Вибори на 87 окрузі: Правового виходу з ситуації немає, - Айвазовська
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Повторні довибори на окрузі №87 в Івано-Франківській області може бути оголошено лише за умови досягнення політичного консенсусу між двома політичними групами – "Слуга народу" і "За майбутнє".
Про це в коментарі виданню "ГОРДОН" заявила координаторка громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська, інформує Цензор.НЕТ.
"Центральна виборча комісія (ЦВК) зазнає репутаційних ризиків. Вона зобов'язана діяти в межах закону і не може не оголосити результати виборів на окрузі №87. Це мало відбутися ще 12 квітня, а вже місяць минув від дня голосування. ЦВК ухвалила рішення про відсутність правових підстав надати статус народного депутата [кандидату від "Слуги народу"] Василеві Вірастюку, оскільки Верховний Суд скасував протокол результатів виборів. Що робити далі, ЦВК не має відповіді. По суті, це нова практика", – сказала Айвазовська.
За її словами, оголосити повторні вибори на цьому окрузі ЦВК не має права, і зробити це можна тільки через політичний компроміс між політичними групами – "Слуга народу" і "За майбутнє".
"ЦВК передасть ОВК протоколи на уточнення, а та привезе протоколи з такими самими даними. ЦВК знову зафіксує результат виборів і знову кандидат Олександр Шевченко оскаржить у суді це рішення. Отже, правового виходу із ситуації немає. Є політико-правовий, який може випливати із судово-правової практики, але його не можуть застосовувати без політичного консенсусу", – повідомила Айвазовська.
Вона зазначила, що ситуація ускладнюється через зникнення бюлетенів - не можна просто взяти і перевірити первинні протоколи, як робили раніше при підозрі фальсифікації.
"Визнати Шевченка переможцем неможливо. І не можна взяти результати повторного підрахунку, за яким перемагає Вірастюк, тому що суд першої інстанції та апеляція щодо низки дільниць визнали, що окружна виборча комісія (ОВК) не мала проводити повторний підрахунок. І є наслідок рішення суду: повторний підрахунок засвідчив відсутність частини бюлетенів. ЦВК зобов'язана встановити результати виборів у будь-якому випадку. Але законний результат може оскаржити Шевченко в судах різних інстанцій, зокрема в ЄСПЛ, про що він уже заявляв", – пояснила Айвазовська.
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да и его участие в дизель шоу - глупость.
самое умное для Вирастюка - таскать тяжести и дальше.
Невже Бєня з Коломойшею не домовиться? Цирк продовжує свої гастролі.
А в Україні є законодавчий орган? Якщо результати виборів неможливо встановити і призначення чогось-там не в компетенції ЦВК, то може ВРУ збереться і проголосує відповідну постанову, а не про призначення "свого на 100%" голови "Нафтогазу"...
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Что она несет? Пусть тогда ответит нах тогда вообще нужна ЦИК? Собрались, порешали кто будет в раде и вся недолга. И платить ЦИК не надо - без нее все утрясли. Но.
А почему только эти двое? Почему бе радикалов Ляжка, ОПЗЖистов и прочих онанистов? Куда она дела "Голос", ЕС, Свободу? Они уже не участники политического процесса?
Айвазовская, ты сейчас выступила не координатором гражданской сети "Опора", а координатором между "замайбахам" и якобы слугами.
До тебя не доходит, что невозможно установить результаты голосования по причине фальсификаций, а значит есть основание признать их недействительными о объявить новые выборы?
А не устраивать балаган-торговлю между двумя сфальсифицировавшими в свою пользу.
Пля это просто пипец!!!!
Выборы на 87 округе: Правового выхода из ситуации нет, - Айвазовская..."
А якщо Шуфричу морду натовкти?
Но не правовий )))
Шуфра.. кремлівський - виродок, яничар - Юда . І він відверто заявляє, дослівно.
А мою продажну не раз міцно биту морду вже скоро не відлупцюють.
Влада слуг кремля ЗЕбілів -капітулянтів вона швидше анти-українська -
про-кремлівська, і мені вона як рідна. Ну хіба що може і наб'ють але пізніше,
і вже при іншій новій справжній проукраїнській владі, державників -патріотів.