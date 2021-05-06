РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13501 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
5 815 34
Вирастюк (82) выборы (24316) Кошулинский (143) Айвазовская Ольга (122) Шевченко Александр Леонидович (327)

Выборы на 87 округе: Правового выхода из ситуации нет, - Айвазовская

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Выборы на 87 округе: Правового выхода из ситуации нет, - Айвазовская

Повторные довыборы на округе №87 в Ивано-Франковской области могут быть объявлены только при достижении политического консенсуса между двумя политическими группами – "Слуга народа" и "За майбутнє".

Об этом в комментарии изданию "Гордон" заявила координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, информирует Цензор.НЕТ.

"Центральная избирательная комиссия (ЦИК) несет репутационные риски. Она обязана действовать в рамках закона и не может не огласить результаты выборов на округе №87. Это должно было произойти еще 12 апреля, а уже месяц прошел со дня голосования. ЦИК приняла решение об отсутствии правовых оснований предоставить статус народного депутата Василию Вирастюку, поскольку Верховный Суд отменил протокол результатов выборов. Что делать дальше, ЦИК не имеет ответа. По сути это новая практика", – сказала Айвазовская.

По ее словам, объявить повторные выборы на этом округе ЦИК не имеет права, и сделать это можно только через политический компромисс через политическими группами "Слуга народа" и "За майбутне".

Читайте на Цензор.НЕТ: ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка нардепом: Нет правовых оснований

"ЦИК отправит ОВК протоколы на уточнение, а та привезет протоколы с такими же данными. ЦИК снова зафиксирует результат выборов и снова кандидат Александр Шевченко обжалует в суде это решение. Таким образом, правового выхода из ситуации нет. Есть политико-правовой, который может вытекать из судебно-правовой практики, но не может применяться без политического консенсуса", – сообщила Айвазовская.

Она добавила, что ситуация осложняется из-за пропажи бюллетеней – нельзя просто взять и проверить первичные протоколы, как делали ранее при подозрении фальсификации.

Также на Цензор.НЕТ: Верховный Суд отменил протокол ЦИК, которым "слуга народа" Вирастюк избран нардепом в округе №87, - ОПОРА

"Признать Шевченко победителем невозможно. И нельзя взять результаты повторного подсчета, по которому побеждает Вирастюк, потому что суд первой инстанции и апелляция по ряду участков признали, что окружная избирательная комиссия (ОИК) не должна была проводить повторный подсчет. И есть последствие решения суда: повторный подсчет показал отсутствие части бюллетеней. ЦИК обязана установить результаты выборов в любом случае. Но законный результат может обжаловать Шевченко в судах разных инстанций, в том числе в ЕСПЧ, о чем он уже заявлял", – пояснила Айвазовская.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Чудны дела твои, Господи. Левый карман Бени будет договариваться с правым карманом Бени о сотрудничестве.
показать весь комментарий
06.05.2021 17:42
+14
«Боюсь показаться нетолерантным, но идея социализировать умственно отсталых граждан на депутатских должностях была не лучшей»
показать весь комментарий
06.05.2021 17:42
+6
«Повторные довыборы на округе №87 в Ивано-Франковской области могут быть объявлены только при достижении политического консенсуса между двумя политическими группами - "Слуга народа" и "За майбутнє"» - а чому не враховуються позиції партій Європейська Солідарність і Сволота?
показать весь комментарий
06.05.2021 17:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чудны дела твои, Господи. Левый карман Бени будет договариваться с правым карманом Бени о сотрудничестве.
показать весь комментарий
06.05.2021 17:42 Ответить
«Боюсь показаться нетолерантным, но идея социализировать умственно отсталых граждан на депутатских должностях была не лучшей»
показать весь комментарий
06.05.2021 17:42 Ответить
кого имеешь ввиду конкретно?
показать весь комментарий
06.05.2021 17:59 Ответить
зэ и ко
показать весь комментарий
06.05.2021 18:12 Ответить
а конкретно? Тут речь о Вирастюке и хотя он тупанул, умственно отсталым его называть глупо
показать весь комментарий
06.05.2021 18:33 Ответить
или умственно, или морально, но участие от зе*** в выборах - отсталость!
да и его участие в дизель шоу - глупость.
самое умное для Вирастюка - таскать тяжести и дальше.
показать весь комментарий
06.05.2021 19:22 Ответить
он умственно отсталый и его избератели такие же критины только оно еще и моральный урод равно как и в случае с 73% дебилов которые смогли клоуна-украинофоба ярковыраженого президентом выбрать
показать весь комментарий
06.05.2021 19:41 Ответить
избИратели...крЕтины...думаю, все таки, ты с Вирастюком можешь посоревноваться кое в чем
показать весь комментарий
06.05.2021 22:42 Ответить
ты не способен думать иначе не впрягался бы за клоуна с гирями -но так как ты один из избИратели...крЕтины то ты лучше знаешь как правильно своё название писать Вибори на 87 окрузі: Правового виходу з ситуації немає, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 7177
показать весь комментарий
07.05.2021 00:44 Ответить
ты как школьник, проваливший диктант, начинаешь хамить и искать оправдания
показать весь комментарий
07.05.2021 10:39 Ответить
а ты как настоящий крЕтин доказываешь что ты не крЕтин Вибори на 87 окрузі: Правового виходу з ситуації немає, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 7499но всем известно что зэ-избератели крЕтины и недоумки и ни что вас не излечит
показать весь комментарий
07.05.2021 11:19 Ответить
ты не михайло -ты куртка министра степанова Вибори на 87 окрузі: Правового виходу з ситуації немає, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 929
Вибори на 87 окрузі: Правового виходу з ситуації немає, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 9677
показать весь комментарий
07.05.2021 11:22 Ответить
«Повторные довыборы на округе №87 в Ивано-Франковской области могут быть объявлены только при достижении политического консенсуса между двумя политическими группами - "Слуга народа" и "За майбутнє"» - а чому не враховуються позиції партій Європейська Солідарність і Сволота?
показать весь комментарий
06.05.2021 17:49 Ответить
2 зашквара не мають права більше брати участь у виборах. нехай на нові перевибори нових снаряжають.
показать весь комментарий
06.05.2021 17:58 Ответить
краще Кошулинському мандат віддати
показать весь комментарий
06.05.2021 22:43 Ответить
не вийде. ти ж наче у правову державу пробиваєшся.
показать весь комментарий
07.05.2021 08:20 Ответить
Парламент ничего не потеряет без любого из претендентов.
показать весь комментарий
06.05.2021 17:49 Ответить
а насілєніє?
показать весь комментарий
06.05.2021 17:56 Ответить
Выборы на 87 округе: Правового выхода из ситуации нет, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 3721+++++
показать весь комментарий
06.05.2021 18:40 Ответить
Шапито!
показать весь комментарий
06.05.2021 17:59 Ответить
блд... какой не нев*беный трэш!
показать весь комментарий
06.05.2021 17:59 Ответить
Прораб,бедняга, входа не построил и выхода несчастный не нашел.
показать весь комментарий
06.05.2021 18:02 Ответить
Суд всё порешает.Либо- разгон Рады и выборы по новым правилам,что будет очень даже справедливо. Дармоедов станет меньше.Время пришло,повод есть,Нуланд даст ,,добро."
показать весь комментарий
06.05.2021 18:07 Ответить
до перевыборов надо дураков отвлечь, а то опять 73 в дерьмо залезут
показать весь комментарий
06.05.2021 19:24 Ответить
Обкатка фальсификации будущих выборов преза и рады.
показать весь комментарий
06.05.2021 18:11 Ответить
"сделать это можно только через политический компромисс через политическими группами "Слуга народа" и "За майбутне" Источник: https://censor.net/ru/n3263905

Невже Бєня з Коломойшею не домовиться? Цирк продовжує свої гастролі.

А в Україні є законодавчий орган? Якщо результати виборів неможливо встановити і призначення чогось-там не в компетенції ЦВК, то може ВРУ збереться і проголосує відповідну постанову, а не про призначення "свого на 100%" голови "Нафтогазу"...
показать весь комментарий
06.05.2021 18:19 Ответить
По ее словам, объявить повторные выборы на этом округе ЦИК не имеет права, и сделать это можно только через политический компромисс через политическими группами "Слуга народа" и "За майбутне".Источник: https://censor.net/ru/n3263905

=============================================
Что она несет? Пусть тогда ответит нах тогда вообще нужна ЦИК? Собрались, порешали кто будет в раде и вся недолга. И платить ЦИК не надо - без нее все утрясли. Но.
А почему только эти двое? Почему бе радикалов Ляжка, ОПЗЖистов и прочих онанистов? Куда она дела "Голос", ЕС, Свободу? Они уже не участники политического процесса?
Айвазовская, ты сейчас выступила не координатором гражданской сети "Опора", а координатором между "замайбахам" и якобы слугами.
До тебя не доходит, что невозможно установить результаты голосования по причине фальсификаций, а значит есть основание признать их недействительными о объявить новые выборы?
А не устраивать балаган-торговлю между двумя сфальсифицировавшими в свою пользу.

Пля это просто пипец!!!!
показать весь комментарий
06.05.2021 18:36 Ответить
Вибори на 87 окрузі: Правового виходу з ситуації немає, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 979
показать весь комментарий
07.05.2021 03:10 Ответить
"
Выборы на 87 округе: Правового выхода из ситуации нет, - Айвазовская..."

А якщо Шуфричу морду натовкти?
показать весь комментарий
06.05.2021 18:50 Ответить
Це віхід
Но не правовий )))
показать весь комментарий
06.05.2021 22:10 Ответить
Вибори на 87 окрузі: Правового виходу з ситуації немає, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 7893
Шуфра.. кремлівський - виродок, яничар - Юда . І він відверто заявляє, дослівно.
А мою продажну не раз міцно биту морду вже скоро не відлупцюють.
Влада слуг кремля ЗЕбілів -капітулянтів вона швидше анти-українська -
про-кремлівська, і мені вона як рідна. Ну хіба що може і наб'ють але пізніше,
і вже при іншій новій справжній проукраїнській владі, державників -патріотів.
показать весь комментарий
07.05.2021 03:07 Ответить
Нехай почергово голосують і дерибанять бюджет області. По місяцю кожний...
показать весь комментарий
06.05.2021 19:07 Ответить
Як на мене, то оголосити повторні вибори з нуля і з новими кандидатами. Хоча, перефразувавши відому приказку, то без одного депутата ярмарка буде.
показать весь комментарий
06.05.2021 20:55 Ответить
Маруся Кошулинському уступила - теперь он должен поддержать Марусю
показать весь комментарий
07.05.2021 00:03 Ответить
 
 