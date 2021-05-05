ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка нардепом: Нет правовых оснований

Центральная избирательная комиссия установила отсутствие правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом по 87 округу (Ивано-Франковская область). Решение приняли единогласно.

За соответствующее решение проголосовали 12 членов ЦИК, участвовавших в заседании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Учитывая изложенное, ЦИК постановляет установить отсутствие правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом согласно поданного им заявления, зарегистрированного в ЦИК 27 апреля 2021 года", - отметил заместитель председателя ЦИК Виталий Плукар.

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Он пояснил, что 1 мая Большая Палата Верховного Суда отменила протокол ЦИК об установлении результатов выборов в 87 округе.

Плукар добавил, что "по состоянию на сегодня, чистого юридического пути для выхода из этой ситуации нет".

Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Кандидат в народные депутаты по этому же округу Александр Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.

Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.