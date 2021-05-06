Вибори на 87 окрузі: Правового виходу з ситуації немає, - Айвазовська

Повторні довибори на окрузі №87 в Івано-Франківській області може бути оголошено лише за умови досягнення політичного консенсусу між двома політичними групами – "Слуга народу" і "За майбутнє".

Про це в коментарі виданню "ГОРДОН" заявила координаторка громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська, інформує Цензор.НЕТ.

"Центральна виборча комісія (ЦВК) зазнає репутаційних ризиків. Вона зобов'язана діяти в межах закону і не може не оголосити результати виборів на окрузі №87. Це мало відбутися ще 12 квітня, а вже місяць минув від дня голосування. ЦВК ухвалила рішення про відсутність правових підстав надати статус народного депутата [кандидату від "Слуги народу"] Василеві Вірастюку, оскільки Верховний Суд скасував протокол результатів виборів. Що робити далі, ЦВК не має відповіді. По суті, це нова практика", – сказала Айвазовська.



За її словами, оголосити повторні вибори на цьому окрузі ЦВК не має права, і зробити це можна тільки через політичний компроміс між політичними групами – "Слуга народу" і "За майбутнє".

"ЦВК передасть ОВК протоколи на уточнення, а та привезе протоколи з такими самими даними. ЦВК знову зафіксує результат виборів і знову кандидат Олександр Шевченко оскаржить у суді це рішення. Отже, правового виходу із ситуації немає. Є політико-правовий, який може випливати із судово-правової практики, але його не можуть застосовувати без політичного консенсусу", – повідомила Айвазовська.



Вона зазначила, що ситуація ускладнюється через зникнення бюлетенів - не можна просто взяти і перевірити первинні протоколи, як робили раніше при підозрі фальсифікації.

"Визнати Шевченка переможцем неможливо. І не можна взяти результати повторного підрахунку, за яким перемагає Вірастюк, тому що суд першої інстанції та апеляція щодо низки дільниць визнали, що окружна виборча комісія (ОВК) не мала проводити повторний підрахунок. І є наслідок рішення суду: повторний підрахунок засвідчив відсутність частини бюлетенів. ЦВК зобов'язана встановити результати виборів у будь-якому випадку. Але законний результат може оскаржити Шевченко в судах різних інстанцій, зокрема в ЄСПЛ, про що він уже заявляв", – пояснила Айвазовська.



