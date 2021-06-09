ЦИК зарегистрировала Вирастюка народным депутатом
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Василия Вирастюка народным депутатом, избранным на довыборах в Верховную Раду на округе №87 (Ивано-Франковская область).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
За данное решение члены ЦИК проголосовали единогласно на заседании комиссии в среду в Киеве.
Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа №87 в Ивано-Франковской области победу на довыборах в Раду 28 марта одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте - представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%), третьем - представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).
Кандидат в народные депутаты Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.
22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.
Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.
Позже ЦИК снова признал "слугу народа" Вирастюка победителем на довыборах в Раду на Прикарпатье. Однако Верховный Суд во второй раз отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка избранным нардепом.
5 июня Большая палата Верховного суда приняла решение об избрании Вирастюка депутатом по 87-му округу.
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из бОлота тащить БЕГЕМОТА !
Из богатыря в зеленую крысу, за рекордно быстрое время!
зеленогоконверта з зеленью
Грустно и противно
следующие выборы будут снимать по этому ж сценарию...
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...
Ай да верховный суд!..
И эти люди будут писать законы для страны!!! Они, наверное, и писать без ошибок не умеют.
типа ,..)))
Став вася...
-Вася, ты такой дуб, что на тебе скоро желуди заведутся!
-То-то я смотрю, ко мне в последнее время одни свиньи тянутся!
А ты слышал, Вася-то в медицинский институт поступил?!
А что он там изучает?
Да это не он… Это его там изучают…
Даже после переезда из деревни в тюрьму - ничего не изменилось.
Вася по прежнему просыпался с петухами...................................
а если бы он от какао избирался - то перемога.