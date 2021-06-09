ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом
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Центральна виборча комісія зареєструвала Василя Вірастюка народним депутатом, обраним на довиборах до Верховної Ради на окрузі №87 (Івано-Франківська область).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За це рішення члени ЦВК проголосували одноголосно на засіданні комісії в середу в Києві.
Нагадаємо, за результатами опрацювання 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).
Кандидат у народні депутати у цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.
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22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії"Слуганароду" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.
Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.
Пізніше ЦВК знову визнав "слугу народу" Вірастюка переможцем на довиборах в Раду на Прикарпатті. Однак Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом.
5 червня Велика палата Верховного суду ухвалила рішення про обрання Вірастюка депутатом по 87-му округу.
Будь ласка, зачекайте...
из бОлота тащить БЕГЕМОТА !
Из богатыря в зеленую крысу, за рекордно быстрое время!
зеленогоконверта з зеленью
Грустно и противно
следующие выборы будут снимать по этому ж сценарию...
.
...
Ай да верховный суд!..
И эти люди будут писать законы для страны!!! Они, наверное, и писать без ошибок не умеют.
типа ,..)))
Став вася...
-Вася, ты такой дуб, что на тебе скоро желуди заведутся!
-То-то я смотрю, ко мне в последнее время одни свиньи тянутся!
А ты слышал, Вася-то в медицинский институт поступил?!
А что он там изучает?
Да это не он… Это его там изучают…
Даже после переезда из деревни в тюрьму - ничего не изменилось.
Вася по прежнему просыпался с петухами...................................
а если бы он от какао избирался - то перемога.