Выборы на 87 округе: Правового выхода из ситуации нет, - Айвазовская
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Повторные довыборы на округе №87 в Ивано-Франковской области могут быть объявлены только при достижении политического консенсуса между двумя политическими группами – "Слуга народа" и "За майбутнє".
Об этом в комментарии изданию "Гордон" заявила координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, информирует Цензор.НЕТ.
"Центральная избирательная комиссия (ЦИК) несет репутационные риски. Она обязана действовать в рамках закона и не может не огласить результаты выборов на округе №87. Это должно было произойти еще 12 апреля, а уже месяц прошел со дня голосования. ЦИК приняла решение об отсутствии правовых оснований предоставить статус народного депутата Василию Вирастюку, поскольку Верховный Суд отменил протокол результатов выборов. Что делать дальше, ЦИК не имеет ответа. По сути это новая практика", – сказала Айвазовская.
По ее словам, объявить повторные выборы на этом округе ЦИК не имеет права, и сделать это можно только через политический компромисс через политическими группами "Слуга народа" и "За майбутне".
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"ЦИК отправит ОВК протоколы на уточнение, а та привезет протоколы с такими же данными. ЦИК снова зафиксирует результат выборов и снова кандидат Александр Шевченко обжалует в суде это решение. Таким образом, правового выхода из ситуации нет. Есть политико-правовой, который может вытекать из судебно-правовой практики, но не может применяться без политического консенсуса", – сообщила Айвазовская.
Она добавила, что ситуация осложняется из-за пропажи бюллетеней – нельзя просто взять и проверить первичные протоколы, как делали ранее при подозрении фальсификации.
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"Признать Шевченко победителем невозможно. И нельзя взять результаты повторного подсчета, по которому побеждает Вирастюк, потому что суд первой инстанции и апелляция по ряду участков признали, что окружная избирательная комиссия (ОИК) не должна была проводить повторный подсчет. И есть последствие решения суда: повторный подсчет показал отсутствие части бюллетеней. ЦИК обязана установить результаты выборов в любом случае. Но законный результат может обжаловать Шевченко в судах разных инстанций, в том числе в ЕСПЧ, о чем он уже заявлял", – пояснила Айвазовская.
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да и его участие в дизель шоу - глупость.
самое умное для Вирастюка - таскать тяжести и дальше.
Невже Бєня з Коломойшею не домовиться? Цирк продовжує свої гастролі.
А в Україні є законодавчий орган? Якщо результати виборів неможливо встановити і призначення чогось-там не в компетенції ЦВК, то може ВРУ збереться і проголосує відповідну постанову, а не про призначення "свого на 100%" голови "Нафтогазу"...
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Что она несет? Пусть тогда ответит нах тогда вообще нужна ЦИК? Собрались, порешали кто будет в раде и вся недолга. И платить ЦИК не надо - без нее все утрясли. Но.
А почему только эти двое? Почему бе радикалов Ляжка, ОПЗЖистов и прочих онанистов? Куда она дела "Голос", ЕС, Свободу? Они уже не участники политического процесса?
Айвазовская, ты сейчас выступила не координатором гражданской сети "Опора", а координатором между "замайбахам" и якобы слугами.
До тебя не доходит, что невозможно установить результаты голосования по причине фальсификаций, а значит есть основание признать их недействительными о объявить новые выборы?
А не устраивать балаган-торговлю между двумя сфальсифицировавшими в свою пользу.
Пля это просто пипец!!!!
Выборы на 87 округе: Правового выхода из ситуации нет, - Айвазовская..."
А якщо Шуфричу морду натовкти?
Но не правовий )))
Шуфра.. кремлівський - виродок, яничар - Юда . І він відверто заявляє, дослівно.
А мою продажну не раз міцно биту морду вже скоро не відлупцюють.
Влада слуг кремля ЗЕбілів -капітулянтів вона швидше анти-українська -
про-кремлівська, і мені вона як рідна. Ну хіба що може і наб'ють але пізніше,
і вже при іншій новій справжній проукраїнській владі, державників -патріотів.