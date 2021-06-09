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Вірастюк (75) ЦВК (1131) Івано-Франківська область (727) Слуга народу (2545)

ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом

Центральна виборча комісія зареєструвала Василя Вірастюка народним депутатом, обраним на довиборах до Верховної Ради на окрузі №87 (Івано-Франківська область).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За це рішення члени ЦВК проголосували одноголосно на засіданні комісії в середу в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори на 87 окрузі: Правового виходу з ситуації немає, - Айвазовська

Нагадаємо, за результатами опрацювання 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Кандидат у народні депутати у цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.

Також читайте: Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА

22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії"Слуганароду" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.

Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.

Пізніше ЦВК знову визнав "слугу народу" Вірастюка переможцем на довиборах в Раду на Прикарпатті. Однак Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про Вірастюка: "Упевнений, що він там на дільниці всіх розбив"

5 червня Велика палата Верховного суду ухвалила рішення про обрання Вірастюка депутатом по 87-му округу.
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Топ коментарі
+31
Таки вляпался в зеленую какашку!
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09.06.2021 17:57
+28
Слава Вирастюку!
Из богатыря в зеленую крысу, за рекордно быстрое время!
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09.06.2021 18:02
+26
Уря, пропихнули. Ещё один послушный ПТУ-шник-законотворец. ЦИК зарегистрировала Вирастюка народным депутатом - Цензор.НЕТ 2200
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09.06.2021 17:59
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Таки вляпался в зеленую какашку!
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09.06.2021 17:57 Відповісти
ох нелегкая эта работа

из бОлота тащить БЕГЕМОТА ! ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 5611
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09.06.2021 18:52 Відповісти
Зелебота)
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09.06.2021 18:56 Відповісти
ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 9469
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09.06.2021 19:08 Відповісти
Дык гирьку из каменюки в 200 кг пусть себе на шейку подвесит и пробежится рысцой,туда-сюда ,победитель-дурак-силач...
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09.06.2021 19:19 Відповісти
а з якою настирливістю він у неї стрімився, завидно стає таким зусиллям. ні на щось путнє їх потратить.
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09.06.2021 19:26 Відповісти
кароче, этот вес Вася Вирастюк не поднял и обосрался..
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09.06.2021 17:59 Відповісти
Как раз, наоборот, патриоты не в тренде на Западной.
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09.06.2021 22:30 Відповісти
Уря, пропихнули. Ещё один послушный ПТУ-шник-законотворец. ЦИК зарегистрировала Вирастюка народным депутатом - Цензор.НЕТ 2200
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09.06.2021 17:59 Відповісти
Следующим нардепом слуги протащат слона.
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09.06.2021 18:06 Відповісти
Осла ж протянули в президенты..
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09.06.2021 18:08 Відповісти
Враг не прошел, "ПОБЕДА" будет за нами ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 1363
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10.06.2021 08:09 Відповісти
Там Юзик,уже есть. ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 9123
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09.06.2021 18:23 Відповісти
Кстати, что-то Юзика не видно. Наверное в буфете застрял.
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09.06.2021 18:29 Відповісти
В новом джипе застрял ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 7864
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09.06.2021 19:18 Відповісти
Неудачно примерил джип на себя?
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09.06.2021 19:22 Відповісти
Рулевую колонку случайно опустил, а кресло не отодвинул или заклинило ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 9070
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09.06.2021 19:29 Відповісти
Сцыт гдето опять на лавке...
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09.06.2021 19:21 Відповісти
то був сивохуй , попросю не путать слуг уродов ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 861
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09.06.2021 20:02 Відповісти
гиппопотам уже есть ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 5664
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09.06.2021 18:53 Відповісти
Слава Вирастюку!
Из богатыря в зеленую крысу, за рекордно быстрое время!
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09.06.2021 18:02 Відповісти
ех Василю - Василю....- зрозуміло , що зЄ-лень не пахне ....- але....
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09.06.2021 18:03 Відповісти
яке надбання для українського парламентаризму!
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09.06.2021 18:04 Відповісти
Поствте фуру з піском перед ВР нехай тягає туди-сюди толку буде більше
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09.06.2021 18:05 Відповісти
А як же його дружбанчик Сівохо?
ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 8333
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09.06.2021 18:07 Відповісти
три фабрики по производству удобрения...
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09.06.2021 19:14 Відповісти
ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 1845
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09.06.2021 18:07 Відповісти
Вася Вірастюк -КУРВА.
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09.06.2021 18:08 Відповісти
Таки да, курва
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09.06.2021 18:13 Відповісти
Так. Краще б дупою торгував, ніж власною країною. Що Вірастюка змусило торгувати власною країною? Яка така скрута? Життєва необхідність? Знімавсь же в телешоу, заробляв. Ех Вася, Вася...
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09.06.2021 18:43 Відповісти
Куди взяли, туди й пішов, наскочили на нього. Заслужив, вже не те здоров'я, машини тягати. Тепер важче ручки вже не підійматиме.
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09.06.2021 18:50 Відповісти
важче зеленого конверта з зеленью ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 9909
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09.06.2021 20:04 Відповісти
Навіщо такі образи, він не гірший за інших спортсменів, і не перший. Другому, наприклад, також набридло кулаками махати, тепер мером.
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09.06.2021 18:56 Відповісти
Справа в тому, що за Кличко проголосувало більшість киян.
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09.06.2021 20:03 Відповісти
"Интеллекта" в Раде добавилось... ждите якисных законов....
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09.06.2021 18:10 Відповісти
Еще один наукивец прибавился...
Грустно и противно
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09.06.2021 18:12 Відповісти
репетиция прошла успешно...
следующие выборы будут снимать по этому ж сценарию...
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09.06.2021 18:12 Відповісти
все добрался к кормушке(
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09.06.2021 18:13 Відповісти
..
ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 7741

.ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 4937
...
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09.06.2021 18:20 Відповісти
Цирк на дроті.
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09.06.2021 18:24 Відповісти
Позорище несусветное, - теперь до конца жизни не отмоешься от этого зеленого дерьма. Глуп человек.
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09.06.2021 18:26 Відповісти
А 73% отмоются?
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09.06.2021 18:59 Відповісти
Як він буде дивитися в очі тим хто нібито його вибрав. А Франківчанам ганьба не могли відстояти. І цей клоун не був би обраним якби франківчани зробили бойкот зебілам. І який з нього депутат - це просто кнопкодав для зебіла по дальшому знищенню України. Я думаю що інструкції як знищувати Україну звбіл отримав в Омані від Патрушева.
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09.06.2021 18:27 Відповісти
... лавировали, лавировали, да и вылавировали ... ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 9871
Ай да верховный суд!..
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09.06.2021 18:30 Відповісти
Еще один безмозгий имбицил, вроде юзика, пополнил ряды кнопкодавов в партии прислуг кремля.
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09.06.2021 18:31 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові. Спочатку президентські, а потім, можливо, парламентські. Зєля набирає не законодавців, а продажних громадян за 25 тис. дол. в конвертах на місяць за "правильне" голосування.
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09.06.2021 18:37 Відповісти
Якщо на виборах в ЗРаду процвітають такі моторошні злочинні фальсифікації. Згідно з якими навіть Західна Україна виходить що голосує за антиукраїнські сили. То чим нам українцям допоможуть такі дострокові вибори?
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09.06.2021 18:56 Відповісти
Слабоумный ваня за еще худшее проголосует. Оно еще за осла и его ворье не раскаялся.,,виноватывсевокруг,, у него. Оно одно ,,ниразунепродажныйдартаньян,,
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09.06.2021 19:15 Відповісти
Кто больше халявы пообещает,тому оно и служить побежит. Очень ,принципиальный,,поклонник халявы. Даже бабуле рога наставил с зеленским Не удивлюсь,если за зажиддя топить будет. Потом оно придумает,почему мы все виноваты в том,что его опять поимели и оно опять обосралось
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09.06.2021 19:32 Відповісти
Кому-то теперь надо готовить еще один конверт...
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09.06.2021 18:39 Відповісти
наконец то заживем
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09.06.2021 18:39 Відповісти
Какая-то странная фракция у Зеленского: фотографы, музыканты, клоуны, любители краденого пива, спортсмены и т. д.
И эти люди будут писать законы для страны!!! Они, наверное, и писать без ошибок не умеют.
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09.06.2021 18:44 Відповісти
Какая-то странная фракция у Зеленского: фотографы, музыканты, клоуны, любители краденого пива, спортсмены и т. д. Которые ещё : сепаратисты, коррупционеры, капитулянты , ворюги , украинофобы....
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09.06.2021 19:04 Відповісти
Ну сейчас вася напишет кучу законопроектов...воплотит так сказать в жизнь свои идеи развития государства...которые он обдумывал когда таскал тяжести...😁
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09.06.2021 18:44 Відповісти
Нема там мозгов,там 7-8-9 пудов дерьма...
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09.06.2021 19:46 Відповісти
зеленого ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 1971
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09.06.2021 20:07 Відповісти
Коричнеевое гневнецо-зеленого,это даже не тьфу,это-шедевр Лидера )))презе..............
типа ,..)))
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09.06.2021 20:26 Відповісти
Позорище... тяжеловес оказался до ничтожества мелок...
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09.06.2021 18:46 Відповісти
тут бугай не виноват, выбор зебоизбирателей
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09.06.2021 19:53 Відповісти
там подтасовки были на участке при голосовании... не бугай победил, но тогда примчались из столицы зеленые челове... ну то есть, зеленые депутаты прямо на избирательный участок и начали давить на избирательную комиссию... потом подключили суд, который начиная с 2019 г., как известно, курируется правой рукой януковОща - Портновым и оба-на зебугай теперь очередная тушка от "слуг"... последние честные выборы, без админресурса были в мае 2019 г., при папередниках...
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09.06.2021 20:06 Відповісти
И сколько по вашему дописали?? Из 3 сделали 33 проц???
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09.06.2021 22:25 Відповісти
вам долго объяснять, да вы и не поймете... раз до сих пор с этим не разобрались ... Гугл в помощь
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09.06.2021 23:20 Відповісти
Мне не нужно обьяснять, что за этого проститута проголосовало достаточно охлоса, чтобы слегка домалювать . Вот что я хотел сказать, а пафос свой для других приберегите. В теме.
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09.06.2021 23:48 Відповісти
Кто кого выбирал в МАЕ 2019 г? Гугль молчит..))
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09.06.2021 23:55 Відповісти
" Если звезды зажигают - значит - это кому - нибудь нужно".
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09.06.2021 18:50 Відповісти
Прекрасное дополнение к набору шлюх, педофилов-насильников и казнокрадов.
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09.06.2021 18:51 Відповісти
додавили большую палату. Но как себя чувствует новый слуга? Раньше я этого человека уважал, а сейчас ........
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09.06.2021 19:01 Відповісти
Здесь форум---мнения субъективны по сути. Очень рациональный, толковый, реальный политик Кошулинский. Странно там голосовали. Если вообще это были выборы объективные.
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09.06.2021 19:01 Відповісти
Васёк просто намного более понятен такиж НАРІДУ, чем умный и грамотный Кошулинский. Свой простой хлопец , с руками під сокиру...
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09.06.2021 22:28 Відповісти
Беленюк не вылазит с соревнований...Кто голосует карточкой ?
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09.06.2021 19:18 Відповісти
Вася ты Вася....
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09.06.2021 19:20 Відповісти
Время правления зеленых назовут просто--*лядский цирк.
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09.06.2021 19:20 Відповісти
Ряды зеленых законотворцев попорлнились еще одним специалистом...Полку получателей конвертов за "правильное" голосование прибыло. И некому спросить спортсмена ,- Вася ,а ты в этом хоть что-нибудь понимаешь?
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09.06.2021 19:29 Відповісти
Ганебне потоплення свого імені спортсмена в зеленому гівні!
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09.06.2021 20:00 Відповісти
Раньше были тушки, теперь в ход пошли туши.
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09.06.2021 20:20 Відповісти
Вопрос не в Верастюке , а в том , что теперь на 1000% понятно , что на честные выборы при Осле может рассчитывать только идиот .Ну это какой не какой , а плюс , бо наш народ хоть на 73% и состоит из дебилов и идиотов , но очень не любит когда выборы подделывают .Так что третьему майдану быть , это уже аксиома.
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09.06.2021 20:43 Відповісти
Ну добавили колбасинюку 2-3 процента, но народ то реально поддержал своего хлопця, Кошулинський по боку. Вчиться, східняки, як голосувати треба, за слуг наших та бабушки з бородою, Может , жителям Ивано-Франковщины понравилось, как васёк Глюкозинскую "Гуляй россия, плач Европа ...." спел ? Шовыпонимаете??
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09.06.2021 22:20 Відповісти
ПОЗОРНИК!
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09.06.2021 21:30 Відповісти
...тот нарід, что его выбрал,
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09.06.2021 22:21 Відповісти
Отличный выбор рафинированных патриотов ивано-франковщины! 30+ процентов за такого-то малатца, маловато...смотрите, какие глубокие глаза, и ...чья то колбасина...
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09.06.2021 21:45 Відповісти
ЦИРК зарегистрировала Вирастюка народным депутатом
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09.06.2021 22:01 Відповісти
Не мытьем так катанием ЗЕленые подонки протащили таки.
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09.06.2021 22:06 Відповісти
Жалко хлопця. Раніше ми його дуже поважали. Тепер складе пару Юзіку. Тьху!
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09.06.2021 22:10 Відповісти
А раньше вы его "выступления" в Квартале не видели?
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09.06.2021 22:22 Відповісти
Ех Вася, краще б ти в Дізєль студії смішив людей ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 4347
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10.06.2021 00:13 Відповісти
Був Вася і не стало Васі.
Став вася...
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10.06.2021 00:57 Відповісти
Навеяло последним решением ЦИК:
-Вася, ты такой дуб, что на тебе скоро желуди заведутся!
-То-то я смотрю, ко мне в последнее время одни свиньи тянутся!
ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 8321
А ты слышал, Вася-то в медицинский институт поступил?!
А что он там изучает?
Да это не он… Это его там изучают…
ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 7967

Даже после переезда из деревни в тюрьму - ничего не изменилось.
Вася по прежнему просыпался с петухами...................................
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10.06.2021 08:29 Відповісти
зрада.
а если бы он от какао избирался - то перемога.
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10.06.2021 07:03 Відповісти
Вангую, что диссертацию и этому гиганту мысли придется писать... Что, он хуже Киви?
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10.06.2021 09:46 Відповісти
 
 