Зеленський про Вірастюка: "Упевнений, що він там на дільниці всіх розбив"

Президент України прокоментував визнання Василя Вірастюка переможцем на довиборах в Раду на 87-му окрузі.

Про це президент заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Упевнений, що ЦВК діяла відповідно до законодавства, впевнений що Вірастюк переміг у цьому регіоні. Хочу нагадати, чому там були правоохоронці, тому що приїхали з паном Шевченком на дільницю 200 осіб зі зброєю в спортивних костюмах. Приблизно таких, як на Майдані, коли був створений Антимайдан. Громадськість обрала Вірастюка, а працювати не дозволяли саме ці молодчики", - зазначив Зеленський.

За його словами, в тому регіоні люди бояться працювати на дільницях, бояться рахувати голоси.

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"Серйозною була відповідь цим людям. Вважаю, що так буде тривати, а якщо вони будуть показувати силу державі, держава буде їм відповідати дуже потужно і дуже швидко. Вважаю, що ЦВК діяла відповідно до закону", - підкреслив Зеленський.

"Це не якийсь там бізнесменчик, це наша гордість, він звідти. Упевнений, що за нього голосували. Я нічого не кажу про Шевченка. До Вірастюка немає питань, чиста людина, зрозуміло, як заробив. ... Упевнений, що він там на дільниці всіх розбив, я так вважаю", - додав президент.

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Нагадуємо, 5 травня, Центральна виборча комісія України на засіданні відмовилася реєструвати Василя Вірастюка народним депутатом України.

Нагадаємо, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округуперемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Кандидат у народні депутати у цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.

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22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії "Слуганароду" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.

Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.