коментарі виданню "ГОРДОН" заявила координаторка громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська, інформує Цензор.НЕТ.

"Центральна виборча комісія (ЦВК) зазнає репутаційних ризиків. Вона зобов'язана діяти в межах закону і не може не оголосити результати виборів на окрузі №87. Це мало відбутися ще 12 квітня, а вже місяць минув від дня голосування. ЦВК ухвалила рішення про відсутність правових підстав надати статус народного депутата [кандидату від "Слуги народу"] Василеві Вірастюку, оскільки Верховний Суд скасував протокол результатів виборів. Що робити далі, ЦВК не має відповіді. По суті, це нова практика", – сказала Айвазовська.

За її словами, оголосити повторні вибори на цьому окрузі ЦВК не має права, і зробити це можна тільки через політичний компроміс між  політичними групами – "Слуга народу" і "За майбутнє".

"ЦВК передасть ОВК протоколи на уточнення, а та привезе протоколи з такими самими даними. ЦВК знову зафіксує результат виборів і знову кандидат Олександр Шевченко оскаржить у суді це рішення. Отже, правового виходу із ситуації немає. Є політико-правовий, який може випливати із судово-правової практики, але його не можуть застосовувати без політичного консенсусу", – повідомила Айвазовська.

Вона зазначила, що ситуація ускладнюється через зникнення бюлетенів - не можна просто взяти і перевірити первинні протоколи, як робили раніше при підозрі фальсифікації.

"Визнати Шевченка переможцем неможливо. І не можна взяти результати повторного підрахунку, за яким перемагає Вірастюк, тому що суд першої інстанції та апеляція щодо низки дільниць визнали, що окружна виборча комісія (ОВК) не мала проводити повторний підрахунок. І є наслідок рішення суду: повторний підрахунок засвідчив відсутність частини бюлетенів. ЦВК зобов'язана встановити результати виборів у будь-якому випадку. Але законний результат може оскаржити Шевченко в судах різних інстанцій, зокрема в ЄСПЛ, про що він уже заявляв", – пояснила Айвазовська.
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Топ коментарі
+16
Чудны дела твои, Господи. Левый карман Бени будет договариваться с правым карманом Бени о сотрудничестве.
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06.05.2021 17:42
+14
«Боюсь показаться нетолерантным, но идея социализировать умственно отсталых граждан на депутатских должностях была не лучшей»
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06.05.2021 17:42
+6
«Повторные довыборы на округе №87 в Ивано-Франковской области могут быть объявлены только при достижении политического консенсуса между двумя политическими группами - "Слуга народа" и "За майбутнє"» - а чому не враховуються позиції партій Європейська Солідарність і Сволота?
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06.05.2021 17:49
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Чудны дела твои, Господи. Левый карман Бени будет договариваться с правым карманом Бени о сотрудничестве.
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06.05.2021 17:42 Відповісти
«Боюсь показаться нетолерантным, но идея социализировать умственно отсталых граждан на депутатских должностях была не лучшей»
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06.05.2021 17:42 Відповісти
кого имеешь ввиду конкретно?
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06.05.2021 17:59 Відповісти
зэ и ко
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06.05.2021 18:12 Відповісти
а конкретно? Тут речь о Вирастюке и хотя он тупанул, умственно отсталым его называть глупо
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06.05.2021 18:33 Відповісти
или умственно, или морально, но участие от зе*** в выборах - отсталость!
да и его участие в дизель шоу - глупость.
самое умное для Вирастюка - таскать тяжести и дальше.
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06.05.2021 19:22 Відповісти
он умственно отсталый и его избератели такие же критины только оно еще и моральный урод равно как и в случае с 73% дебилов которые смогли клоуна-украинофоба ярковыраженого президентом выбрать
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06.05.2021 19:41 Відповісти
избИратели...крЕтины...думаю, все таки, ты с Вирастюком можешь посоревноваться кое в чем
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06.05.2021 22:42 Відповісти
ты не способен думать иначе не впрягался бы за клоуна с гирями -но так как ты один из избИратели...крЕтины то ты лучше знаешь как правильно своё название писать Вибори на 87 окрузі: Правового виходу з ситуації немає, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 7177
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07.05.2021 00:44 Відповісти
ты как школьник, проваливший диктант, начинаешь хамить и искать оправдания
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07.05.2021 10:39 Відповісти
а ты как настоящий крЕтин доказываешь что ты не крЕтин Вибори на 87 окрузі: Правового виходу з ситуації немає, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 7499но всем известно что зэ-избератели крЕтины и недоумки и ни что вас не излечит
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07.05.2021 11:19 Відповісти
ты не михайло -ты куртка министра степанова Вибори на 87 окрузі: Правового виходу з ситуації немає, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 929
Вибори на 87 окрузі: Правового виходу з ситуації немає, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 9677
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07.05.2021 11:22 Відповісти
«Повторные довыборы на округе №87 в Ивано-Франковской области могут быть объявлены только при достижении политического консенсуса между двумя политическими группами - "Слуга народа" и "За майбутнє"» - а чому не враховуються позиції партій Європейська Солідарність і Сволота?
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06.05.2021 17:49 Відповісти
2 зашквара не мають права більше брати участь у виборах. нехай на нові перевибори нових снаряжають.
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06.05.2021 17:58 Відповісти
краще Кошулинському мандат віддати
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06.05.2021 22:43 Відповісти
не вийде. ти ж наче у правову державу пробиваєшся.
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07.05.2021 08:20 Відповісти
Парламент ничего не потеряет без любого из претендентов.
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06.05.2021 17:49 Відповісти
а насілєніє?
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06.05.2021 17:56 Відповісти
Выборы на 87 округе: Правового выхода из ситуации нет, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 3721+++++
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06.05.2021 18:40 Відповісти
Шапито!
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06.05.2021 17:59 Відповісти
блд... какой не нев*беный трэш!
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06.05.2021 17:59 Відповісти
Прораб,бедняга, входа не построил и выхода несчастный не нашел.
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06.05.2021 18:02 Відповісти
Суд всё порешает.Либо- разгон Рады и выборы по новым правилам,что будет очень даже справедливо. Дармоедов станет меньше.Время пришло,повод есть,Нуланд даст ,,добро."
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06.05.2021 18:07 Відповісти
до перевыборов надо дураков отвлечь, а то опять 73 в дерьмо залезут
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06.05.2021 19:24 Відповісти
Обкатка фальсификации будущих выборов преза и рады.
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06.05.2021 18:11 Відповісти
"сделать это можно только через политический компромисс через политическими группами "Слуга народа" и "За майбутне" Источник: https://censor.net/ru/n3263905

Невже Бєня з Коломойшею не домовиться? Цирк продовжує свої гастролі.

А в Україні є законодавчий орган? Якщо результати виборів неможливо встановити і призначення чогось-там не в компетенції ЦВК, то може ВРУ збереться і проголосує відповідну постанову, а не про призначення "свого на 100%" голови "Нафтогазу"...
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06.05.2021 18:19 Відповісти
По ее словам, объявить повторные выборы на этом округе ЦИК не имеет права, и сделать это можно только через политический компромисс через политическими группами "Слуга народа" и "За майбутне".Источник: https://censor.net/ru/n3263905

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Что она несет? Пусть тогда ответит нах тогда вообще нужна ЦИК? Собрались, порешали кто будет в раде и вся недолга. И платить ЦИК не надо - без нее все утрясли. Но.
А почему только эти двое? Почему бе радикалов Ляжка, ОПЗЖистов и прочих онанистов? Куда она дела "Голос", ЕС, Свободу? Они уже не участники политического процесса?
Айвазовская, ты сейчас выступила не координатором гражданской сети "Опора", а координатором между "замайбахам" и якобы слугами.
До тебя не доходит, что невозможно установить результаты голосования по причине фальсификаций, а значит есть основание признать их недействительными о объявить новые выборы?
А не устраивать балаган-торговлю между двумя сфальсифицировавшими в свою пользу.

Пля это просто пипец!!!!
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06.05.2021 18:36 Відповісти
Вибори на 87 окрузі: Правового виходу з ситуації немає, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 979
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07.05.2021 03:10 Відповісти
"
Выборы на 87 округе: Правового выхода из ситуации нет, - Айвазовская..."

А якщо Шуфричу морду натовкти?
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06.05.2021 18:50 Відповісти
Це віхід
Но не правовий )))
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06.05.2021 22:10 Відповісти
Вибори на 87 окрузі: Правового виходу з ситуації немає, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 7893
Шуфра.. кремлівський - виродок, яничар - Юда . І він відверто заявляє, дослівно.
А мою продажну не раз міцно биту морду вже скоро не відлупцюють.
Влада слуг кремля ЗЕбілів -капітулянтів вона швидше анти-українська -
про-кремлівська, і мені вона як рідна. Ну хіба що може і наб'ють але пізніше,
і вже при іншій новій справжній проукраїнській владі, державників -патріотів.
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07.05.2021 03:07 Відповісти
Нехай почергово голосують і дерибанять бюджет області. По місяцю кожний...
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06.05.2021 19:07 Відповісти
Як на мене, то оголосити повторні вибори з нуля і з новими кандидатами. Хоча, перефразувавши відому приказку, то без одного депутата ярмарка буде.
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06.05.2021 20:55 Відповісти
Маруся Кошулинському уступила - теперь он должен поддержать Марусю
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07.05.2021 00:03 Відповісти
 
 