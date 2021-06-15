Вірастюк склав присягу народного депутата. ВIДЕО
Василь Вірастюк склав присягу у Верховній Раді.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Слуги народу" зустріли його оплесками, а опозиція - вигуками "Ганьба!"
Нагадаємо, за результатами опрацювання 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).
Кандидат у народні депутати у цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.
Також читайте: Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА
22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представникапартії"Слуганароду" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.
Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.
Пізніше ЦВК знову визнав "слугу народу" Вірастюка переможцем на довиборах в Раду на Прикарпатті. Однак Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюкаобраним нардепом.
5 червня Велика палата Верховного суду ухвалила рішення про обрання Вірастюка депутатом у 87-му окрузі.
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але чи може це бути підставою для обрання в законодавчий орган держави?
але чи не є ганебним те, яким чином він потрапив до ВР?
і ще раз - чи вважаєте ви прийнятним та демократичним той виборчий процес в результаті якого вірастюк став депутатом?
про обрану ним політичну партію я промовчу.
на моє глибоке переконання "чудова людин" не може собі дозволити стати народним депутатом за результатами тієї ганьби на яку перетворився виборчий процес на окрузі
тож щодо "чудової людини" я не згоден.
щодо "московських посіпак", то я, наприклад, маю переконання, що більшість членів партії "слуганароду" саме такі, що більшість урядовців призначених на посади зеленським та його офісом - саме такі, що зеленське за своїми поглядами та переконаннями є глибоким совком та тяжіє до "руськогомиру".
а оскільки я не вірю, що вірастюк не виконуватиме вказівок керівництва, то кількість "московьких посіпак" в раді збільшилась.
яка погоджується із застосуванням адміністративного ресурсу та порушенням виборчого законодавства, які дозволили йому стати депутатом.
людина, яка "всім серцем за Україну" одразу після таких фактів відмовляється від балотування від політичної сили, яка порушує законодавство. натомість вірастюк сприйняв це як належне, що характеризує не як "чудову та всім серцем за Україну" людину, а як пристосуванця та кон'юктурника.
справи й ще раз справи, все інше - порожня балаканина.
вірастюк: Які кнопки натискати, це мені пояснили мої колеги. Джерело: https://censor.net/ua/n3271518
зауважте: "які"кнопки, а не "як".
Сильні парламенти ті, в яких сидять юристи, економісти, фінансити, а не спортсмени і артисти! Бо юристи знають, як творить закони, фінансисти - як формувать бюджет, а економісти - як ним вміло розпорядиться, щоб економіка розвивалася! А у Вирастюка вся енергія пішла в розвиток біцепсів! "А в голову він ЇСТЬ!!!"
Ziu Zou
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Я читаю: 0ДА ТИ ШО?
Ему - большой конверт !
1 кг золота, $400.000 налічману, понад 10 квартир, маєтків та заемельних ділянок. Це точно про Васю, чи ми багато чого ще про нього не знаємо???
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Зло - победило бабло!
https://twitter.com/Dredd_Director @Dredd_Director
Вася "Сіла-Єсть-Ума-Нє-Надо" Вірастюк, не встигши отримати мандат, відразу проголосував за включення до порядку денного українофобських законопроектів № 5554 і № 5554-1.
Щирі українці з Франківщини, які привели до ВР це зелене лайно, сподіваюсь, ви щасливі зі свого вибору?