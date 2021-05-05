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Новости Политика Украины
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Вирастюк (82) ВР (28721) выборы (24314) ЦИК (3635)

ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка нардепом: Нет правовых оснований

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка нардепом: Нет правовых оснований

Центральная избирательная комиссия установила отсутствие правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом по 87 округу (Ивано-Франковская область). Решение приняли единогласно.

За соответствующее решение проголосовали 12 членов ЦИК, участвовавших в заседании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Учитывая изложенное, ЦИК постановляет установить отсутствие правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом согласно поданного им заявления, зарегистрированного в ЦИК 27 апреля 2021 года", - отметил заместитель председателя ЦИК Виталий Плукар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд отменил протокол ЦИК, которым "слуга народа" Вирастюк избран нардепом в округе №87, - ОПОРА

Он пояснил, что 1 мая Большая Палата Верховного Суда отменила протокол ЦИК об установлении результатов выборов в 87 округе.

Плукар добавил, что "по состоянию на сегодня, чистого юридического пути для выхода из этой ситуации нет".

Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Кандидат в народные депутаты по этому же округу Александр Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.

Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.
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Топ комментарии
+28
Тільки зганьбився, кому він тепер потрібний. Така велика гігієнічна салфєтка.))
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05.05.2021 17:18
+24
И этот ломанулся в слуги уроды.......Таскал бы себе тяжести.....
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05.05.2021 17:06
+18
Ну какой из Вирастюка законотворец? Что он умеет, кроме как беззвучно пердеть при поднятии тяжестей? Хотел сидеть в Раде и нажимать кнопки по указке Разумкова за несколько тысяч долларов?
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05.05.2021 17:14
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И этот ломанулся в слуги уроды.......Таскал бы себе тяжести.....
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05.05.2021 17:06 Ответить
Тільки зганьбився, кому він тепер потрібний. Така велика гігієнічна салфєтка.))
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05.05.2021 17:18 Ответить
самого сильного человека в мире положил на обе лопатки.... Хабад. ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка нардепом: Нет правовых оснований - Цензор.НЕТ 334
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05.05.2021 17:23 Ответить
Какламойша переплюнул и перекупил ЦИК ! Не власть , а цирк на дроте
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05.05.2021 17:08 Ответить
Беня всем рулит.
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05.05.2021 17:10 Ответить
и да и нет хотите утверждать что это тупой толкач шел прям таки по справедливости то что там клоака факт но нельзя жде выделить чье лайно вонястей..так что прикол в том что вавку прокатили и макнули в его же лайно....
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05.05.2021 17:10 Ответить
ух и ржака!)))))
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05.05.2021 17:09 Ответить
На ковёр всю ЦИК! На борцовский.
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05.05.2021 17:10 Ответить
"Сила есть - ума не надо".
(девиз Вирастюка)
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05.05.2021 17:12 Ответить
Иди,Вася,плуг тягай или защити кандидатскую,а уж потом в депутаты. ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка нардепом: Нет правовых оснований - Цензор.НЕТ 7203
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05.05.2021 17:12 Ответить
Ну какой из Вирастюка законотворец? Что он умеет, кроме как беззвучно пердеть при поднятии тяжестей? Хотел сидеть в Раде и нажимать кнопки по указке Разумкова за несколько тысяч долларов?
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05.05.2021 17:14 Ответить
Драки мог в Раде устраивать, когда дойдет до силового противостояния ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка нардепом: Нет правовых оснований - Цензор.НЕТ 1680 ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка нардепом: Нет правовых оснований - Цензор.НЕТ 1358
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05.05.2021 17:21 Ответить
Опять же пердеть беззвучно.не каждый так может
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05.05.2021 20:34 Ответить
"Вася! Вася! Oh, my God..."©
(гурт "Пацики з Франека", трек "Вася OMG")
Всеж таки клята ЦВК позбавила кремезну й моцну дупу Василька Вірастюка щастя млосно вигріватися під банею Верховної Ради. Не буде (бодай поки що) файної колєжанки здоровезній та пухкій дупі Юзіка - не буде з ким у купі заповзято гримнути від переповнення радощами і ґазами.
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05.05.2021 17:15 Ответить
А шо, шестеро циковців таки під д'єрмаком лежать - не прийшли на засідання?
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05.05.2021 17:15 Ответить
Запускайте Колю Катлєту в ЦИК, нехай ставить усіх на коліна.
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05.05.2021 17:16 Ответить
Над унітазами.
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05.05.2021 18:45 Ответить
Всі троє гірше! Однак! Навіть серед того з нічого.... Захід України в черговий раз не здає тест на здоровий глузд... А був час коли в цьому окрузі з майже двох десятків підставних переконливо проголосували за Ярославу Стецько. І опустилися до Вірастюка з колінарного фізкультурного технікуму, - сила є розуму не треба. Повна компрометация і виборчого процесу і ВР і .... Що сі стало з тими людьми? Уявім собі які можуть бути результати виборів на території ЛуганДону навіть після відновлення контролю над границею, і навіть після деякого часу для "прийти до себе" для того... електорату.
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05.05.2021 17:17 Ответить
Про них ще Т.Г.Шевченко писав -"неначе люди подуріли..." і перефразовуючи - "ніби зомбі на вибори ідуть.."
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05.05.2021 18:48 Ответить
ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка нардепом: Нет правовых оснований - Цензор.НЕТ 9208

...
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05.05.2021 17:18 Ответить
я так понимаю, что это местный валуев ))
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05.05.2021 17:22 Ответить
Ці "навалять", і собака не перестрибне.
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05.05.2021 18:49 Ответить
) если вал жидкий может поскользнуться при отталкивании.
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05.05.2021 19:25 Ответить
Та тоді вже може бути потоп в регіональному масштабі!
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05.05.2021 20:53 Ответить
З зеленими мавпами зв'язався,сиди обтікай,відтирайся.
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05.05.2021 17:32 Ответить
....уев,
но в конечном счете таки Валуев ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка нардепом: Немає правових підстав - Цензор.НЕТ 7993
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05.05.2021 17:36 Ответить
Ну,ви поняли,хто ПАПА
ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка нардепом: Немає правових підстав - Цензор.НЕТ 9288


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05.05.2021 17:38 Ответить
ЦИК зі всього розмаху гепнув моцною дупою Васі об підлогу ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка нардепом: Немає правових підстав - Цензор.НЕТ 9518

сумно, панове!
в порівнянні із 14-м роком ми знову опинились в якісь бананово-лимонной диктатурє.
БєняСуелла, одним словом ! ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка нардепом: Немає правових підстав - Цензор.НЕТ 920
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05.05.2021 17:44 Ответить
Не ЗЄпутат, але все одно зганьбився.
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05.05.2021 17:49 Ответить
ДЕРЖАВНА ПРОСТИТУЦИЯ ГОС ОРГАНОВ НА МАРШЕ КТО БОЛЬШЕ ЗАНЕС ДЕНЕГ ТОТ И ПРАВ ЦИРК НА ДРОТІ ЯКА ДЕРЖАВА КЛУБИ ОПГ ДЕРЖАВНОГО ГОТУНКУ
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05.05.2021 17:52 Ответить
..а сєпараст АксЬонов?.. ЦВК-СБУ, шо?, питань нема?
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05.05.2021 18:03 Ответить
Там все "по закону", згідно російського паспорту для тієї місцевості, от якби він на блокпосту стояв чи куховарив, тоді б "прихопили".
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05.05.2021 18:52 Ответить
как же так ЦИК 22 мая утвердил, а теперь скасував. Чудеса, господи! опозорились, такого не было даже при Януковиче и Порошенко. Грош цена этому ЦИКУ - все увидели, что оно такое
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05.05.2021 18:37 Ответить
Помиляєтеся, 22 квітня, подарунок на день народження Леніна.
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05.05.2021 18:54 Ответить
Скасували вони, бо їх суд верховний змусив... Хоча, як на мене, це правильно - там так нафальсифікували, що уже неможливо встановити справжнього переможця, тому треба перевибори.
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05.05.2021 23:52 Ответить
этого бугая нам не прокормить, не потянем
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05.05.2021 20:14 Ответить
 
 