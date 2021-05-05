ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка нардепом: Немає правових підстав
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Центральна виборча комісія встановила відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом по 87 округу (Івано-Франківська область). Рішення прийняли одноголосно.
За відповідне рішення проголосували 12 членів ЦВК, які брали участь у засіданні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Враховуючи викладене, ЦВК постановляє встановити відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом згідно поданої ним заяви, зареєстрованій в ЦВК 27 квітня 2021 року", - зазначив заступник голови ЦВК Віталій Плукар.
Він пояснив, що 1 травня Велика Палата Верховного суду скасувала протокол ЦВК про встановлення результатів виборів в 87 окрузі.
Плукар додав, що "станом на сьогодні, чистого юридичного шляху для виходу з цієї ситуації немає".
Нагадаємо, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).
Кандидат у народні депутати у цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.
22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії "Слуга народу" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.
Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.
Будь ласка, зачекайте...
(девиз Вирастюка)
(гурт "Пацики з Франека", трек "Вася OMG")
Всеж таки клята ЦВК позбавила кремезну й моцну дупу Василька Вірастюка щастя млосно вигріватися під банею Верховної Ради. Не буде (бодай поки що) файної колєжанки здоровезній та пухкій дупі Юзіка - не буде з ким у купі заповзято гримнути від переповнення радощами і ґазами.
колінарногофізкультурного технікуму, - сила є розуму не треба. Повна компрометация і виборчого процесу і ВР і .... Що сі стало з тими людьми? Уявім собі які можуть бути результати виборів на території ЛуганДону навіть після відновлення контролю над границею, і навіть після деякого часу для "прийти до себе" для того... електорату.
...
но в конечном счете таки Валуев
сумно, панове!
в порівнянні із 14-м роком ми знову опинились в якісь бананово-лимонной диктатурє.
БєняСуелла, одним словом !