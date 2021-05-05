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Вірастюк (75) ВР (11722) вибори (6154) ЦВК (1132)

ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка нардепом: Немає правових підстав

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка нардепом: Немає правових підстав

Центральна виборча комісія встановила відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом по 87 округу (Івано-Франківська область). Рішення прийняли одноголосно.

За відповідне рішення проголосували 12 членів ЦВК, які брали участь у засіданні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Враховуючи викладене, ЦВК постановляє встановити відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом згідно поданої ним заяви, зареєстрованій в ЦВК 27 квітня 2021 року", - зазначив заступник голови ЦВК Віталій Плукар.

Він пояснив, що 1 травня Велика Палата Верховного суду скасувала протокол ЦВК про встановлення результатів виборів в 87 окрузі.

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Плукар додав, що "станом на сьогодні, чистого юридичного шляху для виходу з цієї ситуації немає".

Нагадаємо, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Кандидат у народні депутати у цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.

Також читайте: Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА

22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії "Слуга народу" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.

Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.
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Топ коментарі
+28
Тільки зганьбився, кому він тепер потрібний. Така велика гігієнічна салфєтка.))
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05.05.2021 17:18
+24
И этот ломанулся в слуги уроды.......Таскал бы себе тяжести.....
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05.05.2021 17:06
+18
Ну какой из Вирастюка законотворец? Что он умеет, кроме как беззвучно пердеть при поднятии тяжестей? Хотел сидеть в Раде и нажимать кнопки по указке Разумкова за несколько тысяч долларов?
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05.05.2021 17:14
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И этот ломанулся в слуги уроды.......Таскал бы себе тяжести.....
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05.05.2021 17:06 Відповісти
Тільки зганьбився, кому він тепер потрібний. Така велика гігієнічна салфєтка.))
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05.05.2021 17:18 Відповісти
самого сильного человека в мире положил на обе лопатки.... Хабад. ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка нардепом: Нет правовых оснований - Цензор.НЕТ 334
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05.05.2021 17:23 Відповісти
Какламойша переплюнул и перекупил ЦИК ! Не власть , а цирк на дроте
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05.05.2021 17:08 Відповісти
Беня всем рулит.
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05.05.2021 17:10 Відповісти
и да и нет хотите утверждать что это тупой толкач шел прям таки по справедливости то что там клоака факт но нельзя жде выделить чье лайно вонястей..так что прикол в том что вавку прокатили и макнули в его же лайно....
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05.05.2021 17:10 Відповісти
ух и ржака!)))))
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05.05.2021 17:09 Відповісти
На ковёр всю ЦИК! На борцовский.
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05.05.2021 17:10 Відповісти
"Сила есть - ума не надо".
(девиз Вирастюка)
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05.05.2021 17:12 Відповісти
Иди,Вася,плуг тягай или защити кандидатскую,а уж потом в депутаты. ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка нардепом: Нет правовых оснований - Цензор.НЕТ 7203
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05.05.2021 17:12 Відповісти
Ну какой из Вирастюка законотворец? Что он умеет, кроме как беззвучно пердеть при поднятии тяжестей? Хотел сидеть в Раде и нажимать кнопки по указке Разумкова за несколько тысяч долларов?
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05.05.2021 17:14 Відповісти
Драки мог в Раде устраивать, когда дойдет до силового противостояния ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка нардепом: Нет правовых оснований - Цензор.НЕТ 1680 ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка нардепом: Нет правовых оснований - Цензор.НЕТ 1358
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05.05.2021 17:21 Відповісти
Опять же пердеть беззвучно.не каждый так может
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05.05.2021 20:34 Відповісти
"Вася! Вася! Oh, my God..."©
(гурт "Пацики з Франека", трек "Вася OMG")
Всеж таки клята ЦВК позбавила кремезну й моцну дупу Василька Вірастюка щастя млосно вигріватися під банею Верховної Ради. Не буде (бодай поки що) файної колєжанки здоровезній та пухкій дупі Юзіка - не буде з ким у купі заповзято гримнути від переповнення радощами і ґазами.
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05.05.2021 17:15 Відповісти
А шо, шестеро циковців таки під д'єрмаком лежать - не прийшли на засідання?
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05.05.2021 17:15 Відповісти
Запускайте Колю Катлєту в ЦИК, нехай ставить усіх на коліна.
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05.05.2021 17:16 Відповісти
Над унітазами.
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05.05.2021 18:45 Відповісти
Всі троє гірше! Однак! Навіть серед того з нічого.... Захід України в черговий раз не здає тест на здоровий глузд... А був час коли в цьому окрузі з майже двох десятків підставних переконливо проголосували за Ярославу Стецько. І опустилися до Вірастюка з колінарного фізкультурного технікуму, - сила є розуму не треба. Повна компрометация і виборчого процесу і ВР і .... Що сі стало з тими людьми? Уявім собі які можуть бути результати виборів на території ЛуганДону навіть після відновлення контролю над границею, і навіть після деякого часу для "прийти до себе" для того... електорату.
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05.05.2021 17:17 Відповісти
Про них ще Т.Г.Шевченко писав -"неначе люди подуріли..." і перефразовуючи - "ніби зомбі на вибори ідуть.."
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05.05.2021 18:48 Відповісти
ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка нардепом: Нет правовых оснований - Цензор.НЕТ 9208

...
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05.05.2021 17:18 Відповісти
я так понимаю, что это местный валуев ))
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05.05.2021 17:22 Відповісти
Ці "навалять", і собака не перестрибне.
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05.05.2021 18:49 Відповісти
) если вал жидкий может поскользнуться при отталкивании.
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05.05.2021 19:25 Відповісти
Та тоді вже може бути потоп в регіональному масштабі!
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05.05.2021 20:53 Відповісти
З зеленими мавпами зв'язався,сиди обтікай,відтирайся.
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05.05.2021 17:32 Відповісти
....уев,
но в конечном счете таки Валуев ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка нардепом: Немає правових підстав - Цензор.НЕТ 7993
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05.05.2021 17:36 Відповісти
Ну,ви поняли,хто ПАПА
ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка нардепом: Немає правових підстав - Цензор.НЕТ 9288


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05.05.2021 17:38 Відповісти
ЦИК зі всього розмаху гепнув моцною дупою Васі об підлогу ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка нардепом: Немає правових підстав - Цензор.НЕТ 9518

сумно, панове!
в порівнянні із 14-м роком ми знову опинились в якісь бананово-лимонной диктатурє.
БєняСуелла, одним словом ! ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка нардепом: Немає правових підстав - Цензор.НЕТ 920
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05.05.2021 17:44 Відповісти
Не ЗЄпутат, але все одно зганьбився.
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05.05.2021 17:49 Відповісти
ДЕРЖАВНА ПРОСТИТУЦИЯ ГОС ОРГАНОВ НА МАРШЕ КТО БОЛЬШЕ ЗАНЕС ДЕНЕГ ТОТ И ПРАВ ЦИРК НА ДРОТІ ЯКА ДЕРЖАВА КЛУБИ ОПГ ДЕРЖАВНОГО ГОТУНКУ
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05.05.2021 17:52 Відповісти
..а сєпараст АксЬонов?.. ЦВК-СБУ, шо?, питань нема?
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05.05.2021 18:03 Відповісти
Там все "по закону", згідно російського паспорту для тієї місцевості, от якби він на блокпосту стояв чи куховарив, тоді б "прихопили".
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05.05.2021 18:52 Відповісти
как же так ЦИК 22 мая утвердил, а теперь скасував. Чудеса, господи! опозорились, такого не было даже при Януковиче и Порошенко. Грош цена этому ЦИКУ - все увидели, что оно такое
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05.05.2021 18:37 Відповісти
Помиляєтеся, 22 квітня, подарунок на день народження Леніна.
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05.05.2021 18:54 Відповісти
Скасували вони, бо їх суд верховний змусив... Хоча, як на мене, це правильно - там так нафальсифікували, що уже неможливо встановити справжнього переможця, тому треба перевибори.
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05.05.2021 23:52 Відповісти
этого бугая нам не прокормить, не потянем
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05.05.2021 20:14 Відповісти
 
 