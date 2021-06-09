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Новости Политика Украины Довыборы в Раду
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Вирастюк (82) ЦИК (3635) Ивано-Франковская область (841) Слуга народа (2548)

ЦИК зарегистрировала Вирастюка народным депутатом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЦИК зарегистрировала Вирастюка народным депутатом

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Василия Вирастюка народным депутатом, избранным на довыборах в Верховную Раду на округе №87 (Ивано-Франковская область).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

За данное решение члены ЦИК проголосовали единогласно на заседании комиссии в среду в Киеве.

Также читайте: Большая палата Верховного суда приняла решение об избрании Вирастюка депутатом по 87-му округу

Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа №87 в Ивано-Франковской области победу на довыборах в Раду 28 марта одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте - представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%), третьем - представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Кандидат в народные депутаты Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.

Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Позже ЦИК снова признал "слугу народа" Вирастюка победителем на довыборах в Раду на Прикарпатье. Однако Верховный Суд во второй раз отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка избранным нардепом.

5 июня Большая палата Верховного суда приняла решение об избрании Вирастюка депутатом по 87-му округу.

Читайте: Бутусов о ситуации на 87-м округе: "Зеленский должен прекратить самодурство и согласиться на повторные выборы"

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+31
Таки вляпался в зеленую какашку!
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09.06.2021 17:57
+28
Слава Вирастюку!
Из богатыря в зеленую крысу, за рекордно быстрое время!
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09.06.2021 18:02
+26
Уря, пропихнули. Ещё один послушный ПТУ-шник-законотворец. ЦИК зарегистрировала Вирастюка народным депутатом - Цензор.НЕТ 2200
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09.06.2021 17:59
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Таки вляпался в зеленую какашку!
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09.06.2021 17:57 Ответить
ох нелегкая эта работа

из бОлота тащить БЕГЕМОТА ! ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 5611
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09.06.2021 18:52 Ответить
Зелебота)
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09.06.2021 18:56 Ответить
ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 9469
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09.06.2021 19:08 Ответить
Дык гирьку из каменюки в 200 кг пусть себе на шейку подвесит и пробежится рысцой,туда-сюда ,победитель-дурак-силач...
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09.06.2021 19:19 Ответить
а з якою настирливістю він у неї стрімився, завидно стає таким зусиллям. ні на щось путнє їх потратить.
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09.06.2021 19:26 Ответить
кароче, этот вес Вася Вирастюк не поднял и обосрался..
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09.06.2021 17:59 Ответить
Как раз, наоборот, патриоты не в тренде на Западной.
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09.06.2021 22:30 Ответить
Уря, пропихнули. Ещё один послушный ПТУ-шник-законотворец. ЦИК зарегистрировала Вирастюка народным депутатом - Цензор.НЕТ 2200
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09.06.2021 17:59 Ответить
Следующим нардепом слуги протащат слона.
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09.06.2021 18:06 Ответить
Осла ж протянули в президенты..
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09.06.2021 18:08 Ответить
Враг не прошел, "ПОБЕДА" будет за нами ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 1363
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10.06.2021 08:09 Ответить
Там Юзик,уже есть. ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 9123
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09.06.2021 18:23 Ответить
Кстати, что-то Юзика не видно. Наверное в буфете застрял.
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09.06.2021 18:29 Ответить
В новом джипе застрял ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 7864
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09.06.2021 19:18 Ответить
Неудачно примерил джип на себя?
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09.06.2021 19:22 Ответить
Рулевую колонку случайно опустил, а кресло не отодвинул или заклинило ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 9070
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09.06.2021 19:29 Ответить
Сцыт гдето опять на лавке...
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09.06.2021 19:21 Ответить
то був сивохуй , попросю не путать слуг уродов ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 861
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09.06.2021 20:02 Ответить
гиппопотам уже есть ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 5664
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09.06.2021 18:53 Ответить
Слава Вирастюку!
Из богатыря в зеленую крысу, за рекордно быстрое время!
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09.06.2021 18:02 Ответить
ех Василю - Василю....- зрозуміло , що зЄ-лень не пахне ....- але....
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09.06.2021 18:03 Ответить
яке надбання для українського парламентаризму!
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09.06.2021 18:04 Ответить
Поствте фуру з піском перед ВР нехай тягає туди-сюди толку буде більше
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09.06.2021 18:05 Ответить
А як же його дружбанчик Сівохо?
ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 8333
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09.06.2021 18:07 Ответить
три фабрики по производству удобрения...
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09.06.2021 19:14 Ответить
ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 1845
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09.06.2021 18:07 Ответить
Вася Вірастюк -КУРВА.
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09.06.2021 18:08 Ответить
Таки да, курва
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09.06.2021 18:13 Ответить
Так. Краще б дупою торгував, ніж власною країною. Що Вірастюка змусило торгувати власною країною? Яка така скрута? Життєва необхідність? Знімавсь же в телешоу, заробляв. Ех Вася, Вася...
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09.06.2021 18:43 Ответить
Куди взяли, туди й пішов, наскочили на нього. Заслужив, вже не те здоров'я, машини тягати. Тепер важче ручки вже не підійматиме.
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09.06.2021 18:50 Ответить
важче зеленого конверта з зеленью ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 9909
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09.06.2021 20:04 Ответить
Навіщо такі образи, він не гірший за інших спортсменів, і не перший. Другому, наприклад, також набридло кулаками махати, тепер мером.
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09.06.2021 18:56 Ответить
Справа в тому, що за Кличко проголосувало більшість киян.
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09.06.2021 20:03 Ответить
"Интеллекта" в Раде добавилось... ждите якисных законов....
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09.06.2021 18:10 Ответить
Еще один наукивец прибавился...
Грустно и противно
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09.06.2021 18:12 Ответить
репетиция прошла успешно...
следующие выборы будут снимать по этому ж сценарию...
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09.06.2021 18:12 Ответить
все добрался к кормушке(
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09.06.2021 18:13 Ответить
..
ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 7741

.ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 4937
...
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09.06.2021 18:20 Ответить
Цирк на дроті.
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09.06.2021 18:24 Ответить
Позорище несусветное, - теперь до конца жизни не отмоешься от этого зеленого дерьма. Глуп человек.
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09.06.2021 18:26 Ответить
А 73% отмоются?
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09.06.2021 18:59 Ответить
Як він буде дивитися в очі тим хто нібито його вибрав. А Франківчанам ганьба не могли відстояти. І цей клоун не був би обраним якби франківчани зробили бойкот зебілам. І який з нього депутат - це просто кнопкодав для зебіла по дальшому знищенню України. Я думаю що інструкції як знищувати Україну звбіл отримав в Омані від Патрушева.
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09.06.2021 18:27 Ответить
... лавировали, лавировали, да и вылавировали ... ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 9871
Ай да верховный суд!..
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09.06.2021 18:30 Ответить
Еще один безмозгий имбицил, вроде юзика, пополнил ряды кнопкодавов в партии прислуг кремля.
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09.06.2021 18:31 Ответить
Зєлю геть. Дострокові. Спочатку президентські, а потім, можливо, парламентські. Зєля набирає не законодавців, а продажних громадян за 25 тис. дол. в конвертах на місяць за "правильне" голосування.
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09.06.2021 18:37 Ответить
Якщо на виборах в ЗРаду процвітають такі моторошні злочинні фальсифікації. Згідно з якими навіть Західна Україна виходить що голосує за антиукраїнські сили. То чим нам українцям допоможуть такі дострокові вибори?
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09.06.2021 18:56 Ответить
Слабоумный ваня за еще худшее проголосует. Оно еще за осла и его ворье не раскаялся.,,виноватывсевокруг,, у него. Оно одно ,,ниразунепродажныйдартаньян,,
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09.06.2021 19:15 Ответить
Кто больше халявы пообещает,тому оно и служить побежит. Очень ,принципиальный,,поклонник халявы. Даже бабуле рога наставил с зеленским Не удивлюсь,если за зажиддя топить будет. Потом оно придумает,почему мы все виноваты в том,что его опять поимели и оно опять обосралось
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09.06.2021 19:32 Ответить
Кому-то теперь надо готовить еще один конверт...
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09.06.2021 18:39 Ответить
наконец то заживем
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09.06.2021 18:39 Ответить
Какая-то странная фракция у Зеленского: фотографы, музыканты, клоуны, любители краденого пива, спортсмены и т. д.
И эти люди будут писать законы для страны!!! Они, наверное, и писать без ошибок не умеют.
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09.06.2021 18:44 Ответить
Какая-то странная фракция у Зеленского: фотографы, музыканты, клоуны, любители краденого пива, спортсмены и т. д. Которые ещё : сепаратисты, коррупционеры, капитулянты , ворюги , украинофобы....
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09.06.2021 19:04 Ответить
Ну сейчас вася напишет кучу законопроектов...воплотит так сказать в жизнь свои идеи развития государства...которые он обдумывал когда таскал тяжести...😁
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09.06.2021 18:44 Ответить
Нема там мозгов,там 7-8-9 пудов дерьма...
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09.06.2021 19:46 Ответить
зеленого ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 1971
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09.06.2021 20:07 Ответить
Коричнеевое гневнецо-зеленого,это даже не тьфу,это-шедевр Лидера )))презе..............
типа ,..)))
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09.06.2021 20:26 Ответить
Позорище... тяжеловес оказался до ничтожества мелок...
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09.06.2021 18:46 Ответить
тут бугай не виноват, выбор зебоизбирателей
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09.06.2021 19:53 Ответить
там подтасовки были на участке при голосовании... не бугай победил, но тогда примчались из столицы зеленые челове... ну то есть, зеленые депутаты прямо на избирательный участок и начали давить на избирательную комиссию... потом подключили суд, который начиная с 2019 г., как известно, курируется правой рукой януковОща - Портновым и оба-на зебугай теперь очередная тушка от "слуг"... последние честные выборы, без админресурса были в мае 2019 г., при папередниках...
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09.06.2021 20:06 Ответить
И сколько по вашему дописали?? Из 3 сделали 33 проц???
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09.06.2021 22:25 Ответить
вам долго объяснять, да вы и не поймете... раз до сих пор с этим не разобрались ... Гугл в помощь
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09.06.2021 23:20 Ответить
Мне не нужно обьяснять, что за этого проститута проголосовало достаточно охлоса, чтобы слегка домалювать . Вот что я хотел сказать, а пафос свой для других приберегите. В теме.
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09.06.2021 23:48 Ответить
Кто кого выбирал в МАЕ 2019 г? Гугль молчит..))
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09.06.2021 23:55 Ответить
" Если звезды зажигают - значит - это кому - нибудь нужно".
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09.06.2021 18:50 Ответить
Прекрасное дополнение к набору шлюх, педофилов-насильников и казнокрадов.
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09.06.2021 18:51 Ответить
додавили большую палату. Но как себя чувствует новый слуга? Раньше я этого человека уважал, а сейчас ........
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09.06.2021 19:01 Ответить
Здесь форум---мнения субъективны по сути. Очень рациональный, толковый, реальный политик Кошулинский. Странно там голосовали. Если вообще это были выборы объективные.
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09.06.2021 19:01 Ответить
Васёк просто намного более понятен такиж НАРІДУ, чем умный и грамотный Кошулинский. Свой простой хлопец , с руками під сокиру...
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09.06.2021 22:28 Ответить
Беленюк не вылазит с соревнований...Кто голосует карточкой ?
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09.06.2021 19:18 Ответить
Вася ты Вася....
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09.06.2021 19:20 Ответить
Время правления зеленых назовут просто--*лядский цирк.
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09.06.2021 19:20 Ответить
Ряды зеленых законотворцев попорлнились еще одним специалистом...Полку получателей конвертов за "правильное" голосование прибыло. И некому спросить спортсмена ,- Вася ,а ты в этом хоть что-нибудь понимаешь?
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09.06.2021 19:29 Ответить
Ганебне потоплення свого імені спортсмена в зеленому гівні!
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09.06.2021 20:00 Ответить
Раньше были тушки, теперь в ход пошли туши.
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09.06.2021 20:20 Ответить
Вопрос не в Верастюке , а в том , что теперь на 1000% понятно , что на честные выборы при Осле может рассчитывать только идиот .Ну это какой не какой , а плюс , бо наш народ хоть на 73% и состоит из дебилов и идиотов , но очень не любит когда выборы подделывают .Так что третьему майдану быть , это уже аксиома.
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09.06.2021 20:43 Ответить
Ну добавили колбасинюку 2-3 процента, но народ то реально поддержал своего хлопця, Кошулинський по боку. Вчиться, східняки, як голосувати треба, за слуг наших та бабушки з бородою, Может , жителям Ивано-Франковщины понравилось, как васёк Глюкозинскую "Гуляй россия, плач Европа ...." спел ? Шовыпонимаете??
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09.06.2021 22:20 Ответить
ПОЗОРНИК!
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09.06.2021 21:30 Ответить
...тот нарід, что его выбрал,
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09.06.2021 22:21 Ответить
Отличный выбор рафинированных патриотов ивано-франковщины! 30+ процентов за такого-то малатца, маловато...смотрите, какие глубокие глаза, и ...чья то колбасина...
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09.06.2021 21:45 Ответить
ЦИРК зарегистрировала Вирастюка народным депутатом
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09.06.2021 22:01 Ответить
Не мытьем так катанием ЗЕленые подонки протащили таки.
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09.06.2021 22:06 Ответить
Жалко хлопця. Раніше ми його дуже поважали. Тепер складе пару Юзіку. Тьху!
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09.06.2021 22:10 Ответить
А раньше вы его "выступления" в Квартале не видели?
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09.06.2021 22:22 Ответить
Ех Вася, краще б ти в Дізєль студії смішив людей ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 4347
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10.06.2021 00:13 Ответить
Був Вася і не стало Васі.
Став вася...
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10.06.2021 00:57 Ответить
Навеяло последним решением ЦИК:
-Вася, ты такой дуб, что на тебе скоро желуди заведутся!
-То-то я смотрю, ко мне в последнее время одни свиньи тянутся!
ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 8321
А ты слышал, Вася-то в медицинский институт поступил?!
А что он там изучает?
Да это не он… Это его там изучают…
ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом - Цензор.НЕТ 7967

Даже после переезда из деревни в тюрьму - ничего не изменилось.
Вася по прежнему просыпался с петухами...................................
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10.06.2021 08:29 Ответить
зрада.
а если бы он от какао избирался - то перемога.
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10.06.2021 07:03 Ответить
Вангую, что диссертацию и этому гиганту мысли придется писать... Что, он хуже Киви?
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10.06.2021 09:46 Ответить
 
 