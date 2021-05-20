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Зеленський про Вірастюка: "Упевнений, що він там на дільниці всіх розбив"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про Вірастюка:

Президент України прокоментував визнання Василя Вірастюка переможцем на довиборах в Раду на 87-му окрузі.

Про це президент заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Упевнений, що ЦВК діяла відповідно до законодавства, впевнений що Вірастюк переміг у цьому регіоні. Хочу нагадати, чому там були правоохоронці, тому що приїхали з паном Шевченком на дільницю 200 осіб зі зброєю в спортивних костюмах. Приблизно таких, як на Майдані, коли був створений Антимайдан. Громадськість обрала Вірастюка, а працювати не дозволяли саме ці молодчики", - зазначив Зеленський.

За його словами, в тому регіоні люди бояться працювати на дільницях, бояться рахувати голоси.

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"Серйозною була відповідь цим людям. Вважаю, що так буде тривати, а якщо вони будуть показувати силу державі, держава буде їм відповідати дуже потужно і дуже швидко. Вважаю, що ЦВК діяла відповідно до закону", - підкреслив Зеленський.

"Це не якийсь там бізнесменчик, це наша гордість, він звідти. Упевнений, що за нього голосували. Я нічого не кажу про Шевченка. До Вірастюка немає питань, чиста людина, зрозуміло, як заробив. ... Упевнений, що він там на дільниці всіх розбив, я так вважаю", - додав президент.

Також читайте: ЦВК знову визнала "слугу народу" Вірастюка переможцем на довиборах у Раду на Прикарпатті, - ОПОРА

Нагадуємо, 5 травня, Центральна виборча комісія України на засіданні відмовилася реєструвати Василя Вірастюка народним депутатом України.

Нагадаємо, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округуперемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Кандидат у народні депутати у цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.

Також читайте: Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА

22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії "Слуганароду" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.

Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
идиот
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20.05.2021 15:01
+17
Зеленский о Вирастюке: "Уверен, что он там на участке всех разбил" - Цензор.НЕТ 9767 Зеленский о Вирастюке: "Уверен, что он там на участке всех разбил" - Цензор.НЕТ 6825
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20.05.2021 15:03
+13
та да...а кого не разбил вирасюк - тех тищенко добил...
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20.05.2021 15:02
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идиот
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20.05.2021 15:01 Відповісти
Согласен!
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20.05.2021 15:05 Відповісти
Зеленский о Вирастюке: "Уверен, что он там на участке всех разбил" - Цензор.НЕТ 3446
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20.05.2021 15:01 Відповісти
Вот тупой. Шо один, шо другой...
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20.05.2021 15:01 Відповісти
і обоє цемєнтіруюцца у власті наглухо
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20.05.2021 15:03 Відповісти
та да...а кого не разбил вирасюк - тех тищенко добил...
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20.05.2021 15:02 Відповісти
Зеленский о Вирастюке: "Уверен, что он там на участке всех разбил" - Цензор.НЕТ 9767 Зеленский о Вирастюке: "Уверен, что он там на участке всех разбил" - Цензор.НЕТ 6825
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20.05.2021 15:03 Відповісти
У випадку виборів Вірастюка Зєля не сказав свою коронну фразу що все має вирішувати суд. Тут, виявилося, все вирішує ЦВК.
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20.05.2021 15:03 Відповісти
Не будьте вимогливим - у Зе нема юридичної освіти.
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20.05.2021 15:06 Відповісти
Он же юрист обдолбанный и ксива есть от папы Александра 😅
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20.05.2021 15:09 Відповісти
Тут "обдолбанный и ксива"основное,ибо из КВНщика юрист не получается.********** получается,а юрист не..,даже пасаша с маритой не сумели.
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20.05.2021 15:32 Відповісти
Проверьте не повесился ли от позора в туалете директор завода....
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20.05.2021 15:06 Відповісти
Клічкі , гатовтєся! Вовка для вас пугало у ВР привів.
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20.05.2021 15:06 Відповісти
Кличків у Раді нема ,ведіть Васю під інший купол. Зеленский о Вирастюке: "Уверен, что он там на участке всех разбил" - Цензор.НЕТ 6230
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20.05.2021 15:08 Відповісти
а на выборах важно кого-то разбить? или таки честно выиграть ?
с таким подсчетом голосов, как был...вирастюку и его идейным вдохновителям на сей позор... пора морды-лица разбить ...
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20.05.2021 15:06 Відповісти
ЗЕлёная падаль в День вышиванки надела на себя... КАЦАПСКУЮ КОСОВОРОТКУ!
Ну, тут даже и не знаю как это комментировать.
У меня сломался мозг.
Такого президента у нас ещё не было
. И, надеюсь, больше не будет !!
Одеть руSSкую косоворотку в день вышиванки - это не знаю, кем нужно быть 😡
Это даже не банальная глупость.
Глупым может быть позволить себе обычный человек.
Для президента, одеть в национальный праздник Украины национальную одежду России - это цивилизационный выбор.
Для полноты ощущений, не хватает кокошника.
Просто нет слов.
Враг он для Украины и тупорылое насекомое !
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20.05.2021 15:06 Відповісти
Может это условие для встречи с пу
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20.05.2021 15:10 Відповісти
ага, причому вже двічі Зеленский о Вирастюке: "Уверен, что он там на участке всех разбил" - Цензор.НЕТ 4265
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20.05.2021 15:12 Відповісти
Людський сором... Ось Вам і Диктатор.
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20.05.2021 15:14 Відповісти
Господи, какой идиот... За что, Господи?
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20.05.2021 15:15 Відповісти
Новые лиТца в Раду! Сывуха тоже баллотировался Зеленський про Вірастюка: "Упевнений, що він там на дільниці всіх розбив" - Цензор.НЕТ 8494 Зеленський про Вірастюка: "Упевнений, що він там на дільниці всіх розбив" - Цензор.НЕТ 9183
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20.05.2021 15:36 Відповісти
Вирстюк всех разбил силой интеллекта
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20.05.2021 16:10 Відповісти
И пофину, шо там думает какой-то там Верховный суд Украины! Мальчик взрослый и гарант он, а не какой-то суд, где за копеечку можно дело решить...
В нормальной стране это уже повод к импичменту - подрыв авторитера правосудия в стране должностным лицом.
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20.05.2021 16:25 Відповісти
Андрій Смолій

1 ч ·

Зеленський фактично виправдав та освятив фальсифікації та маніпуляції на виборчому окрузі #87 на Івано-франківщині та «визнав» Вірастюка переможцем навіть попри рішення Верховного Суду.

Тепер у нас одна особа підміняє і Верховний Суд і ЦВК, і здоровий глузд.
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20.05.2021 16:29 Відповісти
Биба и Боба.
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20.05.2021 16:36 Відповісти
тварь зегнидная
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20.05.2021 21:35 Відповісти
 
 