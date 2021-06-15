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Вірастюк склав присягу народного депутата. ВIДЕО

Василь Вірастюк склав присягу у Верховній Раді.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Слуги народу" зустріли його оплесками, а опозиція - вигуками "Ганьба!"

Також читайте: ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом

Нагадаємо, за результатами опрацювання 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Кандидат у народні депутати у цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.

Також читайте: Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА

22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представникапартії"Слуганароду" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.

Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.

Пізніше ЦВК знову визнав "слугу народу" Вірастюка переможцем на довиборах в Раду на Прикарпатті. Однак Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюкаобраним нардепом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про Вірастюка: "Упевнений, що він там на дільниці всіх розбив"

5 червня Велика палата Верховного суду ухвалила рішення про обрання Вірастюка депутатом у 87-му окрузі.

Читайте: Велика палата Верховного Суду ухвалила рішення про обрання Вірастюка депутатом у 87-му окрузі

Автор: 

Вірастюк Василь (75) ВР (14942) присяга (98)


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Топ коментарі
+44
в штат цирка добавился силач! полосатое трико и закрученные вверх усы выдадут с зарплатой.
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15.06.2021 10:16
+42
Ще зовсім недавно був поважною людиною.
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15.06.2021 10:17
+28
еще одна тупая кнопка в раде
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15.06.2021 10:17
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в штат цирка добавился силач! полосатое трико и закрученные вверх усы выдадут с зарплатой.
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15.06.2021 10:16 Відповісти
Ще зовсім недавно був поважною людиною.
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15.06.2021 10:17 Відповісти
Вирастюк принял присягу народного депутата - Цензор.НЕТ 3906
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15.06.2021 10:18 Відповісти
Вірастюк прославляв Україну поки ти диван протирав
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15.06.2021 10:22 Відповісти
https://censor.net/ru/user/445843, цілком згоден - прославляв.
але чи може це бути підставою для обрання в законодавчий орган держави?
але чи не є ганебним те, яким чином він потрапив до ВР?
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15.06.2021 10:42 Відповісти
не менше підстав ніж у будь-якої людини, тим більше він великий патріот
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15.06.2021 10:44 Відповісти
ще раз: чи вважаєте ви прийнятним, щоб суб'єктом законодавчою ініціативи та автором законів був спортсмен (я в курсі, що там вистачає й спортсменів й акторів й фотографів й іншого непотребу), але чи на користь ВР ще один спортсмен?
і ще раз - чи вважаєте ви прийнятним та демократичним той виборчий процес в результаті якого вірастюк став депутатом?
про обрану ним політичну партію я промовчу.
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15.06.2021 10:55 Відповісти
він чудова людина, хай краще він, ніж ще 1 якийсь московський посіпака сидить в Раді
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15.06.2021 11:00 Відповісти
що ж.
на моє глибоке переконання "чудова людин" не може собі дозволити стати народним депутатом за результатами тієї ганьби на яку перетворився виборчий процес на окрузі

тож щодо "чудової людини" я не згоден.
щодо "московських посіпак", то я, наприклад, маю переконання, що більшість членів партії "слуганароду" саме такі, що більшість урядовців призначених на посади зеленським та його офісом - саме такі, що зеленське за своїми поглядами та переконаннями є глибоким совком та тяжіє до "руськогомиру".
а оскільки я не вірю, що вірастюк не виконуватиме вказівок керівництва, то кількість "московьких посіпак" в раді збільшилась.
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15.06.2021 11:08 Відповісти
помиляєтесь, Василь всім серцем за Україну
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15.06.2021 11:10 Відповісти
Сракою він, а не серцем. І не за а на. Колись то була купа м`язів, а тепер купа гімна. От і весь твій вірастюк.
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15.06.2021 11:18 Відповісти
не може бути за Україну людина, яка погоджується з результатами недемократичних виборів.
яка погоджується із застосуванням адміністративного ресурсу та порушенням виборчого законодавства, які дозволили йому стати депутатом.
людина, яка "всім серцем за Україну" одразу після таких фактів відмовляється від балотування від політичної сили, яка порушує законодавство. натомість вірастюк сприйняв це як належне, що характеризує не як "чудову та всім серцем за Україну" людину, а як пристосуванця та кон'юктурника.
справи й ще раз справи, все інше - порожня балаканина.
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15.06.2021 11:18 Відповісти
и по этому в партию клована затесался ?
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15.06.2021 14:04 Відповісти
а оце є підтвердженням моїх слів
вірастюк: Які кнопки натискати, це мені пояснили мої колеги. Джерело: https://censor.net/ua/n3271518
зауважте: "які"кнопки, а не "як".
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15.06.2021 14:19 Відповісти
Твій Василь давно проміняв честь та Україну на квартальне бабло від Коломойського.
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15.06.2021 14:24 Відповісти
Колись вичитав у О О Ігнатьєва У "П"ятдесят років у строю" цікавий діалог: розмову командира полку з командиром ескадрону Комполка запитав навіщо комеска призначив на посаду взводного такого-то? Комеска дав відповідь - одним з аргументів було: "Порядочный человек"... На це комполка відповів: "Эх Алексей Алексеевич! Порядочным людям только на паперти по праздникам свечи продавать!"
Сильні парламенти ті, в яких сидять юристи, економісти, фінансити, а не спортсмени і артисти! Бо юристи знають, як творить закони, фінансисти - як формувать бюджет, а економісти - як ним вміло розпорядиться, щоб економіка розвивалася! А у Вирастюка вся енергія пішла в розвиток біцепсів! "А в голову він ЇСТЬ!!!"
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15.06.2021 12:11 Відповісти
Фото реальне - не фотошоп) шо очі ріже?))))
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15.06.2021 10:51 Відповісти
поки ви тут картинками бавились, Василь приносив славу Україні
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15.06.2021 10:56 Відповісти
Но так , а зараз буде з слугами урода зливати Україну ворогу, продавати землю, виконувати забаганки коломойші . Вибравши партію Зеурода , він бере на себе всі їх злочини , до речі і смерть Журавля зараз на ньому , і не стрелять , і відведення наших війск ,і все інше... То який він патріот ? Він не прослявляв Україну , він себе піарив , просто заробляв гроші . Вірастюк класичний матеріаліст , та колаборант , ні чого святого .
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15.06.2021 13:04 Відповісти
Яку він феєрично-просрав-коли поліз у політику в якій ні бельбеса не розуміється!
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15.06.2021 13:10 Відповісти
Профиль

Ziu Zou

Меня читают: 0
Я читаю: 0ДА ТИ ШО?
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15.06.2021 12:18 Відповісти
в шапито прибыло)) есть клоун силач, а жонглеры когда подтянутся? как раз на шею зюзика можно кольца кидать.
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15.06.2021 12:02 Відповісти
Вірастюк склав присягу народного депутата - Цензор.НЕТ 7627Вася заносит яйцо Зеленского на повороте
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15.06.2021 13:35 Відповісти
Якось так? До речі, чувак поруч - зараз звізда спорту в днр... Вирастюк принял присягу народного депутата - Цензор.НЕТ 5599
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15.06.2021 10:20 Відповісти
СИЛА Є РОЗУМ НЕ ПОТРІБЕН.
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15.06.2021 11:09 Відповісти
Вопрос в одном - сможет ли Вирастюк от всей души отмудохать Медведчука. Или хотя бы Бойку.
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15.06.2021 10:16 Відповісти
а шуфрич между прочим давно не битый
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15.06.2021 11:58 Відповісти
Не може. Бойко так точно.
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15.06.2021 12:19 Відповісти
Ого, он разговаривать умеет.
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15.06.2021 10:16 Відповісти
как бы он умный мужик, но полез не туда, что очень жалко
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15.06.2021 10:17 Відповісти
Читати. Хоча може завчив.
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15.06.2021 12:19 Відповісти
Пролез! не нытьем - так катаньем!!!)))))))))))))))))
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15.06.2021 10:16 Відповісти
еще одна тупая кнопка в раде
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15.06.2021 10:17 Відповісти
Вірастюк прославляв Україну поки ти диван протирав
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15.06.2021 10:19 Відповісти
Тепер Вася просрав своє минуле вступом в монозброд.
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15.06.2021 10:24 Відповісти
він велика людина, а ви всі диванне ніщо
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15.06.2021 10:35 Відповісти
Велика, дебіле, кажеш, тобто, і ростом і вагою? А розумом і совістю? А от тут то є ніщо.
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15.06.2021 11:20 Відповісти
цыплят считают по осени , холуй
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15.06.2021 10:24 Відповісти
Ганьба !!
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15.06.2021 10:17 Відповісти
кстати, наши то "избранцы" колются пфайзером исключительно
Вирастюк принял присягу народного депутата - Цензор.НЕТ 5208
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15.06.2021 10:17 Відповісти
Ну, а могло бути по іншому?
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15.06.2021 10:25 Відповісти
Вася - большой!
Ему - большой конверт !
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15.06.2021 10:20 Відповісти
Чесно кажучи Єгор Крутоголов мені більше подобається.)
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15.06.2021 10:25 Відповісти
Яка "стрімка" кар*єра, - з "Кварталу" в Раду!
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15.06.2021 10:29 Відповісти
Чергова українська зелена гнида!!
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15.06.2021 10:33 Відповісти
Сила є- вума нє нада!!
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15.06.2021 10:34 Відповісти
Посадіть васю поряд з аксьоновим. Близнюки-браття. Обох протягли в Раду завдяки "нарідному" презЕденту.
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15.06.2021 10:39 Відповісти
кода то был народным любимцем. пока не стал СН. теперь в дерьме но у власти. в прочем как и все слуги
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15.06.2021 10:42 Відповісти
Якби там не було, але Кошулинський би приніс набагато більше користі в законодавстві ніж Вірастюк.
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15.06.2021 10:48 Відповісти
Ай бяда, олигарх "хозяин Прикарпатья"не попал в ВР, пичалька
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15.06.2021 10:52 Відповісти
Символічно! При прийнятті присяги депутата Вірастюк після слів " і виконувати закони України" зробив паузу і засміявся...
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15.06.2021 10:55 Відповісти
ВІН ГИГИКАЄ А МЕДВЕДЧУК ХІ ХІКАЄ, ГИДОТИ, ЩО ТІЛЬКИ НЕ ЗРОБЛЯТЬ ЗА РУБЛЬ.
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15.06.2021 11:13 Відповісти
Уважаемые ивано-франковцы, ...!!!....???...
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15.06.2021 10:56 Відповісти
Вирастюк коррупционер или зеленый лизоблюд? Время покажет какой он в этой ипостаси. Скурвится как Кличко?
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15.06.2021 10:57 Відповісти
ВЖЕ.
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15.06.2021 11:14 Відповісти
Після ознайомлення з його обома деклараціями, я перестав поважно до нього відноситись! Він взагалі не думає пояснити людям, звідки такі статки та фінансові здобутки?
1 кг золота, $400.000 налічману, понад 10 квартир, маєтків та заемельних ділянок. Це точно про Васю, чи ми багато чого ще про нього не знаємо???
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15.06.2021 11:01 Відповісти
Це при тому , що він з З https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 року проживає у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2 Львові та працює водієм-охоронцем в компанії «Концерн https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7 Галнафтогаз» . ???? вікіпедія --
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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15.06.2021 13:13 Відповісти
Ура!
Зло - победило бабло!
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15.06.2021 11:15 Відповісти
Интересно ,сколько вазелина на него потратили ,что бы в Раду пропихнуть? Тело ведь не маленькое!
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15.06.2021 11:16 Відповісти
Верастюк - честный???
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15.06.2021 12:21 Відповісти
Хворий ти бот Ольга, чесна людина подала б у відставку після того позориська що було на виборах, чесна людина не має сотні тисяч доларів і демятки будинків, а от член ОПГ, а також той хто на гачку у СБУ як раз і робив би всі ті неподобства не мигнувши оком як це робив і буде робити Вірастюк.
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15.06.2021 12:54 Відповісти
Вам - кацапам під проксі, брехать не надоїло?Хоч-би щось новіше придумали, БРЕХУНИ!!! (Бажано - посилання на !Форбс")
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15.06.2021 16:59 Відповісти
Позорище
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15.06.2021 11:20 Відповісти
Франківці, а вам не соромно?! То ж позорище, а ви його в Раду. Та упівці в могилах аж перевертаються від такого стиду.
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15.06.2021 11:22 Відповісти
в коментах вся суть сторонников пороха - накидать больше говна.
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15.06.2021 13:12 Відповісти
говно это вирастюк и его партия говен народа, во главе с охметовским клованом
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15.06.2021 14:02 Відповісти
ну и шо оно будет делать в раде? козак гаврилюк номер 2
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15.06.2021 13:44 Відповісти
Достойная пришла смена для Киви! Мозгов так же нема, но здоровья меньше...
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15.06.2021 13:44 Відповісти
дайте ему пожрать
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15.06.2021 14:03 Відповісти
Если Вирастюк приложит утюг на живот Рабиновича за карточный долг то я поддерерживаю выбор молодой зеленой команды
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15.06.2021 14:06 Відповісти
ГАНЬБА НЕ Вірасюку, А ВСИМ НАМ ,ТИМ ХТО міг та не зміг та щей на Заході країни провести в Раду патріотів країни Через три роки повториться ,? Хлопець просто перейшов на новий шикарний рівень заробітку. тепер "іменем народу України"-такі є в кожній країні .але не про них зараз мій коментар. П Е Ч А Л Ь К А. ( Ще й + 5 нардепів Голосу)
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15.06.2021 14:18 Відповісти
в стаде скотов пополнение
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15.06.2021 14:27 Відповісти
Эх Вася,Вася. Зашкварок.
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15.06.2021 14:32 Відповісти
Чем дальше, тем меньше веры в светлое будущее Украины. Может к 2060-2062 годам чего достигнем?
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15.06.2021 14:35 Відповісти
https://twitter.com/Dredd_Director
https://twitter.com/Dredd_Director @Dredd_Director

Вася "Сіла-Єсть-Ума-Нє-Надо" Вірастюк, не встигши отримати мандат, відразу проголосував за включення до порядку денного українофобських законопроектів № 5554 і № 5554-1.

Щирі українці з Франківщини, які привели до ВР це зелене лайно, сподіваюсь, ви щасливі зі свого вибору?
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15.06.2021 15:04 Відповісти
ДОПОВНЕННЯ до коментарю:" ГАНЬБА НЕ Вірасюку, А ВСИМ НАМ ,ТИМ ХТО міг та не зміг та щей на Заході країни провести в Раду патріотів країни Через три роки повториться ,? Хлопець просто перейшов на новий шикарний рівень заробітку. тепер "іменем народу України"-такі є в кожній країні .але не про них зараз мій коментар. П Е Ч А Л Ь К А. ( Ще й + 5 нардепів Голосу)" одне діло срач розводить по балачках .а інше діло робить, тим більше багато біля влади .
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15.06.2021 16:59 Відповісти
А почему это чучело от "предателей народа" смеется во время присяги? Это же надругательство над словами присяги. Какой депутат из него выйдет и чему или кому он будет служить?
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15.06.2021 19:21 Відповісти
-1 людина, яку поважали...
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15.06.2021 21:30 Відповісти
Еще один боров закатился в раду....
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15.06.2021 21:58 Відповісти
БУВ ПОВАЖНИЙ СПОРТСМЕН НА УВЕСЬ СВІТ, А ТЕПЕР В ВІН У ЦИРКОВІЙ ТРУПІ


Вірастюк склав присягу народного депутата - Цензор.НЕТ 7412

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15.06.2021 22:18 Відповісти
Вірастюк склав присягу народного депутата - Цензор.НЕТ 7085
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15.06.2021 22:19 Відповісти
ПОЗОР одномандатний!
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15.06.2021 23:27 Відповісти
Этот дебил уже сделал своё первое голосование, проголосовал за внесение в повестку дня проект закона по отмене закона о языках.
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16.06.2021 00:07 Відповісти
Та же песня что и Виталя. Спорт по возрасту закончился. Можно и в политику чтобы кушать хорошо
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16.06.2021 00:20 Відповісти
День окончательного погружения Вирастюка в зеленное гав... С головой.
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16.06.2021 07:51 Відповісти
73% клоунов выбирают себе подобных. Еще один шоумен в раде ((
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16.06.2021 09:57 Відповісти
 
 